Кальяри - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 09.11.2024

"Люди за пределами Италии не понимают, как тяжело в Серии А. Там сложнее играть, чем в Лиге Чемпионов. "Монца" и "Кальяри" применяют индивидуальный прессинг и не оставляют тебе пространство для игры. Нам было легче играть против "Реала". Я больше беспокоюсь перед "Кальяри", чем был перед "Реалом". Матч в Кальяри не менее важен, чем против "Реала". Таковы слова Паулу Фонсеки в последние дни. Что это означает в контексте матча на Сардинии?

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Серия А. 12-й тур

9 ноября. 19:00. Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Милан"

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

Состояние команд

1 "Наполи" 11 8 1 2 18-8 25 2 "Интер" 11 7 3 1 25-13 24 3 "Аталанта" 11 7 1 3 29-14 22 4 "Фиорентина" 11 6 4 1 22-9 22 5 "Лацио" 11 7 1 3 24-14 22 6 "Ювентус" 11 5 6 0 19-7 21 7 "Милан" 10 5 2 3 17-11 17 8 "Удинезе" 11 5 1 5 14-16 16 9 "Болонья" 10 3 6 1 12-11 15 10 "Торино" 11 4 2 5 15-16 14 11 "Эмполи" 11 3 5 3 8-9 14 12 Рома 11 3 4 4 12-14 13 13 Верона 11 4 0 7 16-24 12 14 Комо 12 2 4 6 13-23 10 15 "Дженоа" 12 2 4 6 9-22 10 16 "Парма" 11 1 6 4 14-17 9 17 "Кальяри" 11 2 3 6 9-19 9 18 Монца 11 1 5 5 10-14 8 19 Венеция 11 2 2 7 10-19 8 20 Лечче 11 2 2 7 4-20 8

Блестящая победа на "Сантьяго Бернабеу", одна из величайших, если не величайшая для "Милана" за последние десять лет, стала прорывом после очень сложного периода. Периода, в который даже увольнение Фонсеки казалось близким. Периода трех поражений и трех побед в шести матчах, причем побед либо со счетом 1:0, либо 3:1 против десятерых игроков соперника. 0:2 дома от "Наполи" 11 дней назад вверг команду в депрессию и практически превратил в середняка.

Победа в Монце (1:0) стала ее первой за пределами "Сан Сиро" с 30-го марта, то есть после восьми таких матчей во всех турнирах без них. Так что также была прорывом. Но не в игровом плане. Поскольку первый тайм "россонери" провалили, их спасли Маньян, каркас ворот и гол Рейндерса в раздевалку. Во втором же пришел прогресс и в перекрытии соперника, и в креативе, в тактическом плане задание было выполнено, но уровень все еще был невысоким.

Потому Фонсека ныне так беспокоится, потому требует то же отношение к игре, что и в Мадриде, потому заявляет, что без победы в Кальяри победа в Мадриде потеряет свое значение.

Насколько сложно будет добыть такую победу? "Кальяри" потерпел три поражения подряд, лишь в одном очке над зоной вылета. Но во всех матчах боролся. В 11-ом туре проиграл "Лацио" в Риме лишь из-за трехминутного помутнения сознания с пенальти и двумя удалениями (76-78 минуты). В первом тайме владея мячом больше, чем соперник. А всего 33 дня назад сыграл 1:1 в гостях с "Ювентусом", отыгравшись на 88-ой минуте. Команда цепкая, неудобная.

По владению мячом и по ударам по воротам она немного выше, чем в главной турнирной таблице, так что способна играть активно, особенно дома. Но и организованно обороняться. Большую часть матча, конечно, будет атаковать "Милан", а против глубокой обороны аутсайдеров ему сложно.

Последние матчи команд

Кадры

Альваро Мората получил травму на тренировке. Фонсека уже заявил, что его заменит 16-летний Франческо Камарда в своем первом "старте" за первую команду. Тэмми Абрахам вернулся, но начнет в запасе. Справа в атаке может вновь выйти опорник Муса, отлично отработавший в тактическом плане в Мадриде, либо все же настоящий вингер Чуквуэзе. А на позиции "десятки" вновь ожидается Пулишич, автор семи голов и четырех ассистов во всех турнирах, а не Лофтус-Чик.

