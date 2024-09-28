Удинезе - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 28.09.2024

Внезапно "Интер" оказался в кризисе. Несмотря на более чем почетную ничью в первом туре основного раунда Лиги Чемпионов в гостях против "Манчестер Сити". В Серии А восемь очков после пяти первых туров - его худшее начало в каденции Симоне Индзаги. Среди них поражение в дерби, первое после шести побед над "Миланом" подряд во всех турнирах. Продолжится ли такое начало на очень сложном выезде в Удине?

Серия А. Шестой тур

28 сентября. 16:00. Удине. "Блюэнерджи Арена"

"Удинезе" - "Интер"

Главный арбитр: Юан Лука Сакки

Состояние команд

После дерби руководство клуба устроило даже срочную беседу с Индзаги. Увольнять его, разумеется, не собираются, но тревога возрастает. Тем более, что уже во второй раз в сезоне команда теряет очки после 88-ой минуты. И во второй раз - из-за стандартного положения. Пенальти в Генуе отобрало победу, штрафной в дерби - ничью. Также был пропущен гол в Монце на 81-ой минуте, пусть и затем забит на 88-ом.

4:0 над "Аталантой" в конце августа уже выглядит чуть ли не случайностью.

В дерби "Интер" начал плохо и пропустил, затем постепенно вернулся с 7:0 по ударам по воротам и сравнял, но в открытой игре во втором тайме проиграл по ударам со счетом 5:14. А в целом Индзаги признавал неправильное отношение к игре, отсутствие собранности и командной игры. Очень непривычно для "змей". Заметна и физическая усталость, и не только из пропущенных в концовках, но и в целом из медленной неповоротливой игры.

Фабио Капелло считает, что "Интер" после легкого Скудетто потерял скромность, начал вести себя высокомерно и потому играет лениво.

В таком состоянии нужно бросать все силы на "Удинезе", поскольку лига может убежать. Тем более, что в Лиге Чемпионов ожидает отнюдь не самый сложный матч - дома против "Црвены Звезды".

Фриуланцы вполне могут оказаться более сложным соперником, чем сербы. Поскольку после четырех туров шли первыми в Серии А с десятью очками. В том числе 1:1 с "Болоньей" в гостях и победа над "Лацио" дома. Причем с новым главным тренером Костой Руньяичем играя активнее, больше владея мячом, чем мы привыкли от них видеть в последние годы. На их игру теперь интересно смотреть.

Правда, все их победы состоялись с разницей в один мяч. Две из них - над новичками лиги, когда спасали нереализованный соперником пенальти и камбек с 0:2. А в последнем матче состоялось поражение со счетом 0:3 в гостях от кризисной "Ромы", когда "Удинезе" развалился с первых минут под прессингом. Тогда Руньяич еще и обнаглел, выпустив в стартовом составе атакера вместо опорника. Повторит ли ошибку сейчас?

Тренер удинцев указывал прежде всего на поражения в единоборствах в Риме ("ключ к победе всегда в них"), а также на постоянные потери мяча и неумение зацепиться за него.

Важным фактором может стать игра "Удинезе" в Кубке в среду. Всего лишь дома против "Салернитаны" из Серии Б и победа (3:1), но ведь клубы такого калибра не привыкли играть дважды в неделю. А "Интер" в этот мидуик не играл. Очень своевременный отдых, учитывая его усталость.

Течение игры трудно предсказать. "Интер" в гостях не очень пытается доминировать, а в нынешнем состоянии вряд ли способен. "Удинезе" сейчас пытается, но выходит у него это с переменным успехом. Он сидел в глухой обороне и в Болонье, и в Риме, в первом случае вытащил ничью, во втором - был разгромлен. А вот дома против "Лацио" играл смелее, в целом сбалансированно и победил заслуженно.

Последние матчи команд

Кадры

Вначале СМИ сообщали о революции в стартовом составе "Интера", но затем поостыли. Травмированного лидера центра поля Николо Бареллу точно нужно заменить. Фраттези? Зелински? Говорят о заменах в обороне - Павара на Биссека, Думфриза на Дармиана. Говорили и о замене Мхитаряна на Зелински или Фраттези. И даже Лаутаро Мартинеса, забившего за клуб с начала марта лишь один мяч, на Тареми.

У "Удинезе" игроки стартового состава опорник Пайеро и защитник Джаннетти пропустят второй матч лиги подряд. Зато замена первого Эккеленкамп забила в Кубке. Должен вернуться и опорник Ловрич вместо атакера Бреннера. А наибольшее внимание - на форвардов Товена и Лукку, у которых вместе уже пять голов в лиге и три - в Кубке с начала сезона.

"Удинезе": Окойе, Кабаселе, Бийол, Эхизибе, Т. Кристенсен, Эккеленкамп, Карлстрем, Ловрич, Х. Камара, Лукка, Товен

"Интер": Зоммер, Биссек, Ачерби, А. Бастони, Дармиан, Чалханоглу, Зелински, Мхитарян, Димарко, М. Тюрам, Лаутаро Мартинес

Цифры и факты

Последние три очных матча и шесть из последних семи на всех полях выиграл "Интер" (одно поражение). В последнем в апреле победу в Удине (2:1) ему принес гол на 95-ой минуте. В целом в последних четырех в Удине чемпион выиграл дважды со счетом 2:1, однажды сыграл вничью и однажды проиграл

В последних пяти очных матчах забивалось как минимум три мяча за матч

"Интер" забивал "Удинезе" в последних семи матчах

Поражение от "Ромы" прервало серию "Удинезе" из девяти матчей лиги подряд на всех полях без поражений - пять побед и четыре ничьи. Также оно прервало серию команды в лиге с забитыми мячами - десять матчей. "Интер" забивал в лиге в последних восьми матчах, а до поражения от "Милана" не проигрывал в семи

"Удинезе" не проигрывал дома в четырех последних матчах лиги (две победы, две ничьи), правда, до этого проиграл три подряд, в том числе "Интеру"

"Интер" выиграл лишь один гостевой матч лиги из пяти последних - три ничьи и поражение. Последние три завершились ничьими

Прогноз: Удинезе - Интер 1:1

Руньяич говорит, что у "Интера" нет слабостей, что его игроки постоянно двигаются, что они физически сильны. Но в последних матчах чемпиона в лиге все наоборот. А в Удине в последние годы ему очень тяжело. Хотя и "Удинезе" побеждал в этом сезоне не совсем уверенно, неделю тому провалился в Риме, да еще и устал после Кубка. Ясно, что будет плотная игра с высокими шансами на ничью.