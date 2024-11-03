Эллас Верона - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 03.11.2024

Бывает же такое. Именно после унизительного поражения во Флоренции календарь предоставил "Роме" два матча подряд против прошлой и позапрошлой команды ее тренера Ивана Юрича - "Торино" и "Вероны". Еще и когда они также в плохой форме. Первую он переиграл, тем самым спасшись от увольнения. Переиграет ли вторую?

Серия А. 11-й тур

3 ноября. 19:00. Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Рома"

Главный арбитр: Маттео Марченаро

Состояние команд

7 "Милан" 10 5 2 3 17-11 17 8 "Удинезе" 11 5 1 5 14-16 16 9 "Болонья" 10 3 6 1 12-11 15 10 "Торино" 10 4 2 4 15-15 14 11 Рома 10 3 4 3 10-11 13 12 "Эмполи" 10 2 5 3 7-9 11 13 "Парма" 10 1 6 3 14-16 9 14 Верона 10 3 0 7 13-22 9 15 Комо 10 2 3 5 12-21 9 16 "Кальяри" 10 2 3 5 8-17 9 17 Венеция 10 2 2 6 10-18 8 18 Монца 11 1 5 5 10-14 8

1:5 от "Фиорентины", наибольшее поражение "Ромы" в лиге с 2010-го года, потрясло ее. Как и реакция после матча в раздевалке со ссорами и криками между игроками и тренером и даже, как сообщают физическим контактом Юрича с Джанлукой Манчини. На экстренном заседании руководства Юрич чудом остался на посту, но его оценивают от матча к матчу.

Первый матч удался. "Рома" собралась, сцепила зубы и играла против "Торино" плотно, жестко, агрессивно, собранно. Позволив ему лишь четыре удара по воротам. Сама, правда, нанесла лишь девять и создала очень мало. А забила с грубой ошибки соперника, которой воспользовался единственное светлое пятно в атаке в матче Пауло Дибала. Но главное - результат.

Юрич остался очень доволен сфокусированным, солидным выступлением, особенно в обороне, считает, что такими можно вернуть доверие своих болельщиков. Настаивает на том, что команда в хорошем состоянии, хорошо работает и 1:5 был исключением. Но понимает, что нужна серия выступлений как против "Торино" и даже лучших.

Против "Вероны" есть шанс выдать хорошее выступление и добыть результат. Поскольку она в ужасной форме. От команды, разгромившей "Наполи" в первом туре со счетом 3:0, не осталось и следа. В последних семи она проиграла шесть раз и победила новичка "Венецию" дома. Хотя лишь два поражения с разницей более одного мяча, но все же слишком много неудач.

Три тура тому она стала единственной с начала сезона и до сих пор, кто проиграл в лиге "Монце". Причем сделала это дома и со счетом 0:3. В позапрошлом была разгромлена "Аталантой" со счетом 1:6. В предыдущем получила две красные карточки в гостях против "Лечче", боролась там, но в итоге проиграла - 0:1.

Юрич предостерегает от злости и заряженности веронцев на борьбу в свете их последних результатов. От быстрых и техничных игроков. Заявляет, что атмосфера там, несмотря на такие результаты, хорошая и боевая. Он ожидает очень тяжелую игру. Впрочем, других у "Ромы" сейчас и не может быть.

Хорват ожидает и от своей команды бороться. А его коллега Паоло Дзанетти уверен, что его "Верона" выдаст отличную игру.

"Рома" - одна из лидеров лиги по владению мячом. А именно - четвертая. Что ей не очень помогает, поскольку "волки" испытывают серьезные проблемы в позиционной атаке. "Вероне" же мяч традиционно вообще не нужен еще со времен Юрича. Ныне она 19-ая по владению и будет искать контратаки.

Ищет она неплохо, поскольку забила в лиге больше мячей, чем "Рома" - 13:10. При том, что по ударам по воротам всего 18-ая, а римляне - третьи. Похоже, многое будет зависеть от умения веронцев организованно обороняться против стерильного давления соперника. Потерянного умения, потому они последние в лиге по пропущенным.

