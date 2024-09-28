Торино - Лацио. Анонс и прогноз матча Серии А на 29.09.2024

"Удинезе" не выдержал давления первого места в лиге, сразу же развалившись против "Ромы" и потеряв лидерство в пользу "Торино". Выдержит ли давление "Торо"? Его сразу после выхода на вершину также ждет встреча с римской командой, правда, другой и дома. Будет непросто, ведь "Лацио" едет к нему злым после неудач в лиге, но вдохновленным после разгромной гостевой победы в Лиге Европы.

Серия А. Шестой тур

29 сентября. 13:30. Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Лацио"

Главный арбитр: Симоне Соцца

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Торіно - Лаціо Смотреть трансляцию

Состояние команд

1 "Торино" 5 3 2 0 8-5 11 2 "Милан" 6 3 2 1 14-7 11 3 "Интер" 6 3 2 1 13-7 11 4 "Наполи" 5 3 1 1 9-4 10 5 "Удинезе" 6 3 1 2 9-10 10 6 "Ювентус" 5 2 3 0 6-0 9 7 "Эмполи" 5 2 3 0 5-2 9 8 "Лацио" 5 2 1 2 9-8 7 9 Рома 5 1 3 1 5-3 6

Можно заявить, что "Торо" не выдержал давления уже в Кубке во вторник, когда проиграл дома "Эмполи". Но то все же другой турнир. А в лиге поражений в нынешнем сезоне нет. Правда, не все матчи были впечатляющими и ни один не был стабильным. "Аталанта" была переиграна в обоюдоострой борьбе, против "Милана" была потеряна заслуженная победа из-за двух пропущенных после 87-ой минуты.

Даже против аутсайдеров просто не было. "Венеции" удалось забить лишь на 86-ой минуте, от "Лечче" дома - отскочить при 5:20 по ударам по воротам. "Верону" при игре в численном большинстве с 20-ой минуты удалось победить лишь со счетом 3:2, и главный тренер "быков" Паоло Ваноли признал проблемы в обороне. Хотя доволен атакой команды и ее стремлением доминировать.

"Лацио" также играет на качелях. Он также потерял преимущество в счете против "Милана", потерял такое и в пятом туре в гостях против "Фиорентины", привезя два пенальти на ровном месте. Проиграл в Удине, а "Венецию" и "Верону" также переигрывал с трудом. Как и "Торино", он вполне мог набрать больше очков, чем набрал, но и мог даже меньше.

Его отличие в том, что посреди недели не проиграл, а одержал блестящую победу. Легко разобравшись с киевским "Динамо" в Лиге Европы. Такой легкой победы даже близко не было ни в одном турнире с 12-го апреля. Однако в лиге команда Марко Барони выглядит несбалансированной. Очень талантливой и скоростной в атаке, но нестабильной, выключающейся и с провалами в обороне.

Обе команды традиционно играют в прагматичный футбол, испытывая проблемы во владении мячом, доминировании. Но с Ваноли и Барони пытаются играть активно, с позиции силы, и оба тренера заявляют, что не собираются отказываться от такой игры и верят, что их команды на правильном пути. Будет интересно посмотреть на их противостояние.

Последние матчи команд

Кадры

Три форварда "Торино" ныне забивают - Сапата, Санабрия и Адамс. В стартовом составе выйдут лишь двое. В центре обороны дилемма между новичками Валюкевичем и Марипаном вместо Войводы, возвращающегося после травмы постепенно. Вернулся после травмы Влашич, еще не игравший в этом сезоне, но он также вряд ли готов к стартовому составу.

В "Лацио" возвращается форвард Кастельянос, пропустивший два матча. Тем временем, лучшим бомбардиром команды во всех турнирах стал второй форвард Диа, и Барони очень хочет вернуть их тандем. Повреждение у Патрика, и он вполне может проиграть конкуренцию Хиле и Романьоли. Лаццари и Таварес возвращаются на фланги обороны, капитан Дзакканьи - на левый фланг атаки.

Педро, Весино и Деле-Баширу отличились голами либо ассистами против "Динамо", но остаются игроками запаса. Хотя первый может побороться за место на правом фланге атаки с Исаксеном и Чауной.

"Торино": Милинкович-Савич, Валюкевич, Коко, Мазина, Лазаро, Риччи, Илич, Линетти, Соса, Сапата, Адамс

"Лацио": Проведель, Лаццари, Хила, А. Романьоли, Тавареш, Ровелла, Гендузи, Исаксен, Диа, Дзакканьи, Кастельянос

Цифры и факты

В предыдущем сезоне "Лацио" выиграл два очных матча со счетом 2:0, но до этого уступил со счетом 0:1 (дома), а до этого четырежды сыграл вничью

В Турине перед 2:0 "лациале" дважды сыграли вничью, а перед этим дважды победили

"Лацио" не пропускал от "Торино" в последних двух матчах. Трех подряд очных без пропущенных "орлов" не было с 1973-го года

"Торино" единолично возглавил Серию А впервые с сезона 1976/77

"Торино" не проигрывал в последних пяти матчах лиги (три победы, две ничьи) на всех полях и проиграл однажды в последних девяти (пять побед, три ничьи). Дома в лиге он не проигрывал в последних восьми (три победы, пять ничьих), при этом все пять ничьих были со счетом 0:0. Последнее поражение "Торо" дома в лиге состоялось против "Лацио"

"Лацио" выиграл лишь один гостевой матч лиги из последних шести (две ничьи, три поражения). Он не побеждал в последних четырех таких

В нынешнем сезоне во всех турнирах "Торино" пропустил четыре мяча после 88-ой минуты, а "Лацио" - четыре мяча до девятой минуты

Прогноз: Торино - Лацио 2:2

Обе команды играют очень быстро, много создают и забивают, но и многое позволяют соперникам в обороне. "Торино" пропускает много в концовках матчей, "Лацио" - в самом начале. Еще и выходит, что "Торо" испортил себе Кубком хорошую домашнюю серию, а "Лацио" улучшил Лигой Европы плохую гостевую. Так что нас ожидает интересное зрелище, в котором решат эпизоды, реализация.

Веселая результативная ничья и обилие голов - наиболее логичные прогнозы. Хотя возможен и счет 3:2 в пользу любой из команд. В любом случае, голов должно быть много, несмотря на усталость обеих после матчей посреди недели.