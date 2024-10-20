Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рома - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 20.10.2024
Воспользуется ли Артем Довбик слабой обороной чемпиона?
Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" вроде бы близок к первому месту в лиге - начинал восьмой тур вторым с двумя очками отставания от лидера. Но на самом деле тревожится, чувствует колебания, нестабильность. Стабильна разве что оборона - своей слабостью. Девять пропущенных в семи турах - столько же, сколько во всем первом круге предыдущего сезона. Воспользуется ли такой обороной Артем Довбик?
Серия А. Восьмой тур
20 октября. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Интер"
Главный арбитр: Давиде Масса
Состояние команд
|1
|7
|5
|1
|1
|14-5
|16
|2
|8
|4
|4
|0
|11-1
|16
|3
|7
|4
|2
|1
|16-9
|14
|4
|8
|4
|2
|2
|16-9
|14
|5
|8
|4
|1
|3
|14-12
|13
|6
|8
|4
|1
|3
|10-11
|13
|7
|7
|3
|2
|2
|12-11
|11
|8
|7
|3
|1
|3
|16-13
|10
|9
|7
|2
|4
|1
|8-5
|10
|10
|7
|2
|4
|1
|6-4
|10
Перед уходом на перерыв чемпион выиграл второй матч в лиге подряд. Но вновь со счетом 3:2. В третий раз подряд и в четвертый в сезоне пропустил в матче Серии А два мяча. В четвертом матче лиги подряд пропустил после 80-ой минуты. При том, что играл с 20-ой против десятерых игроков "Торино", владел мячом 80 процентов времени и выиграл по ударам по воротам со счетом 29:7.
Атака вроде бы работает. Но против того же "Торо" двое центральных защитников - Бастони и Ачерби - сделали по ассисту, а на такое невозможно рассчитывать в каждом матче. Бастони также подключился в третьем голе. Невозможно постоянно рассчитывать и на хет-трик Маркуса Тюрама, его первый в карьере в лигах Топ-5 и второй в целом. Еще и на два его гола головой в одном матче.
Индзаги очень доволен отношением подопечных к игре, их настроем и игрой в последних матчах, реакцией на поражение в Миланском дерби. Считает, что по созданным моментам матч против "Торино" должен был завершиться с большим преимуществом его команды в счете. Но признает, что она платит за каждую ошибку и обязана быстро улучшить оборону.
Удастся ли улучшить против "Ромы", которая не забила "Эльсфборгу" в Лиге Европы, еле забила один последней команде Серии А на тот момент "Монце" и два - новичку "Венеции"? Причем огромным рикошетом, угловым и сольным проходом Довбика. Иван Юрич уже под угрозой отставки после месяца работы. Что не удивляет в свете крайне бледной, крайне неровной игры команды в этих матчах.
Юрич говорит, что его команда играет хорошо, постоянно доминирует, много создает, отлично работает и лишь не реализовывает. Верит, что скоро начнет залетать. Игру в Монце он назвал "замечательной", говоря, что смотрит в будущее с сильной уверенностью в себе. Но реально игра команды ныне не обещает ничего оптимистичного.
Встреча этих команд по логике должна быть нервной, драматичной, качелями, зависеть от эпизодов. Как Миланское дерби, которое "Интер" в итоге проиграл. Хотя ведь он может разозлиться, как в 4:0 против "Аталанты" в августе. Впрочем, тогда же и "Рома" показывала себя в Топ-матче, уверенно добывая 0:0 в гостях против "Ювентуса". Еще во главе с Даниэле Де Росси.
Следует отметить, что ультрас "Ромы" продолжают протест против команды и клуба за игру, результаты и увольнение Де Росси, потому в чью пользу будет атмосфера на "Олимпико" - неясно.
