Рома - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 20.10.2024

"Интер" вроде бы близок к первому месту в лиге - начинал восьмой тур вторым с двумя очками отставания от лидера. Но на самом деле тревожится, чувствует колебания, нестабильность. Стабильна разве что оборона - своей слабостью. Девять пропущенных в семи турах - столько же, сколько во всем первом круге предыдущего сезона. Воспользуется ли такой обороной Артем Довбик?

Серия А. Восьмой тур

20 октября. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Интер"

Главный арбитр: Давиде Масса

Состояние команд

1 "Наполи" 7 5 1 1 14-5 16 2 "Ювентус" 8 4 4 0 11-1 16 3 "Интер" 7 4 2 1 16-9 14 4 "Милан" 8 4 2 2 16-9 14 5 "Лацио" 8 4 1 3 14-12 13 6 "Удинезе" 8 4 1 3 10-11 13 7 "Торино" 7 3 2 2 12-11 11 8 "Аталанта" 7 3 1 3 16-13 10 9 Рома 7 2 4 1 8-5 10 10 "Эмполи" 7 2 4 1 6-4 10

Перед уходом на перерыв чемпион выиграл второй матч в лиге подряд. Но вновь со счетом 3:2. В третий раз подряд и в четвертый в сезоне пропустил в матче Серии А два мяча. В четвертом матче лиги подряд пропустил после 80-ой минуты. При том, что играл с 20-ой против десятерых игроков "Торино", владел мячом 80 процентов времени и выиграл по ударам по воротам со счетом 29:7.

Атака вроде бы работает. Но против того же "Торо" двое центральных защитников - Бастони и Ачерби - сделали по ассисту, а на такое невозможно рассчитывать в каждом матче. Бастони также подключился в третьем голе. Невозможно постоянно рассчитывать и на хет-трик Маркуса Тюрама, его первый в карьере в лигах Топ-5 и второй в целом. Еще и на два его гола головой в одном матче.

Индзаги очень доволен отношением подопечных к игре, их настроем и игрой в последних матчах, реакцией на поражение в Миланском дерби. Считает, что по созданным моментам матч против "Торино" должен был завершиться с большим преимуществом его команды в счете. Но признает, что она платит за каждую ошибку и обязана быстро улучшить оборону.

Удастся ли улучшить против "Ромы", которая не забила "Эльсфборгу" в Лиге Европы, еле забила один последней команде Серии А на тот момент "Монце" и два - новичку "Венеции"? Причем огромным рикошетом, угловым и сольным проходом Довбика. Иван Юрич уже под угрозой отставки после месяца работы. Что не удивляет в свете крайне бледной, крайне неровной игры команды в этих матчах.

Юрич говорит, что его команда играет хорошо, постоянно доминирует, много создает, отлично работает и лишь не реализовывает. Верит, что скоро начнет залетать. Игру в Монце он назвал "замечательной", говоря, что смотрит в будущее с сильной уверенностью в себе. Но реально игра команды ныне не обещает ничего оптимистичного.

Встреча этих команд по логике должна быть нервной, драматичной, качелями, зависеть от эпизодов. Как Миланское дерби, которое "Интер" в итоге проиграл. Хотя ведь он может разозлиться, как в 4:0 против "Аталанты" в августе. Впрочем, тогда же и "Рома" показывала себя в Топ-матче, уверенно добывая 0:0 в гостях против "Ювентуса". Еще во главе с Даниэле Де Росси.

Следует отметить, что ультрас "Ромы" продолжают протест против команды и клуба за игру, результаты и увольнение Де Росси, потому в чью пользу будет атмосфера на "Олимпико" - неясно.

Последние матчи команд

Кадры

Ожидается сильнейший, классический состав "Интера", несмотря на участие Лаутаро Мартинеса в матчах сборной. То есть с ним и с автором уже семи голов в сезоне в лиге Тюрамом. Похоже, даже с Бареллой, пропустившим почти месяц из-за травмы. Хотя, возможно, Индзаги решит не рисковать и оставит Фраттези. Зелински и Асллани не сыграют из-за травм.

В обороне "классический" состав означает не Думфриз, а Дармиан, не Де Фрай, а Ачерби, не Аугусто, а Димарко.

У "Ромы" нет классического состава. А если есть - он не работает. Пауло Дибала вроде бы возвращается и вроде бы готов для стартового состава, Эль-Шаарави не возвращается. Возможно, также Юрич отправит в запас Кристанте, подвергающегося критике. Ману Коне точно должен сыграть. Писилли или Паредес - зависит от решения о Кристанте.

В обороне левого центрального защитника сыграет либо Эрмосо, и тогда Анхелиньо отойдет на позицию левого, либо сам Анхелиньо, и тогда левее сыграет Залевски.

Капитан Лоренцо Пеллегрини, удаленный в первом матче сборной, вернулся раньше. Если не Дибала, то Бальданци, Писилли или Суле сыграет рядом с ним и позади Довбика. Артем был под вопросом из-за повреждения в сборной, но сейчас сообщают, что готов играть. Он очень важен для команды, говорят, что тащит ее на горбу. Отлично отыграл в Монце, забил уже три мяча в лиге.

Юрич заявляет, что Дибала и Довбик готовы на сто процентов.

"Рома": Свилар, Челик, Манчини, Ндика, Анхелиньо, Залевски, М. Коне, Кристанте, Дибала, Лоренцо Пеллегрини, Довбик

"Интер": Зоммер, Павар, Ачерби, А. Бастони, Дармиан, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, М. Тюрам, Лаутаро Мартинес

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Цифры и факты

"Интер" побеждал "Рому" в трех последних матчах в лиге на всех полях и в шести из семи последних таких при одном поражении

"Рома" не побеждала "Интер" дома в семи последних матчах. Последние три проиграв с разницей как минимум в два мяча, до того трижды подряд сыграв 2:2, а до того вновь проиграв с разницей в два мяча

"Интер" забивал "Роме" в последних десяти матчах во всех турнирах, как в Риме, так и на всех полях

"Интер" не проигрывал в пяти последних гостевых матчах лиги - две победы и три ничьи. С 22-го мая 2023-го года он проиграл в гостях в лиге лишь однажды

"Рома" проигрывала в шести последних домашних матчах лиги дважды при трех победах и ничьей

"Интер" забивал в последних десяти матчах лиги

"Интер" пропустил в каждом из последних трех матчей лиги по два мяча, чего не случалось с ним с мая 2023-го года. "Рома" с начала сезона в семи турах лиги пропустила пять мячей - на один меньше, чем "Интер" в последних трех матчах

Ставки и коэффициенты

Прогноз: Рома - Интер 1:2

Юрич говорит, что у "Интера" нет слабых мест, но как раз в этом сезоне такое место очень ясно - оборона. Оборона же самой "Ромы" очень неплоха. Значит ли это, что она способна сыграть с ним лучше, чем в последних очных матчах? Скорее всего. Тот же Юрич предупреждает, что, если "Рома" не сыграет идеально - закончит как "Аталанта". Но вряд ли "Интер" сейчас способен так громить.

Ожидается бурный драматичный матч с шансами победить у обеих команд. Обе должны забить. А результат? Все же "Интер" сильнее.