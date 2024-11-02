Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Удинезе - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.11.2024
"Юве" пора просыпаться
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Битва за шестое место". Падение "Ювентуса" в этот район - уже громкие новости. Он все еще близок ко второму месту, но обязан побеждать и более того - выдать серию побед. Способен ли начать такую на выезде, сложном для всех?
2 ноября. 19:00. Серия А. 11-й тур
Удине. "Блюэнерджи Арена"
"Удинезе" - "Ювентус"
Главный арбитр: Розарио Абиссо
Состояние команд
|1
|10
|8
|1
|1
|18-5
|25
|2
|10
|6
|3
|1
|24-13
|21
|3
|10
|6
|1
|3
|26-14
|19
|4
|10
|5
|4
|1
|21-9
|19
|5
|10
|6
|1
|3
|22-13
|19
|6
|10
|4
|6
|0
|17-7
|18
|7
|10
|5
|1
|4
|14-14
|16
|8
|9
|4
|2
|3
|16-11
|14
|9
|10
|4
|2
|4
|15-15
|14
|10
|10
|3
|4
|3
|10-11
|13
Дерби Италии в воскресенье должно было принести вдохновение. Тогда "Юве" вернулся с 2:4 в крайне неприятной ситуации. Но продолжить не удалось. Он отыграл на удивление некачественно и разбалансированно дома против новичка лиги "Пармы". Тренер последней даже был сильно разочарован ничьей.
Туринцы пропустили уже шесть мячей в двух матчах Серии А после одного в восьми. Десять с начала октября во всех турнирах. Они не проигрывали в лиге с начала сезона, но сыграли вничью в третий раз в четырех последних матчах лиги. И в 12-ый в последних 18-ти. Потому и на низком шестом месте в лиге.
Они просто не переигрывают гораздо более скромных соперников, не доказывают свое превосходство над ними.
Тьяго Мотта признал, что его команда играла хаотично, много позволяла "Парме", особенно - в контратаках, допускала много неудачных отрезков в матче и должна улучшить баланс, что должна быть более агрессивной и больше давить на соперника. И прежде всего - что должна играть более командно.
Он признает, что "Юве" должен добавить в каждом аспекте игры. И что в Удине понадобится игра очень высокого уровня. Отмечает физически мощную игру соперника, его большее владение мячом, чем в предыдущие сезоны, особо сильную игру дома.
В целом выходит, что в последних шести матчах во всех турнирах легких у туринцев побед не было, в последних пяти была и вовсе одна победа. Над "Лацио" благодаря автоголу на 84-ой минуте, при том, что соперник играл вдесятером с 24-ой.
"Удинезе" после первого места в лиге в четвертом туре начал стремительно падать. Две победы и четыре поражения в шести матчах. Правда, победы состоялись дома, как и весьма плотный матч против "Интера" (2:3). В последнем матче он играл в гостях и вел в счете до удаления, но после него уступил "Венеции".
Подопечные Косты Руньяича отстают от "Ювентуса" лишь на два очка, и для них это очень хороший результат.
Дома они особо неуступчивы, в целом неуступчивы против грандов. Обеим миланским командам проиграли с разницей в один мяч, "Лацио" во втором туре победили. Как раз в Удине.
"Ювентус" - первый в лиге по владению мячом. Хотя его часто называют стерильным, бесполезным. "Удинезе" же с Руньяичем начал играть активнее, что Мотта отметил, но до сих пор 14-ый по владению. По ударам по воротам команды как раз близки. 11-ое место против 15-го. То есть опасных моментов в матче будет немного.
Последние матчи команд
Кадры
Мотта сообщил, что Дуглас Луис и Гонсалес все еще травмированы, а Коопмейнерс не готов выходить в стартовом составе. Он очень доволен игрой защитника Веа на левом фланге атаки. Против "Пармы" тот сделал гол и ассист. Но выходит Тимоти вместо Кенана Йилдиза, автора дубля против "Интера"., Неужели турок вновь сядет в запас?
В центре обороны слишком много играет Данило. Вернется ли более успешный тандем Гатти-Калулу? В центре атаки слишком много играет Влахович, но замены ему нет. Он уже с шестью голами в сезоне, но и выдал слишком много неудачных матчей.
У "Удинезе" отсутствуют защитники Кристенсен и Туре. Уже далеко не первый тур отсутствует форвард Товен. Но его в Венеции успешно заменил 19-летний Браво с голом и ассистом. А главный центрфорвард Лукка уже с четырьмя голами в лиге и еще двумя в Кубке. Причем пять из шести забиты дома.
"Удинезе": Окойе, Кабаселе, Джаннетти, Бийол, Эхизибе, Ловрич, Карлстрем, Пайеро, Х. Камара, Браво, Лукка
"Ювентус": Ди Грегорио, Савона, Гатти, Калулу, Камбиазо, Локателли, Фаджоли, К. Тюрам, Консейсау, Веа, Влахович
Цифры и факты
- "Ювентус" выиграл четыре из пяти очных матчей на всех полях в лиге, но последний выиграл "Удинезе". В Турине со счетом 1:0
- В последних двух очных матчах в Удине в лиге "Ювентус" победил - 3:0 и 1:0. Но до этого в трех матчах счет по победам был равным - по одной со счетом 2:1, а также ничья 2:2
- Последнее поражение "Ювентуса" от "Удинезе" прервало серию из 16-ти матчей лиги, в которых первый забивал второму
- "Ювентус" не проигрывал в нынешнем сезоне в лиге, но из десяти матчей в том турнире шесть сыграл вничью. В том числе три из последних четырех при одной победе. "Юве" также не проигрывал в лиге в гостях в последних восьми матчах, но шесть из них - ничьи
- "Ювентус" забивал в пяти последних матчах лиги, но до этого в этом турнире трижды подряд сыграл со счетом 0:0
- Результаты "Удинезе" в последних шести матчах лиги - две победы и четыре поражения, причем в последних пяти результаты чередуются - поражение, победа, поражение, победа, поражение
- Результаты "Удинезе" в пяти последних домашних матчах лиги - четыре победы и поражение от "Интера" со счетом 2:3. Это поражение - его единственное в лиге дома в последних семи матчах
Прогноз: Удинезе - Ювентус 1:1
"Удинезе" теряет форму в целом, но все еще силен дома. Он силен дома во всех последних сезонах и способен отобрать очки у любой команды. Тем более - у "Ювентуса", который ныне не выглядит собранным и даже, можно сказать, в кризисе. Ничья кажется логичным результатом.
Много голов вряд ли будет. Но исключать такое нельзя. В последних матчах обеих команд обилие голов (четыре, пять и даже восемь) чередовалось с унынием (ноль, один, два).
Популярное сейчас
- Экс-игрок Вереса и Миная всплыл на России
- КДК раздал наказания по итогам матча Динамо - Шахтер
- Шевченко - один из "злодеев". FourFourTwo составил топ-10 "ограблений" в истории Золотого мяча
- Милан - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 29.10.2024
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico