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Рома - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.12.2024
Блестящая форма команды Гасперини против энтузиазма команды Раньери
Getty Images/Global Images Ukraine
Семь побед подряд и во всех турнирах, и в лиге. В том числе 5:1, 6:1, 6:1. Кто способен остановить эту "Аталанту"? Неужели "Рома" с ее пятью поражениями в шести последних матчах лиги? Хотя Клаудио Раньери уже принес команде оптимизм, энтузиазм. Должен вернуть болельщиков на трибуны. В первом домашнем матче его третьей каденции "Олимпико" должен стать адом для соперника.
Серия А. 14-й тур
2 декабря. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Аталанта"
Главный арбитр: Марко Гвида
Состояние команд
|1
|14
|10
|2
|2
|21-9
|32
|2
|13
|9
|1
|3
|34-16
|28
|3
|13
|8
|4
|1
|31-14
|28
|4
|13
|8
|4
|1
|27-10
|28
|5
|14
|9
|1
|4
|29-17
|28
|6
|14
|6
|8
|0
|22-8
|26
|7
|13
|6
|4
|3
|23-14
|22
|8
|13
|5
|6
|2
|18-16
|21
|9
|14
|5
|2
|7
|16-21
|17
|10
|14
|3
|7
|4
|10-14
|16
|11
|14
|3
|6
|5
|20-22
|15
|12
|14
|4
|3
|7
|16-20
|15
|13
|14
|3
|5
|6
|15-24
|14
|14
|14
|3
|5
|6
|13-24
|14
|15
|13
|3
|4
|6
|14-18
|13
|16
|14
|3
|4
|7
|7-22
|13
|17
|14
|4
|0
|10
|17-33
|12
|18
|14
|2
|5
|7
|14-26
|11
|19
|14
|1
|7
|6
|12-17
|10
|20
|14
|2
|2
|10
|11-25
|8
В последние месяцы "Олимпико" был адом для самой "Ромы". Болельщики бойкотировали, уходили со стадиона, освистывали и проклинали игроков, вывешивали баннеры против них и руководства клуба. Но теперь, с третьим тренером в сезоне, причем обожаемым ими Раньери, все может измениться. Хотя бы на первых порах, в его первом домашнем матче. Стадион точно будет заполнен.
Клаудио начал с 0:1 в Неаполе. Говоря, что не хочет больше позволять такой первый тайм - с 2:10 по ударам по воротам и 24:76 по владению мячом. Зато доволен вторым, в котором "Рома" играла выше, попала в перекладину. А в Лиге Европы в гостях против "Тоттенхэма" она уже играла в яркий открытый футбол, яростно боролась и в итоге сравняла счет в добавленное время - 2:2.
Игроки и СМИ после матча говорили в духе "Рома" жива, "Рома" вернулась", "Рома" найдена".
Хватит ли этого против "Аталанты"? Бергамцы в великолепной форме, неудержимы, выдают серию блестящих результатов. В Рим приехали после 6:1 в гостях против "Янг Бойз" в Лиге Чемпионов. Джан Пьеро Гасперини постоянно спрашивают о Скудетто и о том, лучшая ли это команда в его каденции.
Причем в четырех из последних пяти матчей во всех турнирах они играли в гостях. И победили во всех. В частности, в Неаполе лидера лиги со счетом 3:0.
Правда, последние два матча лиги - против "Удинезе" и "Пармы" - не были простыми. Причем в первом был провален первый тайм, во втором был близок к провалу второй после мощного первого. Да и почти все соперники во время последней блестящей серии не были сильными - "Дженоа", "Венеция", "Монца", "Верона", "Янг Бойз", "Удинезе", "Парма". Так что, возможно, серия обманчива.
Как развернется матч? Захочет ли "Рома" играть открыто, как в Лондоне, или же постарается солидно доминировать, как во втором тайме в Неаполе? Вряд ли она захочет играть глухо в обороне, как в первом тайме в Неаполе. Можно сказать, что там глухо в обороне весь матч играла "Аталанта" (с большим успехом), но, разумеется, она умеет доминировать и высоко прессингвать.
