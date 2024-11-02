Торино - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Серии А на 03.11.2024

"Торино" и "Фиорентина" - лидеры второго эшелона Серии А последних лет, пытаются пробиться в первый. Обе команды уже отметились в том самом первом в нынешнем сезоне. "Быки" даже шли на первом месте после пятого тура. Правда, затем сильно упали и теперь на надоевшем десятом месте. "Фиалки" же ныне в Топ-4 и в великолепной форме. Продолжатся ли тенденции последних туров для обеих?

Серия А. 11-й тур

3 ноября. 16:00. Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Фиорентина"

Главный арбитр: Федерико Ла Пенна

Состояние команд

3 "Аталанта" 10 6 1 3 26-14 19 4 "Фиорентина" 10 5 4 1 21-9 19 5 "Лацио" 10 6 1 3 22-13 19 6 "Ювентус" 10 4 6 0 17-7 18 7 "Удинезе" 10 5 1 4 14-14 16 8 "Болонья" 10 3 6 1 12-11 15 9 "Милан" 9 4 2 3 16-11 14 10 "Торино" 10 4 2 4 15-15 14 11 Рома 10 3 4 3 10-11 13 12 "Эмполи" 10 2 5 3 7-9 11

"Фиорентина" в замечательной форме. С шестью победами подряд во всех турнирах с общей разницей мячей 20:4, с семью победами и ничьей в последних восьми таких матчах, с четырьмя победами в лиге подряд и пятью в шести последних таких матчах. В том числе 6:0 и 5:1. После отказа от третьего центрального защитника она перезагрузилась и наконец-то начала каденцию Раффаэле Палладино.

В последнем туре она, правда, несколько остановилась. Серьезно рисковала в Генуе. Играла уныло, забила на 72-ой минуте благодаря потере концентрации соперника в своей штрафной, а затем ее спасал вратарь Давид Де Хеа. Но Палладино и этим доволен, говоря о тяжелой борьбе и "грязной победе", о "настоящих мужчинах". Очень доволен скромностью, солидностью, балансом и ростом своей команды.

"Торино" начал сезон тремя победами и двумя ничьими в пяти матчах. Но сразу после выхода на первое место начал проигрывать. Причем трижды подряд - со счетом 2:3. Хотя борьбу с "Интером" вдесятером с 20-ой минуты не следует записывать в пассив. Да и игру против "Лацио". То есть нельзя сказать, что "быки" разваливаются. Не хватает характера, о чем говорит новый главный тренер Паоло Ваноли.

Он также говорит о проблемах в обороне. В этом в последних двух турах наступило улучшение - один пропущенный. Но пропущен он был из-за грубейшей ошибки - перехвата паса назад вратарю. Не первой грубейшей в сезоне. В целом же и против "Комо" (1:0), и против "Ромы" (0:1) туринцы играли уныло в атаке, нанеся всего 12 ударов по воротам в целом и растеряв всю свою яркость начала сезона.

Обе команды - середняки по владению мячом. По ударам по воротам "Торино" и вовсе аутсайдер - 17-ый в лиге. А вот "Фиорентина" - четвертая. Обе ищут скорее вертикальные атаки, чем владение. Сколько их будет? Трудно сказать, ведь обе уже выдавали в нынешнем сезоне кардинально противоположные по стилю выступления. Да и по результатам.

Следует отметить, что болельщики "Торино" протестуют против президента клуба Урбано Кайро на фоне его переговоров о продаже клуба. Так что атмосфера на "Олимпико Гранде Торино" может быть отнюдь не дружелюбной к местной команде.

Последние матчи команд

Кадры

Ваноли подумывает сделать то, что ранее сделал Палладино - отказаться от третьего центрального защитника. Коко, Марипан, Мазина, Валюкевич - возможно, из этих выйдут лишь двое. На флангах за два места борются Лазаро, Войвода и Соса. В центре поля, несмотря на ошибку против "Ромы", должен остаться Линетти, также возвращается Илич, есть Тамез и Гинейтис. Риччи возглавляет линию.

В атаке надолго выбыл Дуван Сапата, потому играют постоянно Санабрия и Адамс. Хотя, возможно, автор гола против "Комо" 19-летний Нджие получит шанс. Атакующий полузащитник Влашич также может найти место.

"Фиорентина" произвела некую ротацию в Генуе. Теперь Комуццо должен вернуться в центр обороны вместо Кварты. Опорник Мандрагора вернулся и как раз может занять место Катальди, который остается травмированным. Могут занять это место и Ричардсон и Адли. Бове может вернуться на левый фланг атаки.

Матч в Генуе пропускали два ведущих атакера команды - Кен и Гудмундссон. Последний не опомнился от травмы, первый, автор дубля в 5:1 против "Ромы", близок к возвращению, но не факт, что готов к стартовому составу. Скорее всего, останется Куаме, еще не забивавший в этом сезоне.

"Торино": Милинкович-Савич, Лазаро, Коко, Марипан, Соса, Риччи, Линетти, Тамез, Влашич, Санабрия, Адамс

"Фиорентина": Де Хеа, Додо, Комуццо, Раньери, Гозенс, Адли, Мандрагора, Кольпани, Бельтран, Бове, Куаме

Цифры и факты

В последних четырех очных матчах в лиге зафиксированы две ничьи и по победе со счетом 1:0 одной из команд. В последних шести - по две победы каждой и две ничьи. Последний матч состоялся в Турине и завершился ничьей 0:0, предпоследний - 1:0 благодаря голу "Фиорентины" на 83-ей минуте

Три из четырех последних очных матчей в лиге в Турине завершились вничью. Еще один, в 2022-ом году, завершился победой "Торино" со счетом 4:0. "Фиорентина" не побеждала этого соперника в гостях в лиге в шести последних матчах

В последних четырех очных матчах в лиге забивалось менее трех мячей, как и в семи из последних девяти таких

Четыре победы "Фиорентины" в лиге подряд - ее лучшая серия с апреля 2023-го года, когда состоялись пять подряд

"Торино" проиграл четыре из пяти последних матчей в лиге. Такого с ним не случалось с октября 2022-го года

"Фиорентина" выиграла два последних матча в лиге в гостях, не пропустив, сразу после того, как не выиграла три таких подряд - две ничьи и поражение

"Фиорентина" не пропускала в трех последних гостевых матчах в лиге

"Торино" не пропускал в двух из трех последних домашних матчей в лиге, не пропускал в семи из последних десяти таких и в десяти из последних 14-ти

Прогноз: Торино - Фиорентина 1:1

Сбился ли порыв "Фиорентины"? Окончательно ли вернулся в середняки "Торино"? Очень трудно ответить, очень трудно предсказать. Обе команды способны выдать и открытую игру, и закрытую. Обе в последнее время играли и 3:2 (не раз), и 1:0 (не раз), и 6:0, и 5:1. И 0:0 (не раз). Скорее все же будет закрытая игра, как обычно во встречах этих команд. Ничья 1:1 вполне реальна.