Ювентус - Болонья. Анонс и прогноз матча Серии А на 07.12.2024

"Ювентусу" нужна хорошая доза реальности. Он выиграл лишь один матч из последних пяти во всех турнирах, лишь два из девяти, застрял на шестом месте в лиге в то время, как ее лидеры штампуют победы. Но не желает признавать проблемную ситуацию. Заставит ли признать именно "Болонья", предыдущая команда Тьяго Мотты?

Серия А. 15-й тур

7 декабря. 19:00. Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Болонья"

Главный арбитр: Маттео Маркетти

Телетрансляция – Megogo Футбол 2

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Ювентус - Болонья Смотреть трансляцию

Состояние команд

1 "Аталанта" 15 11 1 3 38-17 34 2 "Наполи" 14 10 2 2 21-9 32 3 "Интер" 14 9 4 1 34-15 31 4 "Фиорентина" 13 8 4 1 27-10 28 5 "Лацио" 14 9 1 4 29-17 28 6 "Ювентус" 14 6 8 0 22-8 26 7 "Милан" 14 6 4 4 24-16 22 8 "Болонья" 13 5 6 2 18-16 21 9 "Удинезе" 14 5 2 7 16-21 17

"Бьянконери" установили новый рекорд клуба по ничьим в календарном году в Серии А - 18. Предпоследняя была совершенно унылой нулевкой против "Милана". После нее еще и состоялась нулевка с "Астон Виллой" в Лиге Чемпионов в гостях. Более живая, но также серая. До этого же в лиге состоялась победа в дерби - 2:0. Солидная, но, как оказалось, мало меняющая.

В последнем матче - в лиге в Лечче - в первом тайме подопечные Мотты играли серо, неярко, но доминировали, во втором же в открытой игре без центра поля просто проигрывали сопернику. Весь матч они проиграли по ударам по воротам и в створ. Удалось забить гол дальним ударом с рикошетом. Но в добавленное время была пропущена фланговая контратака - 1:1.

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Мотта заявил, что во втором тайме у его команды просто закончились силы, но признал, что гола можно было избежать. Он не собирается впадать в панику, говорит, что нужно извлечь уроки и мыслить позитивно. Но пока лига и Лига Чемпионов убегают. В том числе и в атаке. В последних пяти матчах во всех турнирах разница мячей "Юве" - 4:2. Отличная оборона, унылая атака.

Еще и "Болонья" догоняет. Она также начала сезон с множества ничьих в лиге - шести в первых восьми матчах. Но в последних пяти уже с четырьмя победами. Причем забила в них девять мячей, то есть ее плохая реализация начинает поправляться.

В последних двух матчах во всех турнирах она еще и победила очень уверенно. Да, команды из зоны вылета дома - 3:0 над "Венецией" в лиге, 4:0 над "Монцей" в Кубке. Сама игра посреди недели в Кубке - недостаток про сравнению с "Ювентусом". А до этих двух матчей состоялись 0:3 от "Лацио" в лиге и 1:2 от "Лилля" в Лиге Чемпионов. Но в первом "россоблу" достойно играли вдесятером с 32-ой минуты.

Винченцо Итальяно доволен характером и жизнью команды в последних двух матчах после тех двух неудач. Увидел прогресс в реализации.

Обе команды в Топ-3 лиги по владению мячом, но даже не в Топ-9 по ударам по воротам. "Ювентус" пытается много владеть мячом, играть агрессивно, высоко. Но эффективность этих действий невелика, креатив невелик. Так же пытается играть и "Болонья", команда, которую Мотта тренировал в предыдущем сезоне. И также с большими проблемами с эффективностью.

Цифры и факты

Три последние и четыре из пяти последних матчей между командами завершились вничью, в одним из пяти выиграл "Ювентус". А прямо перед этим "Ювентус" выиграл 11 очных матчей в лиге подряд. Он не проигрывал "Болонье" в последних 26-ти очных матчах во всех турнирах

В Турине последний очный матч завершился со счетом 1:1, до этого "Ювентус" победил - 3:0, до этого также был 1:1, а до этого "Ювентус" выиграл восемь матчей в лиге и во всех турнирах подряд. В последних 13-ти таких во всех турнирах он не проигрывал

"Ювентус" не проигрывал в 22-их последних матчах лиги на всех полях, но из них 14 ничьих. В том числе в четырех из шести последних

"Болонья" проиграла лишь два матча в лиге в нынешнем сезоне и лишь один - в последних 12-ти матчах при пяти победах и шести ничьих. Правда, один проигранный состоялся в предыдущем гостевом матче - 0:3 от "Лацио"

"Ювентус" - лидер Серии А по ничьим в этом сезоне - восемь. На счету "Болоньи" шесть ничьих и она четвертая в лиге в этом. Но таких в пяти последних ее матчах лиги не было - четыре победы и поражение

В шести последних домашних матчах лиги результаты "Ювентуса" - две победы и четыре ничьи. В 14-ти последних таких он не проигрывал, но из них восемь ничьих

Поражение от "Лацио" прервало серию "Болоньи" из пяти гостевых матчей лиги без них - три победы, две ничьи

"Ювентус" не пропускал в трех из четырех последних матчей лиги, при этом забивал в восьми из девяти последних. "Болонья" не пропускала в трех из пяти последних таких, а забивала в пяти из шести последних

Сегодня впервые в своей истории "Ювентус" может оформить 11 "сухих" матчей в 15-ти первых турах сезона в Серии А

Последние матчи команд

Кадры

В Лечче "Ювентус" сумел привезти лишь 13 полевых игроков первой команды. Причем двое из них стали такими лишь в этом сезоне. На этот раз ожидаются целых 16. Плюс Савона, Аджич и Влахович. Первые двое также стали игроками первой команды в этом сезоне, а вот с возвращением второго в атаке наконец-то сыграет чистый центрфорвард.

В связи с этим появляются даже две дилеммы. Савона или Данило справа в обороне и Йилдиз или Веа слева в атаке.

В "Болонье" Эбишер, Эль-Аззузи, Камбиаги - старые травмы. Новые - защитник Ликояннис и автор пяти голов за последние сорок дней во всех турнирах вингер Орсолини. Но им есть замена. Бывший игрок "Ювентуса" вингер Илинг-Джуниор или форвард Одгар - разные тактические ходы на флангах атаки.

Капитан Фергюсон выздоравливает и уже получал игровые минуты, в том числе в стартовом составе. Но не рано ли бросать его на "Ювентус"?

Вингер Ндой сделал дубль в предыдущем туре, форвард Кастро забил в Кубке.

"Ювентус": Ди Грегорио, Данило, Гатти, Калулу, Камбиазо, Локателли, К. Тюрам, Консейсау, Коопмейнерс, Веа, Влахович

"Болонья": Скорупски, Пош, Лукуми, Беукема, Миранда, Фройлер, Побега, Моро, Ндой, Кастро, Одгар

Ставки и коэффициенты

Прогноз: Ювентус - Болонья 2:1

Ожидаем много красивых атак, но плохое их завершение. Ожидаем качели, агрессивную игру обеих. Если вдруг поправят качество ударов, и начнет залетать - может получиться яркая игра. А результат? Любой возможен, но "Ювентус" играет дома, да и уже должен понять, что пора побеждать. Влахович может отметить возвращение голом.