Последние матчи команд
Кадры
Ожидается сильнейший, классический состав "Интера", несмотря на участие Лаутаро Мартинеса в матчах сборной. То есть с ним и с автором уже семи голов в сезоне в лиге Тюрамом. Похоже, даже с Бареллой, пропустившим почти месяц из-за травмы. Хотя, возможно, Индзаги решит не рисковать и оставит Фраттези. Зелински и Асллани не сыграют из-за травм.
В обороне "классический" состав означает не Думфриз, а Дармиан, не Де Фрай, а Ачерби, не Аугусто, а Димарко.
У "Ромы" нет классического состава. А если есть - он не работает. Пауло Дибала вроде бы возвращается и вроде бы готов для стартового состава, Эль-Шаарави не возвращается. Возможно, также Юрич отправит в запас Кристанте, подвергающегося критике. Ману Коне точно должен сыграть. Писилли или Паредес - зависит от решения о Кристанте.
В обороне левого центрального защитника сыграет либо Эрмосо, и тогда Анхелиньо отойдет на позицию левого, либо сам Анхелиньо, и тогда левее сыграет Залевски.
Капитан Лоренцо Пеллегрини, удаленный в первом матче сборной, вернулся раньше. Если не Дибала, то Бальданци, Писилли или Суле сыграет рядом с ним и позади Довбика. Артем был под вопросом из-за повреждения в сборной, но сейчас сообщают, что готов играть. Он очень важен для команды, говорят, что тащит ее на горбу. Отлично отыграл в Монце, забил уже три мяча в лиге.
Юрич заявляет, что Дибала и Довбик готовы на сто процентов.
"Рома": Свилар, Челик, Манчини, Ндика, Анхелиньо, Залевски, М. Коне, Кристанте, Дибала, Лоренцо Пеллегрини, Довбик
"Интер": Зоммер, Павар, Ачерби, А. Бастони, Дармиан, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, М. Тюрам, Лаутаро Мартинес
Цифры и факты
- "Интер" побеждал "Рому" в трех последних матчах в лиге на всех полях и в шести из семи последних таких при одном поражении
- "Рома" не побеждала "Интер" дома в семи последних матчах. Последние три проиграв с разницей как минимум в два мяча, до того трижды подряд сыграв 2:2, а до того вновь проиграв с разницей в два мяча
- "Интер" забивал "Роме" в последних десяти матчах во всех турнирах, как в Риме, так и на всех полях
- "Интер" не проигрывал в пяти последних гостевых матчах лиги - две победы и три ничьи. С 22-го мая 2023-го года он проиграл в гостях в лиге лишь однажды
- "Рома" проигрывала в шести последних домашних матчах лиги дважды при трех победах и ничьей
- "Интер" забивал в последних десяти матчах лиги
- "Интер" пропустил в каждом из последних трех матчей лиги по два мяча, чего не случалось с ним с мая 2023-го года. "Рома" с начала сезона в семи турах лиги пропустила пять мячей - на один меньше, чем "Интер" в последних трех матчах
Ставки и коэффициенты
Прогноз: Рома - Интер 1:2
Юрич говорит, что у "Интера" нет слабых мест, но как раз в этом сезоне такое место очень ясно - оборона. Оборона же самой "Ромы" очень неплоха. Значит ли это, что она способна сыграть с ним лучше, чем в последних очных матчах? Скорее всего. Тот же Юрич предупреждает, что, если "Рома" не сыграет идеально - закончит как "Аталанта". Но вряд ли "Интер" сейчас способен так громить.
Ожидается бурный драматичный матч с шансами победить у обеих команд. Обе должны забить. А результат? Все же "Интер" сильнее.
Популярное сейчас
- Для сенсации не хватило Аспаса. Сельта — Реал Мадрид 1:2. Видео голов и обзор матча
- Ашур: Неприемлемая игра. Все могло завершиться еще хуже. Ввязались в игру, которую предложил соперник
- Осимхен повторил легендарный гол Кобина. ВИДЕО
- Милан - Удинезе. Анонс и прогноз матча Серии А на 19.10.2024
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции