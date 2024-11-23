Милан - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 23.11.2024

За последние 14 сезонов лишь однажды ни "Милана", ни "Ювентуса" в итоге не было в Топ-2 Серии А - в 2022/23. Ныне, разумеется, до окончания сезона очень далеко, но текущие 6-7 места гранды должны срочно улучшать. Туринский способен, ведь отстает от первого места лишь на два очка. А вот миланский в случае поражения сегодня даже станет аутсайдером в борьбе за лигочемпионские места.

Серия А. 13-й тур

23 ноября. 19:00. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Ювентус"

Главный арбитр: Даниэле Киффи

Состояние команд

1 "Наполи" 12 8 2 2 19-9 26 2 "Аталанта" 12 8 1 3 31-15 25 3 "Фиорентина" 12 7 4 1 25-10 25 4 "Интер" 12 7 4 1 26-14 25 5 "Лацио" 12 8 1 3 25-14 25 6 "Ювентус" 12 6 6 0 21-7 24 7 "Милан" 11 5 3 3 20-14 18 8 "Болонья" 11 4 6 1 15-13 18

"Милан" с одной победой в трех последних матчах лиги, с двумя в пяти, без серии побед там с сентября. А две победы, добытые в турнире с тех пор, состоялись со счетом 1:0, то есть были выцарапаны в совсем не впечатляющей игре. В том числе в гостях у аутсайдера "Монцы". С другим аутсайдером в гостях - "Кальяри" - сыграли в предыдущем туре в яркую ничью 3:3, упустив победу на 89-ой минуте.

Причем эта потеря очков состоялась после блестящей победы в Лиге Чемпионов над "Реалом" в гостях. Паулу Фонсека и предупреждал, что против "Монцы" и "Кальяри" играть сложнее, чем против "Реала", что он беспокоится больше перед "Кальяри", чем беспокоился перед "Реалом", что матч в Кальяри очень опасен, и без победы в нем победа над "Реалом" потеряет свое значение. Выходит, потеряла.

Фонсека заявляет, что в Кальяри его игроки не были достаточно агрессивными. Причем повторив слово "агрессивны" несколько раз. И указывая, что проиграли 69 процентов единоборств в воздухе. Говоря, что не могут позволить так играть в обороне. Он в целом признает, что его команда не агрессивна в обороне и сообщает, что работает над этим и над обороной в целом.

Появится ли агрессия в Топ-матче? В них как раз достижения есть. Первая победа в Миланском дерби после шести поражений в них, победа на "Бернабеу". Хотя и поражения от "Фиорентины" и "Наполи" присутствуют и состоялись в октябре. От второго - как раз в последнем домашнем матче во всех турнирах (0:2). Тогда "россонери" пропустили ранний гол и далее выглядели беспомощными.

"Ювентус" в Топ-матчах в лиге в нынешнем сезоне победил лишь однажды. Дома "Лацио", играя в численном большинстве с 24-ой минуты, но забив единственный гол на 84-ой. Также на его счету домашние 0:0 с "Наполи" и "Ромой" и блестящее возвращение с 2:4 на 4:4 в гостях против "Интера" в матче, который казался проигранным.

Этот результат, добытый чуть менее месяца назад, вдохновил "бьянконери" и привел как раз к серии из двух побед в лиге, первой с августа. Причем над крепкими середняками - "Удинезе" и "Торино", и со счетом 2:0. Оборона подопечных Тьяго Мотты очень хороша (лучшая в лиге), как и боевитость, ведь в лиге в 12-ти турах еще не проигрывали. Но атака хромает, да и общий баланс не всегда сохраняется.

В целом ничьих слишком много - шесть в 12-ти турах.

Мотта был доволен и результатом в последнем матче - Туринском дерби против "Торино", и игрой. Прежде всего - балансом, солидностью, сконцентрированностью и эффективностью в плотной игре, которую всегда устраивает "Торо". Победу он считает полностью заслуженной, и в этом прав. Можно даже сказать, что это была победа на классе, а таких "Юве" не хватает.

Оба тренера хотят играть в активный футбол, доминировать, владеть мячом ("Юве" по владению первый в лиге), создавать. При этом создавать не всегда получается, и часто владение мячом их команд выглядит стерильным. "Ювентус" по ударам по воротам в лиге всего лишь 12-ый. А его оборона в октябрьских матчах давала сбои, пропустив шесть мячей в двух. Оборона же "Милана" просто слаба.

