Пути назад нет. Кроме пути в зону вылета. Рома - Лечче. Анонс и прогноз матча Серии А на 07.12.2024

Встреча команд с 15-16 мест, опережающих зону вылета на два очка. Прямая битва в борьбе против вылета. Таким является нынешнее дерби "джаллоросси". Причем "Лечче" сейчас в лучшей форме, чем "Рома". В первых двух матчах нового тренера в лиге набрал четыре очка. Римляне в таких же за то же время - ноль. Сумеют ли последние наконец-то проснуться?

Серия А. 15-й тур

7 декабря. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Лечче"

Главный арбитр: Даниэле Киффи

Состояние команд

7 "Милан" 14 6 4 4 24-16 22 8 "Болонья" 13 5 6 2 18-16 21 9 "Удинезе" 14 5 2 7 16-21 17 10 "Эмполи" 14 3 7 4 10-14 16 11 "Торино" 14 4 3 7 16-20 15 12 "Парма" 15 3 6 6 21-25 15 13 "Кальяри" 14 3 5 6 15-24 14 14 "Дженоа" 14 3 5 6 13-24 14 15 Рома 14 3 4 7 14-20 13 16 Лечче 14 3 4 7 7-22 13 17 Верона 14 4 0 10 17-33 12 18 Комо 14 2 5 7 14-26 11 19 Монца 14 1 7 6 12-17 10 20 Венеция 14 2 2 10 11-25 8

Можно сказать, что "Рома" не спит. В трех матчах с Клаудио Раньери во всех турнирах боролась. Лидеру лиги "Наполи" в гостях проиграла лишь со счетом 0:1, прилично выглядя после пропущенного на 54-ой минуте, против "Тоттенхэма" в Лондоне в Лиге Европы отвечала ударом на удар и в итоге сравняла на 91-ой минуте (2:2). "Аталанту" дома в лиге больше часа сковывала и задерживала.

Впрочем, бергамцам она проиграла последние 28 минут матча по ударам по воротам со счетом 3:12, пропустила дважды и проиграла. Тем самым лишь продолжив свои ужасные серии в лиге, которые не выдавала 16-19 лет. Она на данный момент аутсайдер, должна осознать это, бороться, цепляться за каждый результат. Раньери и заявляет, что декабрь станет для нее решающим.

"Лечче" сменил тренера одновременно с "Ромой". Марко Джампаоло пришел вместо Луки Готти и начал гораздо лучшими результатами, чем Раньери. Победил в гостях "Венецию" (1:0) и сыграл вничью дома с "Ювентусом" (1:1). Причем против последнего в закрытом и неудачном первом тайме многое не позволял и не пропустил, а во втором в совершенно открытой игре даже переигрывал гранда.

Тот матч он выиграл по ударам по воротам и в створ, и гол в добавленное время, который сравнял счет, совершенно заслужил. А пропускал с удара издали с рикошетом.

Джампаоло отмечает, что с Раньери "Рома" играет хорошо и так низко в таблице случайно. А сам Раньери говорит, что настоящий сезон начинается сейчас, и декабрь покажет, из чего его команда сделана и чего стоит. Призывает играть умно и нацеленно, бороться за каждый мяч, "умирать на поле".

Интересно отметить некую симметрию части последних результатов "Ромы" и "Лечче". Обе были больно побиты "Фиорентиной" (1:5, 0:6), но "Наполи" в гостях проиграли лишь со счетом 0:1, "Болонье" также проиграли с разницей в один мяч. Также в этом сезоне обе переиграли "Венецию" с разницей в один мяч, обе сыграли вничью с "Ювентусом".

Последние матчи команд

Кадры

У "Ромы" выбыл опорник Кристанте. Но в любом случае Паредес заиграл у Раньери. Больше проблем в центре обороны - Хуммельс и Эрмосо под вопросом. Возможно, придется вернуться к двум центральным защитникам. Также ожидается изменение на правом фланге - Салемакерс окончательно выздоровел.

Неясна ситуация с Артемом Довбиком. Он заболел, но вроде ему уже лучше. Хотя в целом физическая форма украинца слаба, как и игровая. Раньери очень хвалит его за "греко-римскую борьбу" с защитниками "Аталанты", но всего два удара в трех матчах под началом Клаудио - очень мало. Артему лучше отдохнуть. Тогда Шомуродов? Или "фальшивая девятка"? Дибала, Эль-Шаарави, Суле?

У "Лечче" вылетел главный левый защитник Галло. Вернется на позицию Доргу, который гораздо полезнее справа в атаке? Скорее защитники Жан или Пельмар попробуют. Кроме того, Ребич вышел на замену против "Ювентуса" и забил. Найдет ли благодаря этому место в стартовом составе? И где - на фланге или в центре атаки?

"Рома": Свилар, Челик, Манчини, Ндика, Анхелиньо, Салемакерс, Паредес, М. Коне, Эль-Шаарави, Писилли, Дибала

"Лечче": Фальконе, Жилбер, Баширотто, Гашпар, Пелмар, Рамадани, Кулибали, Рафия, Доргу, Крстович, Моренте

Цифры и факты

Последний очный матч состоялся в Лечче и завершился со счетом 0:0. В целом в последних шести на всех полях в лиге "Рома" победила четырежды и дважды сыграла вничью, а прямо перед этими шестью проиграла. В последних четырех она дважды победила и дважды сыграла вничью

В Риме в семи последних очных матчах лиги "Рома" победила, причем в последних двух - со счетом 2:1. Она проиграла в первом таком в истории, но в последующих не проигрывала - 15 побед и две ничьи

"Рома" проиграла в шести из семи последних матчей Серии А, чего с ней не случалось с 2005-го года, проиграла четыре матча лиги подряд, чего с ней не случалось с 2008-го

Дома в лиге "Рома" проиграла три из четырех последних матчей, выиграв один, четыре из семи последних, выиграв три. Вничью дома в лиге она не играла в восьми последних матчах. А на всех полях в лиге - в семи последних

"Лечче" выиграл один из четырех последних матчей лиги на всех полях, но и проиграл лишь один из них. В последних пяти матчах лиги на всех полях на его счету две победы, две ничьи и поражение в гостях от "Болоньи" со счетом 0:1. Перед же этими пятью он проиграл четыре подряд

"Лечче" выиграл последний матч в лиге в гостях после четырех поражений подряд в таких. В последних девяти гостевых в лиге он побеждал однажды, пять раз проиграл и трижды сыграл вничью

В последних шести матчах лиги на всех полях и в четырех последних гостевых "Лечче" не проигрывал с разницей более одного мяча

Прогноз: Рома - Лечче 1:0

"Роме" придется дома доминировать. Хотя она такое не любит, особенно - Раньери. А "Лечче" будет пытаться ловить на контратаках, как не раз ловил "Ювентус". Тактически матч удобнее для гостей. И они уже показывали организованность, хорошую оборону. Даже в последних матчах с Готти. Хотя хозяева, разумеется, гораздо выше классом. Пора уже показывать его. Пути назад нет.