Милан - Удинезе. Анонс и прогноз матча Серии А на 19.10.2024

Победный гол в ворота "Интера" на 89-ой минуте, скорее всего, спас Паулу Фонсеку от увольнения из "Милана", перерыв на матчи сборных сразу после поражений от "Байера" и "Фиорентины" снизил вновь возросшее давление. Но теперь начинается серия из семи матчей за 22 дня, и начинать нужно серией побед без каких-либо отмазок. Прежде всего - дома над "Удинезе".

Серия А. Восьмой тур

19 октября. 19:00. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Удинезе"

Главный арбитр: Даниэле Киффи

Состояние команд

1 "Наполи" 7 5 1 1 14-5 16 2 "Интер" 7 4 2 1 16-9 14 3 "Ювентус" 7 3 4 0 10-1 13 4 "Лацио" 7 4 1 2 14-11 13 5 "Удинезе" 7 4 1 2 10-10 13 6 "Милан" 7 3 2 2 15-9 11 7 "Торино" 7 3 2 2 12-11 11 8 "Аталанта" 7 3 1 3 16-13 10

Начало сезона "россонери" в лиге худшее с сезона 2019/20, когда Марко Джампаоло был уволен как раз после семи туров, второе худшее за последние девять сезонов. По среднему числу набранных очков за матч во всех турнирах (1.22) оно даже худшее, чем у Джампаоло на время увольнения. А за те предыдущие восемь сезонов с лучшим началом, чем в этом команда трижды завершала в лиге шестой.

Три победы в Серии А подряд, в том числе в дерби, вроде бы оживили команду. Даже 0:1 в Леверкузене в Лиге Чемпионов воспринималось довольно положительно по игре. Но поражение от "Фиорентины" (1:2) уже вышло сумасшедшим и отрицательным, с разобранной игрой, двумя нереализованными пенальти и скандалом вокруг них, когда главный пенальтист Кристиан Пулишич был отодвинут в сторону.

Фонсека воспринял отбирание права у Пулишича другими игроками на поле болезненно, прессе обещал, что такое больше не повторится. Но ведь это не первый скандал вокруг игроков в сезоне. А перед матчем против "Удинезе" Паулу говорил о том, как непросто морально быть тренером, признавая, что такая работа тяжела и часто не приносит радость. Настроение у него явно не лучшее.

"Удинезе" ныне опережает "Милан" на два очка (13:11), и для фриуланцев, в предыдущем сезоне спасшихся от вылета в последнем туре, речь об отличном начале сезона и каденции Косты Руньяича. Они даже шли первыми после четвертого тура. В том числе благодаря победе над "Лацио" и 1:1 в Болонье. Затем, правда, развалились в гостях против "Ромы" (0:3), проиграл дома "Интеру".

Последние три матча все же можно назвать положительными. Победы в Кубке над "Салернитаной" и в лиге над "Лечче", а между ними - боевитый 2:3 от "Интера". Но все же "Салернитана" из Серии Б, "Лечче" дома был побежден с трудом при хмурой игре. А соседям "Милана" "Удинезе" проиграл заслуженно, пропуская в ключевые минуты в самом начале обоих таймов и в концовке первого.

Существуют опасения, что команда Руньяича скатывается в середняки. Как, впрочем, и опасения, что команда Фонсеки не поднимается в лидеры. Так что для обеих очный матч очень важен для самоутверждения. Последний еще и говорит о злости после "Фиорентины", о недостаточных агрессии и беге его команды в том матче , что нужно срочно исправлять.

С Руньяичем "Удинезе" пытается играть в гораздо более активный футбол, чем в предыдущие годы. При этом и в предыдущие годы его матчи против "Милана" часто выходили яркими и драматичными. Тем более такой должен выйти сейчас. Фонсека подтверждает, ожидая очень тяжелый, интенсивный матч, говоря о традиционно сложных матчах против "Удинезе", о его агрессивной игре.

Последние матчи команд

Кадры

После перерывов на матчи сборных всегда возникает вопрос о состоянии сборников. Особенно - неевропейских. Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино заявил, что Кристиан Пулишич устал, и его нужно беречь. Фонсека на это ответил, что на такой ранней стадии сезона нет смысла говорить об усталости. Значит, автор шести голов за клуб с начала сезона выйдет с первых минут.

Правые защитники Калабрия и Флоренци по-прежнему травмированы, левый Эрнандес дисквалифицирован из-за удаления во Флоренции. Кандидат на его место - Терраччьяно, игравший против "Лацио" в августе, когда Тео был наказан тренером. Также кандидаты - 19-летний Хименес, 18-летний Бартезаги и универсал Муса.

Могут состояться замены в центре обороны и в центре атаки. Причем скорее не из-за игры, а из-за скандала с пенальти, когда Томори забрал мяч и отдал его Абрахаму. Первого могут заменить Павлович или Тиав, второго - Окафор, Йович или вернувшийся после травмы Лофтус-Чик.

У "Удинезе" вряд ли вернется Товен (автор трех голов в лиге с начала сезона). Хотя в последних двух матчах в плане забитых его заменяли защитники Кабаселе и Земура. Последний, латераль, еще и ассистировал. "Интеру" также забил центрфорвард Лукка, дебютировавший в сборной Италии. Бреннер, Дэвис или Браво составит ему компанию. Возвращаются полузащитники Ловрич и Пайеро.

"Милан": Маньян, Рояль, Павлович, Габбия, Ф. Терраччьяно, Рейндерс, Фофана, Пулишич, Леау, Окафор, Мората

"Удинезе": Окойе, Кабаселе, Бийол, Джаннетти, Эхизибе, Карлстрем, Эккеленкамп, Пайеро, Земура, Браво, Лукка

Цифры и факты

В шести последних очных матчах результаты равны - по две победы и две ничьи. В семи последних результаты - по две победы и три ничьи. В последнем матче, состоявшемся в Удине, "Милан" проигрывал на 82-ой минуте, играл вничью на 92-ой, но в итоге победил - 3:2

В четырех последних очных матчах в Милане счет побед равен - 1:1 при двух ничьих. В шести последних "Милан" побеждал дважды - также три ничьи и поражение. В последнем "Удинезе" победил со счетом 1:0

В последних 19-ти очных матчах каждая из команд лишь однажды победила с разницей более одного мяча - "Милан" дома со счетом 4:2 и "Удинезе" дома со счетом 3:1. Оба матча состоялись в сезоне 2022/23

"Удинезе" забивал "Милану" в последних 11-ти очных матчах, пропустив в девяти из них. В Милане он забивал этому сопернику в девяти последних матчах, пропустив в семи из них

"Милан" не проигрывал дома в лиге никому в последних шести матчах. Правда, выиграл лишь три из них при трех ничьих

"Удинезе" проиграл последний гостевой матч лиги - "Роме" со счетом 0:3, но до этого в гостях не проигрывал пять подряд - три победы и две ничьи

В последних 11-ти матчах лиги с участием "Милана" забивалось три мяча и более. В девяти из них - четыре и более. В последних трех забивалось ровно по три. Из этих 11-ти матчей "россонери" забивали во всех, а пропустили в девяти

"Удинезе" забивал в 12-ти из 13-ти своих последних матчей лиги, а пропускал из этих 13-ти в девяти

Прогноз: Милан - Удинезе 3:2

Обе команды много забивают и много пропускают, обе не совсем собранны, не совсем понимают свое состояние. А матчи между ними всегда напряженные и равные, даже на "Сан Сиро". Так что этот матч должен быть ярким, интересным, равным, интенсивным, драматичным. Лучше всего ставить на обилие голов, поскольку итоговый результат трудно предсказать.