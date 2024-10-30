Эмполи - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 30.10.2024

"Наполи" убегает, и его нельзя отпускать еще больше. Вчера неаполитанцы победили "Милан", которому "Интер" проиграл. А в позапрошлом туре победили в гостях "Эмполи". То же должны сделать "нерадзурри", если хотят сохранить плотность борьбы за первое место, от которого прямо сейчас отстают на семь очков с этим самым матчем в Эмполи в запасе. Да еще и нужно отбиваться от "Ювентуса" и "Аталанты".

Серия А. Десятый тур

30 октября. 19:30. Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Интер"

Главный арбитр: Маттео Маркетти

Состояние команд

1 "Наполи" 10 8 1 1 18-5 25 2 "Интер" 9 5 3 1 21-13 18 3 "Ювентус" 9 4 5 0 15-5 17 4 "Фиорентина" 9 4 4 1 20-9 16 5 "Аталанта" 9 5 1 3 24-14 16 6 "Лацио" 9 5 1 3 17-12 16 7 "Удинезе" 9 5 1 3 12-11 16 8 "Милан" 9 4 2 3 16-11 14 9 "Торино" 9 4 2 3 15-14 14 10 "Болонья" 9 2 6 1 11-11 12 11 "Эмполи" 9 2 5 2 7-6 11 12 Рома 9 2 4 3 9-11 10 13 Комо 9 2 3 4 11-16 9

"Наполи" победил в Эмполи лишь со счетом 1:0 благодаря пенальти при очень тяжелой игре и даже 3:10 по ударам по воротам в первом тайме. "Ювентус" уже также играл там и сыграл 0:0, причем результат справедлив. В первых шести турах впервые в своей истории в Серии А тосканцы не проиграли вообще. Затем, правда, потерпели два поражения подряд. Но и с "Наполи", и в гостях с "Лацио" (1:2) боролись. А затем сыграли 1:1 в Парме.

В трех последних матчах они привозили пенальти. Правда, пропустили его лишь в одном, но проблемы в обороне очевидны. Как и в атаке с двумя забитыми в последних четырех турах. А Роберто Д'Аверса говорит о коротком составе, о падении уровня во вторых таймах после успешных первых, о потраченной энергии в тяжелых последних матчах. Три указаны выше, а прямо перед ними еще и было очень тяжелое дерби против "Фиорентины" на "Кастеллани" (0:0).

Возможно, "Эмполи" возвращается на свой невысокий реальный уровень. Если да - "Интер" обязан этим воспользоваться. Но способен ли он хотя бы не пропустить на "Кастеллани" как три других гранда? Ведь он пропускает очень много. В предыдущем сезоне он пропустил 13-ый гол в лиге в 27-ом туре, в нынешнем - в девятом. Ровно в три раза ранее. В девятом он и вовсе пропустил четыре мяча. А побед в лиге с разницей более одного мяча не было с августа.

Потеря 4:2 против "Ювентуса" на ровном месте оставила чемпиона крайне раздраженным, разочарованным. Симоне Индзаги заявил, что его команда должна была забивать 7-8 мячей в матче. Еще и много сил потеряно, уж точно - гораздо больше, чем "Эмполи" потерял в Парме против новичка лиги. А провальная оборона "Интера" не позволяет ему чувствовать себя уверенным. Индзаги собирается устроить особый разговор с игроками на тему обороны.

В последних двух матчах за пределами Милана он, правда, не пропускал. "Рома", "Янг Бойз". Но победил этих двух со счетом лишь 1:0 и позволял им доминировать в течение долгих отрезков времени. Последнему забил лишь в добавленное время. А прямо перед этим на выезде был 3:2 против "Удинезе". Так что баланс между атакой и обороной не получается найти. В сущности, ни в гостях, ни дома.

Сегодня чемпион должен доминировать, много владеть мячом. Тем более, что "Эмполи" владение мячом совершенно не любит. Но вот не факт, что фаворит создаст много опасных атак. Ожидается вязкая игра.

Последние матчи команд

Кадры

Существенная ротация у "Интера" не ожидается, тем более, что по-прежнему травмированы Ачерби, Чалханоглу и Аугусто. Внимание, разумеется, на оборону, где Павар, Биссек и Де Фрай борются за два места в центре, а Дармиан может сдвинуть Думфриза справа. В центре поля есть выбор троих из пяти - Асллани, Барелла, Зелински, Фраттези, Мхитарян. А в атаке капитан Лаутаро Мартиннс может уступить место Тареми.

Интересно отметить, что обе последние гостевые победы принесли форварды - Лаутаро и Тюрам, но "Ювентусу" оба не забили. Также интересно, что все свои три гола в лиге в этом сезоне первый забил в гостях.

"Эмполи" должен сохранить стабильный стартовый состав. Тем более, что защитники Сазонов и Эбуэхи, как и атакер Журковски, не впервые травмированы. Новичок Де Шильо все еще не находит себя, как и форвард Пеллегри, а арендованный у "Интера" форвард Эспозито забил два мяча, но все еще травмирован. Так что реальные дилеммы - Хендерсон, Анжорин, Грасси и Мале в центре поля на две позиции рядом с Фаццини.

"Эмполи": Васкес, Гогличидзе, Вити, Исмаили, Гьяси, Грасси, Фаццини, Анжорин, Пеццелла, Сольбаккен, Коломбо

"Интер": Зоммер, Павар, Де Фрай, Бастони, Дармиан, Зелински, Барелла, Фраттези, Димарко, Тюрам, Тареми

Цифры и факты

"Интер" не пропускал от "Эмполи" в гостях в последних девяти очных матчах в лиге. В них он добыл ничью и восемь побед. В последних шести - лишь победы

Серия "Интера" из пяти побед подряд во всех турнирах против всех прервалась 4:4 с "Ювентусом"

"Интер" побеждал в трех из семи гостевых последних матчей лиги - также три ничьи и поражение

"Эмполи" не побеждал и не забивал дома в лиге в нынешнем сезоне - три 0:0 и затем - 0:1. При этом предыдущий сезон дома он завершил тремя победами и 0:0 в четырех матчах. Таким образом, поражение от "Наполи" прервало его серию из семи матчей дома в лиге без них

"Эмполи" не проигрывал дома в лиге с разницей более одного мяча с седьмого января. "Интер" с 25-го февраля побеждал в лиге в гостях с разницей более одного мяча лишь однажды - 5:0 в Фрозиноне десятого мая

"Интер" пропустил в первых девяти турах лиги 13 мячей - столько же, сколько в предыдущем сезоне пропустил в первых 28-ми. Его оборона ныне 11-ая в лиге. При этом атака вторая - 21. Оборона "Эмполи" третья (шесть пропущенных), а в атаке лишь одна команда забила менее его семи мячей

Прогноз: Эмполи - Интер 0:1

"Интер" в гостях не блещет, и "Эмполи" способен связать его, как сделал на этом же некачественном поле "Кастеллани" с "Ювентусом", "Фиорентиной" и "Наполи". Но тосканцы слабеют, прежде всего физически. Дома в сезоне в лиге еще не забивали вообще. А "Интер" очень зол после "Ювентуса", желает улучшить оборону. И его статистика в гостях против "Эмполи" блестящая, особенно в обороне. Наверное, он дожмет.