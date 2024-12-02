Рома - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.12.2024

Семь побед подряд и во всех турнирах, и в лиге. В том числе 5:1, 6:1, 6:1. Кто способен остановить эту "Аталанту"? Неужели "Рома" с ее пятью поражениями в шести последних матчах лиги? Хотя Клаудио Раньери уже принес команде оптимизм, энтузиазм. Должен вернуть болельщиков на трибуны. В первом домашнем матче его третьей каденции "Олимпико" должен стать адом для соперника.

Серия А. 14-й тур

2 декабря. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Аталанта"

Главный арбитр: Марко Гвида

Состояние команд

1 "Наполи" 14 10 2 2 21-9 32 2 "Аталанта" 13 9 1 3 34-16 28 3 "Интер" 13 8 4 1 31-14 28 4 "Фиорентина" 13 8 4 1 27-10 28 5 "Лацио" 14 9 1 4 29-17 28 6 "Ювентус" 14 6 8 0 22-8 26 7 "Милан" 13 6 4 3 23-14 22 8 "Болонья" 13 5 6 2 18-16 21 9 "Удинезе" 14 5 2 7 16-21 17 10 "Эмполи" 14 3 7 4 10-14 16 11 "Парма" 14 3 6 5 20-22 15 12 "Торино" 14 4 3 7 16-20 15 13 "Кальяри" 14 3 5 6 15-24 14 14 "Дженоа" 14 3 5 6 13-24 14 15 Рома 13 3 4 6 14-18 13 16 Лечче 14 3 4 7 7-22 13 17 Верона 14 4 0 10 17-33 12 18 Комо 14 2 5 7 14-26 11 19 Монца 14 1 7 6 12-17 10 20 Венеция 14 2 2 10 11-25 8

В последние месяцы "Олимпико" был адом для самой "Ромы". Болельщики бойкотировали, уходили со стадиона, освистывали и проклинали игроков, вывешивали баннеры против них и руководства клуба. Но теперь, с третьим тренером в сезоне, причем обожаемым ими Раньери, все может измениться. Хотя бы на первых порах, в его первом домашнем матче. Стадион точно будет заполнен.

Клаудио начал с 0:1 в Неаполе. Говоря, что не хочет больше позволять такой первый тайм - с 2:10 по ударам по воротам и 24:76 по владению мячом. Зато доволен вторым, в котором "Рома" играла выше, попала в перекладину. А в Лиге Европы в гостях против "Тоттенхэма" она уже играла в яркий открытый футбол, яростно боролась и в итоге сравняла счет в добавленное время - 2:2.

Игроки и СМИ после матча говорили в духе "Рома" жива, "Рома" вернулась", "Рома" найдена".

Хватит ли этого против "Аталанты"? Бергамцы в великолепной форме, неудержимы, выдают серию блестящих результатов. В Рим приехали после 6:1 в гостях против "Янг Бойз" в Лиге Чемпионов. Джан Пьеро Гасперини постоянно спрашивают о Скудетто и о том, лучшая ли это команда в его каденции.

Причем в четырех из последних пяти матчей во всех турнирах они играли в гостях. И победили во всех. В частности, в Неаполе лидера лиги со счетом 3:0.

Правда, последние два матча лиги - против "Удинезе" и "Пармы" - не были простыми. Причем в первом был провален первый тайм, во втором был близок к провалу второй после мощного первого. Да и почти все соперники во время последней блестящей серии не были сильными - "Дженоа", "Венеция", "Монца", "Верона", "Янг Бойз", "Удинезе", "Парма". Так что, возможно, серия обманчива.

Как развернется матч? Захочет ли "Рома" играть открыто, как в Лондоне, или же постарается солидно доминировать, как во втором тайме в Неаполе? Вряд ли она захочет играть глухо в обороне, как в первом тайме в Неаполе. Можно сказать, что там глухо в обороне весь матч играла "Аталанта" (с большим успехом), но, разумеется, она умеет доминировать и высоко прессингвать.

