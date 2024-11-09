Ювентус - Торино. Анонс и прогноз матча Серии А на 09.11.2024

"Ювентус" и "Торино" знавали лучшие времена еще в этом сезоне, занимали первое место в лиге. Но теперь далеки от него. "Торо" о лидерстве и не думает, скатившись на 11-ое место. "Юве", разумеется, о Скудетто думает всегда, но ныне шестой и должен побеждать сериями, а не играть вничью сериями. Сумеет ли начать именно в Туринском дерби?

Серия А. 12-й тур

9 ноября. 21:45. Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Торино"

Главный арбитр: Симоне Соцца

Телетрансляція – Megogo Футбол 1

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Ювентус - Торіно Смотреть трансляцию

Состояние команд

1 "Наполи" 11 8 1 2 18-8 25 2 "Интер" 11 7 3 1 25-13 24 3 "Аталанта" 11 7 1 3 29-14 22 4 "Фиорентина" 11 6 4 1 22-9 22 5 "Лацио" 11 7 1 3 24-14 22 6 "Ювентус" 11 5 6 0 19-7 21 7 "Милан" 10 5 2 3 17-11 17 8 "Удинезе" 11 5 1 5 14-16 16 9 "Болонья" 10 3 6 1 12-11 15 10 "Эмполи" 12 3 6 3 9-10 15 11 "Торино" 11 4 2 5 15-16 14 12 Рома 11 3 4 4 12-14 13 13 Верона 11 4 0 7 16-24 12

Тьяго Мотта считает, что его "Ювентус" играет хорошо, доминирует, создает, давит на соперников, заслуживает победить. Но на самом деле такое не всегда. Всегда он довольно много пропускает в обороне после травмы Бремера. В первых восьми турах лиги с бразильцем пропустил лишь один мяч, с тех пор в трех - шесть, а мог пропустить и больше. Он потерял баланс.

В целом у него слишком много ничьих. Лишь одна победа в последних пяти матчах во всех турнирах, две в последних пяти в лиге. В Серии А он еще не проигрывал с начала сезона, но был близок, когда возвращался с 2:4 на 4:4 против "Интера", когда играл 2:2 дома с новичком "Пармой", пропуская много контратак и не выглядя организованным.

После этого "Юве" отыграл гораздо солиднее в Удине (0:2), но там не победил по ударам по воротам, забил дважды с добиваний после ударов в стойки. Хорошо он отыграл и в Лилле в Лиге Чемпионов (1:1), но в обоих матчах пропускал контратаки, в Лилле работал вратарь Ди Грегорио, в Удине - он и перекладина его ворот. При этом Мотта заявляет, что и оборона работает хорошо.

С начала октября "Ювентус" победил с разницей более одного мяча во всех турнирах лишь однажды - как раз в Удине. При этом в восьми из девяти последних матчей во всех турнирах он забивал. То есть проблема не в атаке, а в обороне и в балансе в центре поля.

"Торино" возглавлял Серию А даже позже, чем его соседи - после пятого тура. Но сразу после этого оглушительно покатился. Победа со счетом 1:0 дома над новичком "Комо", когда еле отбился от соперника, и пять поражений в лиге плюс домашний вылет из Кубка. Причем три первых поражения в лиге за это время состоялись со счетом 2:3, два последних - 0:1.

Он был полностью скован "Ромой" (четыре удара по воротам) и "Фиорентиной" (девять ударов, один в створ). Разве что против последней проснулся во втором тайме и попал в стойку. По воротам "Комо" нанес восемь ударов. В обороне же добавил, но дважды провалился. Ужасный пас назад вратарю, длинный пас с отскоком мяча от газона - и два 0:1.

Его болельщики вновь протестовали и собираются и далее. Не из-за отдельных результатов. А из-за общего пути клуба и команды. Которых обвиняют в отсутствии амбиций, в посредственности, призывая "показать тестикулы".

Традиционно обе команды весьма оборонительные, осторожные. Потому и дерби между ними получаются плотными, вязкими, хмурыми. Но в нынешнем сезоне обе взяли гораздо более атакующих тренеров. Команда Мотты первая по владению мячом. Правда, по ударам по воротам обе не в Топ-10 лиги. Что это все значит? Раскроется ли дерби и станет ли наконец ярким?

Тренеры обеих команд - Мотта и Паоло Ваноли - заявляют, что их подопечные готовы и физически, и ментально, что в восхищении и максимальной мотивации к дерби. Других заявлений от них и не ожидали. При этом Ваноли также заявляет, что прошлое не имеет значения и требует не только мотивацию, "горячее сердце", но и взвешенность и спокойствие в голове.

