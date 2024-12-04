Фиорентина - Эмполи. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 04.12.2024

"Фиорентина" склонялась к переносу этого матча. В "Эмполи" объявили, что готовы к такому. Но в итоге обращение к игрокам самого Эдоардо Бове, идущего на поправку после потери сознания в матче против "Интера", изменило ситуацию. Так что региональное дерби Тосканы, в котором именно "Эмполи" в последнее время показывает очень хорошие результаты, ожидает нас сегодня.

Кубок Италии. 1/8 финала

4 декабря. 22:00. Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Эмполи"

Главный арбитр: Антонио Джуа

Состояние команд

До прерванного на 17-ой минуте матча против "Интера" флорентийцы шли вплотную к первому месту в лиге, выдавали блестящую серию. Семь побед подряд в лиге - их лучшая с 1998-го года. Восемь побед и ничья в девяти последних матчах там. Во всех турнирах они выиграли десять из 11-ти последних матчей.

Не все были легкими. Как раз большинство последних таковыми не были. Дважды 1:0, 3:2, поражение, 3:1 с сейвами Де Хеа и голом на 89-ой минуте, 2:0 с сейвами Де Хеа и тремя ударами по воротам за первые 66 минут. Но и таким характером, такой твердостью, такой взрослостью подопечных Раффаэле Палладино очень доволен. Как и собранностью, сплоченностью.

"Эмполи" наоборот, начал сезон лучше, а затем сдал. Впервые в Серии А в первых шести турах сезона не проиграл. В том числе победив "Рому", сыграв вничью с "Ювентусом", "Болоньей" и этой же "Фиорентиной". Но затем проиграл "Лацио" (1:2) и "Наполи" (0:1), а "Интеру" и "Милану" - со счетом 0:3. Причем против последнего в последнем своем матче уже откровенно развалился.

Впрочем, это поражение стало его первым в последних четырех матчах. И первым развалом в сезоне, ведь еще с "Интером" он боролся вдесятером около часа, а с "Лацио" и "Наполи" играл на равных. Подопечные Роберто Д'Аверсы в этом сезоне выглядят жесткой, собранной командой, против которой практически всем сложно. В Серии А идут в Топ-10.

В первом очном матче в сезоне команды устроили совершенно вязкую борьбу без ворот, без скоростей, без футбола. Далеко не впервые в их встречах. Правда, тогда, в сентябре, "Фиорентина" была в гораздо худшей форме, а "Эмполи" - в лучшей. По сути, в такой отличной форме как сейчас "фиалки" не были лет семь. Но не пошатнет ли их случившееся с Бове? Или же наоборот, мотивирует?

Вязкую игру стоит ожидать. Поскольку такие дерби, поскольку "Эмполи" в целом умеет связать игру и оттолкнуть ее в центр поля, поскольку "Фиорентина" владение мячом и позиционные атаки не очень любит.

Цифры и факты

Результаты последних пяти очных матчей - четыре ничьи и гостевая победа "Эмполи". Результаты последних десяти - четыре победы "Эмполи", четыре ничьи и две победы "Фиорентины", результаты последних 13-ти - пять побед "Эмполи", пять ничьих и три победы "Фиорентины"

Во Флоренции "Эмполи" не проиграл два последних очных матча (победа и ничья), в последних семи добыл две победы, трижды сыграл вничью и дважды проиграл

В Кубке команды во всей истории на всех полях встречались шесть раз. Первый матч выиграл "Эмполи", но пять следующих проиграл, в том числе один - в дополнительное время. Да и выигранный в итоге не помог ему пройти далее из-за поражения в ответном матче

В шести последних очных матчах на всех полях во всех турнирах забивалось менее трех мячей

"Фиорентина" выиграла три последних матча, десять из 11-ти последних (одно поражение), 11 из 13-ти последних (ничья и поражение) матчей во всех турнирах на всех полях против всех

"Фиорентина" выиграла шесть последних домашних матчей во всех турнирах, а прямо перед этим сыграла вничью в четырех таких подряд. Она пропускала в шести из семи последних домашних матчей во всех турнирах

После победы в предыдущем раунде Кубка - 2:1 в гостях над "Торино" - "Эмполи" выиграл лишь один матч из девяти во всех турнирах - также четыре ничьи и четыре поражения. В гостях после той победы он дважды сыграл вничью и дважды проиграл, а прямо перед ней в гостях дважды сыграл вничью и дважды победил

"Фиорентина" забивала в 11-ти последних матчах во всех турнирах. Последним, кто не пропускал от нее, был "Эмполи". Сама она тогда также не пропустила и с тех пор не пропускала в пяти из 11-ти матчей

После 0:0 с "Фиорентиной" "Эмполи" забивал в пяти и пропускал в семи из восьми матчей во всех турнирах

"Эмполи" забивал в 11-ти последних кубковых матчах, но пропускал в 16-ти из последних 17-ти

В трех из четырех последних сезонов "Фиорентина" не успевала управиться в 1/8 финала Кубка в основное время. В двух случаях она в итоге прошла дальше, в одном - вылетела

В предыдущих трех сезонах "Фиорентина" играла как минимум в полуфинале Кубка - два вылета там и одно поражение в финале. "Эмполи" не был в 1/4 финала Кубка с сезона 2006/07

Последние матчи команд

Кадры

‏"Эмполи" страдает от травм. Хаас, Фаццини, Грасси, Де Шильо, Эбуэхи, Журковски, Сазонов, Бранколини. Тем не менее, Д'Аверса обещает ротацию. Слева в обороне Какаче может заменить Пеццеллу, в ее центре Мариануччи - Гогличидзе, в воротах Сегетти - Васкеса, в атаке - Эконг и Эспозито могут заменить Коломбо и Пеллегри.

Возможно попадание в заявку 17-летнего украинца Богдана Попова.

В "Фиорентине" также ожидается ротация, причем гораздо более обширная, ведь травм там гораздо меньше. Разве что в центре поля отсутствие Бове и Ричардсона может оставить Катальди и Адли. Хотя там может выйти защитник Кварта, как пробовали в Лиге Конференций. Гудмундссона хотят побыстрее довести до нужной кондиции, но он все еще не готов к стартовому составу.

"Фиорентина": П. Терраччьяно, Кайоде, Комуццо, Понграчич, Паризи, Адли, Кварта, Иконе, Бельтран, Соттил, Куаме

"Эмполи": Сегетти, Мариануччи, Исмаили, Вити, Гьяси, Анжорин, Хендерсон, Мале, Какаче, Эспозито, Эконг

Прогноз: Фиорентина - Эмполи 1:0

"Эмполи" очень хорошо играет это дерби в последние годы, его состав будет ближе к первому, чем "Фиорентины". Психологическое состояние "фиалок" неясно. Зато их игровое состояние - лучшее за последние годы. И они очень хорошо играют в кубковых матчах, в отличие от "Эмполи". Все же дожмут, затолкают один мяч в вязкой игре. Возможно, с помощью замен.