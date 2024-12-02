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Рома - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.12.2024

Италия

Блестящая форма команды Гасперини против энтузиазма команды Раньери

Рома - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.12.2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Семь побед подряд и во всех турнирах, и в лиге. В том числе 5:1, 6:1, 6:1. Кто способен остановить эту "Аталанту"? Неужели "Рома" с ее пятью поражениями в шести последних матчах лиги? Хотя Клаудио Раньери уже принес команде оптимизм, энтузиазм. Должен вернуть болельщиков на трибуны. В первом домашнем матче его третьей каденции "Олимпико" должен стать адом для соперника.

Серия А. 14-й тур

2 декабря. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Аталанта"

Главный арбитр: Марко Гвида

Состояние команд

1

Рома - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.12.2024 - изображение 1"Наполи"

 14 10 2 2 21-9 32
2

Рома - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.12.2024 - изображение 2"Аталанта"

 13 9 1 3 34-16 28
3

Рома - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.12.2024 - изображение 3"Интер"

 13 8 4 1 31-14 28
4

Рома - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.12.2024 - изображение 4"Фиорентина"

 13 8 4 1 27-10 28
5

Рома - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.12.2024 - изображение 5"Лацио"

 14 9 1 4 29-17 28
6

Рома - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.12.2024 - изображение 6"Ювентус"

 14 6 8 0 22-8 26
7

Рома - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.12.2024 - изображение 7"Милан"

 13 6 4 3 23-14 22
8

Рома - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.12.2024 - изображение 8"Болонья"

 13 5 6 2 18-16 21
9

Рома - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.12.2024 - изображение 9"Удинезе"

 14 5 2 7 16-21 17
10

Рома - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.12.2024 - изображение 10"Эмполи"

 14 3 7 4 10-14 16
11

Рома - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.12.2024 - изображение 11"Парма"

 14 3 6 5 20-22 15
12

Рома - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.12.2024 - изображение 12"Торино"

 14 4 3 7 16-20 15
13

Рома - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.12.2024 - изображение 13"Кальяри"

 14 3 5 6 15-24 14
14

Рома - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.12.2024 - изображение 14"Дженоа"

 14 3 5 6 13-24 14
15

Рома - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.12.2024 - изображение 15Рома

 13 3 4 6 14-18 13
16

Рома - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.12.2024 - изображение 16Лечче

 14 3 4 7 7-22 13
17

Рома - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.12.2024 - изображение 17Верона

 14 4 0 10 17-33 12
18

Рома - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.12.2024 - изображение 18Комо

 14 2 5 7 14-26 11
19

Рома - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.12.2024 - изображение 19Монца

 14 1 7 6 12-17 10
20

Рома - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.12.2024 - изображение 20Венеция

 14 2 2 10 11-25 8

В последние месяцы "Олимпико" был адом для самой "Ромы". Болельщики бойкотировали, уходили со стадиона, освистывали и проклинали игроков, вывешивали баннеры против них и руководства клуба. Но теперь, с третьим тренером в сезоне, причем обожаемым ими Раньери, все может измениться. Хотя бы на первых порах, в его первом домашнем матче. Стадион точно будет заполнен.

Клаудио начал с 0:1 в Неаполе. Говоря, что не хочет больше позволять такой первый тайм - с 2:10 по ударам по воротам и 24:76 по владению мячом. Зато доволен вторым, в котором "Рома" играла выше, попала в перекладину. А в Лиге Европы в гостях против "Тоттенхэма" она уже играла в яркий открытый футбол, яростно боролась и в итоге сравняла счет в добавленное время - 2:2.

Игроки и СМИ после матча говорили в духе "Рома" жива, "Рома" вернулась", "Рома" найдена".

Хватит ли этого против "Аталанты"? Бергамцы в великолепной форме, неудержимы, выдают серию блестящих результатов. В Рим приехали после 6:1 в гостях против "Янг Бойз" в Лиге Чемпионов. Джан Пьеро Гасперини постоянно спрашивают о Скудетто и о том, лучшая ли это команда в его каденции.

Причем в четырех из последних пяти матчей во всех турнирах они играли в гостях. И победили во всех. В частности, в Неаполе лидера лиги со счетом 3:0.

Правда, последние два матча лиги - против "Удинезе" и "Пармы" - не были простыми. Причем в первом был провален первый тайм, во втором был близок к провалу второй после мощного первого. Да и почти все соперники во время последней блестящей серии не были сильными - "Дженоа", "Венеция", "Монца", "Верона", "Янг Бойз", "Удинезе", "Парма". Так что, возможно, серия обманчива.

Как развернется матч? Захочет ли "Рома" играть открыто, как в Лондоне, или же постарается солидно доминировать, как во втором тайме в Неаполе? Вряд ли она захочет играть глухо в обороне, как в первом тайме в Неаполе. Можно сказать, что там глухо в обороне весь матч играла "Аталанта" (с большим успехом), но, разумеется, она умеет доминировать и высоко прессингвать.

