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Пути назад нет. Кроме пути в зону вылета. Рома - Лечче. Анонс и прогноз матча Серии А на 07.12.2024
"Рома" должна осознать, что она - аутсайдер
Getty Images/Global Images Ukraine
Встреча команд с 15-16 мест, опережающих зону вылета на два очка. Прямая битва в борьбе против вылета. Таким является нынешнее дерби "джаллоросси". Причем "Лечче" сейчас в лучшей форме, чем "Рома". В первых двух матчах нового тренера в лиге набрал четыре очка. Римляне в таких же за то же время - ноль. Сумеют ли последние наконец-то проснуться?
Серия А. 15-й тур
7 декабря. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Лечче"
Главный арбитр: Даниэле Киффи
Состояние команд
|7
|14
|6
|4
|4
|24-16
|22
|8
|13
|5
|6
|2
|18-16
|21
|9
|14
|5
|2
|7
|16-21
|17
|10
|14
|3
|7
|4
|10-14
|16
|11
|14
|4
|3
|7
|16-20
|15
|12
|15
|3
|6
|6
|21-25
|15
|13
|14
|3
|5
|6
|15-24
|14
|14
|14
|3
|5
|6
|13-24
|14
|15
|14
|3
|4
|7
|14-20
|13
|16
|14
|3
|4
|7
|7-22
|13
|17
|14
|4
|0
|10
|17-33
|12
|18
|14
|2
|5
|7
|14-26
|11
|19
|14
|1
|7
|6
|12-17
|10
|20
|14
|2
|2
|10
|11-25
|8
Можно сказать, что "Рома" не спит. В трех матчах с Клаудио Раньери во всех турнирах боролась. Лидеру лиги "Наполи" в гостях проиграла лишь со счетом 0:1, прилично выглядя после пропущенного на 54-ой минуте, против "Тоттенхэма" в Лондоне в Лиге Европы отвечала ударом на удар и в итоге сравняла на 91-ой минуте (2:2). "Аталанту" дома в лиге больше часа сковывала и задерживала.
Впрочем, бергамцам она проиграла последние 28 минут матча по ударам по воротам со счетом 3:12, пропустила дважды и проиграла. Тем самым лишь продолжив свои ужасные серии в лиге, которые не выдавала 16-19 лет. Она на данный момент аутсайдер, должна осознать это, бороться, цепляться за каждый результат. Раньери и заявляет, что декабрь станет для нее решающим.
"Лечче" сменил тренера одновременно с "Ромой". Марко Джампаоло пришел вместо Луки Готти и начал гораздо лучшими результатами, чем Раньери. Победил в гостях "Венецию" (1:0) и сыграл вничью дома с "Ювентусом" (1:1). Причем против последнего в закрытом и неудачном первом тайме многое не позволял и не пропустил, а во втором в совершенно открытой игре даже переигрывал гранда.
Тот матч он выиграл по ударам по воротам и в створ, и гол в добавленное время, который сравнял счет, совершенно заслужил. А пропускал с удара издали с рикошетом.
Джампаоло отмечает, что с Раньери "Рома" играет хорошо и так низко в таблице случайно. А сам Раньери говорит, что настоящий сезон начинается сейчас, и декабрь покажет, из чего его команда сделана и чего стоит. Призывает играть умно и нацеленно, бороться за каждый мяч, "умирать на поле".
Интересно отметить некую симметрию части последних результатов "Ромы" и "Лечче". Обе были больно побиты "Фиорентиной" (1:5, 0:6), но "Наполи" в гостях проиграли лишь со счетом 0:1, "Болонье" также проиграли с разницей в один мяч. Также в этом сезоне обе переиграли "Венецию" с разницей в один мяч, обе сыграли вничью с "Ювентусом".
Последние матчи команд
Кадры
У "Ромы" выбыл опорник Кристанте. Но в любом случае Паредес заиграл у Раньери. Больше проблем в центре обороны - Хуммельс и Эрмосо под вопросом. Возможно, придется вернуться к двум центральным защитникам. Также ожидается изменение на правом фланге - Салемакерс окончательно выздоровел.
Неясна ситуация с Артемом Довбиком. Он заболел, но вроде ему уже лучше. Хотя в целом физическая форма украинца слаба, как и игровая. Раньери очень хвалит его за "греко-римскую борьбу" с защитниками "Аталанты", но всего два удара в трех матчах под началом Клаудио - очень мало. Артему лучше отдохнуть. Тогда Шомуродов? Или "фальшивая девятка"? Дибала, Эль-Шаарави, Суле?
У "Лечче" вылетел главный левый защитник Галло. Вернется на позицию Доргу, который гораздо полезнее справа в атаке? Скорее защитники Жан или Пельмар попробуют. Кроме того, Ребич вышел на замену против "Ювентуса" и забил. Найдет ли благодаря этому место в стартовом составе? И где - на фланге или в центре атаки?
"Рома": Свилар, Челик, Манчини, Ндика, Анхелиньо, Салемакерс, Паредес, М. Коне, Эль-Шаарави, Писилли, Дибала
"Лечче": Фальконе, Жилбер, Баширотто, Гашпар, Пелмар, Рамадани, Кулибали, Рафия, Доргу, Крстович, Моренте
Цифры и факты
- Последний очный матч состоялся в Лечче и завершился со счетом 0:0. В целом в последних шести на всех полях в лиге "Рома" победила четырежды и дважды сыграла вничью, а прямо перед этими шестью проиграла. В последних четырех она дважды победила и дважды сыграла вничью
- В Риме в семи последних очных матчах лиги "Рома" победила, причем в последних двух - со счетом 2:1. Она проиграла в первом таком в истории, но в последующих не проигрывала - 15 побед и две ничьи
- "Рома" проиграла в шести из семи последних матчей Серии А, чего с ней не случалось с 2005-го года, проиграла четыре матча лиги подряд, чего с ней не случалось с 2008-го
- Дома в лиге "Рома" проиграла три из четырех последних матчей, выиграв один, четыре из семи последних, выиграв три. Вничью дома в лиге она не играла в восьми последних матчах. А на всех полях в лиге - в семи последних
- "Лечче" выиграл один из четырех последних матчей лиги на всех полях, но и проиграл лишь один из них. В последних пяти матчах лиги на всех полях на его счету две победы, две ничьи и поражение в гостях от "Болоньи" со счетом 0:1. Перед же этими пятью он проиграл четыре подряд
- "Лечче" выиграл последний матч в лиге в гостях после четырех поражений подряд в таких. В последних девяти гостевых в лиге он побеждал однажды, пять раз проиграл и трижды сыграл вничью
- В последних шести матчах лиги на всех полях и в четырех последних гостевых "Лечче" не проигрывал с разницей более одного мяча
Прогноз: Рома - Лечче 1:0
"Роме" придется дома доминировать. Хотя она такое не любит, особенно - Раньери. А "Лечче" будет пытаться ловить на контратаках, как не раз ловил "Ювентус". Тактически матч удобнее для гостей. И они уже показывали организованность, хорошую оборону. Даже в последних матчах с Готти. Хотя хозяева, разумеется, гораздо выше классом. Пора уже показывать его. Пути назад нет.
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