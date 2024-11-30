Торино - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 01.12.2024

Теоретически "Торино" - наиболее легкий в очень тяжелой серии соперников "Наполи" между "Аталантой", "Интером", "Ромой" и дважды "Лацио". Менее статусный, да еще и в ужасной форме. Хотя ведь и "Рома" в ужасной форме, а ее неаполитанцы переиграли дома лишь с разницей в один мяч. Так что вряд ли стоит ожидать легкого выезда в Турин. Тем более, что предыдущий такой завершился провалом.

Серия А. 14-й тур

1 декабря. 16:00. Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Наполи"

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

Телетрансляция – Megogo Футбол 2

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Торіно - Наполі Смотреть трансляцию

Состояние команд

1 "Наполи" 13 9 2 2 20-9 29 2 "Аталанта" 13 9 1 3 34-16 28 3 "Интер" 13 8 4 1 31-14 28 4 "Фиорентина" 13 8 4 1 27-10 28 5 "Лацио" 13 9 1 3 28-14 28 6 "Ювентус" 13 6 7 0 21-7 25 7 "Милан" 12 5 4 3 20-14 19 8 "Болонья" 12 4 6 2 15-16 18 9 "Удинезе" 13 5 2 6 16-19 17 10 "Эмполи" 13 3 7 3 10-11 16 11 "Торино" 13 4 3 6 16-19 15 12 "Кальяри" 14 3 5 6 15-24 14 13 Рома 13 3 4 6 14-18 13 14 "Парма" 13 2 6 5 17-21 12 15 Лечче 13 3 3 7 6-21 12 16 Верона 14 4 0 10 17-33 12 17 "Дженоа" 13 2 5 6 11-24 11 18 Комо 13 2 4 7 13-25 10 19 Монца 13 1 6 6 11-16 9 20 Венеция 13 2 2 9 11-22 8

Сам "Наполи" не в лучшем состоянии. Получил 0:3 дома от "Аталанты", выстоял на 1:1 в гостях от "Интера", спасшись от пенальти, затем победил "Рому" лишь со счетом 1:0 и не создал против нее много, хотя в первом тайме лидировал по ударам по воротам со счетом 10:2, а по владению мячом - 74:26. Да и до этих матчей он победил "Эмполи" и "Лечче" с трудом, со счетом 1:0.

"Везувиани" все еще идут первыми. Хотя соперники уже очень близки. Сразу четверо из них - в одном очке. А на этой неделе еще и нужно думать о Кубке Италии, где ожидает тяжелый выезд к "Лацио". "Наполи" не играет в Еврокубках, и потому ему непривычно играть посреди недели. Нужно как следует распределить силы.

Антонио Конте говорит о силе соперников, о начальной стадии своего проекта, призывает не недооценивать любую победу, не важно, против кого, поскольку лига очень тяжела. В целом он снижает ожидания. Он удивлен таким хорошим результатам команды и говорит о потребности в улучшении точности, принятия решений и жесткости перед воротами соперников.

Он сообщает, что видел много матчей "Торино" в последние годы, поскольку живет в Турине, хвалит его и его болельщиков, призывает свою команду быть очень осторожной.

Осторожными нужно быть всегда. Период "Торино" уж слишком ужасен, а ведь в начале сезона, после пятого тура, он шел на первом месте. С тех пор набрал лишь четыре очка в восьми матчах лиги, проиграв шесть из них. Но все поражения, кроме одного - с разницей в один мяч, то есть в плотных матчах. А с разницей в два состоялось от "Ювентуса" из-за гола на 84-ой минуте.

В последнем матче, дома против "Монцы", он вновь отыграл неудачно. Его вратарь работал тяжелее, чем вратарь соперника, а итоговый результат против команды из зоны вылета - ничья. Ясно, что и без того ужасное настроение она не улучшила. Болельщики в отчаянии, протестуют против президента Урбано Кайро (вообще-то, уже не первый год).

