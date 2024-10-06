Фиорентина - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 06.10.2024

В Лиге Чемпионов "Милан" с двумя поражениями в двух матчах, но в последнем, в гостях против "Байера", отыграл вполне прилично и мог забить. А в лиге он с тремя победами подряд, в том числе в дерби. Одержать четвертую победу, подойти вплотную к лидерам и окончательно сбросить ужасное начало сезона - задача реальная и очень важная. Но делать это нужно на сложном выезде к команде, которая сама хочет сбросить такое начало.

Серия А. Седьмой тур

6 октября. 21:45. Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Милан"

Главный арбитр: Лука Пайретто

Состояние команд

1 "Наполи" 7 5 1 1 14-5 16 2 "Интер" 7 4 2 1 16-9 14 3 "Удинезе" 7 4 1 2 10-10 13 4 "Ювентус" 6 3 3 0 9-0 12 5 "Милан" 6 3 2 1 14-7 11 6 "Торино" 7 3 2 2 12-11 11 7 "Эмполи" 6 2 4 0 5-2 10 8 "Лацио" 6 3 1 2 12-10 10 9 "Аталанта" 7 3 1 3 16-13 10 10 Рома 6 2 3 1 7-4 9 11 Верона 7 3 0 4 12-12 9 12 Комо 7 2 2 3 10-14 8 13 "Фиорентина" 6 1 4 1 7-7 7 14 "Болонья" 6 1 4 1 7-9 7 15 "Парма" 6 1 2 3 10-12 5 16 "Кальяри" 6 1 2 3 4-10 5 17 Лечче 7 1 2 4 3-12 5 18 "Дженоа" 7 1 2 4 5-15 5 19 Венеция 7 1 1 5 5-12 4 20 Монца 6 0 3 3 4-8 3

Легкий разгром "Венеции" сменился полным поражением дома от "Ливерпуля", несмотря на ранний забитый. Победа в дерби была добыта на 89-ой минуте. Затем матч против "Лечче" начался не лучшим образом, а все три гола были забиты между 38-43 минутами. А затем состоялось поражение в Леверкузене без забитых мячей. То есть "Милан" еще не нашел стабильность, еще уязвим, и его успех в любом матче под вопросом.

Тем не менее, в игровом плане улучшение несомненно, особенно в обороне, и в целом ощущение, что правильный путь найден. Если же не считать результаты в Лиге Чемпионов, то даже начался прорыв. Да и выступление в Леверкузене восприняли положительно, как продолжение прогресса. Первый тайм там был несколько боязливым, но и тогда "россонери" играли организованно, а во втором уже создали немало.

"Фиорентина" не калибра "Леверкузена" и "Байера", как и "Лечче" и "Венеции". Она калибра "Торино" и "Лацио". С которыми в начале сезона "Милан" играл плохо, пропустив от каждого дважды и набрав одно очко в двух этих матчах. Причем набрал его лишь благодаря двум голам после 88-ой минуты. На выезде во Флоренцию нужно доказывать, что "россонери" выросли и готовы играть гораздо лучше в таких матчах.

"Фиалкам" также нужно многое доказывать. А еще больше - брать очки. Их последние матчи также были существенным прогрессом по сравнению с первыми. Победа над "Лацио" дома, еще и камбек, ничья в гостях в дерби с "Эмполи", который в этом сезоне еще никому не проигрывал, победа над "Нью Сейнтс" вторым составом. То есть две победы в трех последних матчах во всех турнирах после нуля в шести с начала сезона (не считая серии пенальти).

С другой стороны, уровень игры в этих матчах вряд ли повысился. "Лацио" победили двумя пенальти, в том числе на 91-ой минуте, в Эмполи ни разу не попали в створ ворот, а против валлийцев на старте основного раунда Лиги Конференций дома играли плохо в первый час, и игру решили лишь выходы на замену игроков первого состава.

В целом результаты "Фиорентины" против участников Еврокубков от Италии в этом сезоне - 2:3 в гостях от "Аталанты" и 2:1 дома над "Лацио" в обоюдоострых матчах, которые могли повернуться в любую сторону и были решены в самих концовках таймов - первого в первом случае, второго - во втором.

"Фиорентина" и "Милан" близки по владению мячом - 5-6 места в лиге, по ударам по воротам - 5-8, по пропущенным мячам - 5-6 места с семью. Все их матчи против сильных соперников напоминают качели с противоположными отрезками. Вот только на выходе "россонери" гораздо эффективнее в атаке - 14 забитых против семи. 14 - это лучший показатель в лиге после шести туров.

