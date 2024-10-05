Интер - Торино. Анонс и прогноз матча Серии А на 05.10.2024

На унылую ничью в Монце и поражение в Миланском дерби "Интер" ответил как следует. Победой в гостях над "Удинезе", уже побывавшим в этом сезоне лидером Серии А, разгромом дома "Црвены Звезды" в Лиге Чемпионов. Теперь важно закрепить выход из мини-кризиса победой над "Торино", еще одной командой, побывавшей лидером лиги, и уйти на перерыв на матчи сборных в хорошем настроении. Удастся ли?

Серия А. Седьмой тур

5 октября. 21:45. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Торино"

Главный арбитр: Маттео Марченаро

Телетрансляция - Megogo Футбол 2

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Состояние команд

1 "Наполи" 7 5 1 1 14-5 16 2 "Ювентус" 6 3 3 0 9-0 12 3 "Милан" 6 3 2 1 14-7 11 4 "Интер" 6 3 2 1 13-7 11 5 "Торино" 6 3 2 1 10-8 11 6 "Эмполи" 6 2 4 0 5-2 10 7 "Лацио" 6 3 1 2 12-10 10

В Удине "Интер" ехал после экстренной беседы руководства клуба с главным тренером, в ощущениях тревоги и кризиса. И пропустил дважды во втором матче подряд и в третьем в сезоне, выдал третий матч подряд и четвертый в сезоне с пропущенным после 80-ой минуты. Забивал в начале каждого из таймов и в концовке первого, ловя соперника на наивности, на грубых ошибках в обороне.

Вместе с тем, три забитых, победа в городе, где выиграл лишь два из четырех предыдущих матчей, первые голы Лаутаро Мартинеса в сезоне стали позитивом. А прежде всего - три очка. Индзаги же игра очень понравилась, особенно в первом тайме, он говорил о "фантастическом" выступлении, заявлял, что был уверен в возвращении игроков, в том, что соберутся.

Матч против "Црвены Звезды" также не был идеальным. К 58-ой минуте счет по голам был 1:0, а по ударам по воротам - 9:8, открыл счет "Интер" благодаря штрафному удару, второй и третий забил с грубых ошибок, подарков соперника. Но в итоге добыл 4:0, еще и без Лаутаро, Тюрама, травмированного Бареллы, Дармиана, Димарко в стартовом составе.

"Торино" вышел на первое место после пятого тура. Опираясь на победу над "Аталантой" во втором, ничью с "Миланом" в гостях в первом, которая была потерянной победой из-за двух пропущенных после 88-ой минуты. Также благодаря голам на 79-ой и 86-ой минутах, принесшим победы над аутсайдерами "Венецией" и "Вероной". Но с этого места сразу же слетел, уступив дома "Лацио".

И в матче против римлян, и прямо перед этим дома против "Эмполи" в Кубке он выглядел разобранным в обороне, а фактически проигрывал из-за пропущенных на 90-ой и 89-ой минутах. Во втором тайме против "Лацио" даже в отчаянии играл с тремя чистыми форвардами и добавил по сравнению с первым, но забил не больше, чем соперник (2:2). А в первом пропустил рано и тайм проиграл.

Он пропустил уже пять голов в сезоне в лиге из восьми после 88-ой минуты. То есть характер, в отсутствии чего игроков обвинял предыдущий тренер Иван Юрич, Паоло Ваноли не привил. Привил он гораздо более атакующую игру. Но вместе с ее приходом ушла оборона. В принципе, на данный момент размен положительный, ведь "Торо" на пятом месте и равен по очкам с "Интером". Но не начал ли катиться?

Сумеют ли "быки" в своем втором выезде в сезоне на "Джузеппе Меацца" отыграть так же агрессивно, как и в первом? Владение мячом они не очень ищут (восьмое место в лиге, "Интер" - третье), по ударам по воротам и вовсе 15-ые ("Интер" девятый). Но играют эффективно, хорошо реализуют. А вот обороняются плохо. То же можно сказать и о их сегодняшнем сопернике, если смотреть лишь на лигу.

Общая разница мячей двоих в 12-ти матчах Серии А с начала сезона - 23:15. То есть очень много забивают, но и многовато пропускают.

Последние матчи команд

Кадры

Те, кто отдыхал с первых минут против "Црвены Звезды", должны вернуться в стартовый состав "Интера". В том числе и Лаутаро, хотя боялись его небольшой травмы. После шести матчей с начала сезона без забитых во всех турнирах он забил трижды в двух матчах. Хотя забили и запасные форварды Арнаутович и Тареми ("Црвене Звезде"), так что выбор у Индзаги в атаке есть.

В центре поля по-прежнему травмирован Барелла. Но Зелински и Фраттези хорошо его заменяли. Возможно, даже двое выйдут на поле, позволив отдохнуть Мхитаряну. В обороне же Павар должен вернуться вместо Биссека, Димарко - вместо Аугусто, а Дармиан - вместо Думфриза.

В "Торино" должен вернуться вратарь Милинкович-Савич, пропустивший предыдущий матч. В обороне напрашиваются изменения, но вариантов немного. Педерсен вместо Сосы слева, один из настоящих центральных защитников - Валюкевич или Марипан вместо переквалифицированного латераля Войводы. Также можно укрепить центр поля мощным Тамезом вместо Илича или Линетти.

Сапата, Санабрия, Адамс - все эти форварды отличались в последнее время. Все вместе играли во втором тайме против "Лацио". Последний забил в трех последних матчах во всех турнирах.

"Интер": Зоммер, Павар, Ачерби, Бастони, Дармиан, Чалханоглу, Зелински, Мхитарян, Димарко, М. Тюрам, Лаутаро Мартинес

"Торино": Милинкович-Савич, Валюкевич, Коко, Мазина, Лазаро, С. Риччи, Тамез, Линетти, Димарко, Сапата, Адамс

Цифры и факты

"Интер" выиграл четыре последних очных матча, не пропустив. Их результаты - 1:0, 1:0, 3:0, 2:0. Из последних десяти он выиграл девять при одной ничьей. "Торино" побеждал его в последний раз на любом поле в 2019-ом году

В Милане "Интер" выиграл пять последних очных матчей, в трех последних не пропустив. Результаты этих трех - 1:0, 1:0, 2:0. А вот до этих пяти побед в очных матчах на "Меацца" состоялись две ничьи подряд. "Торино" побеждал его здесь в последний раз в 2016-ом году

В последних трех матчах лиги "Интер" пропустил пять мячей. В последних двух - четыре, по два в каждом. "Торино" в последних двух матчах лиги пропустил пять мячей

"Интер" забивал в последних девяти матчах лиги

Единственное поражение "Интера" в 2024-ом году на "Джузеппе Меацца" в любом турнире - в последнем матче лиги там от соседей из "Милана"

"Торино" не проиграл в трех последних гостевых матчах лиги, среди них 2:2 на "Джузеппе Меацца" против "Милана". В двух последних гостевых матчах лиги на любом стадионе "Торо" побеждал

Ставки и коэффициенты

Прогноз: Интер - Торино 2:1

Обе команды в последнее время много забивают и много пропускают. Так что можно ожидать веселый матч между ними. С другой стороны, статистика их очных матчей как раз скучна, не предполагает много голов и опасных моментов. Золотая середина между всем этим - 2:1. В пользу "Интера", поскольку он сильнее, увереннее в себе, играет дома и поскольку статистика очных встреч явно в его пользу.