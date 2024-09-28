Дженоа - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 28.09.2024

Пять первых туров лиги без поражений и даже без пропущенных мячей. В то время, как абсолютно все другие гранды и участники Еврокубков уже проигрывали и пропускали. Вроде бы положительное начало сезона "Ювентуса" и каденции Тьяго Мотты. Однако три 0:0 подряд уже вызывают тревогу, сомнения. Тем более, что на большее "Юве" в этих матчах и не наиграл. В Генуе нужна совсем иная игра.

Серия А. Шестой тур

28 сентября. 19:00. Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Ювентус"

Главный арбитр: Андреа Коломбо

Состояние команд

Начиналось все как раз отлично. Двумя 3:0. Но затем пришли три 0:0 подряд, чего с командой не было с 1992-го года. И заслуженные, ведь в створ ворот "Ромы" и "Наполи" "Ювентус" попал лишь по одному разу. Да и в Эмполи отыграл невзрачно. Теоретически можно оправдаться, что "Эмполи" и "Наполи" ныне сильны, шли в Топ-5 после четвертого тура. Тем не менее, нужно делать больше.

Получается, что Мотта начал сезон даже хуже, чем предыдущий - Массимилиано Аллегри. А по забитым в первых пяти турах это худшее начало "Юве" с сезона 2014/15.

При этом Мотта заявляет, что команда на правильном пути, играет как следует, доминирует, создает, прижала "Наполи" к его воротам (65 процентов владения мячом). Такие слова. А дела - замена главного и единственного форварда Душана Влаховича в перерыве на Тимоти Веа, вингера и бывшего защитника. Дела - четыре замены одновременно в середине второго тайма в Эмполи.

Правильность пути вроде бы подтвердила уверенная победа над ПСВ в Лиге Чемпионов (3:1). Но там речь о команде, которая не знакома с игрой "Ювентуса" и не собиралась строить плотную оборону против него. В Серии А собираются. Тем более - "Дженоа", известная нежеланием владеть мяч и доминировать, зато плотной обороной и контратаками. Против стерильного владения Мотты она может преуспеть.

В предыдущем сезоне она набрала в двух матчах против "Болоньи" Мотты четыре очка. Также сыграла дважды вничью с "Ювентусом". Дома сыграла вничью с "Интером" и в предыдущем сезоне, и в начале нынешнего. В августе отыгравшись в добавленное время. Отыгралась она в добавленное время в этом сезоне и дома против "Ромы". То есть с грандами играть и добывать результат умеет.

Ее проблемы - против аутсайдеров. Поражение от новичка лиги "Венеции" в предыдущем туре, также от "Вероны", также вылет в среду в дерби в Кубке Италии от "Сампдории" из Серии Б с мощным началом матча, одним забитым, но пропущенным в концовке и проигранной серией пенальти. А еще - со стычками болельщиков, из-за которой матч против "Ювентуса" пройдет при закрытых трибунах.

"Грифоны" чувствуют стыд из-за этих стычек и из-за вылета от ненавистных соседей, а также - опасность из-за последних результатов. Они понимают, что, если не способны побеждать аутсайдеров, ничьих против грандов им теперь недостаточно. Нужны победы. При этом главный тренер Альберто Джилардино признает, что команда теперь слишком легко пропускает, теряет много мячей.

Течение матча ясно. Огромные проценты владения мячом "Ювентуса", глубокая упорная оборона "Дженоа" с контратаками и стандартными положениями. Очень многое будет зависеть от скорости действий туринцев. Если она будет низкой, как в трех предыдущих матчах лиги, направление к 0:0 вновь освободится.

Последние матчи команд

Кадры

Мотта сильно удивил журналистов, объявив им на предматчевой пресс-конференции весь стартовый состав. В котором нет ни первого вратаря Ди Грегорио, ни опорника Локателли. Также в центре обороны нет Гатти, пропускавшего предыдущий матч из-за повреждения. А на правом фланге обороны должен выйти 20-летний швед Рухи, на счету которого в карьере за взрослую команду 13 минут в августе.

Не совсем ясно, кто именно сыграет слева в обороне. Данило время от времени играл там, Калулу - редко, но также играл. Игравшие в нынешнем сезоне там Кабал и Камбиазо, похоже, начнут в запасе.

Вингер Консейсау по-прежнему травмирован, вингер/крайний защитник Веа травмирован вновь.

Опорник Дуглас Луис подвергается жесткой критике и, похоже, надолго засел в запасе. Влаховичу нужна перезагрузка, но замены ему нет, поскольку Милик травмирован. И, судя по объявленному составу, Мотта решил все же не пробовать вингера в центре атаки.

В "Дженоа" не первый матч отсутствует Жуниор Мессиас, один из ее лучших игроков в августе. Продолжает лечиться и запасной форвард Экубан. А теперь вылетел и Руслан Малиновский из-за тяжелой травмы. Опорник Фабио Миретти, арендованный как раз у "Ювентуса", готов играть все больше. Но не факт, что с первых минут. Правый защитник Сабелли и центральный Де Винтер уже полностью здоровы.

Вратарь Голлини слишком часто ошибается и в матче против гранда не может себе такого позволить.

"Дженоа": Голлини, Бани, Де Винтер, Васкес, Сабелли, Бадель, Френдруп, Торсбю, Мартин, Пинамонти, Витинья

"Ювентус": Перин, Рухи, Данило, Бремер, Калулу, Фаджоли, МакКенни, Н. Гонсалес, Коопмейнерс, Йилдиз, Влахович

Цифры и факты

"Дженоа" не проигрывала "Ювентусу" в трех последних очных матчах в лиге - победа и две ничьи. А прямо перед этим "Ювентус" выиграл пять подряд

"Дженоа" не проигрывала "Ювентусу" в двух последних очных матчах в лиге в Генуе - победа со счетом 2:1 и ничья 1:1. А перед этим "Ювентус" выиграл на "Марасси" дважды подряд

"Дженоа" проиграла лишь один из шести последних матчей лиги дома - также три победы и две ничьи

"Дженоа" проиграла два из восьми последних матчей лиги на всех полях против команд, завершивших предыдущий сезон в Топ-8 - также победа и пять ничьих

"Ювентус" не проигрывал в 13-ти последних матчах лиги, правда, выиграл лишь четыре из них, остальные сведя вничью. Последние три матча завершились со счетом 0:0

"Ювентус" не пропускал в последних шести матчах лиги, правда, и не забивал в последних трех

Прогноз: Дженоа - Ювентус 1:2

Мотта призывает играть в свой футбол. Однако "свой футбол" как раз подходит для "Дженоа". Он также требует посылать больше людей в штрафную площадку соперника, что ранее не получалось. Еще и стартовый состав в обороне и на позиции последнего опорника вдруг изменен, хотя как раз там нет никаких проблем. Так что возможен первый пропущенный туринцев в сезоне в лиге.

С другой стороны, "Дженоа" ныне в плохом состоянии и настроении. Еще и будет играть при пустых трибунах. Она может и не выдержать.