Фиорентина - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 01.12.2024

Шестого октября 2:1 дома над "Миланом" началась победная серия "Фиорентины" в лиге. Ныне она составляет семь матчей. Неужели именно в матче против другого миланского клуба круг замкнется, и серия завершится? А может, нет? Почти каждый сезон "фиалки" доставляют "змеям" проблемы. В таком успешном создать их - чуть ли не обязанность.

Серия А. 14-й тур

1 декабря. 19:00. Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Интер"

Главный арбитр: Даниэле Довери

Состояние команд

1 "Наполи" 13 9 2 2 20-9 29 2 "Аталанта" 13 9 1 3 34-16 28 3 "Интер" 13 8 4 1 31-14 28 4 "Фиорентина" 13 8 4 1 27-10 28 5 "Лацио" 13 9 1 3 28-14 28 6 "Ювентус" 13 6 7 0 21-7 25

"Фиорентина" и "Интер" ведут замечательные серии, постоянно побеждают, постоянно забивают. Последний забивает меньше, зато меньше и пропускает, как в очень солидном, но не очень ярком 1:0 над "Лейпцигом" в Лиге Чемпионов посреди недели. Три из последних пяти матчей он выиграл со счетом 1:0. Вторая же играет ярко, как в 3:2 над "Пафосом" в Лиге Конференций.

Вместе с этим, в последнее время команды проявили способность устраивать и противоположный тип игры и побеждать в нем. Последний матч лиги "Интера" завершился 5:0 в Вероне с пятью голами уже к 41-ой минуте, последний "Фиорентины" - непростой, но солидной победой в Комо со счетом 2:0. С тремя ударами по воротам за первые 66 минут.

Раффаэле Палладино очень доволен "двумя фундаментальными вещами - мотивацией и ценностями" подопечных. "Форвард Бельтран бегает за оппонентами будто он защитник. А Де Хеа отбивает мячи на инстинкте, будто ему вновь 20 лет". Говорит о взрослости. Говорит о взрослости, зрелости, солидности, собранности и мотивации и Симоне Индзаги. Он также очень доволен.

Замечания можно предъявить к Топ-матчам. "Фиорентина" не играла много таких в лиге во время своей серии из семи побед. "Рома", разгромленная со счетом 5:1, вряд ли сейчас похожа на Топа, "Милан" не реализовал два пенальти. "Интер" же не переиграл "Наполи" и "Ювентус" дома, хотя явно доминировал, а ранее проиграл Миланское дерби впервые после шести побед в нем.

"Фиорентина" в лиге лишь восьмая по владению мячом и гораздо больше любит быстрые вертикальные атаки. Хотя по ударам по воротам также восьмая, но хорошо реализует (четвертая по голам). "Интер" по владению мячом второй, но на самом деле прагматичен, особенно - в гостях. По ударам он как раз первый, по голам - второй, так что также эффективен.

В целом если смотреть лишь лигу, там "Интер" и забил, и пропустил больше, чем "Фиорентина" (31:27 и 14:10). О его проблемах в обороне в Серии А много говорили. Но в последних матчах удалось их исправить и вернуть солидность защитных порядков. Ну а флорентийцы в Серии А эту солидность и не теряли. Теряли ее в Лиге Конференций.

Последние матчи команд

Кадры

У "Интера" травмированы защитники Павар и Аугусто, так что в центре обороны выбора нет. Есть, как всегда, справа - Дармиан или Думфриз. В центре поля под вопросом Фраттези, но он не игрок стартового состава. А есть еще Зелински, который больше играет в Лиге Чемпионов, чем в лиге.

В атаке Тюрам, автор девяти голов в лиге, отдохнул 65 минут против "Лейпцига" и должен быть свежее. Лаутаро Мартинес не сумел отдохнуть и не забивал ни в одном турнире с третьего ноября, но конкретно "Фиорентине" он забил семь мячей в пяти последних матчах во всех турнирах.

У "Фиорентины" травмирован опорник Ричардсон, не совсем здоровы опорники Катальди и Адли. Бове сыграет вместо одного из них либо на левом фланге атаки. Если все же придется перейти в центр - настоящий вингер сыграет слева - Соттил, Иконе, либо форвард Куаме. В центре поля также может сыграть защитник Кварта. Там его Палладино пробовал против "Пафоса".

Гудмундссон возвращается после довольно долгой травмы. Хотя вряд ли он сразу же будет брошен в стартовый состав. Даже при том, что Бельтран уже не забивал более месяца. Хотя бы ассистировал в двух последних матчах лиги. Забивает много главный форвард Кен - девять голов в сезоне в лиге, как и у Тюрама.

Давид Де Хеа отлично играет в воротах, еще и ассистирует.

"Фиорентина": Де Хеа, Додо, Комуццо, Раньери, Гозенс, Адли, Бове, Кольпани, Бельтран, Соттил, Кен

"Интер": Зоммер, Биссек, Де Фрай, А. Бастони, Думфриз, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, М. Тюрам, Лаутаро Мартинес

Цифры и факты

"Интер" выиграл два последних очных матча в лиге - 1:0 в гостях и 4:0 дома. Перед этим выиграл один из трех (со счетом 4:3 голом на 95-ой минуте) при одной ничьей и одном поражении. А перед этим выиграл три матча подряд

Во Флоренции в лиге "Интер" выиграл четыре последних очных матча, перед этим три сыграв вничью, а перед этим проиграв со счетом 4:5

"Фиорентина" выиграла семь последних матчей лиги против всех. Такой серии не было у нее с 1998-го года, а в течение одного сезона - с 1959/60. Не проигрывала она в последних девяти - восемь побед и ничья

Дома в лиге "Фиорентина" не проигрывала в последних десяти матчах лиги - шесть побед и четыре ничьи. А во всех турнирах победила дома в последних шести и не проигрывала в последних 16-ти - десять побед, шесть ничьих

"Фиорентина" забивала в лиге дома как минимум два мяча в восьми из девяти последних матчей, а во всех турнирах дома - в 13-ти из 14-ти. При этом она пропускала хотя бы один дома во всех турнирах в 11-ти из 13-ти последних матчей, а в лиге - в 15-ти из 16-ти последних

"Фиорентина" забивала в 11-ти последних матчах на всех полях во всех турнирах. "Интер" - в 13-ти. В лиге на всех полях "Фиорентина" забивала в семи последних матчах, а "Интер" - в 16-ти последних

"Интер" не проигрывал в 12-ти последних матчах на всех полях во всех турнирах - десять побед, две ничьи, а в лиге на всех полях не проигрывал в восьми последних - шесть побед, две ничьи

"Интер" выиграл четыре последних гостевых матча лиги, а не проигрывал в последних восьми таких - пять побед, три ничьи. Во всех турнирах в гостях он выигрывал в пяти последних матчах и не проигрывал в последних десяти - шесть побед, четыре ничьи

"Интер" забивал в лиге в гостях в последних восьми матчах и не пропускал в последних трех. Во всех турнирах он забивал в гостях в девяти из десяти последних матчей и не пропускал в последних четырех

"Интер" не пропускал в пяти из шести и в семи из девяти последних матчей на всех полях во всех турнирах

Прогноз: Фиорентина - Интер 2:2

Обе команды в блестящей форме, постоянно побеждают, постоянно забивают, очень уверены в себе. При этом "Интер" выглядит солиднее в обороне, чем "Фиорентина", но несколько слабее в атаке. Должен быть равный матч. 4:3, 5:4 - все возможно, и в любую сторону. В принципе, и 1:0 и 1:1 возможно. Выберем середину и поставим на 2:2.