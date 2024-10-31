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Рома - Торино. Анонс и прогноз матча Серии А на 31.10.2024
Юрича уволит его предыдущая команда?
Getty Images/Global Images Ukraine
Сумасшествие в "Роме" не утихает. Да и почему должно утихнуть после 1:5 от "Фиорентины"? Спортивный директор Флоран Гизольфи отменил поездку на церемеонию вручения Золотого Мяча и остался для обсуждения ситуации. По итогам обсуждения Иван Юрич чудом остался на посту главного тренера. Но он держится от матча к матчу, даже от дня к дню. Неужели он потеряет работу именно по итогам матча против предыдущей команды?
Серия А. Десятый тур
31 октября. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Торино"
Главный арбитр: Михаэль Фаббри
Состояние команд
Наибольшее поражение "волков" в лиге с 2010-го года вышло по-настоящему унизительным. Они просто развалились во Флоренции на мелкие кусочки. Юрич совершенно ожидаемо произвел две замены уже на 32-ой минуте. Что помогло ненадолго. Капитан Лоренцо Пеллегрини заявил: "Мы должны посмотреть друг другу в глаза, сказать друг другу правду и быть мужчинами. Такого выступления никогда не должно случиться".
Более того - после матча в раздевалке состоялась серия криков и ссор тренера с игроками. Что сам хорватский специалист признал. Говорят, что с Джанлукой Манчини дошло даже до физического контакта.
Юрич говорит, что сорок дней до этого матча команда работала хорошо и выглядела солидно. Что такие крики ("мы сказали друг другу правду") могут пойти на пользу команде. Что на пользу может пойти даже такое поражение, встряхнув ее, и потому 1:5 даже лучше, чем "обманчивое" 0:1. Что уже перезагрузились, начали с нуля и работают очень хорошо на тренировках. Но вокруг лишь считают даже не дни, а часы до его увольнения.
Уволит ли его неудача именно против "Торино", команды, в которой работал в трех предыдущих сезонах? Или же получится как в первом матче его каденции против "Удинезе", также дома и команды такого же калибра, когда "Рома" отыграла свой единственный очень хороший матч в сезоне и победила со счетом 3:0?
"Торо" занимал первое место в лиге в следующем туре после "Удинезе", в пятом. Но после этого сильно сдал. Проиграл три матча подряд, причем с одинаковым счетом 2:3. А затем поправил оборону, но это "поправил" означает, что отбивался дома от "Комо", почти не атаковал и забил лишь однажды, воспользовавшись грубейшей ошибкой соперника. Победа - уже хорошо, но вышло совсем не впечатляюще.
С новым главным тренером Паоло Ваноли команда пытается отойти от игры Юрича и делает гораздо больший акцент на владение мячом и атаку. Но от этого сильно страдает баланс. А когда начинает играть плотнее в обороне - исчезает атака. У Юрича же атака унылая, но оборона до Флоренции была очень даже хорошей - пять пропущенных в семи матчах во всех турнирах. Сумеет ли он вернуть хотя бы это?
Следует отметить, что болельщики "Ромы" продолжают свой протест против руководства клуба, тренера и игроков, и атмосфера на "Олимпико" вновь будет крайне неприятной для его хозяев.
Последние матчи команд
Кадры
Никто не удивится, если Манчини окажется в запасе. Кроме того, Эрмосо дисквалифицирован. Так что может дебютировать в стартовом составе Матс Хуммельс. Несмотря на автогол на всего шестой минуте пребывания на поле в своем первом матче за клуб вообще - во Флоренции. Вновь неясно, где сыграет Анхелиньо - в центре или на левом фланге? И вернулся ли как следует Эль-Шаарави?
Также могут быть изменения в центре поля и немного выше. Ле Фе, Коне, Паредес, Бальданци, Суле вместо Кристанте, Писилли, Пеллегрини и даже Дибалы. Но много их не будет. Не должно и в центре атаки. Артем Довбик получил хорошую прессу за матч против киевского "Динамо" в Лиге Европы, хотя забил там лишь с пенальти, даже после Флоренции СМИ его немало жалели, говоря, что остается без помощи партнеров по команде.
"Торино" очень тяжело без серьезно травмированного лидера атаки Сапаты. Хотя Санабрия и Адамс забивают. Также в центре обороны нет постоянства. Коко, Марипан и Мазина должны опередить Валюкевича, который против "Комо" вообще играл на фланге. Лазаро, Войвода и Соса более привычны по бокам, хотя последний под вопросом из-за травмы. Как и опорник Илич.
"Рома": Свилар, Хуммельс, Ндика, Анхелиньо, Челик, Кристанте, Коне, Залевски, Лоренцо Пеллегрини, Дибала, Довбик
"Торино": Милинкович-Савич, Коко, Марипан, Мазина, Войвода, Риччи, Линетти, Лазаро, Влашич, Санабрия, Адамс
Цифры и факты
- "Рома" не проигрывала "Торино" в последних шести очных матчах - четыре победы и две ничьи. Правда, две ничьи состоялись в двух последних сезонах, по одной в каждом
- В Риме "Рома" выиграла у "Торино" 12 из последних 14-ти очных матчей в лиге, вместе с тем, поражение и ничья состоялись в последних пяти матчах вместе с двумя победами с разницей в один мяч и одной - со счетом 3:1
- "Рома" забивала "Торино" в последних девяти очных матчах, пропустив в шести из них
- "Рома" выиграла лишь один из пяти последних матчей против всех во всех турнирах при ничьей и трех поражениях. В Серии А она не выиграла три последних - ничья и два поражения
- В семи последних домашних матчах в лиге "Рома" победила трижды, трижды проиграла и однажды сыграла вничью
- Победой над "Комо" "Торино" прервал серию из трех поражений в лиге и четырех во всех турнирах. В гостях в лиге и во всех турнирах он проиграл два последних матча сразу после двух выигранных
- Матч против "Комо" также прервал серию "Торино" из пяти во всех турнирах с пропущенными мячами. Забивал он в последних шести таких
- "Рома" пропускала в шести из семи последних матчей во всех турнирах, при этом забивала в семи из последних девяти
Прогноз: Рома - Торино 2:1
Ваноли говорит, что его команде в Риме понадобится очень сильный характер. Но ведь и "Роме" он понадобится, еще и против своих болельщиков. Она развалена и ждет нового тренера? Или же хочет оттолкнуться от дна и начать подниматься наверх? А "Торино" вышел ли из кризиса? Все это очень трудно предположить. Как и количество голов в матче. Все же поставим на "обе забьют" и на трудную победу римлян.
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