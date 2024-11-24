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Лацио - Болонья. Анонс и прогноз матча Серии А на 24.11.2024
Дерби Синиши Михайловича, но и интересный матч
Getty Images/Global Images Ukraine
Матч "Лацио" - "Болонья" - прежде всего "Дерби Синиши Михайловича". Встреча команды, в которой он был больше всего известен и любим как игрок, с его последней командой как тренера. Члены его семьи будут на стадионе, ему будут посвящены баннеры и песни. Но, кроме этого, есть игра. Игра команд, пребывающих в очень хорошем состоянии и метящих высоко.
Серия А. 13-й тур
24 ноября. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио" - "Болонья"
Главный арбитр: Антонио Рапуано
Состояние команд
|1
|13
|9
|1
|3
|34-16
|28
|2
|13
|8
|4
|1
|31-14
|28
|3
|12
|8
|2
|2
|19-9
|26
|4
|12
|7
|4
|1
|25-10
|25
|5
|12
|8
|1
|3
|25-14
|25
|6
|13
|6
|7
|0
|21-7
|25
|7
|12
|5
|4
|3
|20-14
|19
|8
|11
|4
|6
|1
|15-13
|18
"Лацио" находится в плотной группе лидеров из шести команд, которую после 12-го тура разделяли два очка. На его счету четыре победы в Серии А подряд, шесть в семи последних матчах. За это время еще и одержаны четыре победы в четырех матчах Лиги Европы. Замечательный темп. И удивительный, учитывая скептицизм по отношению к новому главному тренеру Марко Барони.
Правда, три последние победы во всех турнирах добыты лишь с разницей в один мяч. В том числе в лиге над аутсайдерами "Кальяри" и "Монцей". Там была показана игра невысокого уровня. Голы капитана Дзакканьи, вернувшегося после травмы (с пенальти и с игры), помогли победить, как и хорошая оборона.
Барони остался доволен игрой в Монце, учитывая плотный календарь его команды в двух турнирах, особенно - настроем команды.
Серия "Болоньи" короче - три победы в лиге. В Еврокубках серия даже противоположная - из трех поражений без забитых. Но все же в лиге она не проигрывала со второго тура и в целом кажется, что каденция Винченцо Итальяно наконец-то загрузилась. Хотя и у нее две последние победы над кризисными "Лечче" и "Ромой" состоялись с разницей в один мяч.
В предыдущем туре на "Олимпико" до гола на 25-ой минуте "Болонья" утюжила "Рому", затем выдерживала непростые отрезки, успокаивала, забивала после пропущенного, забивала на фоне наконец-то начавшегося в последней четверти матча давления соперника. Она пропустила дважды (3:2), но играла очень взросло. Итальяно прежде всего говорил о постоянстве.
Так что в очном матче мы должны получить игру качественных веселых команд. Причем команда Итальяно очень любит владение мячом, но лучшие атаки организовывает при вертикальном футболе. А "Лацио" обожает вертикальный, мяч же не ищет вообще. Возможны долгие минуты стерильного владения, но и затем бешеные яркие всплески с серией красивых атак.
Последние матчи команд
Кадры
Риккардо Орсолини с голом в четырех матчах лиги подряд. Сантьяго Кастро, не забивавший и не ассистировавший с 28-го сентября, сделал против "Ромы" гол и ассист. Йеспер Карлссон после более года между травмами забил свой первый гол за клуб. А в первой победе в серии - в Кальяри (2:0) - Одгар забил, а Ндой сделал ассист. Так что атака "Болоньи" готова.
Кроме Ндоя, травмированного. Кастро также был под вопросом, но, похоже, восстановился и вновь отберет место у дорогостоящего приобретения Даллинги, еще не забивавшего. А есть еще и вингер Илинг-Джуниор, уже забивавший.
А вот будет ли готова оборона без заболевшего вратаря Скорупски? Хотя Равалья обычно заменяет его хорошо. В этом сезоне играл уже в четырех матчах и пропустил три мяча. Будет ли готов центр поля, в котором до сих пор нет Эбишера и Эль-Аззузи? Хотя бы в обороне все в сборе. Де Сильвестри, Казале, Эрлич, Ликояннис ближе к запасу, чем к первым 11-ти.
Атаку "Лацио" ведут Кастельянос с семью голами в сезоне во всех турнирах и Диа с шестью. Кастельянос, правда, забил лишь в одном матче за клуб из последних восьми, еще и страдал от повреждения и сейчас ездил в Южную Америку. А Диа ездил в Африку, где вначале был диагностирован как больной малярией. Этот диагноз отменили, но в какой он форме?
Оба часто играют вместе, но и часто Барони решает играть с одним форвардом.
Существенная потеря в атаке имеется - левый защитник Тавареш, автор восьми ассистов в сезоне, травмирован. Педро начал забивать, но также не в лучших кондициях. Зато Дзакканьи триумфально вернулся.
В обороне Марушич, Лаццари, Патрик, Хила, Лука Пеллегрини могут оказаться как в первых 11-ти, так и в запасе. Романьоли будет в первых 11-ти.
"Лацио": Проведель, Марушич, Хила, А. Романьоли, Лука Пеллегрини, Ровелла, Весино, Гендузи, Исаксен, Дзакканьи, Кастельянос
"Болонья": Равалья, Пош, Лукуми, Беукема, Миранда, Фройлер, Побега, Фаббиан, Орсолини, Кастро, Карлссон
Цифры и факты
- В последних девяти очных матчах в лиге счет равен - по четыре победы и ничья. При этом "Болонья" выиграла оба очных матча в лиге в предыдущем сезоне. Трех побед подряд в турнире над этим соперником она не добывала с 1980-го года
- Двух побед "Болоньи" подряд над этим соперником в лиге в гостях не было с 1964-го. Перед победой в Риме в предыдущем сезоне она проиграла там "Лацио" в лиге четыре матча подряд, а прямо перед этим трижды подряд сыграла там вничью
- В шести из восьми последних очных матчей во всех турнирах забивала лишь одна команда
- "Болонья" не проигрывала никому в девяти последних матчах Серии А - четыре победы, пять ничьих. В трех последних она побеждала
- "Лацио" побеждал в четырех последних матчах Серии А и в шести из последних семи при одном поражении. Во всех турнирах он побеждал в последних шести матчах и в десяти из последних 11-ти при одном поражении
- "Лацио" - лидер лиги в домашней таблице с начала сезона с пятью победами и ничьей. Правда, не пропустил лишь в одном из этих шести матчей. "Болонья" в гостях добывает лучшие результаты, чем дома (11:7 по очкам), но не пропустила лишь в одном из шести гостевых матчей
- "Лацио" не проигрывал в последних 14-ти домашних матчах во всех турнирах - 12 побед и две ничьи
- "Лацио" забивал в 23-ех из 24-ех последних матчей во всех турнирах. В единственном, в котором он не забил - в гостях против "Ювентуса" 19-го октября - он играл вдесятером с 24-ой минуты
- "Болонья" забивала в восьми из девяти последних матчей лиги
Ставки и коэффициенты
Прогноз: Лацио - Болонья 2:2
Очень интересный матч сильных пребывающих в хорошей форме команд, в последнее время много забивающих и с начала сезона много пропускающих, хорошей домашней против хорошей гостевой. Результат предсказать очень трудно. Можно предсказать, что обе забьют и даже не раз.
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