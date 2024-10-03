Наполи - Комо. Анонс и прогноз матча Серии А на 04.10.2024

Впервые в истории Серии А шесть разных команд возглавляли турнирную таблицу в шести первых турах сезона. На данный момент лидирует "Наполи". Удастся ли ему прекратить эту серию и уйти на перерыв на матчи сборных на первом месте? "Комо" Сеска Фабрегаса, также набравший отличный ход в последних турах, не хочет этого допустить.

Серия А. Седьмой тур

4 октября. 19:30. Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Комо"

Главный арбитр: Эрманно Феличиани

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Наполі - Комо Смотреть трансляцию

Состояние команд

1 "Наполи" 6 4 1 1 11-4 13 2 "Ювентус" 6 3 3 0 9-0 12 3 "Милан" 6 3 2 1 14-7 11 4 "Интер" 6 3 2 1 13-7 11 5 "Торино" 6 3 2 1 10-8 11 6 "Эмполи" 6 2 4 0 5-2 10 7 "Лацио" 6 3 1 2 12-10 10 8 "Удинезе" 6 3 1 2 9-10 10 9 Рома 6 2 3 1 7-4 9 10 Комо 6 2 2 2 9-11 8 11 "Фиорентина" 6 1 4 1 7-7 7 12 "Аталанта" 6 2 1 3 11-12 7

Команда Антонио Конте, признанного лучшим тренером сентября в лиге, набрала ход, стала сильной, монолитной, как и ожидалось от работы с таким специалистом. Игроки уже говорят о гармонии с тренером и клубом. Будто и не было яростных жалоб Конте на руководство в середине августа, будто и не было 0:3 от "Вероны" в первом туре. В последующих результаты - пять побед и ничья в лиге и Кубке с общей разницей мячей 16:1.

Игра еще неидеальна, работы достаточно. Совершенно унылая 0:0 в гостях против "Ювентуса", камбек в Парме в добавленное время против полевого игрока в воротах, сейвы Мерета и равная игра в Кальяри до середины второго тайма. Крайне пассивная игра во втором тайме в воскресенье против "Монцы", а в первом, несмотря на полное доминирование, лишь два удара в створ ворот. Но оба стали голами, и результаты достигаются.

Конте яростно отбивается от вопросов о Скудетто, говоря о реконструкции, о стоянии ногами твердо на земле без полетов фантазии. Постоянно напоминает о провальном предыдущем сезоне, после которого сразу подняться высоко крайне сложно. Признал, что пришлось попотеть в матче против "Монцы", хвалил команду за сплоченность и жертвенность, не за игру.

"Комо" также начал тяжело. 0:3 от "Ювентуса", ничьей в Кальяри, нереализованным пенальти в добавленное время против "Удинезе" и поражением из-за этого. Но затем выносил участников Лиги Чемпионов "Болонью" и даже "Аталанту" в гостях минут по 70, переигрывая их в одни ворота, также забрал победу над "Вероной". Забив в трех последних матчах восемь мячей. Амбициозный проект Фабрегаса набирает ход, и новичок лиги хочет большего, чем борьба за выживание.

Правда, против "Болоньи" он заснул на 20 последних минут и потерял 2:0, пропустив на 91-ой. Против "Аталанты" неудачно играл в дебюте и пропустил, также пропустил в добавленное время. Против "Вероны" на 71-ой минуте счет еще был 1:1, лишь на 89-ой стал 3:1, а в добавленное время вновь был пропущен мяч. Ясно, что новичок еще нестабилен, недостаточно опытен. Да и "Аталанта" и "Болонья" ныне в лиге слабоваты, даже не в Топ-10. "Наполи" первый.

Фабрегас постоянно говорит о желании играть в быстрый активный футбол даже в гостях против грандов (как было против "Аталанты"). "Комо" так и играет. При этом опирается не на владение мячом (десятое место в лиге), а на вертикальные атаки. "Наполи" в этом схож, по владению лишь 14-ый. По ударам по воротам, голам (11:9 в пользу "Наполи") и xG команды очень близки, причем в лиге также далеко не выделяются.