Паулу Фонсека говорит о совершенно разной игре, чем в Леверкузене, объясняя, что "Фиорентина" прессингует индивидуально, и переключиться на противостояние совершенно иному стилю игры за несколько дней тяжело. Тем не менее, от своей команды постоянно требует стабильность и рост. Добавляя, что видит это в последнее время. ‏Раффаэле Палладино же отмечает, что "Милан" в последние недели изменил систему игры, заявляя, что нужно ограничить индивидуальную игру его звезд.

Последние матчи команд

Кадры

Фонсека ныне выставляет один и тот же стартовый состав. Объясняя его все тем же желанием сохранить стабильность. Изменение происходит лишь исходя из физического состояния Альваро Мораты. В Леверкузене он не был готов играть с первых минут, и там играл Лофтус-Чик. Теперь испанец готов, а англичанин еще и травмировался и не в заявке.

До сих пор травмирован капитан Калабрия, а в центре обороны Фонсека прямо заявил, что хочет сохранить тандем Габбия-Томори, так что Павлович останется в запасе.

Лучший бомбардир команды ныне - Кристиан Пулишич с пятью голами во всех турнирах. А вот на счету Рафаэля Леау и Тэмми Абрахама лишь по одному, и от них ожидают большего.

В "Фиорентине" вылетел важный опорник Мандрагора, но как раз Адли, арендованный у "Милана", забил "Нью Сейнтс". Хотя такая замена означает ослабление игры в отборе, а центр поля "фиалок" и без того дырявый. Как и оборона. Остается надеяться на компенсацию от атаки. Альберт Гудмундссон набирает форму, и от него очень многое ожидают. Центрфорвард Мойзе Кен уже забил пять мячей во всех турнирах. От Андреа Кольпани также ожидают прорыва.

Усилил оборону переход с 3-4-2-1 на 4-2-3-1 в Эмполи, но тогда исчезла атака. Все же Палладино скорее останется с 4-2-3-1. Оставив в центре поля более трудолюбивого Бове. Если же нет, то вингера (Соттила, Иконе, Куаме) заменит центральный защитник Комуццо. В любом случае, капитану Бираги будет трудно найти место в стартовом составе. В центре обороны ему неудобно, а слева очень хорошо играет Гозенс.

"Фиорентина": Де Хеа, Додо, Кварта, Раньери, Гозенс, Катальди, Бове, Кольпани, Гудмундссон, Соттил, Кен

"Милан": Маньян, Рояль, Габбия, Томори, Эрнандес, Фофана, Рейндерс, Пулишич, Леау, Мората, Абрахам

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Фиорентина" — "Милан" Смотреть трансляцию

Цифры и факты

"Милан" выиграл шесть из восьми последних матчей Серии А против "Фиорентины" при двух поражениях. В предыдущем сезоне он победил дважды - 2:1 в гостях и 1:0 дома. Трижды подряд этого соперника он не побеждал в лиге с 2011-го года

В последних пяти очных матчах в лиге во Флоренции наблюдается равенство - по две победы и ничья. Причем все победы состоялись с разницей в один мяч. Равенство и в последних 13-ти - по четыре победы и пять ничьих

"Фиорентина" начала сезон в Серии А с победы, поражения и четырех ничьих. Впервые за 24 сезона она выдала столько ничьих на такой стадии. Пяти ничьих в семи первых матчах сезона не было с 1980/81

"Фиорентина" проиграла лишь один из последних 11-ти домашних матчей лиги (пять побед, пять ничьих) - "Милану" в марте этого года. Тот матч стал последним, выигранным "Миланом" в лиге за пределами "Сан Сиро" - три ничьи и два поражения с тех пор в таких. Стал он его последним выигранным за пределами "Сан Сиро" и во всех турнирах - три победы и четыре поражения с тех пор

Рафаэль Леау забил "Фиорентине" четыре мяча в лиге. В том числе свой первый. Лишь "Лечче" он забивал больше - пять. Португалец забивал флорентийцам в трех последних матчах

Сегодня Кристиан Пулишич может впервые в карьере оформить серию из четырех матчей лиг Топ-5 подряд с забитыми мячами

Прогноз: Фиорентина - Милан 2:2

"Фиорентина" ищет поворотный момент сезона, и победа над "Миланом" может стать таким. Она играет дома, где очень редко проигрывает. А "Милан" в гостях очень редко выигрывает. В том числе ему тяжело конкретно во Флоренции. Здесь между ними всегда бурные матчи, всегда качели, которые могут повернуться в любую сторону. Еще и миланцы устали от игры первым составом в гостях против "Байера" больше, чем флорентийцы - от игры дома резервом против "Нью Сейнтс".

Ничья сегодня выглядит наиболее логичным прогнозом. И обе команды должны забить, причем скорее всего - не раз.