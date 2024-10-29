Милан - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 29.10.2024

После 0:0 в гостях против "Ювентуса" "Наполи" выполнил обязательную программу без потерь, победив "Монцу", "Комо", "Эмполи" и "Лечче". Так что едет в гости к еще одному гранду, зная математически, что не потеряет первое место по итогам тура. Правда, матч против "Милана" начинает серию очень сложных - затем "Аталанта", "Интер" и "Рома" подряд. Начать такую хочется успешно.

Серия А. Десятый тур

29 октября. 21:45. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Наполи"

Главный арбитр: Андреа Коломбо

Состояние команд

Кроме провала в первом туре против "Вероны" и 0:0 в Турине, неаполитанцы очков не теряли. Потому и уверенно первые. И, не считая того 0:3 в Вероне, пропустили лишь дважды в восьми матчах лиги. Они играют в стиле Антонио Конте - неярко, но очень собранно, мощно, солидно, пользуясь своими шансами с высокими процентами успеха и не давая много шансов соперникам.

Конте признает, что не ожидал такого быстрого успеха команды после провального предыдущего сезона. И все еще напоминает, что "Милан" в предыдущем сезоне набрал на 22 очка больше, чем "Наполи", считает, что три традиционных северных гранда - все еще большие фавориты в борьбе за Скудетто, чем его южный. Но все понимают, что это прежде всего психологическая война.

Правда, проблемы заметны. В последних двух турах скромные "Эмполи" и "Лечче" были переиграны лишь со счетом 1:0. От первого пришлось в панике отбиваться в первом тайме с 3:10 по ударам по воротам, спасениями Элиа Каприле. Забить этому сопернику удалось с пенальти, единственного удара в створ его ворот в матче. Второму же забил защитник Ди Лоренцо. Затолкал.

Против "Лечче", команды из зоны вылета, "Наполи" как раз полностью доминировал. Конте указывал на 24 удара по воротам соперника и 16 угловых. При этом, правда, признал, что его игроки чувствовали тревогу во время матча, и ему пришлось успокаивать их. И злился на вопросы о падении формы Ромелу Лукаку, говоря, что нужно говорить о команде, а не об отдельных игроках.

"Милан" же злится постоянно. Последний матч лиги он также выиграл со счетом 1:0. Играя дома против "Удинезе" вдесятером с 29-ой минуты. Последний в любом турнире - против "Брюгге" дома в Лиге Чемпионов - играл плохо, уступая по ударам по воротам на 56-ой минуте. При том, что с сороковой играл в численном большинстве. В итоге он все же дожал - 3:1, но тревога остается.

Перед же этими матчами он проиграл два подряд - "Байеру" в Лиге Чемпионов и "Фиорентине" в лиге. В последнем не реализовав два пенальти и устроив скандал из-за того, что игроки решили отобрать право на их исполнение у Кристиана Пулишича. Паулу Фонсека был разъярен этим и в следующем матче наказал Фикайо Томори и Тэмми Абрахама уходом в запас.

Также он наказывает отправлением в запас Рафаэля Леау за ленивую игру. Не менее раздраженно отвечая на вопросы о нем.

Вообще-то, последним матчем "Милана" перед "Наполи" должен был стать выезд к "Болонье". Но он не состоялся из-за непогоды. Возможность отдохнуть в плотном календаре с одной стороны, но потеря Тео Эрнандеса и автора дубля против "Брюгге" Тиджани Рейндерса, дисквалификация которых перенеслась на отчетный матч - с другой.

Фонсека требует доминирующий футбол, владение мячом. Однако у "Милана" не всегда получается. Он шестой в лиге по владению. Ну а Конте владение никогда не нужно - десятый. Кто из них будет больше владеть мячом - будет больше страдать. По ударам по воротам и по забитым мячам обе также не блещут, хотя солиднее - 5-6 места. Возможен недостаток опасных моментов.

Последние матчи команд

Кадры

Лукаку устал и выглядит слабо в последних двух турах. Также "Наполи" ощутимо сдал в двух матчах без своего архитектора центра поля Станислава Лоботки. Эти проблемы Конте нужно решать. С другой стороны, против "Лечче" первые 57 минут отдыхал Маттео Политано, а первые 72 - Хвича Кварацхелия, что в плюс. Нерес и Распадори способны помочь на флангах на замене.