Цифры и факты

  • "Аталанта" выиграла три из четырех предыдущих очных матчей при одной ничьей, но прямо перед этим "Рома" выиграла два подряд. Последний матч состоялся в мае в Бергамо и завершился 2:1 в пользу "Богини"
  • В Риме последний очный матч завершился со счетом 1:1. Последние четыре завершились одной победой каждой из команд и двумя ничьими, а перед этим "Аталанта" не проигрывала в шести таких подряд - три победы, три ничьи
  • В последних пяти очных матчах в Риме забивалось менее трех мячей
  • "Аталанта" выиграла семь последних матчей во всех турнирах против всех и десять из последних 11-ти при одной ничьей 0:0. В лиге она выиграла семь последних матчей, а прямо перед этим сыграла вничью. Таким образом, не проигрывала в последних восьми
  • "Рома" проиграла пять из шести последних матчей лиги при одной победе
  • "Аталанта" выиграла три последних гостевых матча лиги, но прямо перед этим три подряд не выиграла. Во всех турнирах она выиграла шесть последних гостевых
  • "Рома" проиграла и победила в трех из шести последних домашних матчей в лиге. В восьми последних ее показатели - четыре победы, ничья и три поражения, причем все поражения с разницей в один мяч. Во всех турнирах дома в последних семи матчах она победила четырежды, однажды сыграла вничью и дважды проиграла
  • "Аталанта" пропускала в трех последних матчах во всех турнирах, а прямо перед этим не пропускала в трех подряд. "Рома" пропускала в пяти последних матчах во всех турнирах. Забивала "Аталанта" в 12-ти из 13-ти последних матчей во всех турнирах, а "Рома" - в семи из восьми последних

Последние матчи команд

Рома - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.12.2024 - изображение 21

Кадры

У "Аталанты" уже три недели отсутствует латераль Дзаппакоста, но его сменщик Белланова с ассистом в каждом из последних трех туров лиги. Давно отсутствует форвард Скамакка, но Ретеги с 12-ю голами в сезоне в лиге. Даже вернулся Скальвини после тяжелой травмы. Стартовый состав в целом ясен. Дилемма между более оборонительным Пашаличем и более атакующим Де Кетеларе.

В Неаполе Гасперини удивил, оставив лидера атаки Ретеги с первых минут в запасе. Сработало. Сделает ли такое в Риме? Или же "Рома" не настолько пугает?

Следует отметить, что в шести последних матчах во всех турнирах замены "Аталанты" приносили голы и/или ассисты. Самарджич, Белланова, Дзаппакоста, Де Кетеларе, Дзаньоло, Куадрадо.

У "Ромы" вернулся Салемакерс после нелегкой травмы, Дибала и Шомуродов вновь в заявке и, кроме травмированного Эрмосо и дисквалифицированного Писилли, потерь нет. Но здесь состав неясен. Неясна даже тактическая схема. В Неаполе Раньери играл с 4-4-1-1, в Лондоне - 3-4-2-1. Здесь может даже выйти 3-5-2. То есть с тремя опорниками.

В Лиге Европы Хуммельс привез пенальти, но и забил и может остаться в стартовом составе. Если останется схема с тремя центральными защитниками. Паредес там был вытащен из нафталина и отыграл в центре поля хорошо. Как всегда, неясно состояние Дибалы. В Лондоне он был заменен в перерыве. Капитан Лоренцо Пеллегрини в плохой форме и в Неаполе был заменен в перерыве.

Артем Довбик остается лучшим бомбардиром команды во всех турнирах (шесть голов), но не забивал уже 28 дней. В Неаполе он попадал в перекладину, в Лондоне перехватил мяч и чуть не протолкнул под вратарем, но больше по воротам в этих матчах не бил. Гол и ассист из офсайда в Лондоне, разумеется, не считаются. В Лондоне "Рома" много создала в атаке совершенно без его помощи.

"Рома": Свилар, Манчини, Ндика, Хуммельс, Челик, Кристанте, М. Коне, Анхелиньо, Дибала, Эль-Шаарави, Довбик

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Хиен, Колашинац, Белланова, Де Роон, Эдерсон, Руджери, Пашалич, Лукман, Ретеги

Прогноз: Рома - Аталанта 2:2

"Рома" не была такой уж плохой дома даже в ужасные месяцы. А теперь болельщики должны вернуться. Вернулись и вдохновение, энтузиазм и оптимизм. А "Аталанту" слишком мало в последнее время проверяли сильные, еще и вдохновленные соперники. Ее серии побед могут прерваться. Серия же очных матчей в Риме с недостатком забитых мячей обеих команд должна прерваться.

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