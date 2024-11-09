Рома - Болонья. Анонс и прогноз матча Серии А на 10.11.2024

Встреча двух наибольших разочарований Серии А на данный момент. При этом "Болонья" вроде бы начинает выбираться, выиграла два матча лиги подряд, а ее тренер не под угрозой отставки. Тренер же "Ромы", по мнению большинства СМИ, уже уволен. Насколько все это повлияет на очный матч?

Серия А. 12-й тур

10 ноября. 16:00. Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Болонья"

Главный арбитр: Джанлука Манганьелло

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Рома - Болонья Смотреть трансляцию

Состояние команд

4 "Фиорентина" 11 6 4 1 22-9 22 5 "Лацио" 11 7 1 3 24-14 22 6 "Ювентус" 11 5 6 0 19-7 21 7 "Милан" 10 5 2 3 17-11 17 8 "Удинезе" 11 5 1 5 14-16 16 9 "Болонья" 10 3 6 1 12-11 15 10 "Эмполи" 12 3 6 3 9-10 15 11 "Торино" 11 4 2 5 15-16 14 12 Рома 11 3 4 4 12-14 13 13 Верона 11 4 0 7 16-24 12 14 Комо 12 2 4 6 13-23 10

СМИ сообщают об ультиматуме, данном владельцами "Ромы" главному тренеру Ивану Юричу - выиграть матчи против "Юнион Сент-Жилуаз" в Лиге Европы и "Болоньи" в лиге. Уже первый не был выигран (1:1), причем в нем преследовали привычные проблемы - плохая реализация, разобранный центр поля и грубые ошибки в обороне, на этот раз - вратаря. Значит, все?

Возможно, эти сообщения неверны. Тем более, что самые последние сообщения говорят об отмене полета в Рим владельцев - Дэна и Райана Фридкиных - и о их нежелании назначать нового тренера без назначения нового Генерального директора, которого еще нет. Да и в любом случае нужно сохранить лицо тренера и команды, да и очки позарез нужны. Но кто способен работать в такой атмосфере?

Юрич признает, что атмосфера негативная, и что приходится бороться с такой, проявляя ментальную силу. Вместе с тем, признавая, что его команде этой силы не хватает. Заявляет, что не видит большой разницы между матчем против "Юниона" и против "Фиорентины", проигранного со счетом 1:5. Что его команда в четверг не боролась, играла без души.

Хотя бы на "Стадио Олимпико" "Рома" выглядит неплохо. Четыре победы, ничья и поражение в последних шести матчах во всех турнирах. Победа над киевским "Динамо" и 1:1 с "Атлетик" Бильбао в Лиге Европы, лишь 0:1 от "Интера" в лиге при весьма приличной игре. Унылая атака, но хорошая оборона, пропустившая лишь три мяча в этих шести матчах. Потому есть шансы против "Болоньи".

Сама "Болонья" из последнего матча Еврокубков не вынесла позитива. Уступив дома "Монако" в Лиге Чемпионов со счетом 0:1 и оставшись в том турнире с одним очком и без забитых мячей после четырех туров. Правда, Винченцо Итальяно этот позитив ищет, заявляя, что его команда вновь много создала и вообще серьезно осложняла жизнь с начала сезона абсолютно всем соперникам во всех турнирах.

В лиге она начала не просто осложнять, а добывать победы. Даже две подряд, чего не было с первого апреля. И обе - без пропущенных. Да, всего лишь 2:0 против аутсайдера "Кальяри" и 1:0 дома против еще худшего аутсайдера "Лечче", причем последнему забили лишь на 85-ой минуте. Но "Рома" ведь такому аутсайдеру в последнем матче проиграла - 2:3 в Вероне.

После этих побед Итальяно надеется, что сезон его команды начался, загрузился, особо радуется "сухим" воротам и прерванной серии без побед дома во всех турнирах (восемь матчей). А в гостях она побеждает чаще. В лиге выиграла два из трех последних гостевых матчей, не проигрывала в последних четырех.

Обе команды очень любят доминировать, владеть мячом. Второе и четвертое места в лиге соответственно. Бьют по воротам - третье место против восьмого. Но качество этих ударов крайне низкое, потому и по забитым мячам обе делят 12-ое место. Их владение мячом часто скучно, медленно, стерильно. А "Рома" сейчас еще и дико нервничает. Так что вряд ли мы увидим качественную игру.

