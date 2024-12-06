Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аталанта - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 06.12.2024
"Россонери" нужно догонять, "нерадзурри" - взбираться на вершину
Getty Images/Global Images Ukraine
Из-за двух перенесенных очных встреч команд Топ-8 турнирная таблица Серии А не будет выглядеть сбалансированной до февраля. Хотя даже в такой ситуации можно четко отметить, что "Аталанта" очень близка к вершине, а "Милан" отстает, и ему нужно догонять. Удастся ли "россонери" сделать это в очном матче? Или же "нерадзурри" выйдут на первое место в лиге?
Серия А. 14-й тур
6 декабря. 21:45. Бергамо. "Гевисс Стадиум"
"Аталанта" - "Милан"
Главный арбитр: Федерико Ла Пенна
Состояние команд
|1
|14
|10
|2
|2
|21-9
|32
|2
|14
|10
|1
|3
|36-16
|31
|3
|13
|8
|4
|1
|31-14
|28
|4
|13
|8
|4
|1
|27-10
|28
|5
|14
|9
|1
|4
|29-17
|28
|6
|14
|6
|8
|0
|22-8
|26
|7
|13
|6
|4
|3
|23-14
|22
|8
|13
|5
|6
|2
|18-16
|21
"Аталанта" в блестящей форме. Восемь побед подряд во всех турнирах с общей разницей мячей 26:4, 11 побед и ничья в последних 12-ти матчах во всех, 11 побед и две ничьи в 13-ти. Восемь побед в лиге подряд, что лишь на одну меньше, чем ее клубный рекорд, установленный в 2020-ом году. Семь гостевых побед во всех турнирах подряд, а это уже ее клубный рекорд.
Ее представителей постоянно спрашивают о борьбе за Скудетто, и они уже не отметают такую возможность.
Хайлайтом серии была победа над "Наполи", лидером лиги, в гостях со счетом 3:0. Правда, после нее бергамцам гораздо сложнее. В матчах против "Пармы" и "Удинезе" они пропускали и провели по неудачному тайму, в матче против "Ромы" более часа игры бодались в центре поля без креатива и лишь затем выиграли отрезок со счетом 12:3 по ударам по воротам и дожали.
Ассистент дисквалифицированного Джан Пьеро Гасперини (он наказан и сегодня) Туллио Гритти заявил, что такая победа, как в Риме, свидетельствует о достижении командой важного высокого уровня и осознании своей силы. Признал страдания, был очень рад умению держаться под давлением и создавать опасные контратаки. Он не хочет мешать болельщикам мечтать о Скудетто.
Паулу Фонсека говорит, что его "Милан" все еще ставит целью Скудетто. Но до первого места в лиге - десять очков, до второго "Аталанты" - девять. Пусть у "россонери" и матч в запасе. Они играют крайне неровно. Продемонстрировали умение выигрывать Топ-матчи, чего не было в предыдущем сезоне - у "Интера", "Реала", но теряют очень много очков в рядовых.
В случае победы в Бергамо они оформят первую серию побед в лиге с сентября. Серию из всего лишь двух. В октябре-ноябре в этом турнире они играли слабо. Вымучивали победы, теряли ее в Кальяри на 89-ой минуте (3:3), даже не хотели победить "Ювентус" (0:0) в матче, за который обеим командам нужно было снимать очки. Проигрывали "Фиорентине" и "Наполи".
Последний матч ноября и первый - декабря - уже получились совсем иными. Первой легкой победой с сентября и сразу же второй. "Эмполи" (3:0) в лиге и "Сассуоло" в Кубке (6:1) были вынесены, и Фонсека считает, что команда наконец-то нашла баланс между атакой и обороной и вышла на правильный путь. Но ведь это "Эмполи" и "Сассуоло", второй и вовсе в Серии Б.
Сегодняшний матч должен стать настоящим экзаменом "Милана", его способности все еще догнать и побороться за Скудетто, да и вообще хотя бы способности выдавать серии побед. Ну а "Аталанта", если хочет бороться за Скудетто, должна сдавать экзамен в каждом матче. Тем более - дома и против команды, сильно отстающей от нее.
Обе команды не спешат владеть мячом, хотя и не отказываются от него - 5-7 места в лиге. А вот по ударам по воротам "Аталанта" первая (как и по голам - 36), "Милан" же - третий. Быстрые вертикальные атаки обе очень любят. Бергамцы будут применять свой высокий прессинг, миланцы будут пытаться перехватывать в центре поля.
Ожидается очень интересный матч. Как всегда между этими командами.
Последние матчи команд
Кадры
Фонсека уже заявил, что опорник Муса выйдет на правом фланге атаки. Обычный ход в матчах против сильных соперников. Значит, Чуквуэзе, автор двух голов против "Сассуоло", уйдет в запас. Леау забил ему один, забил в Лиге Чемпионов "Словану" и выглядит свежее после очередных сеансов воспитания от тренера. В лиге он забивал лишь в одном матче из последних десяти.
