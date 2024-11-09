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Ювентус - Торино. Анонс и прогноз матча Серии А на 09.11.2024

Италия
Обновлено

Дерби Делла Моле не в лучшей форме

Ювентус - Торино. Анонс и прогноз матча Серии А на 09.11.2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ювентус" и "Торино" знавали лучшие времена еще в этом сезоне, занимали первое место в лиге. Но теперь далеки от него. "Торо" о лидерстве и не думает, скатившись на 11-ое место. "Юве", разумеется, о Скудетто думает всегда, но ныне шестой и должен побеждать сериями, а не играть вничью сериями. Сумеет ли начать именно в Туринском дерби?

Серия А. 12-й тур

9 ноября. 21:45. Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Торино"

Главный арбитр: Симоне Соцца

Телетрансляція – Megogo Футбол 1

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Телетрансляція матчу Ювентус - Торіно
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Содержание

Состояние команд

1

Ювентус - Торино. Анонс и прогноз матча Серии А на 09.11.2024 - изображение 4"Наполи"

 11 8 1 2 18-8 25
2

Ювентус - Торино. Анонс и прогноз матча Серии А на 09.11.2024 - изображение 5"Интер"

 11 7 3 1 25-13 24
3

Ювентус - Торино. Анонс и прогноз матча Серии А на 09.11.2024 - изображение 6"Аталанта"

 11 7 1 3 29-14 22
4

Ювентус - Торино. Анонс и прогноз матча Серии А на 09.11.2024 - изображение 7"Фиорентина"

 11 6 4 1 22-9 22
5

Ювентус - Торино. Анонс и прогноз матча Серии А на 09.11.2024 - изображение 8"Лацио"

 11 7 1 3 24-14 22
6

Ювентус - Торино. Анонс и прогноз матча Серии А на 09.11.2024 - изображение 9"Ювентус"

 11 5 6 0 19-7 21
7

Ювентус - Торино. Анонс и прогноз матча Серии А на 09.11.2024 - изображение 10"Милан"

 10 5 2 3 17-11 17
8

Ювентус - Торино. Анонс и прогноз матча Серии А на 09.11.2024 - изображение 11"Удинезе"

 11 5 1 5 14-16 16
9

Ювентус - Торино. Анонс и прогноз матча Серии А на 09.11.2024 - изображение 12"Болонья"

 10 3 6 1 12-11 15
10

Ювентус - Торино. Анонс и прогноз матча Серии А на 09.11.2024 - изображение 13"Эмполи"

 12 3 6 3 9-10 15
11

Ювентус - Торино. Анонс и прогноз матча Серии А на 09.11.2024 - изображение 14"Торино"

 11 4 2 5 15-16 14
12

Ювентус - Торино. Анонс и прогноз матча Серии А на 09.11.2024 - изображение 15Рома

 11 3 4 4 12-14 13
13

Ювентус - Торино. Анонс и прогноз матча Серии А на 09.11.2024 - изображение 16Верона

 11 4 0 7 16-24 12

Тьяго Мотта считает, что его "Ювентус" играет хорошо, доминирует, создает, давит на соперников, заслуживает победить. Но на самом деле такое не всегда. Всегда он довольно много пропускает в обороне после травмы Бремера. В первых восьми турах лиги с бразильцем пропустил лишь один мяч, с тех пор в трех - шесть, а мог пропустить и больше. Он потерял баланс.

В целом у него слишком много ничьих. Лишь одна победа в последних пяти матчах во всех турнирах, две в последних пяти в лиге. В Серии А он еще не проигрывал с начала сезона, но был близок, когда возвращался с 2:4 на 4:4 против "Интера", когда играл 2:2 дома с новичком "Пармой", пропуская много контратак и не выглядя организованным.

После этого "Юве" отыграл гораздо солиднее в Удине (0:2), но там не победил по ударам по воротам, забил дважды с добиваний после ударов в стойки. Хорошо он отыграл и в Лилле в Лиге Чемпионов (1:1), но в обоих матчах пропускал контратаки, в Лилле работал вратарь Ди Грегорио, в Удине - он и перекладина его ворот. При этом Мотта заявляет, что и оборона работает хорошо.

С начала октября "Ювентус" победил с разницей более одного мяча во всех турнирах лишь однажды - как раз в Удине. При этом в восьми из девяти последних матчей во всех турнирах он забивал. То есть проблема не в атаке, а в обороне и в балансе в центре поля.

"Торино" возглавлял Серию А даже позже, чем его соседи - после пятого тура. Но сразу после этого оглушительно покатился. Победа со счетом 1:0 дома над новичком "Комо", когда еле отбился от соперника, и пять поражений в лиге плюс домашний вылет из Кубка. Причем три первых поражения в лиге за это время состоялись со счетом 2:3, два последних - 0:1.

Он был полностью скован "Ромой" (четыре удара по воротам) и "Фиорентиной" (девять ударов, один в створ). Разве что против последней проснулся во втором тайме и попал в стойку. По воротам "Комо" нанес восемь ударов. В обороне же добавил, но дважды провалился. Ужасный пас назад вратарю, длинный пас с отскоком мяча от газона - и два 0:1.

Его болельщики вновь протестовали и собираются и далее. Не из-за отдельных результатов. А из-за общего пути клуба и команды. Которых обвиняют в отсутствии амбиций, в посредственности, призывая "показать тестикулы".