Не факт, что вернется Леонардо Спинаццола, но есть Матиас Оливера. Еще против "Лечче" вернулся первый вратарь Алекс Мерет, выручая в нескольких эпизодах. В целом же оборона стабильна и должна остаться с двумя центральными защитниками, то есть с 4-3-3. Схема, на которую Конте неожиданно впервые перешел против "Ювентуса" с 3-4-3, работает.

У "Милана" в сентябре работала схема 4-4-2 с двумя чистыми форвардами, но Абрахам был наказан, а затем травмировался, Йович также травмирован, а 16-летнему Камарде еще рано в стартовый состав. Так что ожидается 4-2-3-1, несмотря на дисквалификацию Рейндерса. Хотя хорошей замены ему нет. Лофтус-Чик может отойти в центр поля, а может выйти глухой запасной Муса.

Также вопрос, выйдет ли Пулишич либо гораздо более оборонительный Лофтус-Чик на позиции "десятки". Из этого станет ясна и судьба вингера Чуквуэзе, забившего "Удинезе". Кристиан где-то выйдет точно, поскольку начал сезон блестяще - семью голами и тремя ассистами во всех турнирах.

Леау вернулся в стартовый состав против "Брюгге", но играл плохо. А его замена - Окафор - сделала ассист в его стиле, то есть быстрым прорывом по флангу и прострелом, еще когда замененный Рафаэль не успел дойти до скамьи запасных. Сегодня португалец ожидается в запасе.

Эрнандеса, дисквалифицированного на два матча, заменит Терраччьяно, неплохо отыгравший против "Удинезе". А справа Калабрия может потеснить Рояля. В центре же обороны "россонери" серьезная потеря - травма их лучшего центрдефа Габбии. Томори и Павлович постараются сыграться. Либо же Тиав с кем-то из них.

"Милан": Маньян, Рояль, Томори, Павлович, Ф. Терраччьяно, Фофана, Лофтус-Чик, Чуквуэзе, Пулишич, Окафор, Мората

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Оливера, Гилмор, Ангисса, МакТоминей, Политано, Лукаку, Кварацхелия

Цифры и факты

В предыдущем сезоне в очном матче в Неаполе "Милан" вел со счетом 2:0, но в итоге завершилось 2:2, а на "Сан Сиро" его хозяева победили - 1:0. В трех же сезонах до этого в лиге команды обменивались гостевыми победами. Также в позапрошлом сезоне команды встречались в Лиге Чемпионов - 1:1 в Неаполе, 1:0 в пользу "Милана" на "Сан Сиро"

Результаты последних очных матчей на "Сан Сиро" в лиге - победа "Милана", которой предшествовали три его ничьи и пять поражений. Две победы дома подряд в лиге над этим соперником "россонери" не одерживали с 2008-го года

"Наполи" выиграл пять последних матчей во всех турнирах, пропустив лишь один мяч. В девяти последних во всех турнирах его результаты - восемь побед, ничья, 21 забитый и два пропущенных

"Милан" выиграл три последних домашних матча в лиге против всех без пропущенных. Четырех таких подряд не было с 2014-го года. В последних семи домашних матчах в лиге он не проигрывал - четыре победы и три ничьи. В последних 18-ти таких он проиграл лишь однажды, "Интеру" - также 12 побед и пять ничьих

"Наполи" не проигрывал в трех последних гостевых матчах в лиге - две победы и ничья, не пропустив в них. В последних шести таких он проиграл однажды при двух победах и трех ничьих

Кристиан Пулишич забивал (пять голов) и/или ассистировал (три) в каждом из своих семи последних матчей Серии А. Лучшую такую серию за "Милан" в лиге единственный раз за последние 30 лет выдал Златан Ибрагимович в 2010-ом году - десять матчей

Маттео Политано забил пять мячей "Милану" в Серии А. Никому в этой лиге он не забивал больше (пять также против "Дженоа")

Прогноз: Милан - Наполи 1:1

В пользу "Милана" игра дома, где силен в лиге, отдых в субботу, большая потребность в очках, ведь ныне лишь на восьмом месте. Против него - крайняя нервозность, скандалы, отсутствие Рейндерса и Эрнандеса. В пользу "Наполи" - отличная собранность, тишина, мощная оборона, опыт и класс Конте. Против него - потеря Лоботки, форма Лукаку, самоуспокоенность после серии побед.

Скорее всего, будет плотная вязкая борьба с внезапными всплесками в красивых контратаках. Вряд ли будет много голов, хотя после 4:4 между "Интером" и "Ювентусом" опасно такое предсказывать. А наиболее вероятным результатом выглядит ничья.