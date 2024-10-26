Дерби Италии позади Наполи. Интер - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 27.10.2024

"Интер" и "Ювентус" набрали весьма приличное количество очков и в Серии А, и в Лиге Чемпионов, но все же чувствуют недосказанность, некую неудовлетворенность, неуверенность. Особенно - в лиге, где уступают "Наполи". Последний в субботу победил, так что нельзя терять очки и отпускать его. Еще и оттолкнуть соперника по Дерби Италии очень хочется. Получится ли?

Серия А. Девятый тур

27 октября. 19:00. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Ювентус"

Главный арбитр: Марко Гвида

Состояние команд

"Интер" с пятью победами подряд во всех турнирах, с тремя подряд в лиге. То есть вроде бы опомнился от неприятной середины сентября, когда проиграл "Милану" и не переиграл даже "Монцу". Симоне Индзаги очень доволен реакцией команды на те неудачи, ее борьбой, настроем, считает, что во всех матчах должна была побеждать с разницей более одного мяча.

Тем не менее, в лиге все три последние победы - с разницей в один. Еще и вначале дважды 3:2, продлившие серию матчей Серии А с как минимум двумя пропущенными до двух. Оборона выглядела плохо, и Индзаги это признавал. Говоря, что команда пропускает с каждой ошибки.

С тех пор, правда, она одержала две гостевые победы со счетом 1:0, то есть в этом аспекте исправилась. Но ведь соперниками выступали кризисная "Рома" и последняя команда Лиги Чемпионов после двух туров "Янг Бойз". И против обоих было тяжело, обоим "нерадзурри" позволяли довольно длинные отрезки доминирования, последнему забили лишь на 93-ей минуте.

Перед отчетным матчем Индзаги вновь повторил, что доволен формой команды, что она приближается к желаемому уровню. Хотя признает кадровые проблемы. И пытается снизить давление заявлениями, что матч против "Ювентуса" не решающий в борьбе за Скудетто, как и любой матч в октябре.

Для "Ювентуса" сентябрь также был очень сложным. Три нулевые ничьи в лиге подряд, причем совершенно заслуженные по игре. 3:0 над "Дженоа" затем был таким же унылым в первом тайме, 1:1 против "Кальяри" в октябре с пропущенным на 88-ой минуте и 1:0 над "Лацио" благодаря автоголу на 84-ой, при том, что соперник играл вдесятером с 24-ой, также были унылыми.

Ну а 0:1 против "Штутгарта" посреди недели в дома в Лиге Чемпионов с пропущенным на 92-ой минуте был полным провалом. "Юве" просто отдал сопернику инициативу, сидел и ждал, пока ему забьют. Чуть не дождался нулевой ничьей, даже отбил пенальти, но в итоге пропустил заслуженный мяч. Первое поражение в сезоне вышло крайне болезненным.

СМИ сообщают, что после этой неудачи Тьяго Мотта отменил день тренировок, предоставив игрокам время отдохнуть и поразмышлять над своей игрой, а в ночь после матча пересмотрел его дважды.

Теперь он, правда, говорит, что тот матч остался в прошлом, и потому психологическая работа с игроками не нужна. Уверяет, что они готовы "на двести процентов". По-прежнему уверен в своей идее футбола. При этом пытается выставить свою команду аутсайдером, напоминая, что в предыдущем сезоне уступила "Интеру" 23 очка. Называет фаворитами лиги "нерадзурри" и "Наполи".

Он предостерегает против силы соперника и особенно - скоростных контратак, а также его уменя перегруппироваться.

Индзаги напоминает, что матчи против "Ювентуса" в его каденции в "Интере" всегда были сбалансированными, а в кубковых турнирах часто переходили в дополнительное время. Ожидает сбалансированный и теперь, отмечая оборону соперника. При этом отмечает разницу в игровых принципах Массимилиано Аллегри и Мотты. Вспоминая о своих сложных матчах против обоих.

Матчи между командами и вправду сбалансированные. При этом Индзаги и Аллегри владение мячом не искали. А вот Мотта ищет его, первый по нему в лиге. Интересно будет посмотреть на динамику игры его "Ювентуса", нового "Ювентуса", против традиционного "Интера" Индзаги. Традиционного, но ослабевшего в обороне.

Последние матчи команд





Кадры

В "Интере" остается проблема в центре поля. Николо Барелла только оправился от месяца травмы, а уже был вынужден отыграть два полных матча подряд. Еще и не на своей позиции, а последнего, разыгрывающего опорника вместо Хакана Чалханоглу. Так должно быть и на этот раз. Хотя вернулся прямой дублер турка Асллани, но он молод и глухой запасной.