Традиционно обе команды весьма оборонительные, осторожные. Потому и дерби между ними получаются плотными, вязкими, хмурыми. Но в нынешнем сезоне обе взяли гораздо более атакующих тренеров. Команда Мотты первая по владению мячом. Правда, по ударам по воротам обе не в Топ-10 лиги. Что это все значит? Раскроется ли дерби и станет ли наконец ярким?

Тренеры обеих команд - Мотта и Паоло Ваноли - заявляют, что их подопечные готовы и физически, и ментально, что в восхищении и максимальной мотивации к дерби. Других заявлений от них и не ожидали. При этом Ваноли также заявляет, что прошлое не имеет значения и требует не только мотивацию, "горячее сердце", но и взвешенность и спокойствие в голове.

Последние матчи команд

Ювентус - Торино. Анонс и прогноз матча Серии А на 09.11.2024 - изображение 17

Кадры

Савона или Кабал на фланге обороны вместе с Камбиазо, Данило или Гатти в ее центре с Калулу, Локателли, Кефрен Тюрам, МакКенни и Фаджоли борются за два места в центре поля позади Коопмейнерса и Влаховича, Веа, Консейсау или Йилдиз на флангах - привычные дилеммы Мотты. По-прежнему травмированы Бремер, Милик, Нико Гонсалес и Дуглас Луис.

Коопмейнерса обвиняют в недостатке голов, Влахович жутко нестабилен - от дубля до провала, Йилдиз мечется между скамьей запасных и стартовым составом, между отличной игрой и бледной. Данило часто ошибается, но играет больше, чем Гатти. А в Лилле ошибся и Калулу.

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У "Торино" к давней травме Сапаты добавился Адамс. В лучшем случае он будет в запасе. Варианты в атаке, кроме Санабрии, забивавшего в этом сезоне лишь 20-го числа - сентября и октября - 19-летний Нджие, забивший "Комо", но еще без "стартов" в Серии А, глухой запасной Карамо или атакующий полузащитник Влашич.

В центре поля набирает форму Илич. Тамез, Риччи, Гинейтис и Линетти - также варианты. Войвода и Лазаро вроде бы считались главными латералями, но против "Фиорентины" играли Педерсен и Соса. А в центре обороны Ваноли пытается стабилизировать трио Валюкевич-Марипан-Коко. Без Мазины и того же Войводы. Хотя без грубых ошибок не обходится.

"Ювентус": Ди Грегорио, Камбиазо, Гатти, Калулу, Кабал, Локателли, МакКенни, Консейсау, Коопмейнерс, Йилдиз, Влахович

"Торино": Милинкович-Савич, Валюкевич, Марипан, Коко, Педерсен, Риччи, Линетти, Илич, Лазаро, Влашич, Санабрия

Цифры и факты

  • В последних пяти Туринских дерби в лиге "Ювентус" побеждал трижды, дважды состоялась ничья. В последних семи - четырежды при трех ничьих. Последнее состоялось на поле "Торино" в апреле и завершилось со счетом 0:0. При этом в последних 18-ти в лиге "Ювентус" не проигрывал - 13 побед, пять ничьих
  • В последних двух дерби на поле "Ювентуса" в лиге он побеждал - 4:2 и 2:0 (последнее). Но прямо перед этим сыграл вничью 1:1. В последних пяти он побеждал четырежды при одной ничьей. В последний раз он проигрывал домашнее дерби в лиге в 1995-ом году, с тех пор добыв в нем 13 побед и пять ничьих
  • В пяти из шести последних Дерби Делла Моле на всех полях во всех турнирах не забивалось более двух мячей
  • "Ювентус" выиграл один из последних пяти матчей против всех во всех турнирах (три ничьи и поражение) и два из последних семи (четыре ничьи и поражение). В лиге он выиграл два из последних пяти матчей (три ничьи) и три из последних девяти (шесть ничьих). Поражений в лиге в нынешнем сезоне он не терпел
  • "Ювентус" выиграл один из последних пяти домашних матчей во всех турнирах - также три ничьи и поражение. В лиге он также выиграл один из последних пяти домашних при четырех ничьих
  • "Торино" проиграл пять из шести последних матчей лиги и шесть из семи - во всех турнирах (одна победа). Перед этим периодом в шести матчах с начала сезона во всех турнирах он не проигрывал - четыре победы, две ничьи
  • "Торино" проиграл три последних гостевых матча во всех турнирах и пропускал в последних четырех. Он пропускал в девяти из последних десяти гостевых матчей в лиге и во всех турнирах
  • "Ювентус" пропускал в трех из четырех последних домашних матчей во всех турнирах и в двух из трех последних в лиге. При этом в лиге он не пропускал в пяти из последних семи

Ставки и коэффициенты

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Прогноз: Ювентус - Торино 2:1

В этом дерби "Торино" всегда старается, сковывает соперника, но всегда проигрывает. Хотя в последнее время начал добывать больше ничьих. Еще и совпадает статистика для победы - по 18 матчей без них в лиге на всех полях и в гостях. Но все же комплекс неполноценности перед "Юве" слишком силен. Да и в целом "быки" в очень плохой форме. Хотя и "зебры" в такой себе.

Благодаря более открытой игре обоих тренеров, возможно, голов будет больше, чем обычно. Вот на это можно ставить.

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