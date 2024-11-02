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Торино - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Серии А на 03.11.2024
Продолжатся ли тенденции последних туров для обеих?
Getty Images/Global Images Ukraine
"Торино" и "Фиорентина" - лидеры второго эшелона Серии А последних лет, пытаются пробиться в первый. Обе команды уже отметились в том самом первом в нынешнем сезоне. "Быки" даже шли на первом месте после пятого тура. Правда, затем сильно упали и теперь на надоевшем десятом месте. "Фиалки" же ныне в Топ-4 и в великолепной форме. Продолжатся ли тенденции последних туров для обеих?
Серия А. 11-й тур
3 ноября. 16:00. Турин. "Олимпико Гранде Торино"
"Торино" - "Фиорентина"
Главный арбитр: Федерико Ла Пенна
Состояние команд
|3
|10
|6
|1
|3
|26-14
|19
|4
|10
|5
|4
|1
|21-9
|19
|5
|10
|6
|1
|3
|22-13
|19
|6
|10
|4
|6
|0
|17-7
|18
|7
|10
|5
|1
|4
|14-14
|16
|8
|10
|3
|6
|1
|12-11
|15
|9
|9
|4
|2
|3
|16-11
|14
|10
|10
|4
|2
|4
|15-15
|14
|11
|10
|3
|4
|3
|10-11
|13
|12
|10
|2
|5
|3
|7-9
|11
"Фиорентина" в замечательной форме. С шестью победами подряд во всех турнирах с общей разницей мячей 20:4, с семью победами и ничьей в последних восьми таких матчах, с четырьмя победами в лиге подряд и пятью в шести последних таких матчах. В том числе 6:0 и 5:1. После отказа от третьего центрального защитника она перезагрузилась и наконец-то начала каденцию Раффаэле Палладино.
В последнем туре она, правда, несколько остановилась. Серьезно рисковала в Генуе. Играла уныло, забила на 72-ой минуте благодаря потере концентрации соперника в своей штрафной, а затем ее спасал вратарь Давид Де Хеа. Но Палладино и этим доволен, говоря о тяжелой борьбе и "грязной победе", о "настоящих мужчинах". Очень доволен скромностью, солидностью, балансом и ростом своей команды.
"Торино" начал сезон тремя победами и двумя ничьими в пяти матчах. Но сразу после выхода на первое место начал проигрывать. Причем трижды подряд - со счетом 2:3. Хотя борьбу с "Интером" вдесятером с 20-ой минуты не следует записывать в пассив. Да и игру против "Лацио". То есть нельзя сказать, что "быки" разваливаются. Не хватает характера, о чем говорит новый главный тренер Паоло Ваноли.
Он также говорит о проблемах в обороне. В этом в последних двух турах наступило улучшение - один пропущенный. Но пропущен он был из-за грубейшей ошибки - перехвата паса назад вратарю. Не первой грубейшей в сезоне. В целом же и против "Комо" (1:0), и против "Ромы" (0:1) туринцы играли уныло в атаке, нанеся всего 12 ударов по воротам в целом и растеряв всю свою яркость начала сезона.
Обе команды - середняки по владению мячом. По ударам по воротам "Торино" и вовсе аутсайдер - 17-ый в лиге. А вот "Фиорентина" - четвертая. Обе ищут скорее вертикальные атаки, чем владение. Сколько их будет? Трудно сказать, ведь обе уже выдавали в нынешнем сезоне кардинально противоположные по стилю выступления. Да и по результатам.
Следует отметить, что болельщики "Торино" протестуют против президента клуба Урбано Кайро на фоне его переговоров о продаже клуба. Так что атмосфера на "Олимпико Гранде Торино" может быть отнюдь не дружелюбной к местной команде.
Последние матчи команд
Кадры
Ваноли подумывает сделать то, что ранее сделал Палладино - отказаться от третьего центрального защитника. Коко, Марипан, Мазина, Валюкевич - возможно, из этих выйдут лишь двое. На флангах за два места борются Лазаро, Войвода и Соса. В центре поля, несмотря на ошибку против "Ромы", должен остаться Линетти, также возвращается Илич, есть Тамез и Гинейтис. Риччи возглавляет линию.
В атаке надолго выбыл Дуван Сапата, потому играют постоянно Санабрия и Адамс. Хотя, возможно, автор гола против "Комо" 19-летний Нджие получит шанс. Атакующий полузащитник Влашич также может найти место.
"Фиорентина" произвела некую ротацию в Генуе. Теперь Комуццо должен вернуться в центр обороны вместо Кварты. Опорник Мандрагора вернулся и как раз может занять место Катальди, который остается травмированным. Могут занять это место и Ричардсон и Адли. Бове может вернуться на левый фланг атаки.
Матч в Генуе пропускали два ведущих атакера команды - Кен и Гудмундссон. Последний не опомнился от травмы, первый, автор дубля в 5:1 против "Ромы", близок к возвращению, но не факт, что готов к стартовому составу. Скорее всего, останется Куаме, еще не забивавший в этом сезоне.
"Торино": Милинкович-Савич, Лазаро, Коко, Марипан, Соса, Риччи, Линетти, Тамез, Влашич, Санабрия, Адамс
"Фиорентина": Де Хеа, Додо, Комуццо, Раньери, Гозенс, Адли, Мандрагора, Кольпани, Бельтран, Бове, Куаме
Цифры и факты
- В последних четырех очных матчах в лиге зафиксированы две ничьи и по победе со счетом 1:0 одной из команд. В последних шести - по две победы каждой и две ничьи. Последний матч состоялся в Турине и завершился ничьей 0:0, предпоследний - 1:0 благодаря голу "Фиорентины" на 83-ей минуте
- Три из четырех последних очных матчей в лиге в Турине завершились вничью. Еще один, в 2022-ом году, завершился победой "Торино" со счетом 4:0. "Фиорентина" не побеждала этого соперника в гостях в лиге в шести последних матчах
- В последних четырех очных матчах в лиге забивалось менее трех мячей, как и в семи из последних девяти таких
- Четыре победы "Фиорентины" в лиге подряд - ее лучшая серия с апреля 2023-го года, когда состоялись пять подряд
- "Торино" проиграл четыре из пяти последних матчей в лиге. Такого с ним не случалось с октября 2022-го года
- "Фиорентина" выиграла два последних матча в лиге в гостях, не пропустив, сразу после того, как не выиграла три таких подряд - две ничьи и поражение
- "Фиорентина" не пропускала в трех последних гостевых матчах в лиге
- "Торино" не пропускал в двух из трех последних домашних матчей в лиге, не пропускал в семи из последних десяти таких и в десяти из последних 14-ти
Прогноз: Торино - Фиорентина 1:1
Сбился ли порыв "Фиорентины"? Окончательно ли вернулся в середняки "Торино"? Очень трудно ответить, очень трудно предсказать. Обе команды способны выдать и открытую игру, и закрытую. Обе в последнее время играли и 3:2 (не раз), и 1:0 (не раз), и 6:0, и 5:1. И 0:0 (не раз). Скорее все же будет закрытая игра, как обычно во встречах этих команд. Ничья 1:1 вполне реальна.
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