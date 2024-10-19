Ювентус - Лацио. Анонс и прогноз матча Серии А на 19.10.2024

С начала сентября "Ювентус" выиграл больше матчей в Лиге Чемпионов, чем в Серии А. В главном Еврокубке за это время удалось добыть две победы в двух матчах. А вот в лиге - лишь одну победу в пяти. В том числе унылые нулевые ничьи в домашних Топ-матчах против "Ромы" и "Наполи". Такую статистику нужно срочно поправлять. Удастся ли против "Лацио"?

Серия А. Восьмой тур

19 октября. 21:45. Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Лацио"

Главный арбитр: Юан Лука Сакки

Состояние команд

1 "Наполи" 7 5 1 1 14-5 16 2 "Интер" 7 4 2 1 16-9 14 3 "Ювентус" 7 3 4 0 10-1 13 4 "Лацио" 7 4 1 2 14-11 13 5 "Удинезе" 7 4 1 2 10-10 13 6 "Милан" 7 3 2 2 15-9 11 7 "Торино" 7 3 2 2 12-11 11 8 "Аталанта" 7 3 1 3 16-13 10 9 Рома 7 2 4 1 8-5 10

"Юве" в целом в хорошей ситуации, в хорошем настроении, игроки сработались с новым главным тренером Тьяго Моттой. До лидера лиги всего три очка и два места, в Лиге Чемпионов начало идеальное. Оборона отличная, почти не пропускает. Но все же потерь очков слишком много, слишком много недоработок. Которые нужно исправлять за неделю до выезда к "Интеру".

0:0 против "Ромы" и "Наполи" на "Алльянц" были совершенно хмурыми, без опасных моментов какой-либо из команд. Между ними была выдана такая же хмурая "нулевка" в Эмполи, после них - такой же хмурый первый тайм в Генуе и прорыв с помощью пенальти во втором. А перед уходом на матчи сборных была упущена победа дома над "Кальяри" из-за пенальти на 88-ой минуте.

"Ювентус" выиграл матч против "Кальяри" по ударам по воротам со счетом 21:9, по ударам в створ - 9:2, по владению мячом - 74:26. Но не сказать, чтобы создал много убойных моментов. Дуглас Луис привез пенальти во втором матче подряд, Консейсау был удален за симуляцию. Состоялся первый пропущенный в сезоне в лиге.

Мотта заявил, что его команда просто владела мячом после раннего гола вместо того, чтобы продолжать атаковать, что не смогла "убить" игру, и всегда было ощущение, что "Кальяри" может вернуться. Признал, что его команда сделала абсолютно все в этом матче, положительное и отрицательное. А это нехороший знак. Признал, что недоиграла в других матчах.

"Лацио" еще не играл 0:0 в этом сезоне. Более того, его матчи всегда веселы, наполнены моментами. Вот только не всегда он побеждает уверенно. В лиге с разницей более одного мяча побеждал лишь в первом туре - дома новичка лиги. Судьба последних трех матчей там решалась голами на последних минутах и однажды решилась против него - поражением.

Перед уходом на перерыв он одержал вторую победу в лиге подряд и четвертую во всех турнирах. Но рано пропустил от "Эмполи" (пропущенный в первые десять минут уже в пятом матче в сезоне), пропустил в целом в девятом матче лиги подряд, победный гол забил лишь на 84-ой минуте.

Главный тренер Марко Барони, также пришедший перед началом этого сезона, говорил больше о голоде, настрое и сплоченности игроков, чем об игре. Хотя еще остался доволен хорошей обороной. Причем последнее для этой команды - новость.

Барони отмечает оборону "Ювентуса", пропустившую лишь один мяч в семи первых турах, а также его первое место в лиге по владению мячом, говорит о его компактности и постоянстве. Говорит об идеальном матче для проверки настоящей силы "Лацио", о красоте в сложности задачи. Призывая свою команду оставаться скромной, стоять на земле, сохранять баланс.