Зелински чувствует себя лучше, но Барелла все же - главный кандидат. Чувствует себя лучше и Фраттези после болезни. Он - кандидат на более атакующую позицию.

В Швейцарии выбыл запасной латераль Аугугсто. Но первый, Димарко, там отдохнул больше тайма и даже ассистировал. Также в Берне отдохнули Дармиан и Бастони - играли Думфриз и Биссек. Отдохнули час и Лаутаро Мартинес и Тюрам. Второй в итоге вышел и забил на 93-ей минуте. В лиге же на его счету уже семь голов. Первый же забил победный гол "Роме".

Защитник Ачерби не вернулся.

У "Ювентуса" не вернутся Нико Гонсалес, Коопмейнерс, Бремер. Справа в атаке сыграет Консейсау или кто-то из бывших защитников? Камбиазо или Веа? А на позиции "десятки" - Йилдиз или опорник? МакКенни, Фаджоли. Возможно, Кефрен Тюрам, брат Маркуса в их первом дерби в Италии.

Дуглас Луис выбыл. Зато главные бойцы команды - Локателли, Гатти и Камбиазо - против "Штутгарта" хорошо отдохнули. Капитан Данило играл вместо второго против "Штутгарта" и был удален. Кабал играл вместо третьего. А вместо первого играл Фаджоли, проваливший центр поля.

Душан Влахович с тремя дублями в сезоне во всех турнирах, но и с многими провальными матчами. А в последних трех во всех турнирах он забил лишь однажды - с пенальти. С какой ноги он встанет?

В Лиге Чемпионов из-за удаления Ди Грегорио ворота защищал Перин. Теперь Микеле должен вернуться.

Corriere dello Sport подсчитал, что из-за травм в этом матче не смогут сыграть игроки на сумму 280 миллионов евро.

"Интер": Зоммер, Павар, Ди Фрай, Бастони, Дармиан, Барелла, Фраттези, Мхитарян, Димарко, М. Тюрам, Лаутаро Мартинес

"Ювентус": Ди Грегорио, Савона, Гатти, Калулу, Камбиазо, Локателли, Фаджоли, К. Тюрам, Консейсау, Йилдиз, Влахович

Цифры и факты

Результаты последних шести очных матчей в лиге на всех полях равны - по две победы каждой из команд и две ничьи. В последних восьми счет по победам также равен - 3:3. Абсолютно такие же показатели последних шести и восьми очных матчей в Милане

В последних четырех очных матчах в лиге в Милане и в последних шести таких на всех полях забивалось менее трех мячей. При этом ничьей 0:0 не было в последних 13-ти таких на всех полях и в последних восьми в Милане

"Интер" выиграл пять последних матчей против всех во всех турнирах. С пятого мая он проиграл во всех турнирах однажды - "Милану" в сентябре. Это поражение остается также его единственным домашним во всех турнирах в 2024-ом году

"Ювентус" не проигрывал в последних 16-ти матчах лиги. Также он не проигрывал в 16-ти матчах во всех турнирах подряд до поражения от "Штутгарта" - его единственного во всех турнирах с 24-го апреля. Правда, он выиграл лишь шесть из 16-ти последних матчей лиги, остальные сыграв вничью. Из последних шести матчей Серии А он выиграл два при четырех ничьих

"Интер" пропустил в восьми турах лиги нынешнего сезона столько же, сколько за весь первый круг предыдущего сезона (девять мячей). Правда, в последнем туре не пропускал

"Ювентус" пропустил лишь один мяч в первых восьми турах лиги, чего ранее никогда в своей историии не добивался

"Ювентус" не проигрывал в семи последних гостевых матчах лиги - две победы и пять ничьих. В последних трех таких он не пропускал

В последних четырех матчах во всех турнирах с участием "Ювентуса" были показаны красные карточки. Трижды - его игрокам, однажды - соперникам. Красная карточка была показана и сопернику "Интера" в его предыдущем матче на "Джузеппе Меацца"

Прогноз: Интер - Ювентус 1:0

Много голов в этих противостояниях не бывает. Не должны быть и сейчас. Да, Мотта ищет владение мячом, доминирование, но реализация, да и число ударов по воротам его команды те же, что и у Аллегри. А "Интер" в матчах против "Ромы" и "Янг Бойз" во главу угла поставил оборону. В целом же он дома, опытнее, сильнее, потерял меньше важных игроков. Он - фаворит матча.