Наполи - Лацио. Анонс и прогноз матча Серии А на 08.12.2024

"Наполи" подвергся сильной критике за выставление 11-ти запасных в матче Кубка в четверг в гостях против "Лацио". Даже пришлось выступить президенту клуба Аурелио Де Лаурентису, защищавшему Антонио Конте. Но все это выглядело как отказ от Кубка, как принесение его в жертву. Окажется ли жертва оправданной и приведет ли к успеху в матче лиги дома в воскресенье против того же "Лацио"?

Серия А. 15-й тур

8 декабря. 21:45. Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Лацио"

Главный арбитр: Андреа Коломбо

Состояние команд

1 "Аталанта" 15 11 1 3 38-17 34 2 "Наполи" 14 10 2 2 21-9 32 3 "Интер" 14 9 4 1 34-15 31 4 "Фиорентина" 13 8 4 1 27-10 28 5 "Лацио" 14 9 1 4 29-17 28 6 "Ювентус" 15 6 9 0 24-10 27 7 "Милан" 14 6 4 4 24-16 22

"Лацио" также сменил много игроков в том матче - восемь. Но все же выставил на матч капитана Дзакканьи, опытного Педро, важного опорника Ровеллу. Да и его запасные имеют в разы больше игровой практики, игровых минут в Серии А и Лиге Европы и неплохо помогают, отличаются. Запасные же "Наполи" засели в глубоком запасе, незаметны, и его стартовый состав в матче лиги нет никаких проблем угадать.

В четверг Конте даже замены начал на 72-ой минуте, при том, что уже на 50-ой счет был 1:3. Да и не всех выпустил. Кварацхелия, Ангисса остались в запасе. Еще и вместо атакера Распадори при том же счете 1:3 вышел опорник Лоботка. Явные признаки того, что этот матч был ему не нужен.

И такое решение Антонио рискованно из-за не лучшей формы команды в последнее время. Два последних матча в лиге она выиграла у жутко кризисных "Ромы" и "Торино" лишь со счетом 1:0, играя до первого гола (на 54-ой и 31-ой минутах соответственно), а затем глубоко засыпая. До этого же она еле спаслась от "Интера" в гостях (1:1) и влетела дома "Аталанте" (0:3), которая прямо сейчас на первом месте.

"Лацио" подходил к Кубку не в лучшей форме. Сыграл вничью дома с "Лудогорцем" в Лиге Европы (0:0) и проиграл в Парме в лиге (1:3). Правда, сильно жаловался на судейство, а игру Марко Барони отнюдь не считал плохой, отмечая доминирование и созданные моменты. Считал продолжением серии из семи побед подряд во всех турнирах, 11-ти побед в 12-ти матчах. Но все же победа в Кубке была нужна.

Барони очень доволен игрой в четверг, показавшей, по его мнению, рост и характер команды. Но осознает, что в воскресенье будет совсем иная игра.

Ожидается, что дома "Наполи" будет больше доминировать. Но это подходит "Лацио", который блестяще играет на стремительных контратаках, и не подходит самим неаполитанцам, которым тяжело с мячом в позиционной атаке, тяжело вообще в последнее время. А вот от обороны, на контратаках они действуют с эффективностью всех команд Конте. Так что многое может зависеть от того, кто забьет ранний гол.

Последние матчи команд

Кадры

Стартовый состав Барони трудно предсказать из-за отличной игры дублеров в четверг. Также - из-за травм и дисквалификаций. Отсутствуют Весино и Ровелла. Оба - опорники. Барони практически рассказал, что заменит их Деле-Баширу. В центре обороны вернется Романьоли. Нослин, автор хет-трика в четверг, постарается сдвинуть или справа в атаке Исаксена, или в ее центре Кастельяноса.

Возвращаются после травм левый защитник автор восьми ассистов Тавареш и форвард автор шести голов Диа, но вряд ли их сразу же бросят в стартовый состав.

Состав же Конте нет никаких проблем предсказать. Вновь 11 замен, назад к лидерам. При этом следует отметить, что лидеры атаки - Ромелу Лукаку и Хвича Кварацхелия - в плохой форме. С 30-го октября на двоих забили лишь один мяч (бельгиец). А вот располагающийся чуть далее Скотт МакТоминей - в отличной. Он забил победный мяч "Торино", и болельщики "Наполи" его просто обожают.

"Лацио": Проведель, Лаццари, Хила, А. Романьоли, Лука Пеллегрини, Гендузи, Деле-Баширу, Исаксен, Педро, Дзакканьи, Кастельянос

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Оливера, Лоботка, Ангисса, МакТоминей, Политано, Лукаку, Кварацхелия

Цифры и факты

"Лацио" не проиграл в четырех последних очных матчах во всех турнирах (три победы и ничья), но прямо перед этим проиграл четыре таких подряд

В Неаполе "Лацио" выиграл два последних очных матча во всех турнирах (с результатами 2:1 и 1:0), но до этого шесть подряд проиграл

В трех из пяти последних очных матчей в лиге было забито три мяча, в еще одном - один, в еще одном - ноль. Выходит десять мячей в пяти последних, по два за матч в среднем

В шести последних матчах лиги на всех полях против всех "Лацио" пять раз выиграл и однажды проиграл, правда, поражение состоялось в последнем

В семи последних домашних матчах лиги "Наполи" выиграл шесть раз и однажды проиграл

В четырех последних гостевых матчах лиги "Лацио" выиграл дважды и проиграл дважды. В девяти последних таких он выиграл трижды, дважды сыграл вничью и четырежды проиграл. В семи последних гостевых матчах во всех турнирах он пять раз выиграл и дважды проиграл

"Наполи" не пропускал в пяти из последних семи матчей лиги на всех полях. Четыре из них выиграв со счетом 1:0. Он забивал в восьми из девяти последних матчей лиги на всех полях

"Лацио" забивал в 20-ти из 21-го последнего матча лиги на всех полях, а пропускал в трех из последних шести

Лишь однажды в своей истории "Наполи" не пропускал как минимум в десяти из 15-ти первых туров сезона в Серии А - в сезоне 1970/71. В нынешнем такое достижение повторится в случае матча против "Лацио" в воскресенье без пропущенных

Прогноз: Наполи - Лацио 1:1

"Наполи" практически отдохнул в четверг, ныне играет дома, уже не раз доказывал, что умеет добывать результат в лиге, даже если приходится выгрызать 1:0. А "Лацио" может впасть в эйфорию. Кроме того, в гостях "орлы" слабее, чем дома. Хотя не в Неаполе, где выиграли два последних матча. Они еще и также хорошо ротировали состав в четверг, спокойны после победы, а "везувиани" нервничают.

Любой результат здесь возможен, но ничья без особого обилия голов наиболее логична.