Последние матчи команд

Кадры

Лидер атаки "Ювентуса" Душан Влахович вылетел из-за травмы. Другого форварда Аркадиуша Милика нет давно. Так что Мотта остался без настоящих форвардов. Тимоти Веа должен сыграть "фальшивую девятку". Имя Веа в центре атаки в матче с участием "Милана" вызывает ностальгию по 90-ым. Только ныне играет не отец Джордж, а сын, и не за "Милан", а против.

За последний месяц Тимоти забил в лиге три мяча - больше, чем Влахович. В том числе "Интеру" и "Торино".

Травмированы также вингеры Нико Гонсалес и Аджич, опорник Дуглас Луис, защитники Бремер и Кабал. Кроме этого, говорят о ссоре Мотты с опорником Николо Фаджоли. Так что вариантов для стартового состава немного. Со скамьи запасных, кроме Фаджоли, могут поддержать вингер Мбангула, опорник МакКенни, защитники Данило и Рухи. В целом в заявке на матч лишь 15 полевых игроков.

В "Милане" давно отсутствуют защитник Флоренци, опорник Беннасер и форвард Йович. Серьезнее может быть травма Кристиана Пулишича, автора семи голов и четырех ассистов за клуб во всех турнирах с начала сезона. Его участие в матче под вопросом.

Пулишич иногда играет на правом фланге, иногда на позиции "десятки". На последней готов выйти Лофтус-Чик, на первой - вингер Чуквуэзе или опорник Муса. Муса играл там с первых минут против "Реала" и очень хорошо отработал в обороне.

Кроме этого, выздоровели защитник Габбия и форвард Мората, в центре обороны также есть Тиав, Павлович и Томори. Лучше себя чувствует и форвард Абрахам.

Рафаэль Леау вернулся из изгнания в запас и забил в Кальяри первый гол с августа этого года и первый дубль с июня 2023-го. Но на "Сан Сиро" он не забивал ни одного мяча с мая.

"Милан": Маньян, Рояль, Габбия, Томори, Эрнандес, Фофана, Рейндерс, Муса, Лофтус-Чик, Леау, Мората

"Ювентус": Ди Грегорио, Савона, Гатти, Калулу, Камбиазо, Локателли, К. Тюрам, Консейсау, Коопмейнерс, Йилдиз, Веа

Цифры и факты

В предыдущем сезоне в лиге "Ювентус" победил "Милан" в гостях со счетом 1:0, дома сыграв 0:0, в позапрошлом "Милан" выиграл оба матча - 2:0 дома и 1:0 в гостях, в сезоне до этого команды обменялись ничьими, а в двух сезонах до этого - победами

В Милане в лиге результаты пяти последних очных матчей - по две победы и ничья

Разница мячей в последних шести очных матчах на всех полях в лиге - 4:2 в пользу "Милана". Причем лишь в одном из них забивали обе команды, ни в одном из них не забивалось более двух мячей, в четырех из них не забивалось более одного. Разница мячей в последних семи матчах - 7:2 в пользу "Милана"

"Ювентус" не проигрывал никому в лиге на всех полях в последних 20-ти матчах - восемь побед, 12 ничьих. "Милан" за это время проиграл пять раз

"Милан" проиграл последний домашний матч в лиге, но до того не проиграл семь таких - четыре победы, три ничьи. "Ювентус" не проиграл в девяти последних гостевых - три победы, шесть ничьих

"Ювентус" забивал в семи последних матчах лиги на всех полях и в семи из восьми последних в гостях. "Милан" забил в 14-ти из 15-ти последних матчей лиги на всех полях и в 18-ти из 19-ти дома

"Милан" - худший в Серии А по пропущенным в первые пять минут с начала сезона 2022/23 - десять голов. Один из них состоялся в предыдущем туре в Кальяри

"Милан" провел в нынешнем сезоне в лиге меньше всех минут при ничейном счете - 345, "Ювентус" лидирует в лиге по ничьим

"Ювентус" не пропускал в четырех из первых пяти гостевых матчей лиги трижды - в сезонах 1967/68, 2004/05, 2023/24. Сегодня это может произойти вновь. На всех полях он не пропускал в девяти матчах из первых 12-ти - лучший результат во всей лиге после его же девяти в сезоне 2014/15. В десяти из 13-ти в последний раз не пропускала "Рома" в сезоне 2013/14

Прогноз: Милан - Ювентус 1:1

"Милан" отстает в таблице, потому ему победа гораздо нужнее. Он играет дома, его состав полнее, меньше страдает от травм, он уже добывал большие победы в нынешнем сезоне. С другой стороны, "Ювентус" еще не проигрывал в лиге, хорошо играет в обороне и в гостях и вообще выглядит более собранным, более сбалансированным.

Скромная ничья выглядит логичным результатом. Возможен даже счет 0:0.