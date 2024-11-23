Наполи - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 24.11.2024

С мая 2023-го года по март 2024-го "Наполи" возглавляли четыре главных тренера, команда упала с первого места в лиге на десятое, в клубе царил хаос. Теперь "везувиани" вновь первые по итогам 12-ти туров и принимают команду, повторяющую их ошибки прямо сейчас. Сумеет ли и "Рома" подняться наверх, причем уже с первого матча ее четвертого главного тренера в 2024-ом году?

Серия А. 13-й тур

24 ноября. 19:00. Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Рома"

Главный арбитр: Давиде Масса

Состояние команд

На первое место "Наполи" вывел Антонио Конте. Вместе с серией из восьми побед и ничьей в девяти матчах лиги с общей разницей мячей 18:2. Правда, эта серия завершилась в предыдущем домашнем матче - болезненным поражением от "Аталанты" со счетом 0:3. Соперник забил ранний гол, затем четко оборонялся, контратаковал и заставил неаполитанцев владеть мячом, что они не любят.

Далее сразу же пришлось ехать в гости к чемпиону. Там уже удалось сыграть привычную выездную модель Конте - без мяча. В первом тайме план был даже перевыполнен. Четкая оборона, острые контратаки, гол. Лишь бешеный удар Чалханоглу отобрал преимущество в счете. А во втором тайме "Наполи" глухо отбивался, не позволил "Интеру" создать очень много. Избежал пропущенного с пенальти.

Конте признал, что его команда не играла качественно, допустила много технических ошибок, но очень доволен характером игроков и результатом на сложном выезде. Яростно критиковал ВАР и продолжил делать это и прямо перед матчем против "Ромы". В целом же заявлял, что его команда отстает в развитии от "Аталанты" и "Интера". И напомнил, что предыдущий сезон завершила даже ниже "Ромы".

"Рому" она по развитии, по классу как раз ныне намного опережает. Поскольку "волки" развалены, проклинаемы собственными болельщиками. Собирать разбитые кусочки позвали 73-летнего Клаудио Раньери - болельщика, воспитанника, игрока и уже в третьей каденции - тренера клуба. Он признает ужасное состояние и настроение, призывает всех успокоиться, сплотиться и бороться за "Рому".

Он призывает игроков разбудить в себе внутреннего ребенка, вспомнить о своих детских мечтах и играть за них. А также отрицает, что является Гарри Поттером "Ромы".

Иван Юрич был уволен после четырех поражений в пяти матчах лиги и находясь лишь в четырех очках над зоной вылета. В 12-ти ниже зоны Лиги Чемпионов. Два последних матча лиги завершились поражениями со счетом 2:3 от "Вероны" и "Болоньи". То есть не безнадежно в атаке, но совершенно разобранно в центре поля, в обороне, при стандартных положениях. С огромными перепадами в игре.

Как будет играть "Рома"? Конте признался, что не знает. Знает ли сам Раньери? Клаудио известен как нелюбитель владения мячом. В точности как Конте. А ведь "Рома" ныне вторая по владению. Но дома против кризисного соперника с позиции лидера лиги придется владеть "Наполи". Так что ожидается интересное тактическое противостояние. В котором ранний гол может быть очень важен.

Солнечное дерби на этот раз ожидается особенно жарким.

Последние матчи команд

Кадры

Пауло Дибала вновь травмирован и в последнем матче Юрича даже не попал в заявку. Раньери признал, что не знает, к чему готов аргентинец. Артем Довбик, автор шести голов за клуб в сезоне, не начал матч сборной Украины против Албании на поле по договоренности с "Ромой", то есть также не совсем здоров. А запасной форвард Эльдор Шомуродов вообще не здоров.

В атаке полностью здоровы Лоренцо Пеллегрини, Суле и Бальданци. Туда может перейти и Эль-Шаарави, в последние годы гораздо чаще игравший латераля.

В целом неизвестно, по какой схеме будет играть Раньери, сколько центральных защитников выставит. Вряд ли следует бросать в стартовый состав сразу же Хуммельса, не игравшего у Юрича вообще. Эрмосо не совсем здоров. Скорее ожидается уход от 3-4-2-1 к 4-2-3-1.

В "Наполи" дилемм намного меньше. Хотя МакТоминей и Оливера были не совсем здоровы, но, похоже, успели подготовиться к матчу. Последнего может заменить Спинаццола, первого заменить сложнее, поскольку другого игрока его стиля в команде нет. Лоботка все еще не готов играть на полную силу, потому в центре поля останется Гилмор.

Ромелу Лукаку пропустил второй матч сборной Бельгии из-за повреждения. Играть он готов, но форма, учитывая лишь один гол с пятого октября во всех турнирах, не лучшая. Хвича Кварацхелия забил один мяч с 21-го октября, что также мало. Он играл полностью за сборную Грузии, но результата не добыл, потому разочарован.



"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Оливера, Гилмор, Ангисса, МакТоминей, Политано, Лукаку, Кварацхелия

"Рома": Свилар, Челик, Манчини, Ндика, Анхелиньо, Кристанте, М. Коне, Суле, Лоренцо Пеллегрини, Эль-Шаарави, Довбик

Цифры и факты

В предыдущем сезоне в лиге в очном матче в Неаполе был зафиксирован счет 2:2, в Риме "Рома" победила - 2:0. В позапрошлом сезоне "Наполи" выиграл оба матча, в сезоне до этого состоялись две ничьи. В сезоне до этого "Наполи" выиграл оба матча

В Неаполе в последних трех очных матчах лиги "Наполи" победил однажды и дважды сыграл вничью. До этого "Наполи" выиграл два таких матча подряд с результатами 4:0 и 2:1

В 14-ти из последних 15-ти очных матчей в лиге в Неаполе забивались мячи после 80-ой минуты. В семи из них такие голы изменили результат, трижды принеся победу "Наполи", дважды вытаскивая для него ничью и дважды вытаскивая ничью для "Ромы"

Результаты "Наполи" в последних 12-ти матчах во всех турнирах - девять побед, две ничьи и поражение. Правда, одна из ничьих и поражение состоялись в последних двух матчах

Поражение от "Аталанты" прервало серию "Наполи" без них дома в лиге на шести - пять побед и ничья

Результаты "Ромы" в пяти последних матчах лиги - победа и четыре поражения. Ее результаты в 17-ти последних матчах во всех турнирах - четыре победы, шесть ничьих, семь поражений, в последних девяти таких - две победы, две ничьи, пять поражений

"Рома" пропускала в шести из семи последних матчей лиги, а забивала в восьми из последних девяти. "Наполи" забивал в шести из семи последних матчей лиги, а пропускал в четырех из последних 11-ти

Прогноз: Наполи - Рома 2:1

Это Солнечное дерби, всегда жаркое, всегда непредсказуемое. Особенно в Неаполе, с постоянными голами там после 80-ой минуты. "Рома" может быть вдохновлена новым тренером, отыграть от обороны, как ей удобнее, заставить "Наполи" владеть мячом, а так ему неудобно. Неаполитанцы еще и в последних турах сдали в уровне игры. Но все же они сильнее. Ожидается их драматичная победа.