Слева в атаке должен вернуться Леау. В Монце он сидел в запасе, что в который раз вызвало разговоры о конфликте с Фонсекой, но в Мадриде играл с первых минут. В опорной зоне продолжит Рейндерс, автор четырех голов в трех последних матчах, в том числе в Мадриде. Забил там и центральный защитник Тиав, но есть еще Павлович и Томори. Габбия по-прежнему травмирован. Справа в обороне Калабрия вернулся, но Рояль по-прежнему впереди.

В "Кальяри" отсутствуют дисквалифицированные Мина и Адопо. Первый, центральный защитник, очень важен. Значит, выйдет другой опытный центрдеф Паломино? Скорее он, чем Ацци или Витеска. Дейола, Марин, Янкто - варианты опорника вместо Адопо на такой матч, на правом фланге атаки вполне может остаться защитник Зортеа. Виола может заменить Гаэтано на позиции "десятки" (схема команд одинакова - 4-2-3-1). Или дополнительный опорник.

Быстрый форвард/вингер Лувумбо забил "Лацио" и вновь должен сыграть. А вот центрфорвард Пикколи не забивал с сентьбря. Уступит место Лападуле, бывшему игроку "Милана", или Паволетти?

"Кальяри": Скуффет, Дзаппа, Паломино, Луперто, Ауджелло, Дейола, Макумбу, Зортеа, Виола, Лувумбо, Пикколи

"Милан": Маньян, Рояль, Тиав, Томори, Эрнандес, Фофана, Рейндерс, Чуквуэзе, Пулишич, Леау, Камарда

Цифры и факты

"Милан" выиграл десять из 12-ти последних матчей лиги против "Кальяри" при двух ничьих. В предыдущем сезоне он победил дома со счетом 5:1, а в гостях - 3:1. Также победив в том сезоне в Кубке Италии в Милане - 4:1. С 1998-го года он проигрывал во всех турнирах сардам лишь однажды - в 2017-ом году в лиге на Сардинии

"Милан" выиграл пять из шести последних гостевых матчей лиги против "Кальяри" при одной ничьей. Три из этих пяти побед состоялись с разницей в два мяча. Также "Милан" забивал в Кальяри в лиге в 13-ти последних матчах - его длиннейшая текущая гостевая серия против кого-либо

"Милан" выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах при одном поражении. В лиге он выиграл два из последних четырех при двух поражениях, но и пять из последних семи при двух поражениях

Победа в Монце стала для "Милана" первой за пределами "Сан Сиро" во всех турнирах после восьми матчей без побед в таких и первой в лиге после шести матчей без побед в таких

"Кальяри" проиграл три последних матча лиги против всех на всех полях. Четыре поражения подряд в лиге в последний раз он терпел в феврале

"Кальяри" выиграл предпоследний домашний матч лиги, но та победа - единственная в Серии А на Сардинии в последних девяти матчах лиги при четырех ничьих и четырех поражениях. В последних четырех таких матчах состоялись три поражения без забитых мячей

"Кальяри" пропустил как минимум два мяча в семи из восьми последних матчей лиги, в целом 17. Меньше он пропустил лишь в гостях от "Ювентуса" шестого октября - 1:1

Франческо Камарда должен дебютировать в стартовом составе первой команды "Милана" в 16 лет, семь месяцев и 29 дней

Прогноз: Кальяри - Милан 1:3

Статистика "Милана" против этого соперника очень хороша, даже в гостях. Правда, в предыдущем гостевом матче пришлось совершать камбек, в позапрошлом вышло 1:0. В целом "россонери" уязвимы и нестабильны, в гостях часто просто слабы, а еще и устали после "Реала". Потому потеря очков на Сардинии против команды, остановившей "Ювентус", реальна. Но все же "Кальяри" сейчас в плохой форме и, скорее всего, просто поборется без результата.