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Фиорентина - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 27.10.2024
"Фиалки" ползли по сезону, "волки" до сих пор ползают
Getty Images / Global Images Ukraine
"Рома" продолжает ползти по сезону. Победа со счетом 1:0 над киевским "Динамо" несколько поправила ее дела в Лиге Европы. Теперь нужно срочно поправлять дела в лиге, где идет лишь десятой и выиграла два матча из восьми в сезоне. Поправлять придется в гостях у "Фиорентины", которая в начале сезона даже не ползла, но теперь летит высоко с отличной серией. Удастся ли ее остановить?
Серия А. Девятый тур
27 октября. 21:45. Флоренция. "Артемио Франки"
"Фиорентина" - "Рома"
Главный арбитр: Симоне Соцца
Состояние команд
|2
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|3
|8
|4
|4
|0
|11-1
|16
|4
|9
|5
|1
|3
|24-14
|16
|5
|9
|5
|1
|3
|12-11
|16
|6
|8
|4
|2
|2
|16-9
|14
|7
|9
|4
|2
|3
|15-14
|14
|8
|8
|3
|4
|1
|15-8
|13
|9
|8
|4
|1
|3
|14-12
|13
|10
|8
|2
|4
|2
|8-6
|10
|11
|8
|2
|4
|2
|6-5
|10
"Волки" хотя бы прервали серию матчей без побед во всех турнирах на трех. Благодаря пенальти, без особого креатива с игры, без высоких скоростей. Но и без пропущенных от "Динамо" и с ощутимым игровым преимуществом. Еще и с отдыхом для некоторых важных игроков. Последний матч лиги против "Интера", несмотря на поражение, также можно оценить положительно. "Рома" немало доминировала, боролась на равных.
Иван Юрич остался доволен игрой своей команды в этих матчах. Особенно - перекрытием "Интера". Хотя признает, что были менее приятные моменты, в которые команде не хватало уверенности в себе. В целом же он считает, что ей не хватает "немного всего", и прежде всего - характера, менталитета победителя, агрессии.
В целом настроение в клубе остается плохим, болельщики протестуют, команда еще не нашла свой путь, часто выключается. Перед последними двумя матчами она отвратительно отыграла против "Монцы" и "Эльфсборга", с огромным трудом переиграла дома новичка лиги "Венецию". Она забила в восьми первых турах лиги лишь восемь мячей - второй худший результат команды за последние 25 лет.
Она первая в лиге по ударам по воротам, но исполняет их очень неудачно, не создает в штрафной площадке соперника.
"Фиорентина" долго не могла найти свой путь, долго выключалась. В первых шести матчах сезона во всех турнирах даже не побеждала, если не считать серию пенальти. Но затем перешла от игры с тремя центральными защитниками к игре с двумя и начала побеждать. Вначале натужно, как дома против "Лацио", когда устроила камбек благодаря двум пенальти, в том числе на 91-ой минуте. Но затем увереннее.
Победа дома над "Миланом" также была бурной. С двумя нереализованными пенальти соперника. То есть Топ-матчи "фиалок" все еще похожи на качели. Был таким и последний матч Лиги Конференций в гостях у "Санкт-Галлена" с 0:1 после первого тайма и 4:2 в итоге. Но вот в последнем матче лиги - в Лечче - прорвало на 6:0. Таким образом, две победы в лиге и четыре во всех турнирах подряд.
Несобранность "фиалок", в отличие от "волков" склоняется к яркой атаке и плохой обороне. Но флорентийцы выдали и 0:0 в этом сезоне. Даже дважды - против "Эмполи" и "Венеции". Против второй - дома. У "Ромы" также были два 0:0 - в гостях у "Ювентуса" и "Кальяри". Хотя в отчетном матче стоит ожидать голы. А также - качели, переход инициативы из рук в руки, драму, нервы. Как в последних Топ-матчах команд.
Последние матчи команд
Кадры
Пауло Дибала и Лоренцо Пеллегрини отдохнули более часа против "Динамо". Довбик тогда ушел с поля на 53-ей минуте, до этого реализовал пенальти. Юрича спрашивают о требованиях от первых двух в атаке и о потребности связать их с третьим. Артем свою работу делает. Начиная с сентября, он забил пять из девяти голов команды во всех турнирах. Пауло - один, с пенальти, Лоренцо - ни одного.
В центр поля должны вернуться Кристанте и Коне. Хотя Писилли очень хорошо играет. Ле Фе как раз вернется в запас, ведь после травмы не в форме. Вернется в запас и Бальданци. Суле же травмирован, как и Эль-Шаарави и Салемакерс.
Под вопросом Манчини (хотя и в заявке), и его в тройке центральных защитников в схеме 3-4-2-1 может заменить либо правый защитник Челик, либо Эрмосо. От этого зависят также места Залевски - справа или слева, Анхелиньо - слева или в центре. А вот Матс Хуммельс вряд ли выйдет, и его отсутствие на поле вызывает много разговоров.
"Фиорентина" начинает вырабатывать первый состав. Катальди и Кольпани, сделавшие дубль в Лечче, в нем. Гудмундссон из-за травмы из него вылетел. Заменит ли его в атаке форвард Бельтран, забивший в Лечче, еще один нападающий Куаме? А может, вингер - Иконе, сделавший дубль в Швейцарии, Соттил?
Защитник Кварта забил в Швейцарии, но значит ли это, что он вытеснит из состава Комуццо или Раньери?
Опорник Мандрагора и защитник Понграчич - не новые травмы.
"Фиорентина": Де Хеа, Додо, Комуццо, Раньери, Гозенс, Катальди, Адли, Кольпани, Бове, Бельтран, Кен
"Рома": Свилар, Челик, Ндика, Эрмосо, Залевски, Кристанте, М. Коне, Анхелиньо, Дибала, Лоренцо Пеллегрини, Довбик
Цифры и факты
- Оба очных матча в лиге в предыдущем сезоне завершились ничьими - 2:2 во Флоренции и 1:1 в Риме. До этого в двух сезонах подряд домашние команды побеждали, а до этого в двух сезонах подряд "Рома" побеждала на всех полях
- "Фиорентина" выиграла четыре последних матча против всех во всех турнирах
- "Фиорентина" не проиграла в последних восьми домашних матчах лиги (четыре победы, четыре ничьи) и в последних 13-ти домашних во всех турнирах (семь побед и шесть ничьих, если считать основное время)
- "Рома" не побеждала в последних семи гостевых матчах лиги (пять ничьих и два поражения) и в девяти последних гостевых матчах во всех турнирах (шесть ничьих и три поражения). В последних четырех таких она играла вничью
- "Фиорентина" пропускала в 13-ти из 14-ти последних домашних матчей лиги, а забивала в 12-ти из них и в 16-ти из последних 18-ти
- В шести из семи последних домашних матчей "Фиорентины" в лиге и в пяти из шести ее последних на всех полях забивалось более двух мячей
- В пяти последних гостевых матчах "Ромы" и пяти из шести последних на всех полях во всех турнирах забивалось менее трех мячей
Прогноз: Фиорентина - Рома 2:1
В Топ-матчах обе команды играют неплохо, плотно, борются. А в целом выдают много ничьих. Ставить на ничью и здесь? Вполне можно. Но все же плохие результаты "Ромы" в гостях и "Фиорентины" дома могут обещать последней победу. Тем более, что она ныне в лучшей форме и в гораздо лучшем настроении. 2:1, как ее домашние победы за последние 36 дней над "Лацио" и "Миланом"?
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