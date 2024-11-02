Наполи - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 03.11.2024

Этот матч может стать украшением первого круга Серии А нынешнего сезона. "Наполи" и "Аталанта" в замечательных форме и настроении. Неаполитанцы на первом месте и с пятью победами в лиге подряд. Бергамцы на третьем с четырьмя победами подряд и выглядят более целостными и мощными, чем команда, которая на втором месте. Первые играют в осторожный футбол, но дома будут смелее. А вторые всегда ищут атаку. Так что мы имеем полное право ожидать замечательную игру.

Серия А. 11-й тур

3 ноября. 13:30. Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Аталанта"

Главный арбитр: Даниэле Довери

Состояние команд

1 "Наполи" 10 8 1 1 18-5 25 2 "Интер" 10 6 3 1 24-13 21 3 "Аталанта" 10 6 1 3 26-14 19 4 "Фиорентина" 10 5 4 1 21-9 19 5 "Лацио" 10 6 1 3 22-13 19 6 "Ювентус" 10 4 6 0 17-7 18

Восемь побед и ничья "Наполи" в последних девяти матчах лиги с разницей мячей 18:2. Пять побед в лиге подряд впервые с февраля 2023-го года. Во вторник он победил в гостях "Милан". Владея мячом лишь 39 процентов времени. Ранний гол, разумеется, сильно помог играть в привычный футбол Антонио Конте. Железная оборона выстояла организованно и четко. А лидеры атаки - Ромелу Лукаку и Хвича Кварацхелия, ослабевшие в последнее время, явились очень вовремя, на Топ-матч, и забили.

Конте гордится достигнутым в сезоне на данный момент, считает это невероятным достижением, о котором "не мечтал даже в самых сумасшедших мечтах". Отмечает, что удалось создать солидную группу людей, которая думает о команде, а не о индивидуалах. "Это одна из лучших групп, которые у меня были в моей карьере, где все объединены и смотрят в одном направлении". При этом заявляет, что работы еще много и наступят менее положительные периоды.

Кое-какие претензии и сейчас имеются. До "Милана" два матча против скромных "Эмполи" и "Лечче" были выиграны лишь со счетом 1:0, в том числе с помощью пенальти, и в них Лукаку и Кварацхелия играли плохо. Последний в Милане забил с игры впервые с начала октября. А сам "Милан" в плохой форме, не собранный. "Аталанта" в гораздо лучшей, выиграла четыре последних матча лиги с общим счетом 15:2, также не пропустила во всех трех матчах Лиги Чемпионов.

С другой стороны, и к ней претензии имеются. Три из четырех победных матчей "Богини" сыграны против трех из четырех последних команд в турнирной таблице. А до этого она проигрывала дома "Комо" и получала 0:4 от "Интера". Во вторник же помог арбитр, отменивший 1:1 "Монцы" за неоднозначный фол в атаке. Джан Пьеро Гасперини говорил о сложной игре, о страданиях своей команды в первом тайме, о ее усталости. Заявляя, что решающими стали его замены.

"Аталанта" пятая в лиге по владению мячом, но не зацикливается на нем, играя вертикально. Выходит успешно, учитывая первое место по ударам по воротам, в створ и по забитым мячам (26). "Наполи" же и вовсе десятый по владению, по ударам - седьмой, по ударам в створ - восьмой. Но очень эффективен. 18-ти забитых ему хватает, учитывая лишь пять пропущенных.

Последние матчи команд

Кадры

Два гола и ассист "Аталанты" в матче против "Монцы" на счету замен. При этом Дзаппакоста отдыхал в рамках ротации и должен заменить Белланову. А вот Самарджич, несмотря на гол и ассист, вряд ли прорвется в стартовый состав. Как и Дзаньоло, которого Гасперини также хвалил. Как и Брешианини в центре поля и Коссуну в обороне. А вот Пашалич борется за место с Де Кетеларе и как более оборонительный игрок может быть более полезен в таком матче.

Матео Ретеги забил уже десять мячей в лиге, но в предыдущем туре не забивал.

В "Наполи" по-прежнему отсутствует Лоботка, и без него работа с мячом несколько нарушена. Хотя Гилмор добавляет, его коллега по амплуа Ангисса ассистировал классным пасом вразрез против "Милана", а еще один коллега МакТоминей получает множество комплиментов за игру от прессы и болельщиков. Спинаццола и Оливера всегда конкурируют на левом фланге обороны, с другими же позициями все ясно. Нерес отлично выходит на замену и продолжит выходить.

Алекс Мерет вернулся после травмы и уже выручал команду.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Оливера, Лоботка, Ангисса, МакТоминей, Политано, Лукаку, Кварацхелия

"Аталанта": Карнезекки, Хиен, Джимсити, Колашинац, Дзаппакоста, Де Роон, Эдерсон, Руджери, Пашалич, Лукман, Ретеги

Цифры и факты

Начиная с 2021-го года, "Аталанта" выиграла два очных матча в лиге подряд, затем четыре подряд проиграла и последний выиграла в Неаполе со счетом 3:0. В трех последних очных матчах в лиге в Неаполе она с двумя победами и одним поражением, в шести - с тремя победами, ничьей и двумя поражениями

"Наполи" выиграл пять последних матчей лиги. В девяти последних таких он не проигрывал - восемь побед и ничья с общей разницей мячей 18:2

"Наполи" выиграл пять последних домашних матчей лиги с общим счетом 11:2. Он не проигрывал в шести последних таких (также 0:0)

"Аталанта" выиграла четыре последних матча лиги с общим счетом 15:2. В пяти последних она не проигрывала (также 1:1)

2:0 в Венеции прервала серию "Аталанты" из трех гостевых матчей лиги без побед - ничья и два поражения

Прогноз: Наполи - Аталанта 1:1

На самом ли деле обе команды настолько сильны, что так много побеждают и забивают и так мало пропускают? Или же им попадались слабые соперники? Не побоятся ли они друг друга в очном матче, не устал ли "Наполи" после "Милана", не будет ли думать "Аталанта" о матче Лиги Чемпионов против "Штутгарта" в среду, а "Наполи" - о "Интере" через неделю? Все возможно. Предполагаем, что матч все же будет осторожным и завершится миром.