Болонья - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Серии А на 15.12.2024

Апеннинское дерби. Еще и в успешный период одновременно для обеих команд, что в последние десятилетия случалось очень нечасто. "Болонья" играет в Лиге Чемпионов, "Фиорентина" рвется туда, обе в последние недели в очень хорошей форме. Еще и личное дерби Винченцо Итальяно, тренировавшего в трех предыдущих сезонах вторую, а ныне тренирующего первую. Должно быть очень интересно.

Серия А. 16-й тур

15 декабря. 16:00. Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Фиорентина"

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Болонья - Фіорентина Смотреть трансляцию

Состояние команд

2 "Наполи" 15 10 2 3 21-10 32 3 "Интер" 14 9 4 1 34-15 31 4 "Фиорентина" 14 9 4 1 28-10 31 5 "Лацио" 15 10 1 4 30-17 31 6 "Ювентус" 15 6 9 0 24-10 27 7 "Милан" 14 6 4 4 24-16 22 8 "Болонья" 14 5 7 2 20-18 22 9 "Удинезе" 15 6 2 7 18-22 20 10 "Эмполи" 16 4 7 5 14-16 19

В последних двух матчах "Болонья" вернулась к результатам, которых ранее было слишком много - ничьим. Хотя 0:0 в гостях против "Бенфики" в Лиге Чемпионов, учитывая проблемы "россоблу" в этом турнире - хороший результат. А 2:2 в гостях против "Ювентуса" в лиге ознаменовался хорошей игрой, выносом соперника в первые полчаса, мощным началом второго тайма и преимуществом в счете - 2:0.

Победа была упущена лишь в добавленное время, и Итальяно четко заявил о потере двух очков. Говоря также о хорошей игре, прогрессе команды. Он очевиден, учитывая этот матч и четыре победы в пяти в лиге прямо перед ним. Поражение состоялось лишь от "Лацио", когда пришлось играть вдесятером с 32-ой минуты.

У "Фиорентины" в начале сезона также было слишком много ничьих. Но она к ним не возвращается. А побеждает. Восемь побед в лиге подряд - лучшая серия команды с 1960-го года. Девять побед и ничья в последних десяти матчах там. Еще и в Лиге Конференций в четверг ЛАСК был побежден со счетом 7:0. В клубе и в городе в замечательном настроении, часто хвалят Раффаэле Палладино.

Правда, кое-какие претензии имеются. Полторы недели тому "фиалки" вылетели из Кубка дома в другом дерби - против "Эмполи". Уступив в серии пенальти. А в последнем матче лиги дома после 50-ой минуты даже не пробивали по воротам аутсайдера "Кальяри". С другой стороны, оставили его без ударов в створ ворот с 12-ой минуты. А свой гол нашли на 24-ой и в итоге победили.

Тихо в их стане не было. Потеря сознания Эдоардо Бове во время матча против "Интера" вызвала сильное потрясение. А в последние дни агент запасных игроков Фабиано Паризи и Кристиано Бираги мутил воду резонансными заявлениями против Палладино. Сумеет ли команда оставить эти эпизоды позади?

Итальяно очень любит владение мячом, которое, правда, часто стерильное. В последние недели оно начало работать. А Палладино как раз владение не любит, а любит быстрые вертикальные атаки. От наследия Итальяно "фиалки" уже почти отказались. Будет любопытно увидеть в очном матче, насколько.

Последние матчи команд

Кадры

"Болонья" испытывает проблемы с травмами, особенно - на флангах обороны. Миранда в лазарете, Пош и Ликояннис вернулись, но вряд ли готовы к стартовому составу. Вновь придется ставить правого защитника Холма на левый фланг? В Лиссабоне он отыграл там очень хорошо. А Казале - в центре обороны. Останется там за счет Лукуми?

Также продолжает отсутствовать один из лидеров команды Орсолини, автор шести голов в сезоне в лиге. Хотя Ндой начал забивать. Как и форвард Кастро. Слева же сыграет либо Одгар, либо Илинг-Джуниор, либо Урбански. В центре под форвардом должен сыграть Домингес. Хотя капитан Фергюсон набирает форму.

"Фиорентина", разумеется, без Бове. Но больше у нее серьезных потерь нет. Даже положительная головная боль насчет размещения Гудмундссона, Бельтрана, Кольпани и Соттила на трех позициях в атаке. Состав в обороне остается стабильным, то есть без Паризи и Бираги. А атаку возглавит Кен, автор 13-ти голов в сезоне во всех турнирах, правда, в последних двух матчах не забивавший.

"Болонья": Скорупски, Де Сильвестри, Беукема, Казале, Холм, Фройлер, Побега, Домингес, Ндой, Одгар, Кастро

"Фиорентина": Де Хеа, Додо, Комуццо, Раньери, Гозенс, Адли, Катальди, Кольпани, Гудмундссон, Соттил, Кен

Цифры и факты

В предыдущем сезоне команды обменялись в лиге домашними победами (2:0 "Болоньи", 2:1 "Фиорентины"), в позапрошлом "Болонья" выиграла оба очных матча со счетом 2:1, за сезон до этого оба выиграла "Фиорентина" (1:0, 3:2), а за сезон до этого состоялись две ничьи

В Болонье местная команда выиграла два последних очных матча, но прямо перед этим не выиграла восемь таких подряд - четыре ничьи и четыре поражения

"Фиорентина" выиграла восемь последних матчей лиги против всех - ее лучшее достижение с 1960-го года. Разница мячей в них - 21:3. При этом четыре из этих побед одержаны с разницей в один мяч

"Фиорентина" выиграла четыре последних гостевых матча лиги, не пропустив в них. Она не проигрывала и не пропускала в пяти последних (также ничья 0:0)

"Фиорентина" забивала в десяти из 11-ти последних гостевых матчей лиги и в 11-ти из 12-ти последних матчей лиги на всех полях

"Болонья" проиграла лишь один матч лиги из последних 12-ти на всех полях - также пять побед и шесть ничьих. Дома она не проиграла ни один из последних десяти таких - три победы, семь ничьих, проиграла один из 24-ех последних таких - также 14 побед и девять ничьих

"Болонья" забивала в шести из семи последних матчей лиги, не забив лишь в матче, в котором играла вдесятером с 32-ой минуты. При этом она не пропускала в четырех из восьми последних матчей лиги

Прогноз: Болонья - Фиорентина 1:1

В Апеннинском дерби забивается немного голов. Возможно, нынешняя хорошая форма команд позволит забить больше. И Итальяно, ушедший из "Фиорентины" не совсем мирно, и его преемник там постараются многое доказать друг другу. Хотя в последних матчах лиги командам было тяжелее, чем ранее, то есть форма немного спала. И это же дерби, то есть прежде всего жесткая борьба.

Ничья 1:1 выглядит логичным результатом. Хотя в таком матче любой плотный результат логичен - 0:0, 4:3, 4:4.