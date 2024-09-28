Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Торино - Лацио. Анонс и прогноз матча Серии А на 29.09.2024
Повлияет лига или другие турниры?
Getty Images/Global Images Ukraine
"Удинезе" не выдержал давления первого места в лиге, сразу же развалившись против "Ромы" и потеряв лидерство в пользу "Торино". Выдержит ли давление "Торо"? Его сразу после выхода на вершину также ждет встреча с римской командой, правда, другой и дома. Будет непросто, ведь "Лацио" едет к нему злым после неудач в лиге, но вдохновленным после разгромной гостевой победы в Лиге Европы.
Серия А. Шестой тур
29 сентября. 13:30. Турин. "Олимпико Гранде Торино"
"Торино" - "Лацио"
Главный арбитр: Симоне Соцца
Состояние команд
|1
|5
|3
|2
|0
|8-5
|11
|2
|6
|3
|2
|1
|14-7
|11
|3
|6
|3
|2
|1
|13-7
|11
|4
|5
|3
|1
|1
|9-4
|10
|5
|6
|3
|1
|2
|9-10
|10
|6
|5
|2
|3
|0
|6-0
|9
|7
|5
|2
|3
|0
|5-2
|9
|8
|5
|2
|1
|2
|9-8
|7
|9
|5
|1
|3
|1
|5-3
|6
Можно заявить, что "Торо" не выдержал давления уже в Кубке во вторник, когда проиграл дома "Эмполи". Но то все же другой турнир. А в лиге поражений в нынешнем сезоне нет. Правда, не все матчи были впечатляющими и ни один не был стабильным. "Аталанта" была переиграна в обоюдоострой борьбе, против "Милана" была потеряна заслуженная победа из-за двух пропущенных после 87-ой минуты.
Даже против аутсайдеров просто не было. "Венеции" удалось забить лишь на 86-ой минуте, от "Лечче" дома - отскочить при 5:20 по ударам по воротам. "Верону" при игре в численном большинстве с 20-ой минуты удалось победить лишь со счетом 3:2, и главный тренер "быков" Паоло Ваноли признал проблемы в обороне. Хотя доволен атакой команды и ее стремлением доминировать.
"Лацио" также играет на качелях. Он также потерял преимущество в счете против "Милана", потерял такое и в пятом туре в гостях против "Фиорентины", привезя два пенальти на ровном месте. Проиграл в Удине, а "Венецию" и "Верону" также переигрывал с трудом. Как и "Торино", он вполне мог набрать больше очков, чем набрал, но и мог даже меньше.
Его отличие в том, что посреди недели не проиграл, а одержал блестящую победу. Легко разобравшись с киевским "Динамо" в Лиге Европы. Такой легкой победы даже близко не было ни в одном турнире с 12-го апреля. Однако в лиге команда Марко Барони выглядит несбалансированной. Очень талантливой и скоростной в атаке, но нестабильной, выключающейся и с провалами в обороне.
Обе команды традиционно играют в прагматичный футбол, испытывая проблемы во владении мячом, доминировании. Но с Ваноли и Барони пытаются играть активно, с позиции силы, и оба тренера заявляют, что не собираются отказываться от такой игры и верят, что их команды на правильном пути. Будет интересно посмотреть на их противостояние.
Последние матчи команд
Кадры
Три форварда "Торино" ныне забивают - Сапата, Санабрия и Адамс. В стартовом составе выйдут лишь двое. В центре обороны дилемма между новичками Валюкевичем и Марипаном вместо Войводы, возвращающегося после травмы постепенно. Вернулся после травмы Влашич, еще не игравший в этом сезоне, но он также вряд ли готов к стартовому составу.
В "Лацио" возвращается форвард Кастельянос, пропустивший два матча. Тем временем, лучшим бомбардиром команды во всех турнирах стал второй форвард Диа, и Барони очень хочет вернуть их тандем. Повреждение у Патрика, и он вполне может проиграть конкуренцию Хиле и Романьоли. Лаццари и Таварес возвращаются на фланги обороны, капитан Дзакканьи - на левый фланг атаки.
Педро, Весино и Деле-Баширу отличились голами либо ассистами против "Динамо", но остаются игроками запаса. Хотя первый может побороться за место на правом фланге атаки с Исаксеном и Чауной.
"Торино": Милинкович-Савич, Валюкевич, Коко, Мазина, Лазаро, Риччи, Илич, Линетти, Соса, Сапата, Адамс
"Лацио": Проведель, Лаццари, Хила, А. Романьоли, Тавареш, Ровелла, Гендузи, Исаксен, Диа, Дзакканьи, Кастельянос
Цифры и факты
- В предыдущем сезоне "Лацио" выиграл два очных матча со счетом 2:0, но до этого уступил со счетом 0:1 (дома), а до этого четырежды сыграл вничью
- В Турине перед 2:0 "лациале" дважды сыграли вничью, а перед этим дважды победили
- "Лацио" не пропускал от "Торино" в последних двух матчах. Трех подряд очных без пропущенных "орлов" не было с 1973-го года
- "Торино" единолично возглавил Серию А впервые с сезона 1976/77
- "Торино" не проигрывал в последних пяти матчах лиги (три победы, две ничьи) на всех полях и проиграл однажды в последних девяти (пять побед, три ничьи). Дома в лиге он не проигрывал в последних восьми (три победы, пять ничьих), при этом все пять ничьих были со счетом 0:0. Последнее поражение "Торо" дома в лиге состоялось против "Лацио"
- "Лацио" выиграл лишь один гостевой матч лиги из последних шести (две ничьи, три поражения). Он не побеждал в последних четырех таких
- В нынешнем сезоне во всех турнирах "Торино" пропустил четыре мяча после 88-ой минуты, а "Лацио" - четыре мяча до девятой минуты
Прогноз: Торино - Лацио 2:2
Обе команды играют очень быстро, много создают и забивают, но и многое позволяют соперникам в обороне. "Торино" пропускает много в концовках матчей, "Лацио" - в самом начале. Еще и выходит, что "Торо" испортил себе Кубком хорошую домашнюю серию, а "Лацио" улучшил Лигой Европы плохую гостевую. Так что нас ожидает интересное зрелище, в котором решат эпизоды, реализация.
Веселая результативная ничья и обилие голов - наиболее логичные прогнозы. Хотя возможен и счет 3:2 в пользу любой из команд. В любом случае, голов должно быть много, несмотря на усталость обеих после матчей посреди недели.
Популярное сейчас
- Бавария против Байера и дерби Мадрида. Расписание футбола на 23 – 29 сентября
- Президент Днепра-1 Юрий Береза назвал тех, кто виноват в расформировании команды
- "Можем даже не рассчитывать". Хацкевич вынес вердикт Ярмоленку
- Удинезе - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 28.09.2024
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО