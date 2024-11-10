Рано для Скудетто, вовремя для битвы. Интер - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 10.11.2024

Два последних чемпиона, первый в лиге против второго, два главных претендента на Скудетто. Антонио Конте и Ромелу Лукаку против "Интера". Правда, о Скудетто говорить рано, поскольку "Ювентус" уже догнал "Интер" после победы вчера, а "Аталанта", "Лацио" и "Фиорентина" даже могут обогнать чемпиона и догнать "Наполи" еще до начала матча в Милане. Но яростную битву ожидать следует.

Серия А. 12-й тур

10 ноября. 21:45. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Наполи"

Главный арбитр: Маурицио Мариани

Состояние команд

1 "Наполи" 11 8 1 2 18-8 25 2 "Интер" 11 7 3 1 25-13 24 3 "Ювентус" 12 6 6 0 21-7 24 4 "Аталанта" 11 7 1 3 29-14 22 5 "Фиорентина" 11 6 4 1 22-9 22 6 "Лацио" 11 7 1 3 24-14 22 7 "Милан" 11 5 3 3 20-14 18

Лукаку уже играл против "Интера" со времен его скандала с невозвращением туда. Но играл за "Рому", команду совершенно не того калибра, не соперника "нерадзурри". Ныне играет за команду, которая стоит выше "нерадзурри". А Антонио Конте встречает их впервые после своего довольно скандального ухода оттуда. И также стоит выше своей предыдущей итальянской команды. Так что противостояние острое.

Подходит к нему, правда, "Наполи" после тяжелого домашнего поражения от "Аталанты" (0:3). Прервавшего серию из восьми побед и ничьей в девяти матчах лиги с общим счетом 18:2. Тогда он пропустил в самом начале и в самой концовке матча, а также на 30-ой минуте, и ответить ничем не сумел, будучи полностью переигранным. Впервые с 2009-го года Конте проиграл в лиге дома с разницей в три мяча.

Пришлось вмешаться даже президенту Аурелио Де Лаурентису, усиленно молчавшему с начала сезона. Он напомнил, что команда лишь начала перестройку, начала закладывать фундамент на будущее, просит спокойствия и терпения, а не "неадекватную реакцию после одного поражения". Заявил, что говорить о Скудетто - обманчивая ошибка, и цели ныне - возвращение в Еврокубки и строительство.

Конте говорил в том же ключе. Признал силу соперника, говорил о его долгосрочном проекте, о сыгранности, о "страшном составе", о лишь начале долгого пути своей команды после кошмарного предыдущего сезона. То же он может сказать и перед матчем против "Интера".

У "Интера" состав также страшный. Что лишний раз доказал в Лиге Чемпионов против "Арсенала" в среду. Симоне Индзаги, видимо, так беспокоился о матче против "Наполи", что усадил в запас Бастони, Димарко, Бареллу, Тюрама и Мхитаряна. Первые четверо - лучшие игроки команды в сезоне. И их дублеры - Биссек, Дармиан, Фраттези, Зелински и Тареми - принесли победу. Еще и не пропустили - 1:0.

Опоминаться, выздоравливать, правда, "Наполи" Конте умеет. Он уже проигрывал со счетом 0:3 в этом сезоне. В первом же матче, еще и "Вероне". Но сразу же после этого переиграл с таким же счетом "Болонью", начав замечательную серию из девяти матчей. А после двух очень тяжелых побед над "Эмполи" и "Лечче" со счетом 1:0 сразу же добыл аж 2:0 в гостях против "Милана", причем уеренно.

Опоминаться умеет и "Интер". О чем свидетельствует матч против "Арсенала", пришедший сразу же после бледной победы дома над новичком "Венецией" с таким же счетом. Тогда ВАР спас от 1:1 на последних секундах. А после крайне обидной потери победы над "Ювентусом" (с 4:2 на 4:4) 27-го октября чемпион сразу же разгромил в гостях "Эмполи" - 3:0. Пусть и там помогло удаление у соперника.

В целом команды не всегда в хорошей форме, особенно в последнее время, не всегда показывают хорошую игру. А провал "Наполи" против "Аталанты" может иметь серьезные последствия. Но обе более чем способны перезагрузиться и быстро выдать лучшую игру.

Лучшая игра обеих, следует отметить, не зависит от владения мячом. "Интер" по нему третий в лиге и дома всегда доминирует. Но не всегда эффективно его использует. Он гораздо более опасен на быстрых переходах из центра поля в атаку. Как, в принципе, и "Наполи", который по владению и вовсе десятый. По ударам по воротам он также невысок, седьмой, а "Интер" по ударам первый.

Преимущество неаполитанцев очевидно - оборона. Даже после провала против "Аталанты" они лучшие в лиге по пропущенным мячам - семь. "Интер" же пропустил 13, что на четыре больше, чем за весь первый круг предыдущего сезона. А ныне прошло лишь 11 туров. Зато по забитым мячам миланцы уверенно побеждают - 25:18. Итак, классический случай атаки против обороны, еще и дома у атаки?

Последние матчи команд

Кадры

Итак, отдохнувшие Бастони, Димарко, Барелла, Мхитарян и Тюрам должны вернуться в стартовый состав. Еще и с добавкой в виде Ачерби, возвращающегося после травмы. Хотя он вообще не играл с 20-го октября, и не факт, что после такого перерыва Франческо сразу же бросят на поле в таком матче. Потому Де Фрай может остаться.

Чалханоглу также вылетел 20-го октября, но уже вышел в "старте" против "Арсенала" и на 20 минут против "Венеции", так что должен остаться в первых 11-ти. Также следует напомнить о привычных дилеммах справа - Думфриз или Дармиан на позиции правого латераля, Павар или Биссек - правого центрального защитника.

В атаке капитан Лаутаро Мартинес перехватил инициативу у Маркуса Тюрама. Аргентинец с пятью голами в лиге, в том числе в двух последних турах и в трех из четырех последних (все - с игры), француз - с семью, но без голов в четырех последних.

"Наполи" не играет в Еврокубках, так что ротация ему не нужна. Тем более, что запасные не очень помогают. Что нужно - так это возвращение архитектора центра поля Станислава Лоботки, без которого мотор команды барахлит. Его не было с четвертого октября, и, возможно, потому Гилмор останется в стартовом составе. Но сообщают, что Лоботка готов играть. И он очень нужен Конте.

Очень нужны ему и Лукаку с Кварацхелией, которые играют постоянно, но далеко не всегда успешно. Хвича забил два мяча в последних пяти матчах лиги, но один из них - с пенальти. Ромелу - два в последних семи и также один - с пенальти. Скотт МакТоминей блестяще связывает центр поля с атакой, но в последних четырех матчах лиги не забивал.

В целом же дилемм и потерь у Конте нет. Дилемма разве что на левом фланге обороны у Спинаццолы с Оливерой, если судить по статистике, но там второй всегда играет, если здоров.

"Интер": Зоммер, Павар, Де Фрай, А. Бастони, Думфриз, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, М. Тюрам, Лаутаро Мартинес

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Оливера, Гилмор, Ангисса, МакТоминей, Политано, Лукаку, Кварацхелия

Прямая речь

Симоне Индзаги, главный тренер "Интера" : "Это будет замечательный матч. Мы играем против лидера лиги. Конте придал ему отличную организованность к силе и качестве, которые уже были. В гостях он пропустил лишь в Вероне в августе. Нам понадобится лучшая версия "Интера" для победы. Мы знаем, что в таких матчах детали решают. Нужно оставаться оранизованными".

"Слишком рано говорить о Скудетто. Но этот матч важен, чтобы показать наш прогресс".

Антонио Конте, главный тренер "Наполи" : "Интер" заслуживает похвалы за выполненную работу. Я провел там два замечательных года, но после моего ухода они выросли еще больше. Теперь они в лучшей позиции, чем любой их соперник".

Цифры и факты

"Наполи" победил "Интер" лишь в одном из последних десяти матчей в Серии А - также три ничьи и шесть поражений. Правда, в последних пяти матчах ситуация более равная - победа, две ничьи и два поражения, а в последних трех - абсолютно равная с победой, ничьей и поражением

Последний хронологически матч состоялся в Милане и завершился со счетом 1:1. Прервав серию из пяти поражений "Наполи" в гостях в лиге против "Интера". В последних семи очных матчах в Милане "Наполи" не побеждал - две ничьи и пять поражений, забив лишь в двух из них

"Интер" забивал "Наполи" в последних 12-ти матчах в лиге на всех полях, "Наполи" забил в семи из них

Лишь в трех из девяти последних очных матчей лиги на всех полях забивалось более двух мячей. Правда, эти три матча состоялись в последних шести

"Интер" выиграл восемь из девяти последних матчей на всех полях во всех турнирах против всех при одной ничьей. Ничья состоялась дома в матче против "Ювентуса", когда он вел со счетом 4:2. В лиге "Интер" выиграл пять из шести последних матчей при той же 4:4

"Интер" забивал в десяти последних матчах на всех полях во всех турнирах и в 14-ти последних на всех полях в лиге. Дома в лиге он забивал в последних 28-ми матчах

Результаты "Интера" в последнем 21-ом домашнем матче лиги - 15 побед, пять ничьих и одно поражение. Правда, одна из ничьих и поражение состоялись в последних четырех - против "Милана" (1:2) и "Ювентуса" (4:4)

Поражение от "Аталанты" прервало серию "Наполи" из девяти матчей лиги без них - восемь побед и ничья. Разница мячей в тех девяти матчах - 18:2

"Наполи" не пропускал в последних четырех матчах лиги в гостях, в том числе сыграв 0:0 с "Ювентусом" в Турине. Остальные три гостевые матча за это время он выиграл. Последний - со счетом 2:0 у "Милана"

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Интер" — "Наполи" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз: Интер - Наполи 1:0

К обеим командам имеются комплименты, но и претензии. "Интер" больше устал из-за Лиги Чемпионов, хотя применял ротацию. Тяжело играет против закрытых команд, а Конте должен закрыться. Да и против грандов в Серии А в последних матчах чемпион не блистал. Хотя и "Наполи" после успехов против "Ювентуса" и "Милана" влетел "Аталанте".

Обе команды сильны, под твердой рукой тренеров, способны выдать качественную игру. Но способны и уныло перекрыть друг друга. И все же "Интер" - фаворит. Чемпион, играет дома, располагает очень сильным и глубоким составом, уверен в себе после "Арсенала", а "Наполи" - не уверен в себе после "Аталанты". Команда Индзаги опережает команду Конте в развитии.