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Способен ли "Торо" в такой ситуации собраться и выцарапать результат у "Наполи"? С Паоло Ваноли, кстати, бывшим помощником Конте, он хочет больше владеть мячом, больше доминировать. Но это вносит дисбаланс. "Наполи" же владеть мячом и доминировать не любит и не умеет, что демонстрирует и матч против "Ромы", да и против "Аталанты". Как повернется нынешний?

Цифры и факты

В семи последних очных матчах "Наполи" побеждал пять раз, однажды сыграл вничью и однажды проиграл. Ничья и поражение состоялись в предыдущем сезоне - 0:3 в гостях и 1:1 дома

Последний очный матч в Турине "Наполи" проиграл со счетом 0:3. Перед этим, правда, выиграл семь из восьми при одной ничьей, в том числе с результатами 5:0 и 4:0. Предпоследний завершился со счетом 4:0

"Торино" не побеждал в четырех последних матчах лиги - три поражения и ничья, не забив в трех из них. А в последних восьми побеждал лишь однажды - шесть поражений и ничья

"Торино" пропускал в восьми из девяти последних матчей лиги. При этом лишь в одном из пяти последних пропустил более одного мяча

Результаты пяти последних домашних матчей "Торино" в лиге - победа, две ничьи и два поражения, результаты пяти последних гостевых "Наполи" - три победы и две ничьи. В последнем таком неаполитанцы пропустили, но до этого в четырех таких подряд не пропускали

"Наполи" выиграл один из последних трех матчей лиги - со счетом 1:0 у "Ромы". Также за это время на его счету ничья и поражение. А до этих трех матчей он добыл восемь побед и ничью в девяти матчах лиги

Лишь в одном из последних шести матчей лиги "Наполи" выиграл с разницей более одного мяча. "Торино" не выигрывал с такой разницей в последних 14-ти матчах. Последние победы обеих команд с такой разницей состоялись против "Милана"

Последние матчи команд

Кадры

Вряд ли "Наполи" изменит стартовый состав. Хотя травмирован лишь защитник Мадзокки. Он - запасной. Лоботка, архитектор центра поля, вернулся еще в предыдущем туре, убрав в запас Гилмора. Нерес не может сдвинуть Политано на фланге атаки, а Спинаццола - Оливеру на фланге обороны.

Лидеры атаки в разном настроении. Ромелу Лукаку прервал неудачную серию, начавшуюся 30-го октября, голом против "Ромы". А вот серия Хвичи Кварацхелии длится с того же дня, против "Ромы" он был заменен в середине второго тайма и выглядел очень раздраженным. Конте защищает его, но нужны реальные достижения на поле.

Старые травмы в "Торино" - Схуурс, Илич, Сапата. По сути, осевой игрок в каждой зоне. Травму последнего особо отмечает Конте как причину падения соперника. В целом же Ваноли пытается сохранить стабильность состава. В последнее время Войвода и Тамез в него не прорываются. Хотя на этот раз последний или Гинейтис могут усилить центр поля за счет одного из атакеров - Влашича, Санабрии или Адамса.

"Торино": Милинкович-Савич, Коко, Валюкевич, Мазина, Педерсен, Риччи, Линетти, Тамез, Лазаро, Санабрия, Адамс

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Оливера, Лоботка, Ангисса, МакТоминей, Политано, Лукаку, Кварацхелия

Ставки и коэффициенты

Прогноз: Торино - Наполи 0:1

В предыдущем сезоне "Торино" громил разваленный "Наполи", в позапрошлом чемпионский "Наполи" громил обычный "Торино". Как будет на этот раз? Где-то посредине? Неаполитанцы испытывают игровые проблемы в атаке, возможно, и физические. Но туринцы испытывают все проблемы сразу, во всех департаментах, на всех позициях. Похоже, они поборются, но вновь уступят.