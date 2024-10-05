Монца - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 06.10.2024

Ренессанс "Ромы" под руководством Ивана Юрича продлился всего три матча. А кое-кто даже скажет, что всего три тайма. Поражение в гостях от "Эльфсборга" в Лиге Европы вернуло тревогу в клубе, злость, возмущение болельщиков. Поговаривают даже, что в случае неудачи в Монце против последней команды лиги Юрича могут уволить и даже вернуть Даниэле Де Росси. Атмосфера невыносимая. Сумеют ли римляне собраться на фоне такой?

Серия А. Седьмой тур

6 октября. 19:00. Монца. "Ю-Пауэр Стадиум"

"Монца" - "Рома"

Главный арбитр: Федерико Ла Пенна

Состояние команд

Положительными были три первых тайма каденции хорвата. Отличное выступление против лидера лиги на тот момент "Удинезе" с 3:0 в итоге. Затем первый тайм матча Лиги Европы против "Атлетик" Бильбао. Однако во втором "волки" прижались к своим воротам и в итоге победу не удержали. А дома против "Венеции" совершенно провалили первый тайм, включились лишь на 70-ой минуте и еле устроили камбек от поражения к победе.

Матч же против "Эльфсборга", первый гостевой в каденции Юрича во всех турнирах, и вовсе вернул депрессивную атмосферу. "Рома" вновь играла будто по инерции и без идей. Кое-как оправдаться можно ротацией, тем более, что после выхода лидеров в середине второго тайма - Пауло Дибалы, Артема Довбика, Стефана Эль-Шаарави, Лоренцо Пеллегрини - она явно прибавила и начала создавать. Но все равно не забила и проиграла.

Скорее всего, злости добавили и высказывания тренера после матча. Который отказывался заявлять, что команда играла плохо. А наоборот - говорил, что полностью доминировала, много создала, хорошо прессинговала, играла быстро и собранно, ничего не позволила сопернику, кроме одного случайного, по его словам, пенальти, и он видит много позитива. Болельщики и эксперты позитив отказываются видеть напрочь.

Алессандро Неста также пытается видеть позитив в игре своей "Монцы". Она абсолютно справедливо удержала "Фиорентину" на 2:2 и "Интер" на 1:1, даже ведя в счете в первом из матчей на 95-ой минуте, а во втором - на 87-ой. Против "Болоньи" на 78-ой еще удерживала 1:1. Но в итоге упускала результаты в концовке. "Наполи" неделю тому она прижала как раз во втором тайме, но ничего не создала, а еще в первом пропустила дважды.

Тренерское кресло Несты также находится под прямой угрозой. После двух сезонов с Раффаэле Палладино на пороге Топ-10 такое падение на последнее место абсолютно не устраивает семью Берлускони и Адриано Галлиани. Потому неудивительно, что Алессандро закрыл команду на базе на неделе и призывает отдать на поле все силы и подать сигнал, что "мы все еще живы". При этом надеется сыграть с ясной головой.

Стерильное владение мячом с огромное дырами в центре поля и обороне - вот и стиль "Ромы" что с Юричем, что с Де Росси. По владению в лиге команда вторая. "Монца" же 13-ая. По ударам по воротам "Рома" и вовсе первая, а "Монца" - последняя. Но эффективность этих ударов очень низка. В обороне как раз "Роме" везет - она пропустила в лиге лишь четыре мяча. "Монца" для своего места также пропустила немного - восемь.

Так что ожидаем довольно приличное количество опасных атак, но ужасную реализацию.

Последние матчи команд

Кадры

Единственный позитив матча в Швеции - отдых для нескольких лидеров. Довбик, Пеллегрини, Кристанте, Дибала и Эль-Шаарави первые как минимум 64 минуты провели на скамье запасных. Первые трое должны вернуться в стартовый состав. А вот четвертый вновь травмирован и даже не в заявке. Бальданци и Эль-Шаарави скорее, чем сильно разочаровывающий Суле, готовы заменить Пауло. Вернется и Манчини в центр обороны.

Найдется ли место одному из лучших с начала сезона Писилли и игроку сборной Франции Коне в центре поля - интересный вопрос.

Салемакерс и Хуммельс не готовы играть и не в заявке. Ле Фе вернулся, но вряд ли готов для стартового состава. Вернулся и Залевски после ссоры с клубом.

Довбик не забил "Венеции", прервав серию из трех матчей во всех турнирах с голами, и выглядел уставшим. Потому против "Эльфсборга" ушел в запас. Вышел на замену на 65-ой минуте, и тогда его команда начала создавать. Что отметил Юрич. Правда, создавали другие - Пеллегрини, Писилли, Дибала. Украинец же даже ни разу не пробил по воротам, коснулся мяча лишь десять раз, из них в штрафной соперника без офсайдов - дважды.

У "Монцы" отсутствуют атакеры Петанья, Чуррия, Виньято. Хотя второй может пробиться на скамью запасных. Атакер Мота был травмирован, но вернулся, как и защитник Биринделли. Опорники Сенси и Гальярдини не вернулись.

Против "Наполи" команда Несты играла всего с двумя настоящими атакерами, то есть с опорником Бьянко номинально в атаке. Попробует так еще раз? Тогда в атаке останутся лишь высоченный Джурич и вызванный в сборную Италии Даниэль Мальдини. Если же нет, то Мота или Капрари присоединятся к этим двум.

"Монца": Турати, Иццо, Мари, А. Карбони, Перейра, Бондо, Пессина, Бьянко, Кирьякопулос, Мальдини, Джурич

"Рома": Свилар, Манчини, Ндика, Эрмосо, Челик, Кристанте, Писилли, Анхелиньо, Бальданци, Лоренцо Пеллегрини, Довбик





Цифры и факты

Результаты четырех очных встреч команд Серии А - три победы "Ромы" и ничья. В предыдущем сезоне римляне победили в гостях со счетом 4:1, а дома - со счетом 1:0. Домашнюю победу принес гол на 90-ой минуте

"Монца" не побеждала в последних семи домашних матчах в лиге - две ничьи и пять поражений

На всех полях в лиге "Монца" не побеждала в последних 15-ти матчах - шесть ничьих и девять поражений

"Рома" не побеждала в шести последних гостевых матчах лиги - четыре ничьи и два поражения. Последние три такие матча завершились вничью

Во всех турнирах в гостях "Рома" не побеждала в последних восьми матчах - пять ничьих и три поражения

"Монца" пропускала в последних шести матчах на всех полях во всех турнирах. При этом забила в четырех таких из последних пяти

"Рома" забивала в четырех из пяти последних матчей во всех турнирах на всех полях и пропускала в четырех из пяти последних таких

Прогноз: Монца - Рома 1:2

Юрич заявил, что "Монца" играет в отличный футбол и заслужила набрать больше очков. В последнем он прав. Еще и "Рома" в гостях уже несколько лет играет очень слабо. Этот выезд будет тяжелым. Но все же соперник на последнем месте, а "Рома", вообще-то, с двумя победами в лиге подряд.