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Кальяри - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 09.11.2024
"Кальяри" сложнее "Реала"?
Getty Images/Global Images Ukraine
"Люди за пределами Италии не понимают, как тяжело в Серии А. Там сложнее играть, чем в Лиге Чемпионов. "Монца" и "Кальяри" применяют индивидуальный прессинг и не оставляют тебе пространство для игры. Нам было легче играть против "Реала". Я больше беспокоюсь перед "Кальяри", чем был перед "Реалом". Матч в Кальяри не менее важен, чем против "Реала". Таковы слова Паулу Фонсеки в последние дни. Что это означает в контексте матча на Сардинии?
Серия А. 12-й тур
9 ноября. 19:00. Кальяри. "Унипол Домус"
"Кальяри" - "Милан"
Главный арбитр: Михаэль Фаббри
Состояние команд
|1
|11
|8
|1
|2
|18-8
|25
|2
|11
|7
|3
|1
|25-13
|24
|3
|11
|7
|1
|3
|29-14
|22
|4
|11
|6
|4
|1
|22-9
|22
|5
|11
|7
|1
|3
|24-14
|22
|6
|11
|5
|6
|0
|19-7
|21
|7
|10
|5
|2
|3
|17-11
|17
|8
|11
|5
|1
|5
|14-16
|16
|9
|10
|3
|6
|1
|12-11
|15
|10
|11
|4
|2
|5
|15-16
|14
|11
|11
|3
|5
|3
|8-9
|14
|12
|11
|3
|4
|4
|12-14
|13
|13
|11
|4
|0
|7
|16-24
|12
|14
|12
|2
|4
|6
|13-23
|10
|15
|12
|2
|4
|6
|9-22
|10
|16
|11
|1
|6
|4
|14-17
|9
|17
|11
|2
|3
|6
|9-19
|9
|18
|11
|1
|5
|5
|10-14
|8
|19
|11
|2
|2
|7
|10-19
|8
|20
|11
|2
|2
|7
|4-20
|8
Блестящая победа на "Сантьяго Бернабеу", одна из величайших, если не величайшая для "Милана" за последние десять лет, стала прорывом после очень сложного периода. Периода, в который даже увольнение Фонсеки казалось близким. Периода трех поражений и трех побед в шести матчах, причем побед либо со счетом 1:0, либо 3:1 против десятерых игроков соперника. 0:2 дома от "Наполи" 11 дней назад вверг команду в депрессию и практически превратил в середняка.
Победа в Монце (1:0) стала ее первой за пределами "Сан Сиро" с 30-го марта, то есть после восьми таких матчей во всех турнирах без них. Так что также была прорывом. Но не в игровом плане. Поскольку первый тайм "россонери" провалили, их спасли Маньян, каркас ворот и гол Рейндерса в раздевалку. Во втором же пришел прогресс и в перекрытии соперника, и в креативе, в тактическом плане задание было выполнено, но уровень все еще был невысоким.
Потому Фонсека ныне так беспокоится, потому требует то же отношение к игре, что и в Мадриде, потому заявляет, что без победы в Кальяри победа в Мадриде потеряет свое значение.
Насколько сложно будет добыть такую победу? "Кальяри" потерпел три поражения подряд, лишь в одном очке над зоной вылета. Но во всех матчах боролся. В 11-ом туре проиграл "Лацио" в Риме лишь из-за трехминутного помутнения сознания с пенальти и двумя удалениями (76-78 минуты). В первом тайме владея мячом больше, чем соперник. А всего 33 дня назад сыграл 1:1 в гостях с "Ювентусом", отыгравшись на 88-ой минуте. Команда цепкая, неудобная.
По владению мячом и по ударам по воротам она немного выше, чем в главной турнирной таблице, так что способна играть активно, особенно дома. Но и организованно обороняться. Большую часть матча, конечно, будет атаковать "Милан", а против глубокой обороны аутсайдеров ему сложно.