Последние матчи команд

Кадры

Артем Довбик забил в сезоне четыре мяча в лиге и еще два - в Лиге Европы. В том числе гол в Вероне. Но тогда он и попросил замену на 74-ой минуте, а матч перед этим против "Торино" пропустил из-за болезни. В Брюсселе он вышел на 55-ой минуте и ничем не запомнился. Хотя в любом случае должен теперь вернуться в первые 11. Он - один из наименее критикуемых СМИ и болельщиками.

Пауло Дибала в отсутствие Довбика играл против "Торино" на позиции "фальшивой девятки" и забил. Но в Вероне начал на скамье запасных. В Брюсселе же он не играл вообще. А теперь Юрич сообщил, что травмирован и против "Болоньи" не сыграет. Кто тогда? Суле забил в Вероне, Лоренцо Пеллегрини ассистировал в Брюсселе, есть и Бальданци с Писилли.

В центре поля Юрич в последнее время предпочитает Коне и Ле Фе. Кристанте же вышел в Брюсселе с первых минут, но в центре обороны. За счет Матса Хуммельса, что вновь вызвало разговоры. А теперь возвращается Ндика. Эрмосо же все еще травмирован. Слева Эль-Шаарави, Залевски (хотя тот грубо ошибся в Вероне) или Анхелиньо (но того трудно заменить в центре обороны).

У "Болоньи" важный опорник Эбишер до сих пор отсутствует, как и запасной опорник Эль-Аззузи и защитник Эрлич. В центральной зоне вернулся капитан Льюис Фергюсон после долгой травмы, но он пока выходит лишь на замену. Остаются атакующие Моро, Урбански, Фаббиан и защитный Побега на двух позициях рядом с Фройлером.

На флангах атаки и обороны Итальяно тасует состав. Против "Монако" играли вингеры Ндой, Илинг-Джуниор и защитники Пош и Миранда. Другие варианты - вингеры Орсолини, Одгар (оба забили в Кальяри, первый забил и "Лечче"), защитники Холм, Де Сильвестри и Ликояннис.

При этом Одгар, забивший два мяча после 18-го октября, играл против "Лечче" на позиции "десятки", то есть вместо одного из опорников. Но вряд ли Итальяно решится на такое в гостях у "Ромы". Разве что он выйдет в центре атаки. Там до этого играли Даллинга или Кастро, но второй без голов с начала октября, а первый - с начала сезона.

"Рома": Свилар, Манчини, Ндика, Анхелиньо, Челик, М. Коне, Ле Фе, Эль-Шаарави, Лоренцо Пеллегрини, Суле, Довбик

"Болонья": Скорупски, Пош, Лукуми, Беукема, Миранда, Фройлер, Моро, Фаббиан, Орсолини, Одгар, Кастро

Цифры и факты

"Болонья" не проигрывала "Роме" в последних трех очных матчах - 0:0, а в предыдущем сезоне 3:1 в Риме и 2:0 в Болонье. В последних шести очных матчах "россоблу" проиграли "джаллоросси" однажды при двух ничьих и трех победах

В Риме в последних очных матчах результаты равны - по две победы каждой из команд и ничья

В последнем очном матче было забито четыре мяча, но до этого в шести очных вместе взятых было забито всего пять

"Рома" выиграла один из пяти последних матчей лиги на всех полях - также три поражения и ничья. Три поражения и победа состоялись в четырех последних. При этом из четырех последних матчей лиги дома она выиграла три при одном поражении

"Болонья" выиграла два последних матча лиги. Прямо перед этим она выиграла два таких (не подряд) в 13-ти матчах

"Рома" пропускала в пяти из шести последних матчей в Серии А на всех полях, "Болонья" не пропускала в трех из последних четырех таких

"Рома" не забивала более одного мяча в семи из восьми последних матчей на всех полях во всех турнирах, "Болонья" - в шести из восьми

Прогноз: Рома - Болонья 1:1

Настроится ли "Рома" как следует в такой ситуации? Домашние стены за нее и неплохо помогают, но статистика против "Болоньи" и общее настроение против нее. С другой стороны, сама "Болонья" вряд ли настолько хороша, чтобы побеждать в гостях на таком сложном стадионе. Кроме того, обе мало забивают, при этом "Рома" мало пропускает дома, а "Болонья" - вообще.

Все эти аспекты приводят к мысли о счете 1:1.