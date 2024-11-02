Удинезе - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.11.2024

"Битва за шестое место". Падение "Ювентуса" в этот район - уже громкие новости. Он все еще близок ко второму месту, но обязан побеждать и более того - выдать серию побед. Способен ли начать такую на выезде, сложном для всех?

2 ноября. 19:00. Серия А. 11-й тур

Удине. "Блюэнерджи Арена"

"Удинезе" - "Ювентус"

Главный арбитр: Розарио Абиссо

Состояние команд

1 "Наполи" 10 8 1 1 18-5 25 2 "Интер" 10 6 3 1 24-13 21 3 "Аталанта" 10 6 1 3 26-14 19 4 "Фиорентина" 10 5 4 1 21-9 19 5 "Лацио" 10 6 1 3 22-13 19 6 "Ювентус" 10 4 6 0 17-7 18 7 "Удинезе" 10 5 1 4 14-14 16 8 "Милан" 9 4 2 3 16-11 14 9 "Торино" 10 4 2 4 15-15 14 10 Рома 10 3 4 3 10-11 13

Дерби Италии в воскресенье должно было принести вдохновение. Тогда "Юве" вернулся с 2:4 в крайне неприятной ситуации. Но продолжить не удалось. Он отыграл на удивление некачественно и разбалансированно дома против новичка лиги "Пармы". Тренер последней даже был сильно разочарован ничьей.

Туринцы пропустили уже шесть мячей в двух матчах Серии А после одного в восьми. Десять с начала октября во всех турнирах. Они не проигрывали в лиге с начала сезона, но сыграли вничью в третий раз в четырех последних матчах лиги. И в 12-ый в последних 18-ти. Потому и на низком шестом месте в лиге.

Они просто не переигрывают гораздо более скромных соперников, не доказывают свое превосходство над ними.

Тьяго Мотта признал, что его команда играла хаотично, много позволяла "Парме", особенно - в контратаках, допускала много неудачных отрезков в матче и должна улучшить баланс, что должна быть более агрессивной и больше давить на соперника. И прежде всего - что должна играть более командно.

Он признает, что "Юве" должен добавить в каждом аспекте игры. И что в Удине понадобится игра очень высокого уровня. Отмечает физически мощную игру соперника, его большее владение мячом, чем в предыдущие сезоны, особо сильную игру дома.

В целом выходит, что в последних шести матчах во всех турнирах легких у туринцев побед не было, в последних пяти была и вовсе одна победа. Над "Лацио" благодаря автоголу на 84-ой минуте, при том, что соперник играл вдесятером с 24-ой.

"Удинезе" после первого места в лиге в четвертом туре начал стремительно падать. Две победы и четыре поражения в шести матчах. Правда, победы состоялись дома, как и весьма плотный матч против "Интера" (2:3). В последнем матче он играл в гостях и вел в счете до удаления, но после него уступил "Венеции".

Подопечные Косты Руньяича отстают от "Ювентуса" лишь на два очка, и для них это очень хороший результат.

Дома они особо неуступчивы, в целом неуступчивы против грандов. Обеим миланским командам проиграли с разницей в один мяч, "Лацио" во втором туре победили. Как раз в Удине.

"Ювентус" - первый в лиге по владению мячом. Хотя его часто называют стерильным, бесполезным. "Удинезе" же с Руньяичем начал играть активнее, что Мотта отметил, но до сих пор 14-ый по владению. По ударам по воротам команды как раз близки. 11-ое место против 15-го. То есть опасных моментов в матче будет немного.

Последние матчи команд

Кадры

Мотта сообщил, что Дуглас Луис и Гонсалес все еще травмированы, а Коопмейнерс не готов выходить в стартовом составе. Он очень доволен игрой защитника Веа на левом фланге атаки. Против "Пармы" тот сделал гол и ассист. Но выходит Тимоти вместо Кенана Йилдиза, автора дубля против "Интера"., Неужели турок вновь сядет в запас?

В центре обороны слишком много играет Данило. Вернется ли более успешный тандем Гатти-Калулу? В центре атаки слишком много играет Влахович, но замены ему нет. Он уже с шестью голами в сезоне, но и выдал слишком много неудачных матчей.

У "Удинезе" отсутствуют защитники Кристенсен и Туре. Уже далеко не первый тур отсутствует форвард Товен. Но его в Венеции успешно заменил 19-летний Браво с голом и ассистом. А главный центрфорвард Лукка уже с четырьмя голами в лиге и еще двумя в Кубке. Причем пять из шести забиты дома.

"Удинезе": Окойе, Кабаселе, Джаннетти, Бийол, Эхизибе, Ловрич, Карлстрем, Пайеро, Х. Камара, Браво, Лукка

"Ювентус": Ди Грегорио, Савона, Гатти, Калулу, Камбиазо, Локателли, Фаджоли, К. Тюрам, Консейсау, Веа, Влахович

Цифры и факты

"Ювентус" выиграл четыре из пяти очных матчей на всех полях в лиге, но последний выиграл "Удинезе". В Турине со счетом 1:0

В последних двух очных матчах в Удине в лиге "Ювентус" победил - 3:0 и 1:0. Но до этого в трех матчах счет по победам был равным - по одной со счетом 2:1, а также ничья 2:2

Последнее поражение "Ювентуса" от "Удинезе" прервало серию из 16-ти матчей лиги, в которых первый забивал второму

"Ювентус" не проигрывал в нынешнем сезоне в лиге, но из десяти матчей в том турнире шесть сыграл вничью. В том числе три из последних четырех при одной победе. "Юве" также не проигрывал в лиге в гостях в последних восьми матчах, но шесть из них - ничьи

"Ювентус" забивал в пяти последних матчах лиги, но до этого в этом турнире трижды подряд сыграл со счетом 0:0

Результаты "Удинезе" в последних шести матчах лиги - две победы и четыре поражения, причем в последних пяти результаты чередуются - поражение, победа, поражение, победа, поражение

Результаты "Удинезе" в пяти последних домашних матчах лиги - четыре победы и поражение от "Интера" со счетом 2:3. Это поражение - его единственное в лиге дома в последних семи матчах

Прогноз: Удинезе - Ювентус 1:1

"Удинезе" теряет форму в целом, но все еще силен дома. Он силен дома во всех последних сезонах и способен отобрать очки у любой команды. Тем более - у "Ювентуса", который ныне не выглядит собранным и даже, можно сказать, в кризисе. Ничья кажется логичным результатом.

Много голов вряд ли будет. Но исключать такое нельзя. В последних матчах обеих команд обилие голов (четыре, пять и даже восемь) чередовалось с унынием (ноль, один, два).