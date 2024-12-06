Аталанта - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 06.12.2024

Из-за двух перенесенных очных встреч команд Топ-8 турнирная таблица Серии А не будет выглядеть сбалансированной до февраля. Хотя даже в такой ситуации можно четко отметить, что "Аталанта" очень близка к вершине, а "Милан" отстает, и ему нужно догонять. Удастся ли "россонери" сделать это в очном матче? Или же "нерадзурри" выйдут на первое место в лиге?

Серия А. 14-й тур

6 декабря. 21:45. Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Милан"

Главный арбитр: Федерико Ла Пенна

Состояние команд

1 "Наполи" 14 10 2 2 21-9 32 2 "Аталанта" 14 10 1 3 36-16 31 3 "Интер" 13 8 4 1 31-14 28 4 "Фиорентина" 13 8 4 1 27-10 28 5 "Лацио" 14 9 1 4 29-17 28 6 "Ювентус" 14 6 8 0 22-8 26 7 "Милан" 13 6 4 3 23-14 22 8 "Болонья" 13 5 6 2 18-16 21

"Аталанта" в блестящей форме. Восемь побед подряд во всех турнирах с общей разницей мячей 26:4, 11 побед и ничья в последних 12-ти матчах во всех, 11 побед и две ничьи в 13-ти. Восемь побед в лиге подряд, что лишь на одну меньше, чем ее клубный рекорд, установленный в 2020-ом году. Семь гостевых побед во всех турнирах подряд, а это уже ее клубный рекорд.

Ее представителей постоянно спрашивают о борьбе за Скудетто, и они уже не отметают такую возможность.

Хайлайтом серии была победа над "Наполи", лидером лиги, в гостях со счетом 3:0. Правда, после нее бергамцам гораздо сложнее. В матчах против "Пармы" и "Удинезе" они пропускали и провели по неудачному тайму, в матче против "Ромы" более часа игры бодались в центре поля без креатива и лишь затем выиграли отрезок со счетом 12:3 по ударам по воротам и дожали.

Ассистент дисквалифицированного Джан Пьеро Гасперини (он наказан и сегодня) Туллио Гритти заявил, что такая победа, как в Риме, свидетельствует о достижении командой важного высокого уровня и осознании своей силы. Признал страдания, был очень рад умению держаться под давлением и создавать опасные контратаки. Он не хочет мешать болельщикам мечтать о Скудетто.

Паулу Фонсека говорит, что его "Милан" все еще ставит целью Скудетто. Но до первого места в лиге - десять очков, до второго "Аталанты" - девять. Пусть у "россонери" и матч в запасе. Они играют крайне неровно. Продемонстрировали умение выигрывать Топ-матчи, чего не было в предыдущем сезоне - у "Интера", "Реала", но теряют очень много очков в рядовых.

В случае победы в Бергамо они оформят первую серию побед в лиге с сентября. Серию из всего лишь двух. В октябре-ноябре в этом турнире они играли слабо. Вымучивали победы, теряли ее в Кальяри на 89-ой минуте (3:3), даже не хотели победить "Ювентус" (0:0) в матче, за который обеим командам нужно было снимать очки. Проигрывали "Фиорентине" и "Наполи".

Последний матч ноября и первый - декабря - уже получились совсем иными. Первой легкой победой с сентября и сразу же второй. "Эмполи" (3:0) в лиге и "Сассуоло" в Кубке (6:1) были вынесены, и Фонсека считает, что команда наконец-то нашла баланс между атакой и обороной и вышла на правильный путь. Но ведь это "Эмполи" и "Сассуоло", второй и вовсе в Серии Б.

Сегодняшний матч должен стать настоящим экзаменом "Милана", его способности все еще догнать и побороться за Скудетто, да и вообще хотя бы способности выдавать серии побед. Ну а "Аталанта", если хочет бороться за Скудетто, должна сдавать экзамен в каждом матче. Тем более - дома и против команды, сильно отстающей от нее.

Обе команды не спешат владеть мячом, хотя и не отказываются от него - 5-7 места в лиге. А вот по ударам по воротам "Аталанта" первая (как и по голам - 36), "Милан" же - третий. Быстрые вертикальные атаки обе очень любят. Бергамцы будут применять свой высокий прессинг, миланцы будут пытаться перехватывать в центре поля.

Ожидается очень интересный матч. Как всегда между этими командами.

