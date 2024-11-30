Милан - Эмполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 30.11.2024

В Лиге Чемпионов во вторник "Милан" оформил серию из трех побед, причем в каждом из матчей забивал по три мяча. В Серии А последняя его серия из трех побед, да и вообще какая-либо серия, была еще в сентябре. Там ныне у него другая серия - из двух ничьих. Которую нужно срочно исправлять. Разумеется, в сторону побед.

Серия А. 14-й тур

30 ноября. 19:00. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Эмполи"

Главный арбитр: Федерико Дионизи

Состояние команд

4 "Фиорентина" 13 8 4 1 27-10 28 5 "Лацио" 13 9 1 3 28-14 28 6 "Ювентус" 13 6 7 0 21-7 25 7 "Милан" 12 5 4 3 20-14 19 8 "Болонья" 12 4 6 2 15-16 18 9 "Удинезе" 13 5 2 6 16-19 17 10 "Эмполи" 13 3 7 3 10-11 16 11 "Торино" 13 4 3 6 16-19 15 12 "Кальяри" 14 3 5 6 15-24 14 13 Рома 13 3 4 6 14-18 13 14 "Парма" 13 2 6 5 17-21 12 15 Лечче 13 3 3 7 6-21 12 16 Верона 14 4 0 10 17-33 12 17 "Дженоа" 13 2 5 6 11-24 11 18 Комо 13 2 4 7 13-25 10

Особо радоваться серии в ЛЧ "россонери" не должны. Победа на "Сантьяго Бернабеу" над "Реалом" была замечательной, но две другие - над "Брюгге" и братиславским "Слованом" - были совсем не впечатляющими, с пропущенными мячами, с перепадами в игре. Паулу Фонсека признает острый недостаток баланса.

"Каждый раз когда мы улучшаем какой-то аспект, другие проблемы вырастают. Даже если мы выиграли, мы не должны закрывать глаза и притворяться, будто все хорошо, а должны осознавать проблемы".

Да и он говорил, что победа над "Реалом" не будет иметь значения, если команда не победит в Кальяри в лиге через несколько дней. Не победила, сыграла 3:3, пропустив на 89-ой минуте. А затем устроила совершенно тошнотворную "нулевку" дома с "Ювентусом", за которую болельщики на стадионе ее освистывали, а пресса разрывала.

В Серии А "Милан" ныне на седьмом месте в девяти очках позади четвертого. Ближе к зоне вылета, чем к первому месту. Всего в трех очках над "Эмполи". Правда, есть матч в запасе, но никто не обольщается - ситуация сложная. Фонсека говорит, что еще верит в борьбу за Скудетто, но скорее потому, что обязан это говорить.

"Эмполи" также с двумя ничьими подряд. Но для него эти результаты положительные. Разумеется, статус и требования совсем иные. В последних пяти матчах лиги он проиграл лишь однажды, и для него это замечательно, тем более, что прервал серию из двух поражений. А начал сезон без поражений в шести турах впервые в своей истории в Серии А.

В резюме неуступчивых тосканцев в этом сезоне победа в гостях над "Ромой", 0:0 дома с "Ювентусом", ничьи дома с "Фиорентиной" и в гостях с "Болоньей", минимальные поражения от "Лацио" и "Наполи". Все результаты - по игре. А 0:3 против "Интера" - нет, поскольку играл "Эмполи" прилично. Еще и вдесятером с 31-ой минуты.

Его атака вторая с конца в лиге, по владению мячом он последний, по ударам по воротам - также второй с конца. Зато оборона - четвертая с начала, выше "Милана". Стиль, подходящий для выезда к не уверенному в себе гранду, проблемному во вскрытии плотной обороны, в балансе в центре поля и в своей обороне.

Цифры и факты

"Милан" выиграл шесть из семи последних очных матчей лиги на всех полях при одной ничьей. Не пропустив в пяти из этих семи

"Милан" выиграл три из четырех последних домашних матчей лиги у "Эмполи" при одной ничьей, не пропустив. Правда, две из побед состоялись со счетом 1:0, а перед этими четырьмя матчами состоялись четыре, в которых "Эмполи" выиграл дважды, однажды проиграл, однажды сыграл вничью и во всех забил

"Милан" пропускал в пяти из семи последних матчей против всех во всех турнирах, "Эмполи" - в шести из семи. В лиге "Милан" чередует матчи с пропущенными и без в последних десяти турах. В последнем он не пропустил

"Милан" не побеждал и не забивал в последних двух домашних матчах лиги. Худшая серия без побед дома в лиге была у него в последний раз в 2021-ом году, а худшая без забитых - в 2017-ом

"Эмполи" не играл вничью 1:1 трижды подряд в лиге в своей истории никогда. Сегодня это может произойти

"Эмполи" сыграл вничью в двух последних гостевых матчах лиги. Трех таких подряд у него не было с февраля 2022-го года

"Эмполи" выиграл лишь один из последних восьми матчей лиги (четыре ничьи, три поражения), но проиграл лишь один из последних пяти (три ничьи и победа)

"Милан" выиграл два из шести последних матчей лиги - также две ничьи и два поражения. Победы состоялись со счетом 1:0

Последние матчи команд

Кадры

Возможны существенные изменения в тактической схеме "Милана" вроде выхода двух форвардов - Мораты и Абрахама. Первый не забивал в лиге с сентября, так что ему нужна помощь. Второй забил в Братиславе и в Кальяри. Возможен и выход опорника Мусы на правом фланге, а не вингера Чуквуэзе.

Леау начинал в Братиславе в запасе, вышел на замену, забил и теперь вернется в первые 11. В центре обороны всегда меняются Тиав, Томори, Павлович и Габбия. Ныне последний оправился от травмы.

В "Эмполи", как говорит его наставник Роберто Д'Аверса, чрезвычайная ситуация, особенно в центре поля. Фаццини, Грасси, Журковски, Хаас травмированы, Анжорин не совсем здоров. Также возможно тактическое изменение - в схеме 3-4-2-1 одним из "2" может стать не атакер Эспозито либо Сольбаккен, а защитник Какаче.

Травмированы также защитники Сазонов, Эбуэхи и бывший игрок "Милана" Де Шильо. А вот в атаке состав полнее. Потому возвращение украинца Богдана Попова в заявку впервые с сентября не ожидается.

В атаке присутствуют бывшие игроки "Милана" - Пеллегри и Коломбо. Первый забил в трех последних матчах лиги. А вот второй не забивал с сентября. В воротах - арендованный у "Милана" Васкес.

"Милан": Маньян, Рояль, Тиав, Томори, Эрнандес, Фофана, Рейндерс, Муса, Пулишич, Леау, Мората

"Эмполи": Васкес, Гогличидзе, Вити, Исмаили, Гьяси, Мале, Хендерсон, Д. Пеццелла, Какаче, Коломбо, Пеллегри

Прогноз: Милан - Эмполи 3:1

С сентября "Милан" не играл ни одного легкого матча, а в лиге даже и не побеждал со счетом большим, чем 1:0. Учитывая его неуверенность в себе, особенно в обороне, сегодня вновь может быть сложно. На его пропущенный стоит поставить. Но все же он играет дома, очки ему позарез нужны, а "Эмполи" спокоен в своей золотой середине.