Последние матчи команд
Кадры
Альваро Мората получил травму на тренировке. Фонсека уже заявил, что его заменит 16-летний Франческо Камарда в своем первом "старте" за первую команду. Тэмми Абрахам вернулся, но начнет в запасе. Справа в атаке может вновь выйти опорник Муса, отлично отработавший в тактическом плане в Мадриде, либо все же настоящий вингер Чуквуэзе. А на позиции "десятки" вновь ожидается Пулишич, автор семи голов и четырех ассистов во всех турнирах, а не Лофтус-Чик.
Слева в атаке должен вернуться Леау. В Монце он сидел в запасе, что в который раз вызвало разговоры о конфликте с Фонсекой, но в Мадриде играл с первых минут. В опорной зоне продолжит Рейндерс, автор четырех голов в трех последних матчах, в том числе в Мадриде. Забил там и центральный защитник Тиав, но есть еще Павлович и Томори. Габбия по-прежнему травмирован. Справа в обороне Калабрия вернулся, но Рояль по-прежнему впереди.
В "Кальяри" отсутствуют дисквалифицированные Мина и Адопо. Первый, центральный защитник, очень важен. Значит, выйдет другой опытный центрдеф Паломино? Скорее он, чем Ацци или Витеска. Дейола, Марин, Янкто - варианты опорника вместо Адопо на такой матч, на правом фланге атаки вполне может остаться защитник Зортеа. Виола может заменить Гаэтано на позиции "десятки" (схема команд одинакова - 4-2-3-1). Или дополнительный опорник.
Быстрый форвард/вингер Лувумбо забил "Лацио" и вновь должен сыграть. А вот центрфорвард Пикколи не забивал с сентьбря. Уступит место Лападуле, бывшему игроку "Милана", или Паволетти?
"Кальяри": Скуффет, Дзаппа, Паломино, Луперто, Ауджелло, Дейола, Макумбу, Зортеа, Виола, Лувумбо, Пикколи
"Милан": Маньян, Рояль, Тиав, Томори, Эрнандес, Фофана, Рейндерс, Чуквуэзе, Пулишич, Леау, Камарда
Цифры и факты
- "Милан" выиграл десять из 12-ти последних матчей лиги против "Кальяри" при двух ничьих. В предыдущем сезоне он победил дома со счетом 5:1, а в гостях - 3:1. Также победив в том сезоне в Кубке Италии в Милане - 4:1. С 1998-го года он проигрывал во всех турнирах сардам лишь однажды - в 2017-ом году в лиге на Сардинии
- "Милан" выиграл пять из шести последних гостевых матчей лиги против "Кальяри" при одной ничьей. Три из этих пяти побед состоялись с разницей в два мяча. Также "Милан" забивал в Кальяри в лиге в 13-ти последних матчах - его длиннейшая текущая гостевая серия против кого-либо
- "Милан" выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах при одном поражении. В лиге он выиграл два из последних четырех при двух поражениях, но и пять из последних семи при двух поражениях
- Победа в Монце стала для "Милана" первой за пределами "Сан Сиро" во всех турнирах после восьми матчей без побед в таких и первой в лиге после шести матчей без побед в таких
- "Кальяри" проиграл три последних матча лиги против всех на всех полях. Четыре поражения подряд в лиге в последний раз он терпел в феврале
- "Кальяри" выиграл предпоследний домашний матч лиги, но та победа - единственная в Серии А на Сардинии в последних девяти матчах лиги при четырех ничьих и четырех поражениях. В последних четырех таких матчах состоялись три поражения без забитых мячей
- "Кальяри" пропустил как минимум два мяча в семи из восьми последних матчей лиги, в целом 17. Меньше он пропустил лишь в гостях от "Ювентуса" шестого октября - 1:1
- Франческо Камарда должен дебютировать в стартовом составе первой команды "Милана" в 16 лет, семь месяцев и 29 дней
Прогноз: Кальяри - Милан 1:3
Статистика "Милана" против этого соперника очень хороша, даже в гостях. Правда, в предыдущем гостевом матче пришлось совершать камбек, в позапрошлом вышло 1:0. В целом "россонери" уязвимы и нестабильны, в гостях часто просто слабы, а еще и устали после "Реала". Потому потеря очков на Сардинии против команды, остановившей "Ювентус", реальна. Но все же "Кальяри" сейчас в плохой форме и, скорее всего, просто поборется без результата.
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