Разница между ними - разумеется, качество и опыт игроков и тренера "Наполи". Хотя с опытом игроков "Комо" может побороться, учитывая Пепе Рейну, Серхи Роберто, Альберто Морено, Андреа Белотти, Патрика Кутроне, Эмиля Аудеро в заявке. Также разница в обороне, и вот она огромна. "Комо" пропустил в шести турах 11 мячей - лишь "Аталанта" и "Парма" хуже него в лиге. "Наполи" - четыре, а в последних пяти - один.

На предматчевой пресс-конференции Фабрегас заявил, что очень многому научился у Конте, когда играл у него в "Челси": "Он заставлял меня страдать на тренировках, но показал мне вещи, которые я до того в своей карьере не видел". О матче же заявил, что речь не о финале, но нужна великолепная игра для победы над "командой в лучшей форме в лиге". Сам Конте же вновь отбивался от вопросов о Скудетто.

Последние матчи команд

Кадры

Нет никаких причин для ротации, поскольку обе команды не играли посреди недели, а после матча уходят на перерыв на матчи сборных. "Наполи" должен остаться с двумя центральными защитниками (4-3-3) в третий раз в лиге подряд. Благодаря Скотту МакТоминею, которого Конте очень хвалит, говоря, что умеет все. Шотландец поучаствовал в голе против "Монцы". Который забил вингер Кварацхелия. Забивал тогда и вингер Политано.

Ромелу Лукаку как раз не забивал в последних трех матчах во всех турнирах и выглядит уставшим. Перезагрузится ли?

Единственная серьезная дилемма в составе - Оливера или Спинаццола слева в обороне.

Мерет по-прежнему травмирован. Но Каприле в двух с половиной матчах заменял его в воротах четко.

"Комо" также сменил схему в последних трех матчах - с 4-4-2 на 4-2-3-1. У него в любом случае отличаются игроки атаки. Патрик Кутроне забил уже четыре мяча в сезоне в лиге - больше, чем любой игрок "Наполи". Нико Пас - вдохновитель атак, без голов, но с двумя ассистами. В 20 лет вызван в главную сборную Аргентины. Фадера и Стрефецца также опасно убегают, большей частью по флангам. На счету обоих по голу и ассисту.

"Наполи": Каприле, Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Оливера, Лоботка, Ангисса, МакТоминей, Политано, Лукаку, Кварацхелия

"Комо": Аудеро, ван дер Бремпт, А. Доссена, Кемпф, Морено, Серхи Роберто, Перроне, Стрефецца, Пас, Фадера, Кутроне

Цифры и факты

"Наполи" выиграл все домашние матчи против "Комо" в Серии А в истории - 11 из 11-ти. Правда, последний состоялся в 1989-ом году

Результаты "Наполи" в последних шести матчах во всех турнирах - пять побед и ничья в лиге и Кубке с общей разницей мячей 16:1

"Комо" проиграл в пяти последних матчах лиги лишь однажды - также две победы и две ничьи

Общая разница мячей "Комо" в трех первых турах лиги - 1:5, в трех следующих - 8:6

Впервые с февраля 2023-го года "Наполи" не пропустил в трех матчах лиги подряд

"Наполи" выиграл три последних матча лиги подряд сразу после нуля побед в шести таких подряд

"Комо" забил три мяча в двух матчах Серии А подряд впервые с сезона 1951/52. Последним новичком, забившим три мяча в трех матчах подряд, был "Палермо" в 2015-ом году

"Комо" пропускал в восьми последних матчах во всех турнирах, а забил в шести из них

"Комо" пропустил с начала сезона в лиге больше мячей после 75-ой минуты, чем любая другая команда - пять. "Наполи" вместе с "Пармой" - лучший по забитым мячам в такие минуты с четырьмя

Прогноз: Наполи - Комо 2:1

Сильная, хотя и не яркая, атака "Наполи" точно забьет слабой обороне "Комо". А вот выдержит ли почти непроходимая оборона неаполитанцев против яркой и результативной атаки ломбардийцев? Если Конте прежде всего удастся перекрыть соперника, превратить игру в вязкую, плотную, медленную - лидер лиги победит. Если же игра выйдет быстрой, атакующей, обоюдоострой - шанс новичка лиги добыть результат высок.

Скорее всего, обе команды забьют. И, скорее всего, "Наполи" выцарапает победу, причем с большой вероятностью - в концовке матча.