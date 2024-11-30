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Милан - Эмполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 30.11.2024
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В Лиге Чемпионов во вторник "Милан" оформил серию из трех побед, причем в каждом из матчей забивал по три мяча. В Серии А последняя его серия из трех побед, да и вообще какая-либо серия, была еще в сентябре. Там ныне у него другая серия - из двух ничьих. Которую нужно срочно исправлять. Разумеется, в сторону побед.
Серия А. 14-й тур
30 ноября. 19:00. Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Эмполи"
Главный арбитр: Федерико Дионизи
Состояние команд
|4
|13
|8
|4
|1
|27-10
|28
|5
|13
|9
|1
|3
|28-14
|28
|6
|13
|6
|7
|0
|21-7
|25
|7
|12
|5
|4
|3
|20-14
|19
|8
|12
|4
|6
|2
|15-16
|18
|9
|13
|5
|2
|6
|16-19
|17
|10
|13
|3
|7
|3
|10-11
|16
|11
|13
|4
|3
|6
|16-19
|15
|12
|14
|3
|5
|6
|15-24
|14
|13
|13
|3
|4
|6
|14-18
|13
|14
|13
|2
|6
|5
|17-21
|12
|15
|13
|3
|3
|7
|6-21
|12
|16
|14
|4
|0
|10
|17-33
|12
|17
|13
|2
|5
|6
|11-24
|11
|18
|13
|2
|4
|7
|13-25
|10
Особо радоваться серии в ЛЧ "россонери" не должны. Победа на "Сантьяго Бернабеу" над "Реалом" была замечательной, но две другие - над "Брюгге" и братиславским "Слованом" - были совсем не впечатляющими, с пропущенными мячами, с перепадами в игре. Паулу Фонсека признает острый недостаток баланса.
"Каждый раз когда мы улучшаем какой-то аспект, другие проблемы вырастают. Даже если мы выиграли, мы не должны закрывать глаза и притворяться, будто все хорошо, а должны осознавать проблемы".
Да и он говорил, что победа над "Реалом" не будет иметь значения, если команда не победит в Кальяри в лиге через несколько дней. Не победила, сыграла 3:3, пропустив на 89-ой минуте. А затем устроила совершенно тошнотворную "нулевку" дома с "Ювентусом", за которую болельщики на стадионе ее освистывали, а пресса разрывала.
В Серии А "Милан" ныне на седьмом месте в девяти очках позади четвертого. Ближе к зоне вылета, чем к первому месту. Всего в трех очках над "Эмполи". Правда, есть матч в запасе, но никто не обольщается - ситуация сложная. Фонсека говорит, что еще верит в борьбу за Скудетто, но скорее потому, что обязан это говорить.
"Эмполи" также с двумя ничьими подряд. Но для него эти результаты положительные. Разумеется, статус и требования совсем иные. В последних пяти матчах лиги он проиграл лишь однажды, и для него это замечательно, тем более, что прервал серию из двух поражений. А начал сезон без поражений в шести турах впервые в своей истории в Серии А.
В резюме неуступчивых тосканцев в этом сезоне победа в гостях над "Ромой", 0:0 дома с "Ювентусом", ничьи дома с "Фиорентиной" и в гостях с "Болоньей", минимальные поражения от "Лацио" и "Наполи". Все результаты - по игре. А 0:3 против "Интера" - нет, поскольку играл "Эмполи" прилично. Еще и вдесятером с 31-ой минуты.
Его атака вторая с конца в лиге, по владению мячом он последний, по ударам по воротам - также второй с конца. Зато оборона - четвертая с начала, выше "Милана". Стиль, подходящий для выезда к не уверенному в себе гранду, проблемному во вскрытии плотной обороны, в балансе в центре поля и в своей обороне.
Цифры и факты
- "Милан" выиграл шесть из семи последних очных матчей лиги на всех полях при одной ничьей. Не пропустив в пяти из этих семи
- "Милан" выиграл три из четырех последних домашних матчей лиги у "Эмполи" при одной ничьей, не пропустив. Правда, две из побед состоялись со счетом 1:0, а перед этими четырьмя матчами состоялись четыре, в которых "Эмполи" выиграл дважды, однажды проиграл, однажды сыграл вничью и во всех забил
- "Милан" пропускал в пяти из семи последних матчей против всех во всех турнирах, "Эмполи" - в шести из семи. В лиге "Милан" чередует матчи с пропущенными и без в последних десяти турах. В последнем он не пропустил
- "Милан" не побеждал и не забивал в последних двух домашних матчах лиги. Худшая серия без побед дома в лиге была у него в последний раз в 2021-ом году, а худшая без забитых - в 2017-ом
- "Эмполи" не играл вничью 1:1 трижды подряд в лиге в своей истории никогда. Сегодня это может произойти
- "Эмполи" сыграл вничью в двух последних гостевых матчах лиги. Трех таких подряд у него не было с февраля 2022-го года
- "Эмполи" выиграл лишь один из последних восьми матчей лиги (четыре ничьи, три поражения), но проиграл лишь один из последних пяти (три ничьи и победа)
- "Милан" выиграл два из шести последних матчей лиги - также две ничьи и два поражения. Победы состоялись со счетом 1:0
Последние матчи команд
Кадры
Возможны существенные изменения в тактической схеме "Милана" вроде выхода двух форвардов - Мораты и Абрахама. Первый не забивал в лиге с сентября, так что ему нужна помощь. Второй забил в Братиславе и в Кальяри. Возможен и выход опорника Мусы на правом фланге, а не вингера Чуквуэзе.
Леау начинал в Братиславе в запасе, вышел на замену, забил и теперь вернется в первые 11. В центре обороны всегда меняются Тиав, Томори, Павлович и Габбия. Ныне последний оправился от травмы.
В "Эмполи", как говорит его наставник Роберто Д'Аверса, чрезвычайная ситуация, особенно в центре поля. Фаццини, Грасси, Журковски, Хаас травмированы, Анжорин не совсем здоров. Также возможно тактическое изменение - в схеме 3-4-2-1 одним из "2" может стать не атакер Эспозито либо Сольбаккен, а защитник Какаче.
Травмированы также защитники Сазонов, Эбуэхи и бывший игрок "Милана" Де Шильо. А вот в атаке состав полнее. Потому возвращение украинца Богдана Попова в заявку впервые с сентября не ожидается.
В атаке присутствуют бывшие игроки "Милана" - Пеллегри и Коломбо. Первый забил в трех последних матчах лиги. А вот второй не забивал с сентября. В воротах - арендованный у "Милана" Васкес.
"Милан": Маньян, Рояль, Тиав, Томори, Эрнандес, Фофана, Рейндерс, Муса, Пулишич, Леау, Мората
"Эмполи": Васкес, Гогличидзе, Вити, Исмаили, Гьяси, Мале, Хендерсон, Д. Пеццелла, Какаче, Коломбо, Пеллегри
Прогноз: Милан - Эмполи 3:1
С сентября "Милан" не играл ни одного легкого матча, а в лиге даже и не побеждал со счетом большим, чем 1:0. Учитывая его неуверенность в себе, особенно в обороне, сегодня вновь может быть сложно. На его пропущенный стоит поставить. Но все же он играет дома, очки ему позарез нужны, а "Эмполи" спокоен в своей золотой середине.
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