Довбик стал игроком запаса? Комо - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 15.12.2024

Клаудио Раньери собирается подытоживать начало своей каденции в конце декабря, до тех пор же хочет видеть постоянный прогресс, постоянное улучшение игры. Календарь располагает к прогрессу - после трех подряд тяжелых матчей в начале его каденции ожидают пять подряд менее сложных. Два уже выиграны, причем с разгромом. Продолжит ли "Рома" так же?

Серия А. 16-й тур

15 декабря. 19:00. Комо. "Джузеппе Синигалья"

"Комо" - "Рома"

Главный арбитр: Антонио Рапуано

Состояние команд

9 "Удинезе" 16 6 2 8 19-25 20 10 "Эмполи" 16 4 7 5 14-16 19 11 "Торино" 16 5 4 7 17-20 19 12 Рома 15 4 4 7 18-21 16 13 "Парма" 15 3 6 6 21-25 15 14 "Дженоа" 15 3 6 6 13-24 15 15 "Кальяри" 16 3 5 8 15-26 14 16 Лечче 15 3 4 8 8-26 13 17 Комо 15 2 6 7 16-28 12 18 Верона 15 4 0 11 18-37 12 19 Монца 15 1 7 7 13-19 10 20 Венеция 16 2 4 10 15-29 10

В принципе, все пять первых матчей третьей каденции Раньери в клубе несли в себе некий позитив. Лишь 0:1 в гостях у лидера Серии А "Наполи" с попаданием в перекладину, отличная игра в атаке в гостях у "Тоттенхэма" в Лиге Европы и 2:2, добытый на 91-ой минуте, плотная борьба с "Аталантой" более часа и лишь затем - поражение. Ну а затем - две разгромные победы подряд.

Раньери очень доволен последними двумя матчами, видит прогресс, видит, что команда играет смелее и много создает, что игроки слушают его, что ему удалось достучаться до них, наладить диалог. А диалог называет фундаментально важным.

Разгромы состоялись не сразу. После первого тайма счет матча против "Лечче" был 1:1, против "Браги" в Лиге Европы - 1:0. К тому же, оба матча состоялись дома, а теперь нужно играть в гостях, где "волки" в последние годы выступают гораздо хуже, чем на "Олимпико". Но в "Роме" полны оптимизма, верят в Раньери и готовы начать побеждать и на выезде.

Играть нужно против "Комо", который в турнирной таблице чуть ниже "Лечче" и чуть-чуть выше зоны вылета. Новичок лиги начал сезон как раз очень успешно, в частности, сыграв вничью с "Болоньей" и победив в гостях "Аталанту", но в последних девяти матчах лиги побед не было. Сеск Фабрегас скатился в унылую борьбу за выживание, когда строить игру невозможно.

В последних двух матчах команды состоялись ничьи, как и в трех из последних четырех. То есть она борется. Но последние две ничьи состоялись против "Монцы" и "Венеции" - команд из зоны вылета. До этого же в домашнем матче "Комо" поборолся с мощной "Фиорентиной", но проиграл - 0:2. А в конце октября дома получил 1:5 от "Лацио".

Он не играет так уж плохо, пытается владеть мячом, доминировать. В трех из четырех последних матчей вел в счете. Но не удерживал преимущество. Хотя ведь играл вничью в тех трех. Против "Ромы" также способен на такой результат. А такой для самих римлян, которым отчаянно нужны не просто победы, а серии побед, будет провалом.

Фабрегас признает, что "Рома" сильнее, отмечает ее прогресс с Раньери, но хочет победить, призывает подопечных бороться, играть компактно и очень внимательно в обороне, а также спокойно с мячом, не нервничая. Призывает играть в своем привычном стиле. В тактическом же плане хочет видеть своих вингеров в центре штрафной площадки соперника.