Цифры и факты

"Аталанта" выиграла три из четырех предыдущих очных матчей при одной ничьей, но прямо перед этим "Рома" выиграла два подряд. Последний матч состоялся в мае в Бергамо и завершился 2:1 в пользу "Богини"

В Риме последний очный матч завершился со счетом 1:1. Последние четыре завершились одной победой каждой из команд и двумя ничьими, а перед этим "Аталанта" не проигрывала в шести таких подряд - три победы, три ничьи

В последних пяти очных матчах в Риме забивалось менее трех мячей

"Аталанта" выиграла семь последних матчей во всех турнирах против всех и десять из последних 11-ти при одной ничьей 0:0. В лиге она выиграла семь последних матчей, а прямо перед этим сыграла вничью. Таким образом, не проигрывала в последних восьми

"Рома" проиграла пять из шести последних матчей лиги при одной победе

"Аталанта" выиграла три последних гостевых матча лиги, но прямо перед этим три подряд не выиграла. Во всех турнирах она выиграла шесть последних гостевых

"Рома" проиграла и победила в трех из шести последних домашних матчей в лиге. В восьми последних ее показатели - четыре победы, ничья и три поражения, причем все поражения с разницей в один мяч. Во всех турнирах дома в последних семи матчах она победила четырежды, однажды сыграла вничью и дважды проиграла

"Аталанта" пропускала в трех последних матчах во всех турнирах, а прямо перед этим не пропускала в трех подряд. "Рома" пропускала в пяти последних матчах во всех турнирах. Забивала "Аталанта" в 12-ти из 13-ти последних матчей во всех турнирах, а "Рома" - в семи из восьми последних

Последние матчи команд

Кадры

У "Аталанты" уже три недели отсутствует латераль Дзаппакоста, но его сменщик Белланова с ассистом в каждом из последних трех туров лиги. Давно отсутствует форвард Скамакка, но Ретеги с 12-ю голами в сезоне в лиге. Даже вернулся Скальвини после тяжелой травмы. Стартовый состав в целом ясен. Дилемма между более оборонительным Пашаличем и более атакующим Де Кетеларе.

В Неаполе Гасперини удивил, оставив лидера атаки Ретеги с первых минут в запасе. Сработало. Сделает ли такое в Риме? Или же "Рома" не настолько пугает?

Следует отметить, что в шести последних матчах во всех турнирах замены "Аталанты" приносили голы и/или ассисты. Самарджич, Белланова, Дзаппакоста, Де Кетеларе, Дзаньоло, Куадрадо.

У "Ромы" вернулся Салемакерс после нелегкой травмы, Дибала и Шомуродов вновь в заявке и, кроме травмированного Эрмосо и дисквалифицированного Писилли, потерь нет. Но здесь состав неясен. Неясна даже тактическая схема. В Неаполе Раньери играл с 4-4-1-1, в Лондоне - 3-4-2-1. Здесь может даже выйти 3-5-2. То есть с тремя опорниками.

В Лиге Европы Хуммельс привез пенальти, но и забил и может остаться в стартовом составе. Если останется схема с тремя центральными защитниками. Паредес там был вытащен из нафталина и отыграл в центре поля хорошо. Как всегда, неясно состояние Дибалы. В Лондоне он был заменен в перерыве. Капитан Лоренцо Пеллегрини в плохой форме и в Неаполе был заменен в перерыве.

Артем Довбик остается лучшим бомбардиром команды во всех турнирах (шесть голов), но не забивал уже 28 дней. В Неаполе он попадал в перекладину, в Лондоне перехватил мяч и чуть не протолкнул под вратарем, но больше по воротам в этих матчах не бил. Гол и ассист из офсайда в Лондоне, разумеется, не считаются. В Лондоне "Рома" много создала в атаке совершенно без его помощи.

"Рома": Свилар, Манчини, Ндика, Хуммельс, Челик, Кристанте, М. Коне, Анхелиньо, Дибала, Эль-Шаарави, Довбик

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Хиен, Колашинац, Белланова, Де Роон, Эдерсон, Руджери, Пашалич, Лукман, Ретеги

Прогноз: Рома - Аталанта 2:2

"Рома" не была такой уж плохой дома даже в ужасные месяцы. А теперь болельщики должны вернуться. Вернулись и вдохновение, энтузиазм и оптимизм. А "Аталанту" слишком мало в последнее время проверяли сильные, еще и вдохновленные соперники. Ее серии побед могут прерваться. Серия же очных матчей в Риме с недостатком забитых мячей обеих команд должна прерваться.