Удинезе - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 14.12.2024

Девять туров подряд "Наполи" удерживал первое место в Серии А. Удерживал на зубах, с большим трудом. В итоге довольно ожидаемо потерял его. Теперь он боится, что покатится. Как покатился "Удинезе", вышедший на первое место в лиге после четвертого тура. Фриуланцы с тех пор скатились в середняки. Впрочем, всегда готовы укусить. Особенно - дома.

Серия А. 16-й тур

14 декабря. 19:00. Удине. "Блюэнерджи Арена"

"Удинезе" - "Наполи"

Главный арбитр: Даниэле Довери

Состояние команд

1 "Аталанта" 15 11 1 3 38-17 34 2 "Наполи" 15 10 2 3 21-10 32 3 "Интер" 14 9 4 1 34-15 31 4 "Фиорентина" 14 9 4 1 28-10 31 5 "Лацио" 15 10 1 4 30-17 31 6 "Ювентус" 15 6 9 0 24-10 27 7 "Милан" 14 6 4 4 24-16 22 8 "Болонья" 14 5 7 2 20-18 22 9 "Удинезе" 15 6 2 7 18-22 20 10 "Эмполи" 16 4 7 5 14-16 19 11 "Торино" 16 5 4 7 17-20 19

Чувствовалось, что потеря "Наполи" лидерства близка после 1:0, 1:0, 2:0, 0:3, 1:1, 1:0, 1:0 в лиге. Такие результаты намекали на скорое падение. Намекало и поражение в Кубке от "Лацио". Хотя и состоялось при игре стопроцентно вторым составом. Антонио Конте надеялся принести в жертву Кубок в пользу лиги, но футбольные боги наказали его.

Матч в Неаполе против того же "Лацио" в лиге (0:1) подчеркнул ту же проблему - неумение дома превращать огромные проценты владения мячом даже в опасные моменты. Так было и против "Аталанты", и против "Ромы", и против "Лечче". Болезнь известная. Неаполитанцы обычно теряют очки не из-за множества пропущенных, а из-за недостатка забитых.

Проблему признает и Конте, требуя улучшения качества острых передач в атакующей трети поля. "Мы не впервые проводим много времени на половине поля соперника, но не извлекаем из этого достаточно". Он доволен доминированием, агрессивной игрой, считает, что команда на правильном пути, несмотря на ухабы на дороге. Но считают ведь результаты.

Наставник "везувиани" заявляет, что ничего после потери первого места не изменилось, и команда продолжает тяжело работать. Он надеется увидеть ее ответ на последние неудачи. Надеется увидеть интенсивность и страсть на протяжении всего матча, а также ментальный рост.

"Удинезе" после выхода на первое место в лиге в шести матчах во всех турнирах чередовал победы с поражениями. Затем проиграл четыре из пяти матчей при одной ничьей. И лишь затем, в последнем туре, переиграл в гостях "Монцу" из зоны вылета со счетом 2:1. Проиграв матч по ударам по воротам со счетом 10:27, но преуспев в его решающие моменты.

Главный тренер Коста Руньяич на поле бурно праздновал победу над "Монцей", говорил о ее важности, о страданиях в том матче, об интенсивности игры и самоотдаче подопечных.

Если фриуланцы сигнализируют этой победой о возвращении своего известного цинизма, своей известной организованности - неаполитанцам будет тяжело. Вопрос в том, насколько команды желают владеть мячом, доминировать. На словах обе желают. Но на деле владение мячом им несоменно во вред. Оборона и вертикальные контратаки - хлеб обеих.

Кто заставит соперника владеть мячом и будет ловить его на контратаках? Тот, скорее всего, и победит.

Конте говорит о сопернике как о физически мощной команде, против которой понадобится лучшее выступление.

Последние матчи команд

Кадры

Проблемы "Наполи" далеко не в последнюю очередь проистекают из молчания лидеров его атаки. Ромелу Лукаку с 30-го октября забил лишь один мяч, Маттео Политано не забил ни одного с сентября. Хвича Кварацхелия не забил ни одного с 30-го октября, а теперь еще и получил травму.

Его должен заменить Давид Нерес (не забивавший с четвертого октября), хотя Конте отказался подтвердить это. Говоря, что пробовал различные варианты, различные схемы. Возможно, из-за этой потери он даже вернется к игре с тремя центральными защитниками - 3-5-2 с Распадори или Симеоне в атаке вместе с Лукаку. Распадори - также вариант на левый фланг вместо Кварацхелии.

В остальном же состав команды Конте очень легко предсказать. В Кубке он выставил 11 запасных и поплатился, вылетев от "Лацио" и получив огромную порцию критики. В лиге же выпускает всегда тех же основных. Из них следует выделить Скотта МакТоминея, забившего последний гол команды в лиге - победный над "Торино" в гостях.

"Удинезе" в двух последних матчах отошел от игры с тремя центральными защитниками. Но форвардов все равно двое. Лукка забил "Монце", Товен не забивал с сентября и не отдавал ассистов более месяца. Хотя Руньяич напомнил о других форвардах. Даже о возвращении Алексиса Санчеса, не игравшего с начала сезона из-за травмы. Не будет играть форвард Дэвис, получивший повреждение.

Травмы также у первого вратаря Окойе, которого уже в Монце менял Сава, и полузащитника Сарраги, вылетевшего как раз там. Пайеро вылетел ранее. Так что ожидается дебют в стартовом составе в полузащите 21-летнего Атты. Возвращается защитник Туре, в последних своих четырех матчах получивший две красные карточки и забивший в собственные ворота.

"Удинезе": Сава, Эхизибе, Джаннетти, Бийол, Земура, Эккеленкамп, Карлстрем, Ловрич, Атта, Товен, Лукка

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Оливера, Лоботка, Ангисса, МакТоминей, Политано, Лукаку, Нерес

Цифры и факты

"Наполи" выиграл семь из девяти последних очных матчей при двух ничьих. Он не проигрывал этому сопернику в 16-ти последних матчах лиги - 13 побед и три ничьи. При этом в Удине два последних очных матча завершились со счетом 1:1. Как и три из последних пяти при двух победах "Наполи"

Победа над "Монцей" прервала серию "Удинезе" из пяти матчей лиги без них - ничья и четыре поражения

Дома в лиге "Удинезе" проиграл два последних матча со счетом 0:2, но прямо перед этим выиграл два с результатами 1:0 и 2:0. В последних девяти домашних матчах лиги он проиграл трижды, четырежды победил и дважды сыграл вничью

"Наполи" выиграл два из пяти последних матчей лиги, оба со счетом 1:0. Остальные три результата за это время - два поражения и ничья

Из пяти последних побед "Наполи" четыре состоялись со счетом 1:0

В пяти последних матчах лиги и в семи из восьми последних таких "Наполи" забивал не более одного мяча. Как и в шести последних матчах во всех турнирах и в восьми из девяти таких. "Удинезе" забил более одного мяча в последнем таком (два), но до этого не забивал столько в четырех матчах лиги подряд

"Удинезе" пропускал в шести последних матчах лиги

Прогноз: Удинезе - Наполи 0:1

В Удине всем тяжело. Сам "Наполи" там не побеждал дважды подрад. "Ювентус", хотя и выиграл со счетом 2:0 в ноябре, должен благодарить своего вратаря и каркас ворот. "Интер" выиграл со счетом 3:2 в сентябре. А "Лацио" даже проиграл. Хотя это было во втором туре, а с тех пор фриуланцы ослабели. Неаполитанцам же очень нужна победа. Вновь 1:0?