Последние матчи команд

Кадры

Булайе Диа, автор пяти голов в сезоне во всех турнирах, устал после матчей Сенегала. Именно переход на игру с двумя форвардами - ним и Кастельяносом - улучшил результаты "Лацио", и точной замены сенегальцу нет. Устал и нигериец Деле-Баширу после саги в аэропорту в Ливии. Лаццари травмировался против "Эмполи". А Маттео Гендузи - в сборной.

Так что в итоге возможна потеря трех игроков стартового состава. Лаццари, Гендузи и Диа. Пусть и двое последних, скорее всего, будут в заявке. Но не с первых минут на поле. И их потеря весьма болезненна. В опорной зоне, значит, выйдет либо возвращающийся после травмы Весино, либо Кастровилли. А в атаке - Нослин, а то и автор победного гола над "Эмполи" Педро.

Кроме Диа и Кастельяноса, внимание на левого защитника Тавареша - автора уже пяти ассистов с начала сезона.

В "Ювентусе" еще перед матчем против "Кальяри" вылетел лидер обороны Бремер. Консейсау, разумеется, дисквалифицирован. Коопмейнерс, МакКенни и Нико Гонсалес вернулись из сборных с повреждениями, причем последние двое - еще и с Западного полушария. Все трое - игроки стартового состава. Двое из них - игроки центральной оси.

Получит ли их место в составе Дуглас Луис, привезший пенальти в двух последних матчах "Юве"? Скорее, Фаджоли, хорошо отыгравший в сборной Италии, либо Кефрен Тюрам. Либо оба. Также позицию "десятки" Коопмейнерса может занять Йилдиз, и тогда на фланге выйдет юный Мбангула. Он забивал и ассистировал против "Вероны" и "Комо", но против грандов и в Лиге Чемпионов не отличался.

Тимоти Веа возвращается и мог бы стать заменой Гонсалесу на правом фланге, но вряд ли готов играть с первых минут.

Душан Влахович забил пять мячей в трех последних матчах во всех турнирах, но последний, против "Кальяри" - с пенальти. Тот матч в целом получился отрицательным для него, пессимистичным. Как и большинство матчей в сезоне. С какой ноги он встанет сегодня?

"Ювентус": Ди Грегорио, Савона, Калулу, Гатти, Камбиазо, Локателли, Фаджоли, Мбангула, К. Тюрам, Йилдиз, Влахович

"Лацио": Проведель, Марушич, Хила, А. Романьоли, Тавареш, Весино, Ровелла, Исаксен, Диа, Дзакканьи, Кастельянос

Цифры и факты

В последних шести очных матчах на всех полях во всех турнирах побеждала домашняя команда - по три победы у каждой. Ничьих не было в последних семи

В последних 20-ти очных матчах в лиге в Турине "Лацио" побеждал лишь однажды при 15-ти поражениях и четырех ничьих. В последних шести таких результаты - пять побед "Ювентуса" и ничья

"Лацио" выиграл четыре последних матча во всех турнирах

Результаты "Ювентуса" в пяти последних матчах лиги - три ничьи 0:0, ничья 1:1 и победа со счетом 3:0. Он не проигрывал в последних 15-ти матчах Серии А, после поражения в гостях от "Лацио" со счетом 0:1

"Ювентус" пропустил лишь один мяч в последних восьми матчах лиги

"Лацио" пропустил в первые десять минут в пяти из семи матчей лиги в нынешнем сезоне, "Ювентус" в такие с начала сезона не забивал

Во всех девяти матчах с участием "Лацио" в нынешнем сезоне во всех турнирах забивалось три мяча и более

"Лацио" забивал в 14-ти последних матчах лиги и пропускал в последних девяти

Прогноз: Ювентус - Лацио 2:1

"Ювентус" отличается отличной обороной, а также влaдением мячом, но последнее часто стерильно и не приносит моменты. "Лацио" не любит владение мячом (восьмой в лиге в этом), плохо обороняется, но быстро и красиво атакует, играет вертикально. Должно получиться очень любопытное противостояние. Все же статистика очных матчей в Турине отдает победу "Юве".