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Лацио - Наполи. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 05.12.2024

Италия

Лишь подготовка к очному матчу лиги?

Лацио - Наполи. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 05.12.2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

После вылета "Наполи" из Топ-8 Серии А в предыдущем сезоне стало ясно, что в нынешнем сезоне в 1/8 финала Кубка Италии мы получим большой матч. Попался "Лацио". Ныне неаполитанцы идут в лиге выше, чем римляне, но последние недалеки, играют очень хорошо, а отчетный матч проводят дома. Так что можно ожидать игру высокого класса. Если этот турнир командам на самом деле нужен.

Кубок Италии. 1/8 финала

5 декабря. 22:00. Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Наполи"

Главный арбитр: Лука Пайретто

Состояние команд

Последняя реплика первого абзаца вовсе не праздна. В последние дни вокруг обеих команд проходит дискуссия о потребности Кубка в их ситуации. В лиге они идут отлично, "Наполи" вообще лидирует, "Лацио" равен по очкам с третьим местом и желает вернуться в Лигу Чемпионов. Они еще и встречаются друг с другом в лиге в это же воскресенье. Сравнения неизбежны.

Что же касается игры высокого класса, то в последних матчах ее команды не демонстрировали. "Лацио" сыграл 0:0 с "Лудогорцем" в Лиге Европы и проиграл "Парме" в лиге (1:3). Марко Барони, правда, заявляет, что играла команда в тех матчах очень хорошо, доминировала, много создавала. Так и было, но реализация пропала, а "Парме" римляне еще и дарили мячи возле своей штрафной.

Окончательно ли эти два неудачных матча отправили в небытие блестящий период из 11-ти побед в 12-ти матчах во всех турнирах, когда "Лацио" демонстрировал отличную игру? Возможно, сегодня получим ответ. Сами "лациале" частично дают ответ жалобами на арбитров в обоих последних матчах, но эти жалобы быстро прекратили, желая сфокусироваться на игре.

"Наполи" в последних матчах также было очень непросто. Он победил жутко кризисные "Торино" и "Рому" лишь со счетом 1:0, а прямо перед этим еле спасся от "Интера" в гостях (1:1) и влетел дома "Аталанте" (0:3). Антонио Конте говорит о силе соперников, о долгом строительстве своей команды, о ее ужасном предыдущем сезоне и отставании в общем развитии.

Правда, на самом деле опережают в развитии "Аталанта" и "Интер", а у "Торино", "Ромы", "Милана", "Эмполи" и "Лечче" тренеры также совсем недолго работают, как и Конте. И из пяти команд, указанных последними, лишь "Милан" Антонио победил уверенно, еще и в гостях - 2:0. Впрочем, от этих пяти не пропустил. Не пропустил и в двух раундах Кубка. Хотя там играл против команд Серии Б.

Барони вновь заявил, что никогда не хочет играть от обороны, что его команда всегда ищет атаку. Так будет и сегодня. А "Наполи" в гостях очень любит играть от обороны. Хотя против "Милана" и "Торино" начал гостевые матчи мощно, ища ранние голы. Против первого нашел на пятой минуте. Против второго и "Интера" открывал счет в середине первого тайма. После чего отходил назад.

"Лацио" ранний гол также очень может помочь. Поскольку он известен контратаками, атаками на просторе, великолепной скоростью. А такие получается устраивать, когда соперник владеет мячом. "Наполи" же долго владеть мячом не заставишь, если не забить ему ранний гол.

Цифры и факты

  • "Лацио" не проиграл в трех последних очных матчах (две победы и ничья), но прямо перед этим проиграл четыре таких подряд
  • В последнем очном матче был зафиксирован счет 0:0. Он состоялся в Риме в лиге. А перед этим в Риме во всех турнирах дважды подряд побеждал "Наполи", перед чем дважды подряд - "Лацио"
  • В Кубке Италии команды в последний раз встречались в 2020-ом году. Тогда в Неаполе победил "Наполи" - 1:0. Перед этим в 2015-ом "Лацио" победил в Неаполе с тем же счетом. А последний такой матч в Риме завершился со счетом 1:1. В 2015-ом году
  • "Лацио" начинает выступления в Кубке в нынешнем сезоне. "Наполи" же уже отыграл два раунда. Оба - дома против команд из Серии Б. "Модену" он победил в серии пенальти после 0:0 в основное время, "Палермо" - со счетом 5:0
  • В последние 13 сезонов "Лацио" всегда проходил 1/8 финала Кубка. "Наполи" же не проходил этот раунд в трех последних сезонах, проиграв дома "Фиорентине", "Кремонезе" и "Фрозиноне"
  • В нынешнем сезоне дома во всех турнирах "Лацио" не проигрывал - восемь побед и две ничьи
  • В Кубке Италии дома "Лацио" не проигрывал в основное время в последних 14-ти матчах и не проигрывал ни в какое время в последних девяти. В последних четырех таких в основное время он победил, как и в шести из последних семи
  • "Наполи" выиграл лишь один из пяти последних гостевых матчей Кубка Италии, сыграв вничью один и проиграв три

Последние матчи команд

Лацио - Наполи. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 05.12.2024 - изображение 1

Кадры

Конте уже сообщил, что планирует существенную ротацию. Травмирован лишь Мадзокки, так что реально заменить даже абсолютно всех игроков стартового состава. Точно отдых нужен Лукаку, забившему лишь один мяч с 30-го октября, и Кварацхелии, не забившему ни одного за это время. Не факт, что нужен МакТоминею, который выглядит в блестящей форме, но его следует поберечь.

Возможно, изменения даже приведут к переходу с 4-3-3 на 4-2-3-1, причем форвард/вингер Распадори будет играть на позиции "десятки".

"Лацио" как раз страдает от травм. Автор восьми ассистов Тавареш, автор шести голов Диа, Кастровилли, Весино - не новости. Также пропущенные тренировки Патриком, Марушичем и Пеллегрини. И все же есть варианты с Мандасом в воротах, Хюсаем и Жиго в обороне, Деле-Баширу, Педро, Чауной и Нослином в полузащите и атаке. Ровелла останется в центре поля из-за дисквалификации в лиге.

Следует отметить, что в "Лацио" стартовый состав гораздо менее ясен, да и Лига Европы добавляет игровую практику. Его запасные играют гораздо больше и гораздо лучше, чем запасные "Наполи", которые играют мало и неудачно и которых выделить легко.

"Лацио": Мандас, Лаццари, Хила, Жиго, Хюсай, Ровелла, Деле-Баширу, Чауна, Педро, Дзакканьи, Нослин

"Наполи": Каприле, Ди Лоренцо, Марин, Жезус, Спинаццола, Гилмор, Ангисса, Распадори, Нгонг, Симеоне, Нерес



Прогноз: Лацио - Наполи 1:1, победа Лацио в серии пенальти

"Лацио" желает реабилитироваться за неудачи и вернуться к блестящей серии, играет дома, где очень силен, его состав ожидается более приближенным к боевому, чем "Наполи". С другой стороны, лидер Серии А и Конте очевидно умеют играть в гостях. Вряд ли мы увидим яркий матч. Борьбу собранных качественных команд вплоть до серии пенальти (овертайма на этой стадии нет) - можем увидеть.

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