Последние матчи команд

Кадры

Дзанетти уже в Лечче сменил вратаря. Вместо Лоренцо Монтипо играл Симоне Перилли. Так должно быть и сейчас. Точно придется сменить двух игроков, поскольку защитник Чачуа и опорник Белахьян дисквалифицированы. А по своей воле Дзанетти может заменить форварда Тенгстедта на Москеру или Сарра.

Давидович, Фрезе и Крус давно травмированы.

Юрич в предыдущем матче также произвел важные замены. Отправив критикуемых и освистываемых Лоренцо Пеллегрини и Кристанте в запас. В этом также не должно быть изменений. Не должно быть и в центре обороны, хотя Хуммельс наконец-то дебютировал (Эрмосо травмирован). Может быть слева, поскольку Залевски с повреждением. Эль-Шаарави готов.

Вынужденной заменой был перевод Дибалы против "Торино" на позицию "фальшивой девятки" вместо заболевшего Артема Довбика. Пауло поработал там очень хорошо, а Артем пропускал тренировки и в последние дни. Он попал в заявку, но окажется ли в стартовом составе? А если нет - по медицинским или тактическим причинам?

Если Дибала все же выйдет на позиции единственного форварда, его место немного позади займет Суле или Бальданци.

"Эллас Верона": Перилли, Данилюк, Коппола, Гиларди, Брадарич, Дуда, Сердар, Суслов, Кастанос, Лазович, Тенгстедт

"Рома": Свилар, Манчини, Ндика, Анхелиньо, Челик, М. Коне, Ле Фе, Эль-Шаарави, Писилли, Бальданци, Дибала

Цифры и факты

В предыдущем сезоне команды обменялись домашними победами со счетом 2:1, в позапрошлом оба матча выиграла "Рома", три сезона тому "Рома" не выиграла ни одного - ничья дома, поражение в гостях. Четыре сезона тому обе обменялись домашними победами. Таким образом, из последних четырех очных матчей в Вероне "Рома" выиграла один при трех поражениях

"Рома" еще не побеждала в гостях в нынешнем сезоне ни в одном турнире - четыре ничьи и два поражения. Вместе с предыдущим сезоном ее серия без побед в гостях во всех турнирах составляет десять матчей (шесть ничьих, четыре поражения), в лиге - восемь (пять ничьих, три поражения)

Результаты "Вероны" в домашних матчах в лиге в нынешнем сезоне - две победы и три поражения. Причем два из поражений - со счетом 0:3, а третье - 2:3. В последних четырех домашних матчах в лиге она пропускала. В последних семи домашних победила дважды, четырежды проиграла и однажды сыграла вничью

Три из четырех и четыре из шести последних матчей "Ромы" во всех турнирах завершились со счетом 1:0 или 0:1. В пяти из шести забивалось не более двух мячей. В шести из семи последних матчей с участием "Вероны" забивалось более двух мячей

Последняя победа "Ромы" с разницей более одного мяча во всех турнирах состоялась над "Удинезе" в первом матче Юрича в сентябре. До этого в последний раз она побеждала с такой разницей во всех турнирах и в лиге в начале марта. Тогда же состоялась ее последняя на данный момент гостевая победа во всех турнирах с разницей более одного мяча

В шести последних матчах во всех турнирах "Рома" не забивала более одного мяча. "Верона" в своих шести последних забивала более одного мяча трижды. В целом в сезоне во всех турнирах "Рома" забила более одного мяча в двух матчах, а "Верона" - в пяти. В гостях во всех турнирах "Рома" не забивала более одного мяча с девятого мая

В матче против "Фиорентины" "Рома" пропустила столько же мячей, сколько во всех восьми остальных во всех турнирах в каденции Ивана Юрича вместе взятых - пять

"Верона" пропускала в семи последних матчах лиги. В целом 22 пропущенных с начала сезона - худший результат в Серии А. Из них 19 пропущены в этих семи

Прогноз: Эллас Верона - Рома 1:2

Легких, даже уверенных матчей у "Ромы" сейчас нет и не может быть. Особенно - в гостях, где она вообще не побеждала ни в одном турнире в нынешнем сезоне. Но ей попался кризисный соперник, еще и очень много пропускающий. Потому первая гостевая победа "волков" в сезоне и даже первый гостевой матч с более одного забитого с мая реальны.