Болонья - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 28.09.2024

Встреча предыдущего и следующего соперников "Шахтера" в Лиге Чемпионов. Встреча команд, попортивших в предыдущем сезоне немало нервов традиционным грандам, опередивших в турнирной таблице "Рому", "Наполи", "Лацио". Нынешний сезон в лиге, правда, "Болонья" и "Аталанта" начали очень тяжело, с шестью очками в пяти матчах. Если вновь хотят бороться за попадание в Лигу Чемпионов - должны побеждать гораздо чаще.

Серия А. Шестой тур

28 сентября. 21:45. Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Аталанта"

Главный арбитр: Антонио Рапуано

Состояние команд

"Болонья" начала сезон без побед во всех турнирах и явно нервничала. В позапрошлом туре отыгралась с 0:2 и спаслась от поражения от новичка лиги "Комо" на 91-ой минуте. В первые 70 проигрывая вчистую. В предыдущем - победила в Монце благодаря голу на 80-ой, не создавая в матче достаточно, несмотря на полное доминирование. А в единственном Топ-матче в сезоне получила 0:3 в гостях от "Наполи".

Первая победа в сезоне и вправду может высвободить, пусть и такая сложная. Винченцо Итальяно праздновал ее объятиями с президентом клуба, прессе говорил о возможном поворотном моменте, инъекции уверенности в себе, добавляющей энергии и силы, о лекарстве. Он отмечал, что игра в Монце не была яркой, но солидной, сосредоточнной, осторожной и качественной. А опорник Ремо Фройлер говорил о восходе солнца с этой победой.

"Аталанта" победила дважды. В том числе и 4:0 в гостях над "Лечче". Но и трижды проиграла в пяти турах лиги. В том числе 0:4 "Интеру" в единственном Топ-матче там. А в пятом туре уступила дома "Комо", то есть новичку. Лишь в первые 18 минут "Богиня" была на поле, давила, создала два момента и гол. А затем - просто испарилась и позволяла сопернику делать, что хочет. Карнезекки спас ее от разгромного поражения.

Джан Пьеро Гасперини говорил об опустошенности в плане энергии, при этом не пытаясь оправдать ее. Говорил о проблемах в центре поля, где играли все лучшие. "Мы выходим из этого матча очень плохо". А еще перед матчем он заявлял, что новый сезон "Аталанты" начнется в сентябре после матчей сборных. Он начался 3:2 над "Фиорентиной" и хорошей игрой против "Арсенала" в Лиге Чемпионов (0:0), но быстро закончился.

Обе команды могут занести в актив игру в первом домашнем матче Лиги Чемпионов, но ведь и там не победили. Не реализовали свои моменты. Как и "Аталанта" в Суперкубке УЕФА против "Реала". Обеим ныне очень трудно побеждать.

Команды Итальяно очень много владеют мячом. "Болонья" в этом первая в лиге. "Аталанта" же лишь десятая. А вот по ударам по воротам обе ближе к середнякам. При этом реализация бергамцев гораздо лучше - 10:6 по голам. Но и пропущенных у них больше - 11:8. Что для обеих много. По пропущенным "Аталанта" худшая в лиге.

Ясно, кто будет владеть мячом, а вот кто создаст больше, кто лучше реализует, кто будет меньше ошибаться в обороне - неясно.

Последние матчи команд

Кадры

У "Аталанты" вернулся защитник Годфри, но вылетел гораздо более статусный защитник Хиен. Да и первый вряд ли готов к стартовому составу. Остаются ветераны Джимсити, Колашинац, а также новичтк Коссуну, хотя он и выглядел слабо против "Комо". На правом фланге дилемма между Беллановой и Дзаппакостой.

В центре поля и в атаке у Гасперини больше мотивации и людей для ротации. Самарджич и Брешианини могут сдвинуть Де Кетеларе, Лукмана, Эдерсона или Пашалича. Последний опорник Де Роон и первый форвард Ретеги скорее останутся.

Фергюсон, Камбиаги, Эль-Аззузи - старые травмы "Болоньи". Опорник Побега - новая. Зато защитник Казале вернулся. Скорупски должен вернуться в ворота. А на флангах обороны Пош, Холм, Миранда и Ликояннис в форме. Автор гола в Монце Урбански должен остаться и сдвинуть Фаббиана и Моро. В атаке автор гола в Монце Кастро всегда опережает Даллингу.

На левом фланге Итальяно иногда ставит вингера, иногда - форварда Одгара. Здесь реальнее первый вариант.

"Болонья": Скорупски, Холм, Беукема, Лукуми, Миранда, Фройлер, Эбишер, Урбански, Орсолини, Кастро, Ндой

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Коссуну, Колашинац, Белланова, Де Роон, Эдерсон, Руджери, Брешианини, Лукман, Ретеги

Цифры и факты

В последних трех очных матчах побеждала "Болонья", а в двух до этого - "Аталанта"

В последних пяти очных матчах в Болонье обе команды одержали по две победы при одной ничьей

Джан Пьеро Гасперини - тренер, которого Винченцо Итальяно побеждал чаще, чем кого-либо другого - шесть побед в 11-ти матчах во всех турнирах (две ничьи, три поражения). Правда, все матчи состоялись до "Болоньи". В предыдущем сезоне Итальяно выиграл оба матча лиги у Гасперини со счетом 3:2

Победа в Монце прервала серию "Болоньи" без них в лиге на шести - четыре ничьи, два поражения. Дома серия в лиге без побед продолжается - пять ничьих подряд. Серия же дома без поражений достигла шести - победа и пять ничьих

"Болонья" пропускала в семи последних матчах лиги, а забивала в шести из последних восьми

"Аталанта" проиграла три из четырех последних матчей лиги при одной победе

Прогноз: Болонья - Аталанта 2:2

Итальяно предостерегает, что "Аталанта" всегда может вернуться. Это правда. Она сейчас разозлена и вряд ли будет сильно думать о "Шахтере". А вот "Болонья" немного успокоилась и должна думать о "Ливерпуле". С другой стороны, она играет дома, да и спокойствие против нервозности соперника вполне может пойти ей на пользу. Кроме того, статистика "Болоньи" и Итальяно против "Аталанты" положительна.

Ничья с обилием голов - логичный прогноз.