Последние матчи команд

Кадры

Впервые с января Пауло Дибала ожидается в стартовом составе "Ромы" в пятом матче во всех турнирах подряд. Также ожил сильно критикуемый Лоренцо Пеллегрини, забивший "Браге". А вот кто рядом с ними? Бальданци, Суле и Шомуродов не в форме, а Писилли будет вынужден отойти назад, в центр поля, из-за травм Кристанте и Паредеса.

Найдет ли место на поле Артем Довбик? Раньери продолжает настаивать, что украинец в плохой физической форме. Так и есть, но не выглядят ли такие слова оправданием отправления в запас разочаровывающего форварда, без которого команда играет намного свободнее, намного раскрепощеннее? Увидим сегодня.

Отход Писилли может освободить Артему место, но это место может занять и универсал Салемакерс, забивший "Лечче". Хотя Довбик против "Браги" (в матче против "Лечче" он не попал в заявку из-за болезни) вышел на второй тайм вместо Дибалы. То есть Раньери вовсе не отказывается от него.

В обороне "Ромы" оживление. Сауд Абдулхамид стал первым саудовцем с голом в Еврокубках и, скорее всего, продолжит сдвигать Челика. Салемакерс также может сыграть справа. Хуммельс продолжит в центре обороны, хотя уже есть и Эрмосо, забивший "Браге".

В "Комо" отсутствуют защитники Сала и Морено. Зато Серхи Роберто возвращается. Хотя вряд ли он готов к стартовому составу. Опорник Перроне также отсутствует, то есть и в центре поля с первых минут выбор невелик. В атаке же как раз выбор есть, причем между опытными игроками. Бывший игрок "Ромы" Белотти забил "Венеции" и должен опередить Кутроне.

Внимание также следует обратить на быстрых атакующих полузащитников Стрефеццу, Паса и Фадеру. Они очень опасны на свободном пространстве.

"Комо": Рейна, Ван дер Бремпт, Гольданига, Кемпф, Барба, Да Кунья, Энгельхардт, Стрефецца, Пас, Фадера, Белотти

"Рома": Свилар, Манчини, Ндика, Хуммельс, Абдулхамид, М. Коне, Писилли, Анхелиньо, Лоренцо Пеллегрини, Салемакерс, Дибала

Цифры и факты

Последний очный матч выиграл "Комо". В 2003-ем году дома в лиге со счетом 2:0. Правда, перед этим он проиграл шесть очных матчей подряд на всех полях во всех турнирах

Победы "Ромы" над "Лечче" и "Брагой" состоялись после шести матчей без них во всех турнирах с двумя ничьими и четырьмя поражениями

"Рома" не пропустила от "Браги" после семи матчей подряд с пропущенными во всех турнирах на всех полях

"Рома" не побеждала в 14-ти последних гостевых матчах во всех турнирах - восемь ничьих и шесть поражений, в Серии А в гостях она не побеждала в последних десяти - пять ничьих и пять поражений. Последние три гостевых матча лиги она проиграла

"Рома" пропускала в восьми последних гостевых матчах во всех турнирах и в пяти последних гостевых в лиге

"Комо" не побеждал в девяти последних матчах лиги на всех полях - четыре ничьи и пять поражений. Дома в лиге он не побеждал в последних четырех - две ничьи, два поражения

"Комо" пропускал во всех 16-ти официальных матчах в этом сезоне - в 15-ти в лиге и в одном в Кубке

Клаудио Раньери начал свою тренерскую карьеру в 1986-ом году. Сеск Фабрегас родился в 1987-ом

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Ставки и коэффициенты

Прогноз: Комо - Рома 1:2

Одна ласточка не означает приход весны. Так говорил и сам Раньери. Означают ли две ласточки в виде разгромных побед? Третья ласточка, особенно в виде победы на выезде, учитывая кошмарные результаты "Ромы" в гостях, как раз будет означать. Но добыть ее будет очень непросто. Скорее всего, римляне не только забьют, но и пропустят.