Цифры и факты
- "Аталанта" выиграла три из четырех предыдущих очных матчей при одной ничьей, но прямо перед этим "Рома" выиграла два подряд. Последний матч состоялся в мае в Бергамо и завершился 2:1 в пользу "Богини"
- В Риме последний очный матч завершился со счетом 1:1. Последние четыре завершились одной победой каждой из команд и двумя ничьими, а перед этим "Аталанта" не проигрывала в шести таких подряд - три победы, три ничьи
- В последних пяти очных матчах в Риме забивалось менее трех мячей
- "Аталанта" выиграла семь последних матчей во всех турнирах против всех и десять из последних 11-ти при одной ничьей 0:0. В лиге она выиграла семь последних матчей, а прямо перед этим сыграла вничью. Таким образом, не проигрывала в последних восьми
- "Рома" проиграла пять из шести последних матчей лиги при одной победе
- "Аталанта" выиграла три последних гостевых матча лиги, но прямо перед этим три подряд не выиграла. Во всех турнирах она выиграла шесть последних гостевых
- "Рома" проиграла и победила в трех из шести последних домашних матчей в лиге. В восьми последних ее показатели - четыре победы, ничья и три поражения, причем все поражения с разницей в один мяч. Во всех турнирах дома в последних семи матчах она победила четырежды, однажды сыграла вничью и дважды проиграла
- "Аталанта" пропускала в трех последних матчах во всех турнирах, а прямо перед этим не пропускала в трех подряд. "Рома" пропускала в пяти последних матчах во всех турнирах. Забивала "Аталанта" в 12-ти из 13-ти последних матчей во всех турнирах, а "Рома" - в семи из восьми последних
Последние матчи команд
Кадры
У "Аталанты" уже три недели отсутствует латераль Дзаппакоста, но его сменщик Белланова с ассистом в каждом из последних трех туров лиги. Давно отсутствует форвард Скамакка, но Ретеги с 12-ю голами в сезоне в лиге. Даже вернулся Скальвини после тяжелой травмы. Стартовый состав в целом ясен. Дилемма между более оборонительным Пашаличем и более атакующим Де Кетеларе.
В Неаполе Гасперини удивил, оставив лидера атаки Ретеги с первых минут в запасе. Сработало. Сделает ли такое в Риме? Или же "Рома" не настолько пугает?
Следует отметить, что в шести последних матчах во всех турнирах замены "Аталанты" приносили голы и/или ассисты. Самарджич, Белланова, Дзаппакоста, Де Кетеларе, Дзаньоло, Куадрадо.
У "Ромы" вернулся Салемакерс после нелегкой травмы, Дибала и Шомуродов вновь в заявке и, кроме травмированного Эрмосо и дисквалифицированного Писилли, потерь нет. Но здесь состав неясен. Неясна даже тактическая схема. В Неаполе Раньери играл с 4-4-1-1, в Лондоне - 3-4-2-1. Здесь может даже выйти 3-5-2. То есть с тремя опорниками.
В Лиге Европы Хуммельс привез пенальти, но и забил и может остаться в стартовом составе. Если останется схема с тремя центральными защитниками. Паредес там был вытащен из нафталина и отыграл в центре поля хорошо. Как всегда, неясно состояние Дибалы. В Лондоне он был заменен в перерыве. Капитан Лоренцо Пеллегрини в плохой форме и в Неаполе был заменен в перерыве.
Артем Довбик остается лучшим бомбардиром команды во всех турнирах (шесть голов), но не забивал уже 28 дней. В Неаполе он попадал в перекладину, в Лондоне перехватил мяч и чуть не протолкнул под вратарем, но больше по воротам в этих матчах не бил. Гол и ассист из офсайда в Лондоне, разумеется, не считаются. В Лондоне "Рома" много создала в атаке совершенно без его помощи.
"Рома": Свилар, Манчини, Ндика, Хуммельс, Челик, Кристанте, М. Коне, Анхелиньо, Дибала, Эль-Шаарави, Довбик
"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Хиен, Колашинац, Белланова, Де Роон, Эдерсон, Руджери, Пашалич, Лукман, Ретеги
Прогноз: Рома - Аталанта 2:2
"Рома" не была такой уж плохой дома даже в ужасные месяцы. А теперь болельщики должны вернуться. Вернулись и вдохновение, энтузиазм и оптимизм. А "Аталанту" слишком мало в последнее время проверяли сильные, еще и вдохновленные соперники. Ее серии побед могут прерваться. Серия же очных матчей в Риме с недостатком забитых мячей обеих команд должна прерваться.
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