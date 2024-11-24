Лацио - Болонья. Анонс и прогноз матча Серии А на 24.11.2024

Матч "Лацио" - "Болонья" - прежде всего "Дерби Синиши Михайловича". Встреча команды, в которой он был больше всего известен и любим как игрок, с его последней командой как тренера. Члены его семьи будут на стадионе, ему будут посвящены баннеры и песни. Но, кроме этого, есть игра. Игра команд, пребывающих в очень хорошем состоянии и метящих высоко.

Серия А. 13-й тур

24 ноября. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Болонья"

Главный арбитр: Антонио Рапуано

Состояние команд

1 "Аталанта" 13 9 1 3 34-16 28 2 "Интер" 13 8 4 1 31-14 28 3 "Наполи" 12 8 2 2 19-9 26 4 "Фиорентина" 12 7 4 1 25-10 25 5 "Лацио" 12 8 1 3 25-14 25 6 "Ювентус" 13 6 7 0 21-7 25 7 "Милан" 12 5 4 3 20-14 19 8 "Болонья" 11 4 6 1 15-13 18

"Лацио" находится в плотной группе лидеров из шести команд, которую после 12-го тура разделяли два очка. На его счету четыре победы в Серии А подряд, шесть в семи последних матчах. За это время еще и одержаны четыре победы в четырех матчах Лиги Европы. Замечательный темп. И удивительный, учитывая скептицизм по отношению к новому главному тренеру Марко Барони.

Правда, три последние победы во всех турнирах добыты лишь с разницей в один мяч. В том числе в лиге над аутсайдерами "Кальяри" и "Монцей". Там была показана игра невысокого уровня. Голы капитана Дзакканьи, вернувшегося после травмы (с пенальти и с игры), помогли победить, как и хорошая оборона.

Барони остался доволен игрой в Монце, учитывая плотный календарь его команды в двух турнирах, особенно - настроем команды.

Серия "Болоньи" короче - три победы в лиге. В Еврокубках серия даже противоположная - из трех поражений без забитых. Но все же в лиге она не проигрывала со второго тура и в целом кажется, что каденция Винченцо Итальяно наконец-то загрузилась. Хотя и у нее две последние победы над кризисными "Лечче" и "Ромой" состоялись с разницей в один мяч.

В предыдущем туре на "Олимпико" до гола на 25-ой минуте "Болонья" утюжила "Рому", затем выдерживала непростые отрезки, успокаивала, забивала после пропущенного, забивала на фоне наконец-то начавшегося в последней четверти матча давления соперника. Она пропустила дважды (3:2), но играла очень взросло. Итальяно прежде всего говорил о постоянстве.

Так что в очном матче мы должны получить игру качественных веселых команд. Причем команда Итальяно очень любит владение мячом, но лучшие атаки организовывает при вертикальном футболе. А "Лацио" обожает вертикальный, мяч же не ищет вообще. Возможны долгие минуты стерильного владения, но и затем бешеные яркие всплески с серией красивых атак.

Последние матчи команд

Кадры

Риккардо Орсолини с голом в четырех матчах лиги подряд. Сантьяго Кастро, не забивавший и не ассистировавший с 28-го сентября, сделал против "Ромы" гол и ассист. Йеспер Карлссон после более года между травмами забил свой первый гол за клуб. А в первой победе в серии - в Кальяри (2:0) - Одгар забил, а Ндой сделал ассист. Так что атака "Болоньи" готова.

Кроме Ндоя, травмированного. Кастро также был под вопросом, но, похоже, восстановился и вновь отберет место у дорогостоящего приобретения Даллинги, еще не забивавшего. А есть еще и вингер Илинг-Джуниор, уже забивавший.

А вот будет ли готова оборона без заболевшего вратаря Скорупски? Хотя Равалья обычно заменяет его хорошо. В этом сезоне играл уже в четырех матчах и пропустил три мяча. Будет ли готов центр поля, в котором до сих пор нет Эбишера и Эль-Аззузи? Хотя бы в обороне все в сборе. Де Сильвестри, Казале, Эрлич, Ликояннис ближе к запасу, чем к первым 11-ти.

Атаку "Лацио" ведут Кастельянос с семью голами в сезоне во всех турнирах и Диа с шестью. Кастельянос, правда, забил лишь в одном матче за клуб из последних восьми, еще и страдал от повреждения и сейчас ездил в Южную Америку. А Диа ездил в Африку, где вначале был диагностирован как больной малярией. Этот диагноз отменили, но в какой он форме?

Оба часто играют вместе, но и часто Барони решает играть с одним форвардом.

Существенная потеря в атаке имеется - левый защитник Тавареш, автор восьми ассистов в сезоне, травмирован. Педро начал забивать, но также не в лучших кондициях. Зато Дзакканьи триумфально вернулся.

В обороне Марушич, Лаццари, Патрик, Хила, Лука Пеллегрини могут оказаться как в первых 11-ти, так и в запасе. Романьоли будет в первых 11-ти.

"Лацио": Проведель, Марушич, Хила, А. Романьоли, Лука Пеллегрини, Ровелла, Весино, Гендузи, Исаксен, Дзакканьи, Кастельянос

"Болонья": Равалья, Пош, Лукуми, Беукема, Миранда, Фройлер, Побега, Фаббиан, Орсолини, Кастро, Карлссон

Цифры и факты

В последних девяти очных матчах в лиге счет равен - по четыре победы и ничья. При этом "Болонья" выиграла оба очных матча в лиге в предыдущем сезоне. Трех побед подряд в турнире над этим соперником она не добывала с 1980-го года

Двух побед "Болоньи" подряд над этим соперником в лиге в гостях не было с 1964-го. Перед победой в Риме в предыдущем сезоне она проиграла там "Лацио" в лиге четыре матча подряд, а прямо перед этим трижды подряд сыграла там вничью

В шести из восьми последних очных матчей во всех турнирах забивала лишь одна команда

"Болонья" не проигрывала никому в девяти последних матчах Серии А - четыре победы, пять ничьих. В трех последних она побеждала

"Лацио" побеждал в четырех последних матчах Серии А и в шести из последних семи при одном поражении. Во всех турнирах он побеждал в последних шести матчах и в десяти из последних 11-ти при одном поражении

"Лацио" - лидер лиги в домашней таблице с начала сезона с пятью победами и ничьей. Правда, не пропустил лишь в одном из этих шести матчей. "Болонья" в гостях добывает лучшие результаты, чем дома (11:7 по очкам), но не пропустила лишь в одном из шести гостевых матчей

"Лацио" не проигрывал в последних 14-ти домашних матчах во всех турнирах - 12 побед и две ничьи

"Лацио" забивал в 23-ех из 24-ех последних матчей во всех турнирах. В единственном, в котором он не забил - в гостях против "Ювентуса" 19-го октября - он играл вдесятером с 24-ой минуты

"Болонья" забивала в восьми из девяти последних матчей лиги

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Ставки и коэффициенты

Прогноз: Лацио - Болонья 2:2

Очень интересный матч сильных пребывающих в хорошей форме команд, в последнее время много забивающих и с начала сезона много пропускающих, хорошей домашней против хорошей гостевой. Результат предсказать очень трудно. Можно предсказать, что обе забьют и даже не раз.