Отметить стоит Морату, забившего в лиге впервые с сентября, Рейндерса, сделавшего дубль в лиге, забившего и "Сассуоло". Как раз Пулишич, тащивший команду на всей первой стадии сезона, забил лишь однажды в последних восьми матчах во всех турнирах.
В центре обороны четверо борются за две позиции - Тиав, Томори, Габбия и Павлович. Маньян и Эрнандес возвращаются после повреждений, выбивших их из заявки против "Сассуоло". А как раз там получили повреждения второй вратарь Спортьелло и Лофтус-Чик.
Для "Аталанты" обычный ход в матчах против сильных соперников - выход Пашалича, а не Де Кетеларе или Ретеги. Последний, автор 14-ти голов в сезоне за клуб во всех турнирах, был отправлен в запас против "Наполи", и это сработало. Он или Лукман может отправиться в запас и ныне, хотя это и будет сюрпризом.
В центре обороны есть конкуренция. Коссуну, Хиен, Джимсити и Колашинац на три места. На флангах из-за травм Дзаппакосты и Куадрадо - нет, но Белланова, воспитанник "Милана", работает отлично. На его счету три ассиста с начала ноября. Лидер центра поля Де Роон забил "Роме". Его напарник Эдерсон забил "Парме" и также в отличной форме.
Кроме этого, следует отметить, что в семи последних матчах "Аталанты" во всех турнирах вышедшие на замену добивались гола и/или ассиста. В том числе Самарджич, Куадрадо, Дзаньоло.
"Аталанта": Карнезекки, Коссуну, Хиен, Колашинац, Белланова, Де Роон, Эдерсон, Руджери, Пашалич, Лукман, Ретеги
"Милан": Маньян, Рояль, Тиав, Томори, Эрнандес, Фофана, Рейндерс, Муса, Пулишич, Леау, Мората
Цифры и факты
- Результаты шести последних очных матчей во всех турнирах - по две победы каждой из команд и две ничьи, результаты 11-ти последних - по четыре победы каждой и три ничьи. Правда, в последних трех "Аталанта" победила дважды (3:2 дома в лиге, 2:1 в гостях в Кубке) и однажды сыграла вничью (1:1 в гостях в лиге)
- В Бергамо в последних пяти матчах результаты - по две победы каждой из команд и ничья, в последних девяти - по три победы и три ничьи. Правда, два подряд домашних матча у "Милана" "Аталанта" не выигрывала с 2008-го года. Сегодня это может произойти
- В четырех из шести последних очных матчей во всех турнирах забивалось менее трех мячей, в еще одном - три, в еще одном - пять
- "Аталанта" набрала более 30-ти очков в 14-ти первых турах сезона в Серии А впервые в своей истории, если считать по три очка за победу. Ее восемь побед подряд в лиге - второй результат в ее истории после девяти в 2020-ом году
- "Аталанта" выиграла четыре последних домашних матча лиги, но перед этим проиграла. В последних семи она выиграла пять раз и дважды проиграла со счетом 2:3
- "Милан" выиграл лишь один из восьми последних матчей лиги за пределами "Сан Сиро" - также четыре ничьи и три поражения
- "Аталанта" забила как минимум два мяча в 11-ти последних домашних матчах лиги. При этом в шести из последних семи таких она также пропускала как минимум один мяч
- "Аталанта" забивала в 11-ти последних матчах лиги на всех полях
- В трех из семи последних матчей лиги на всех полях "Милан" забил лишь один мяч, в еще двух - ни одного, в еще двух - по три мяча
- "Милан" выиграл три матча подряд против всех во всех турнирах с тремя забитыми впервые с января 2022-го года
Прогноз: Аталанта - Милан 2:1
Фонсека заявляет, что с "Аталантой" никогда не комфортно встречаться. Соглашается со знаменитыми словами Хосепа Гвардиолы о визите к стоматологу. Осознает, что "игра большей частью будет не возле их ворот". Но считает, что "Милан" в хорошей форме, нашел стабильность в обороне и общий баланс. Хотя нашел ли? Ведь "Слован" (3:2) и "Кальяри" (3:3) были недавно.
Как всегда, матч между этими командами жутко интересный и совершенно непредсказуемый. Обе должны забить. Но все же "Аталанта" сильнее и играет дома.
Популярное сейчас
- Победы Забарного и Шахтера, а также жеребьевка Клубного чемпионата мира. Главные новости за 5 декабря
- Шахтер бьет Ворсклу, пока Динамо и Александрия играют вничью. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Кейн высказался о жеребьевке Клубного чемпионата мира
- Милан - Сассуоло. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 03.12.2024
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
- "Хотел его пригласить в Карпаты", - Маркевич назвал лучшего игрока УПЛ в ноябре