Последние матчи команд

Кадры

Савона или Кабал на фланге обороны вместе с Камбиазо, Данило или Гатти в ее центре с Калулу, Локателли, Кефрен Тюрам, МакКенни и Фаджоли борются за два места в центре поля позади Коопмейнерса и Влаховича, Веа, Консейсау или Йилдиз на флангах - привычные дилеммы Мотты. По-прежнему травмированы Бремер, Милик, Нико Гонсалес и Дуглас Луис.

Коопмейнерса обвиняют в недостатке голов, Влахович жутко нестабилен - от дубля до провала, Йилдиз мечется между скамьей запасных и стартовым составом, между отличной игрой и бледной. Данило часто ошибается, но играет больше, чем Гатти. А в Лилле ошибся и Калулу.

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У "Торино" к давней травме Сапаты добавился Адамс. В лучшем случае он будет в запасе. Варианты в атаке, кроме Санабрии, забивавшего в этом сезоне лишь 20-го числа - сентября и октября - 19-летний Нджие, забивший "Комо", но еще без "стартов" в Серии А, глухой запасной Карамо или атакующий полузащитник Влашич.

В центре поля набирает форму Илич. Тамез, Риччи, Гинейтис и Линетти - также варианты. Войвода и Лазаро вроде бы считались главными латералями, но против "Фиорентины" играли Педерсен и Соса. А в центре обороны Ваноли пытается стабилизировать трио Валюкевич-Марипан-Коко. Без Мазины и того же Войводы. Хотя без грубых ошибок не обходится.

"Ювентус": Ди Грегорио, Камбиазо, Гатти, Калулу, Кабал, Локателли, МакКенни, Консейсау, Коопмейнерс, Йилдиз, Влахович

"Торино": Милинкович-Савич, Валюкевич, Марипан, Коко, Педерсен, Риччи, Линетти, Илич, Лазаро, Влашич, Санабрия

Цифры и факты

В последних пяти Туринских дерби в лиге "Ювентус" побеждал трижды, дважды состоялась ничья. В последних семи - четырежды при трех ничьих. Последнее состоялось на поле "Торино" в апреле и завершилось со счетом 0:0. При этом в последних 18-ти в лиге "Ювентус" не проигрывал - 13 побед, пять ничьих

В последних двух дерби на поле "Ювентуса" в лиге он побеждал - 4:2 и 2:0 (последнее). Но прямо перед этим сыграл вничью 1:1. В последних пяти он побеждал четырежды при одной ничьей. В последний раз он проигрывал домашнее дерби в лиге в 1995-ом году, с тех пор добыв в нем 13 побед и пять ничьих

В пяти из шести последних Дерби Делла Моле на всех полях во всех турнирах не забивалось более двух мячей

"Ювентус" выиграл один из последних пяти матчей против всех во всех турнирах (три ничьи и поражение) и два из последних семи (четыре ничьи и поражение). В лиге он выиграл два из последних пяти матчей (три ничьи) и три из последних девяти (шесть ничьих). Поражений в лиге в нынешнем сезоне он не терпел

"Ювентус" выиграл один из последних пяти домашних матчей во всех турнирах - также три ничьи и поражение. В лиге он также выиграл один из последних пяти домашних при четырех ничьих

"Торино" проиграл пять из шести последних матчей лиги и шесть из семи - во всех турнирах (одна победа). Перед этим периодом в шести матчах с начала сезона во всех турнирах он не проигрывал - четыре победы, две ничьи

"Торино" проиграл три последних гостевых матча во всех турнирах и пропускал в последних четырех. Он пропускал в девяти из последних десяти гостевых матчей в лиге и во всех турнирах

"Ювентус" пропускал в трех из четырех последних домашних матчей во всех турнирах и в двух из трех последних в лиге. При этом в лиге он не пропускал в пяти из последних семи

Ставки и коэффициенты

Прогноз: Ювентус - Торино 2:1

В этом дерби "Торино" всегда старается, сковывает соперника, но всегда проигрывает. Хотя в последнее время начал добывать больше ничьих. Еще и совпадает статистика для победы - по 18 матчей без них в лиге на всех полях и в гостях. Но все же комплекс неполноценности перед "Юве" слишком силен. Да и в целом "быки" в очень плохой форме. Хотя и "зебры" в такой себе.

Благодаря более открытой игре обоих тренеров, возможно, голов будет больше, чем обычно. Вот на это можно ставить.