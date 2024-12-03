Милан - Сассуоло. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 03.12.2024

Впервые с сентября "Милан" в каком-либо турнире победил уверенно. Разгромив дома "Эмполи" в лиге со счетом 3:0. И сразу же появляется возможность одержать вторую уверенную победу подряд. Дома, в Кубке, над командой из Серии Б. Правда, "Сассуоло" до лета еще играл в Серии А и за 11 сезонов там часто мучил "россонери". Удастся ли и сейчас?

Кубок Италии. 1/8 финала

3 декабря. 22:00. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Сассуоло"

Главный арбитр: Кевин Боначина

Состояние команд

В лиге в предыдущих двух турах перед "Эмполи" "Милан" и вовсе не побеждал. Потеряв победу над "Кальяри" на 89-ой минуте (3:3) и даже не пытаясь победить "Ювентус". В Лиге Чемпионов победил "Слован" лишь со счетом 3:2. Паулу Фонсека признавал острый недостаток баланса: "Каждый раз, когда мы улучшаем какой-то аспект, другие проблемы вырастают".

Он настолько побаивался "Эмполи", что выпустил с первых минут на правом фланге атаки опорника Мусу. Как делал в этом сезоне лишь против "Наполи", "Ювентуса" и мадридского "Реала".

Выходит, сработало? "Россонери" наконец-то нашли баланс, наконец-то победили уверенно, наконец-то соединили хорошую атаку с хорошей обороной. Причем два мяча забил опорник Рейндерс. А еще и забил Мората, не забивавший в лиге с сентября.

"Сассуоло" вылетел в Серию Б после 11-ти лет подряд в Серии А, но явно собирается быстро вернуться. Он лидирует в своей лиге с трехочковым преимуществом и не проигрывает ни в одном турнире с августа. В четырех последних матчах даже не пропускал. В Кубке прошел "Читтаделлу" из своего дивизиона (2:1 дома) и "Лечче" из Высшего дивизиона (2:0 в гостях).

Его главный тренер Фабио Гроссо заявляет, что команда не собирается быть жертвой в Милане. А Фонсека не считает "нероверди" командой Серии Б, отмечая, что у них много игроков уровня и опыта Серии А.

"Милану" традиционно тяжело против "Сассуоло". В предыдущем сезоне гранд победил дома лишь со счетом 1:0, а в гостях сыграл 3:3. В позапрошлом проиграл дома со счетом 2:5, а в гостях сыграл 0:0. В двух сезонах до этого команды обменивались гостевыми победами. А в последнем очном матче в Кубке в 2015-ом году "Милан" победил дома лишь благодаря голу на 86-ой минуте.

И всегда "Сассуоло" играл агрессивно, без боязни. В том числе в гостях. Будет ли так и сегодня?

Также следует держать в уме матч "Милана" в пятницу в лиге против "Аталанты", пребывающей в блестящей форме. В Серии А он отстает, серия побед там нужна ему позарез, так что он может подзабыть о Кубке. Который не выигрывал уже 21 год. И из которого в позапрошлом сезоне вылетел как раз на этой стадии - в 1/8 финала. Проиграв дома "Торино".

Для "Сассуоло" этот турнир также неудачен. За последние восемь лет он вылетал из него от команд из Серии Б четырежды, еще две прошел лишь в овертайме и в серии пенальти. И никогда не проходил никакого гранда. Возможно сейчас, когда сам в Серии Б, наконец-то пройдет?

Последние матчи команд

Кадры

Фонсека сообщил, что первый вратарь Маньян и первый левый защитник Эрнандес вне заявки из-за медицинских проблем. Спортьелло и Терраччьяно заменят их. Калабрия, Томори и Павлович также должны заменить в обороне Рояля, Тиава и Габбию. Также лидер команды Пулишич уйдет в запас, скорее всего, и другие атакеры - Леау и Мората.

Скорее всего, не получится отдохнуть у опорников Рейндерса и Фофана. Хотя Муса может заменить кого-то из них.

"Сассуоло" потерял левого защитника Дойга и центрального Романью. Остальные же на месте. В том числе и старые знакомые "Милана" - вингеры Берарди и Лорьенте. Первый забил ему 11 мячей в карьере плюс семь ассистов. Второй забил ему дважды в апрельском матче, также забил в январе 2023-го. С тех пор еще и забил "Ювентусу", "Интеру", дважды "Аталанте", дважды "Роме".

Правда, возможно, Гроссо предоставит отдых им и многим другим, также решив выставить запасных. Вратаря Саталино вместо Молдована, крайних защитников Миссори и Паса вместо Тольяна и Пьераньоло, опорников Яннони, Гиона и Калигару вместо Торстведта, Болоки и Обьянга. Вольпато и Антиста вместо двух вингеров. Форварда Мулаттьери, забившего столько же, сколько Пьерини (5:5).

"Милан": Спортьелло, Калабрия, Томори, Павлович, Ф. Терраччьяно, Фофана, Рейндерс, Чуквуэзе, Лофтус-Чик, Окафор, Абрахам

"Сассуоло": Саталино, Миссори, Мухаремович, Оденталь, Пьераньоло, Торстведт, Яннони, Калигара, Вольпато, Мулаттьери, Лорьенте

Цифры и факты

"Милан" и "Сассуоло" встречались 23 раза. Счет побед - 12:7 при четырех ничьих. В последних восьми очных матчах счет побед - 3:3 при двух ничьих

В Милане в последних пяти очных матчах "Сассуоло" побеждал трижды, однажды сыграл вничью и однажды проиграл

"Сассуоло" выиграл четыре последних матча против всех, не пропустив. В последних 12-ти матчах во всех турнирах он не проигрывал - десять побед и две ничьи

В семи последних гостевых матчах во всех турнирах "Сассуоло" добыл шесть побед и ничью. Забив более одного мяча и не пропустив в пяти из них. В десяти последних таких он не проигрывал

"Милан" не проигрывал в шести последних матчах во всех турнирах - четыре победы, две ничьи

Результаты "Милана" в последних трех домашних матчах во всех турнирах - поражение, ничья, победа. Причем в двух первых из этих он не забивал

"Милан" не выиграл четыре из пяти последних кубковых матчей, если считать окончательный результат - ничья и три поражения. "Сассуоло" выиграл четыре из пяти последних при одном поражении

"Милан" выигрывал Кубок Италии пять раз, но в последний - в 2003-ем году. "Сассуоло" выходил в четвертьфинал Кубка лишь однажды в своей истории - в сезоне 2021/22, когда вылетел на той стадии

В трех из четырех и четырех из шести предыдущих розыгрышей Кубка на стадии 1/8 финала "Милан" был вынужден играть дополнительное время и/или исполнять серию пенальти. В одном из этих случаев он вылетел. В овертайме от "Торино" в позапрошлом сезоне

Прогноз: Милан - Сассуоло 2:1

"Милану" в последние годы часто тяжело в 1/8 финала Кубка, в последние месяцы вообще тяжело побеждать уверенно кого-либо. А против "Сассуоло" тяжело всегда. Учитывая его ротацию, мысли об "Аталанте", общие проблемы и очень хорошую форму "нероверди", возможен плотный матч, в котором гости забьют. Возможен и овертайм. Но скорее все же гранд справится до этого.