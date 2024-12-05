Лацио - Наполи. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 05.12.2024

После вылета "Наполи" из Топ-8 Серии А в предыдущем сезоне стало ясно, что в нынешнем сезоне в 1/8 финала Кубка Италии мы получим большой матч. Попался "Лацио". Ныне неаполитанцы идут в лиге выше, чем римляне, но последние недалеки, играют очень хорошо, а отчетный матч проводят дома. Так что можно ожидать игру высокого класса. Если этот турнир командам на самом деле нужен.

Кубок Италии. 1/8 финала

5 декабря. 22:00. Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Наполи"

Главный арбитр: Лука Пайретто

Состояние команд

Последняя реплика первого абзаца вовсе не праздна. В последние дни вокруг обеих команд проходит дискуссия о потребности Кубка в их ситуации. В лиге они идут отлично, "Наполи" вообще лидирует, "Лацио" равен по очкам с третьим местом и желает вернуться в Лигу Чемпионов. Они еще и встречаются друг с другом в лиге в это же воскресенье. Сравнения неизбежны.

Что же касается игры высокого класса, то в последних матчах ее команды не демонстрировали. "Лацио" сыграл 0:0 с "Лудогорцем" в Лиге Европы и проиграл "Парме" в лиге (1:3). Марко Барони, правда, заявляет, что играла команда в тех матчах очень хорошо, доминировала, много создавала. Так и было, но реализация пропала, а "Парме" римляне еще и дарили мячи возле своей штрафной.

Окончательно ли эти два неудачных матча отправили в небытие блестящий период из 11-ти побед в 12-ти матчах во всех турнирах, когда "Лацио" демонстрировал отличную игру? Возможно, сегодня получим ответ. Сами "лациале" частично дают ответ жалобами на арбитров в обоих последних матчах, но эти жалобы быстро прекратили, желая сфокусироваться на игре.

"Наполи" в последних матчах также было очень непросто. Он победил жутко кризисные "Торино" и "Рому" лишь со счетом 1:0, а прямо перед этим еле спасся от "Интера" в гостях (1:1) и влетел дома "Аталанте" (0:3). Антонио Конте говорит о силе соперников, о долгом строительстве своей команды, о ее ужасном предыдущем сезоне и отставании в общем развитии.

Правда, на самом деле опережают в развитии "Аталанта" и "Интер", а у "Торино", "Ромы", "Милана", "Эмполи" и "Лечче" тренеры также совсем недолго работают, как и Конте. И из пяти команд, указанных последними, лишь "Милан" Антонио победил уверенно, еще и в гостях - 2:0. Впрочем, от этих пяти не пропустил. Не пропустил и в двух раундах Кубка. Хотя там играл против команд Серии Б.



Барони вновь заявил, что никогда не хочет играть от обороны, что его команда всегда ищет атаку. Так будет и сегодня. А "Наполи" в гостях очень любит играть от обороны. Хотя против "Милана" и "Торино" начал гостевые матчи мощно, ища ранние голы. Против первого нашел на пятой минуте. Против второго и "Интера" открывал счет в середине первого тайма. После чего отходил назад.

"Лацио" ранний гол также очень может помочь. Поскольку он известен контратаками, атаками на просторе, великолепной скоростью. А такие получается устраивать, когда соперник владеет мячом. "Наполи" же долго владеть мячом не заставишь, если не забить ему ранний гол.

Цифры и факты

"Лацио" не проиграл в трех последних очных матчах (две победы и ничья), но прямо перед этим проиграл четыре таких подряд

В последнем очном матче был зафиксирован счет 0:0. Он состоялся в Риме в лиге. А перед этим в Риме во всех турнирах дважды подряд побеждал "Наполи", перед чем дважды подряд - "Лацио"

В Кубке Италии команды в последний раз встречались в 2020-ом году. Тогда в Неаполе победил "Наполи" - 1:0. Перед этим в 2015-ом "Лацио" победил в Неаполе с тем же счетом. А последний такой матч в Риме завершился со счетом 1:1. В 2015-ом году

"Лацио" начинает выступления в Кубке в нынешнем сезоне. "Наполи" же уже отыграл два раунда. Оба - дома против команд из Серии Б. "Модену" он победил в серии пенальти после 0:0 в основное время, "Палермо" - со счетом 5:0

В последние 13 сезонов "Лацио" всегда проходил 1/8 финала Кубка. "Наполи" же не проходил этот раунд в трех последних сезонах, проиграв дома "Фиорентине", "Кремонезе" и "Фрозиноне"

В нынешнем сезоне дома во всех турнирах "Лацио" не проигрывал - восемь побед и две ничьи

В Кубке Италии дома "Лацио" не проигрывал в основное время в последних 14-ти матчах и не проигрывал ни в какое время в последних девяти. В последних четырех таких в основное время он победил, как и в шести из последних семи

"Наполи" выиграл лишь один из пяти последних гостевых матчей Кубка Италии, сыграв вничью один и проиграв три

Последние матчи команд

Кадры

Конте уже сообщил, что планирует существенную ротацию. Травмирован лишь Мадзокки, так что реально заменить даже абсолютно всех игроков стартового состава. Точно отдых нужен Лукаку, забившему лишь один мяч с 30-го октября, и Кварацхелии, не забившему ни одного за это время. Не факт, что нужен МакТоминею, который выглядит в блестящей форме, но его следует поберечь.

Возможно, изменения даже приведут к переходу с 4-3-3 на 4-2-3-1, причем форвард/вингер Распадори будет играть на позиции "десятки".

"Лацио" как раз страдает от травм. Автор восьми ассистов Тавареш, автор шести голов Диа, Кастровилли, Весино - не новости. Также пропущенные тренировки Патриком, Марушичем и Пеллегрини. И все же есть варианты с Мандасом в воротах, Хюсаем и Жиго в обороне, Деле-Баширу, Педро, Чауной и Нослином в полузащите и атаке. Ровелла останется в центре поля из-за дисквалификации в лиге.

Следует отметить, что в "Лацио" стартовый состав гораздо менее ясен, да и Лига Европы добавляет игровую практику. Его запасные играют гораздо больше и гораздо лучше, чем запасные "Наполи", которые играют мало и неудачно и которых выделить легко.

"Лацио": Мандас, Лаццари, Хила, Жиго, Хюсай, Ровелла, Деле-Баширу, Чауна, Педро, Дзакканьи, Нослин

"Наполи": Каприле, Ди Лоренцо, Марин, Жезус, Спинаццола, Гилмор, Ангисса, Распадори, Нгонг, Симеоне, Нерес





Прогноз: Лацио - Наполи 1:1, победа Лацио в серии пенальти

"Лацио" желает реабилитироваться за неудачи и вернуться к блестящей серии, играет дома, где очень силен, его состав ожидается более приближенным к боевому, чем "Наполи". С другой стороны, лидер Серии А и Конте очевидно умеют играть в гостях. Вряд ли мы увидим яркий матч. Борьбу собранных качественных команд вплоть до серии пенальти (овертайма на этой стадии нет) - можем увидеть.