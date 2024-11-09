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Рома - Болонья. Анонс и прогноз матча Серии А на 10.11.2024
Последний матч Юрича?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Встреча двух наибольших разочарований Серии А на данный момент. При этом "Болонья" вроде бы начинает выбираться, выиграла два матча лиги подряд, а ее тренер не под угрозой отставки. Тренер же "Ромы", по мнению большинства СМИ, уже уволен. Насколько все это повлияет на очный матч?
Серия А. 12-й тур
10 ноября. 16:00. Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Болонья"
Главный арбитр: Джанлука Манганьелло
Состояние команд
|4
|11
|6
|4
|1
|22-9
|22
|5
|11
|7
|1
|3
|24-14
|22
|6
|11
|5
|6
|0
|19-7
|21
|7
|10
|5
|2
|3
|17-11
|17
|8
|11
|5
|1
|5
|14-16
|16
|9
|10
|3
|6
|1
|12-11
|15
|10
|12
|3
|6
|3
|9-10
|15
|11
|11
|4
|2
|5
|15-16
|14
|12
|11
|3
|4
|4
|12-14
|13
|13
|11
|4
|0
|7
|16-24
|12
|14
|12
|2
|4
|6
|13-23
|10
СМИ сообщают об ультиматуме, данном владельцами "Ромы" главному тренеру Ивану Юричу - выиграть матчи против "Юнион Сент-Жилуаз" в Лиге Европы и "Болоньи" в лиге. Уже первый не был выигран (1:1), причем в нем преследовали привычные проблемы - плохая реализация, разобранный центр поля и грубые ошибки в обороне, на этот раз - вратаря. Значит, все?
Возможно, эти сообщения неверны. Тем более, что самые последние сообщения говорят об отмене полета в Рим владельцев - Дэна и Райана Фридкиных - и о их нежелании назначать нового тренера без назначения нового Генерального директора, которого еще нет. Да и в любом случае нужно сохранить лицо тренера и команды, да и очки позарез нужны. Но кто способен работать в такой атмосфере?
Юрич признает, что атмосфера негативная, и что приходится бороться с такой, проявляя ментальную силу. Вместе с тем, признавая, что его команде этой силы не хватает. Заявляет, что не видит большой разницы между матчем против "Юниона" и против "Фиорентины", проигранного со счетом 1:5. Что его команда в четверг не боролась, играла без души.
Хотя бы на "Стадио Олимпико" "Рома" выглядит неплохо. Четыре победы, ничья и поражение в последних шести матчах во всех турнирах. Победа над киевским "Динамо" и 1:1 с "Атлетик" Бильбао в Лиге Европы, лишь 0:1 от "Интера" в лиге при весьма приличной игре. Унылая атака, но хорошая оборона, пропустившая лишь три мяча в этих шести матчах. Потому есть шансы против "Болоньи".
Сама "Болонья" из последнего матча Еврокубков не вынесла позитива. Уступив дома "Монако" в Лиге Чемпионов со счетом 0:1 и оставшись в том турнире с одним очком и без забитых мячей после четырех туров. Правда, Винченцо Итальяно этот позитив ищет, заявляя, что его команда вновь много создала и вообще серьезно осложняла жизнь с начала сезона абсолютно всем соперникам во всех турнирах.
В лиге она начала не просто осложнять, а добывать победы. Даже две подряд, чего не было с первого апреля. И обе - без пропущенных. Да, всего лишь 2:0 против аутсайдера "Кальяри" и 1:0 дома против еще худшего аутсайдера "Лечче", причем последнему забили лишь на 85-ой минуте. Но "Рома" ведь такому аутсайдеру в последнем матче проиграла - 2:3 в Вероне.
После этих побед Итальяно надеется, что сезон его команды начался, загрузился, особо радуется "сухим" воротам и прерванной серии без побед дома во всех турнирах (восемь матчей). А в гостях она побеждает чаще. В лиге выиграла два из трех последних гостевых матчей, не проигрывала в последних четырех.
Обе команды очень любят доминировать, владеть мячом. Второе и четвертое места в лиге соответственно. Бьют по воротам - третье место против восьмого. Но качество этих ударов крайне низкое, потому и по забитым мячам обе делят 12-ое место. Их владение мячом часто скучно, медленно, стерильно. А "Рома" сейчас еще и дико нервничает. Так что вряд ли мы увидим качественную игру.