Последние матчи команд

Кадры

Фонсека уже заявил, что опорник Муса выйдет на правом фланге атаки. Обычный ход в матчах против сильных соперников. Значит, Чуквуэзе, автор двух голов против "Сассуоло", уйдет в запас. Леау забил ему один, забил в Лиге Чемпионов "Словану" и выглядит свежее после очередных сеансов воспитания от тренера. В лиге он забивал лишь в одном матче из последних десяти.

Отметить стоит Морату, забившего в лиге впервые с сентября, Рейндерса, сделавшего дубль в лиге, забившего и "Сассуоло". Как раз Пулишич, тащивший команду на всей первой стадии сезона, забил лишь однажды в последних восьми матчах во всех турнирах.

В центре обороны четверо борются за две позиции - Тиав, Томори, Габбия и Павлович. Маньян и Эрнандес возвращаются после повреждений, выбивших их из заявки против "Сассуоло". А как раз там получили повреждения второй вратарь Спортьелло и Лофтус-Чик.

Для "Аталанты" обычный ход в матчах против сильных соперников - выход Пашалича, а не Де Кетеларе или Ретеги. Последний, автор 14-ти голов в сезоне за клуб во всех турнирах, был отправлен в запас против "Наполи", и это сработало. Он или Лукман может отправиться в запас и ныне, хотя это и будет сюрпризом.

В центре обороны есть конкуренция. Коссуну, Хиен, Джимсити и Колашинац на три места. На флангах из-за травм Дзаппакосты и Куадрадо - нет, но Белланова, воспитанник "Милана", работает отлично. На его счету три ассиста с начала ноября. Лидер центра поля Де Роон забил "Роме". Его напарник Эдерсон забил "Парме" и также в отличной форме.

Кроме этого, следует отметить, что в семи последних матчах "Аталанты" во всех турнирах вышедшие на замену добивались гола и/или ассиста. В том числе Самарджич, Куадрадо, Дзаньоло.

"Аталанта": Карнезекки, Коссуну, Хиен, Колашинац, Белланова, Де Роон, Эдерсон, Руджери, Пашалич, Лукман, Ретеги

"Милан": Маньян, Рояль, Тиав, Томори, Эрнандес, Фофана, Рейндерс, Муса, Пулишич, Леау, Мората

Цифры и факты

Результаты шести последних очных матчей во всех турнирах - по две победы каждой из команд и две ничьи, результаты 11-ти последних - по четыре победы каждой и три ничьи. Правда, в последних трех "Аталанта" победила дважды (3:2 дома в лиге, 2:1 в гостях в Кубке) и однажды сыграла вничью (1:1 в гостях в лиге)

В Бергамо в последних пяти матчах результаты - по две победы каждой из команд и ничья, в последних девяти - по три победы и три ничьи. Правда, два подряд домашних матча у "Милана" "Аталанта" не выигрывала с 2008-го года. Сегодня это может произойти

В четырех из шести последних очных матчей во всех турнирах забивалось менее трех мячей, в еще одном - три, в еще одном - пять

"Аталанта" набрала более 30-ти очков в 14-ти первых турах сезона в Серии А впервые в своей истории, если считать по три очка за победу. Ее восемь побед подряд в лиге - второй результат в ее истории после девяти в 2020-ом году

"Аталанта" выиграла четыре последних домашних матча лиги, но перед этим проиграла. В последних семи она выиграла пять раз и дважды проиграла со счетом 2:3

"Милан" выиграл лишь один из восьми последних матчей лиги за пределами "Сан Сиро" - также четыре ничьи и три поражения

"Аталанта" забила как минимум два мяча в 11-ти последних домашних матчах лиги. При этом в шести из последних семи таких она также пропускала как минимум один мяч

"Аталанта" забивала в 11-ти последних матчах лиги на всех полях

В трех из семи последних матчей лиги на всех полях "Милан" забил лишь один мяч, в еще двух - ни одного, в еще двух - по три мяча

"Милан" выиграл три матча подряд против всех во всех турнирах с тремя забитыми впервые с января 2022-го года

Прогноз: Аталанта - Милан 2:1

Фонсека заявляет, что с "Аталантой" никогда не комфортно встречаться. Соглашается со знаменитыми словами Хосепа Гвардиолы о визите к стоматологу. Осознает, что "игра большей частью будет не возле их ворот". Но считает, что "Милан" в хорошей форме, нашел стабильность в обороне и общий баланс. Хотя нашел ли? Ведь "Слован" (3:2) и "Кальяри" (3:3) были недавно.

Как всегда, матч между этими командами жутко интересный и совершенно непредсказуемый. Обе должны забить. Но все же "Аталанта" сильнее и играет дома.