Последние матчи команд
Кадры
Артем Довбик забил в сезоне четыре мяча в лиге и еще два - в Лиге Европы. В том числе гол в Вероне. Но тогда он и попросил замену на 74-ой минуте, а матч перед этим против "Торино" пропустил из-за болезни. В Брюсселе он вышел на 55-ой минуте и ничем не запомнился. Хотя в любом случае должен теперь вернуться в первые 11. Он - один из наименее критикуемых СМИ и болельщиками.
Пауло Дибала в отсутствие Довбика играл против "Торино" на позиции "фальшивой девятки" и забил. Но в Вероне начал на скамье запасных. В Брюсселе же он не играл вообще. А теперь Юрич сообщил, что травмирован и против "Болоньи" не сыграет. Кто тогда? Суле забил в Вероне, Лоренцо Пеллегрини ассистировал в Брюсселе, есть и Бальданци с Писилли.
В центре поля Юрич в последнее время предпочитает Коне и Ле Фе. Кристанте же вышел в Брюсселе с первых минут, но в центре обороны. За счет Матса Хуммельса, что вновь вызвало разговоры. А теперь возвращается Ндика. Эрмосо же все еще травмирован. Слева Эль-Шаарави, Залевски (хотя тот грубо ошибся в Вероне) или Анхелиньо (но того трудно заменить в центре обороны).
У "Болоньи" важный опорник Эбишер до сих пор отсутствует, как и запасной опорник Эль-Аззузи и защитник Эрлич. В центральной зоне вернулся капитан Льюис Фергюсон после долгой травмы, но он пока выходит лишь на замену. Остаются атакующие Моро, Урбански, Фаббиан и защитный Побега на двух позициях рядом с Фройлером.
На флангах атаки и обороны Итальяно тасует состав. Против "Монако" играли вингеры Ндой, Илинг-Джуниор и защитники Пош и Миранда. Другие варианты - вингеры Орсолини, Одгар (оба забили в Кальяри, первый забил и "Лечче"), защитники Холм, Де Сильвестри и Ликояннис.
При этом Одгар, забивший два мяча после 18-го октября, играл против "Лечче" на позиции "десятки", то есть вместо одного из опорников. Но вряд ли Итальяно решится на такое в гостях у "Ромы". Разве что он выйдет в центре атаки. Там до этого играли Даллинга или Кастро, но второй без голов с начала октября, а первый - с начала сезона.
"Рома": Свилар, Манчини, Ндика, Анхелиньо, Челик, М. Коне, Ле Фе, Эль-Шаарави, Лоренцо Пеллегрини, Суле, Довбик
"Болонья": Скорупски, Пош, Лукуми, Беукема, Миранда, Фройлер, Моро, Фаббиан, Орсолини, Одгар, Кастро
Цифры и факты
- "Болонья" не проигрывала "Роме" в последних трех очных матчах - 0:0, а в предыдущем сезоне 3:1 в Риме и 2:0 в Болонье. В последних шести очных матчах "россоблу" проиграли "джаллоросси" однажды при двух ничьих и трех победах
- В Риме в последних очных матчах результаты равны - по две победы каждой из команд и ничья
- В последнем очном матче было забито четыре мяча, но до этого в шести очных вместе взятых было забито всего пять
- "Рома" выиграла один из пяти последних матчей лиги на всех полях - также три поражения и ничья. Три поражения и победа состоялись в четырех последних. При этом из четырех последних матчей лиги дома она выиграла три при одном поражении
- "Болонья" выиграла два последних матча лиги. Прямо перед этим она выиграла два таких (не подряд) в 13-ти матчах
- "Рома" пропускала в пяти из шести последних матчей в Серии А на всех полях, "Болонья" не пропускала в трех из последних четырех таких
- "Рома" не забивала более одного мяча в семи из восьми последних матчей на всех полях во всех турнирах, "Болонья" - в шести из восьми
Прогноз: Рома - Болонья 1:1
Настроится ли "Рома" как следует в такой ситуации? Домашние стены за нее и неплохо помогают, но статистика против "Болоньи" и общее настроение против нее. С другой стороны, сама "Болонья" вряд ли настолько хороша, чтобы побеждать в гостях на таком сложном стадионе. Кроме того, обе мало забивают, при этом "Рома" мало пропускает дома, а "Болонья" - вообще.
Все эти аспекты приводят к мысли о счете 1:1.
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