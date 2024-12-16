Лацио - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 16.12.2024

У "Интера" остается меньше соперников в борьбе за наивысшие места, но те, кто остались, не снижают темп. Так можно подытожить результаты субботы и воскресенья в Серии А. "Наполи" и "Аталанта" победили, и их нельзя отпускать. А вот "Фиорентина", "Ювентус" и "Милан" не победили, и их можно сбросить. Заодно можно сбросить и "Лацио" в очном матче. Получится ли?

Серия А. 16-й тур

16 декабря. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Интер"

Главный арбитр: Даниэле Киффи

Состояние команд

1 "Аталанта" 16 12 1 3 39-17 37 2 "Наполи" 16 11 2 3 24-11 35 3 "Интер" 14 9 4 1 34-15 31 4 "Фиорентина" 15 9 4 2 28-11 31 5 "Лацио" 15 10 1 4 30-17 31 6 "Ювентус" 16 6 10 0 26-12 28 7 "Болонья" 15 6 7 2 21-18 25 8 "Милан" 15 6 5 4 24-16 23

Сбрасываться "Лацио", вообще-то, не собирается. Поскольку пребывает в отличной форме. В последних 12-ти матчах во всех турнирах добыл десять побед и ничью, в последних семи в лиге - шесть побед. Казалось, что он остановился с ничьей с "Лудогорцем" и поражением от "Пармы", но после этого переиграл "Наполи" в Кубке и в лиге и добыл 3:1 в гостях над "Аяксом" в Лиге Европы.

При этом следует отметить, что в трех последних матчах он был вынужден много обороняться и не так часто владел мячом. Особенно - в Неаполе против тогдашнего лидера лиги. Но "лациале" выдерживали, явно улучшив игру в обороне, и находили свои контратаки. Они выглядят все более и более собранными, отмобилизованными, сыгранными, уверенными в себе.

Марко Барони очень доволен пройденными экзаменами команды на взрослость, характером, трудолюбием, тяжелой работой и просит лишь сохранять скромность, жертвенность, сплоченность и принципы агрессивной скоростной игры.

"Интер" выглядит не так блестяще, частенько побеждает со счетом 1:0. Но несомненно очень силен, очень собран, очень опытен и обладает чемпионским характером. В Серии А он держит серию из девяти матчей без поражений - семь побед и две ничьи. А во всех турнирах после 13-ти матчей без них (11 побед, две ничьи) проиграл "Байеру" в Лиге Чемпионов из-за пропущенного на 90-ой минуте.

Проблемы с последними минутами не новы для него. Он пропустил от "Пармы" в лиге на 81-ой. А в августе-сентябре-октябре пропускал после 80-ой от "Дженоа", "Монцы", "Торино", "Удинезе", "Милана", "Ювентуса".

Матч в Германии несколько ухудшил настроение в команде. Тем более, что Симоне Индзаги признал не ту игру, которую хотел видеть, слишком пассивную, прижатую к своим воротам. Также тренер заявил, что матчи в Еврокубках выжимают много энергии, приводя в пример результаты уик-энда. Но в Леверкузене он ведь произвел существенную ротацию. Именно из-за "Лацио"?



Несмотря на усталость, мы должны увидеть агрессивную, интенсивную игру. Поскольку матч очень важен, поскольку к понедельнику немного отдохнули и поскольку обе команды в целом в отличной форме. Индзаги ожидаемо говорит о сложном коварном матче, очень хвалит "Лацио", считает его конкурентом в борьбе за Скудетто, говоря, что тот играет агрессивно и организованно.

Очень интересно будет увидеть матч в тактическом плане. Ведь обе команды не любят владеть мячом, а любят действовать быстро, устраивать вертикальные стремительные атаки с активным участием флангов, в том числе фланговых защитников. По ударам в створ, забитым мячам, xG они 2-3 в лиге. Так что мы вправе ожидать качественную игру.

Вправе мы ожидать и эмоциональную игру. Матчи между "Лацио" и "Интером" в последние годы всегда такие, между ними выработалось острое соперничество. Особенно - в матчах в Риме, в которых частенько можно увидеть удаления и драки. Эмоциональной игра будет и для Индзаги, проведшего 20 лет в "Лацио" и в который раз заявившего, что тот всегда будет для него особенным клубом.

Последние матчи команд

Кадры

"Интер" по-прежнему не может рассчитывать на центральных защитников Павара и Ачерби. Нагрузка на Биссека, Де Фрая и Бастони очень велика, и Индзаги взвешивает возможность выставить вместо первого Дармиана, не игравшего на этой позиции более года. Маттео также, как всегда, кандидат на правый фланг вместе с Думфризом.

На других позициях выбор больший. Димарко, Барелла, Мхитарян и Лаутаро Мартинес не играли с первых минут в Леверкузене. Будто тот матч был принесен в жертву нынешнему. Теперь они вернутся. Против "Пармы" первые двое забили, третий выдал два ассиста. "Парме" также забил форвард Тюрам. А вот Лаутаро не забивал за клуб никому с третьего ноября. Пора возвращаться.

В "Лацио" под вопросом центральные защитники Патрик и Романьоли. Придется играть Хиле и сырому новичку Жиго, пусть и уже забившему за клуб? Также под вопросом запасной опорник Весино, форвард Диа. Отсутствует дисквалифицированный главный форвард Кастельянос. Его заменит "фальшивая девятка" Нослин, сделавший хет-трик против "Наполи" в Кубке и ассист против него в лиге.

Зато вернулся Тавареш, автор восьми ассистов в сезоне с позиции левого защитника. А "Аяксу" забивали Деле-Баширу и Педро, которые поборются за место "десятки", позади Нослина. Капитан левый вингер Дзакканьи не забивал с 24-го ноября, но сделал ассист против "Аякса", а в целом в ноябре, то есть недавно, забил три мяча.

На флангах обороны есть выбор - Марушич и Лаццари, Пеллегрини и Тавареш. Правый вингер Чауна забивал "Аяксу", его коллега по амплуа Исаксен забил победный гол в Неаполе.

"Лацио": Проведель, Марушич, Патрик, Хила, Тавареш, Ровелла, Гендузи, Исаксен, Деле-Баширу, Дзакканьи, Нослин

"Интер": Зоммер, Биссек, Де Фрай, А. Бастони, Думфриз, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, М. Тюрам, Лаутаро Мартинес

Цифры и факты

В четырех последних очных матчах из шести на всех полях победил "Интер" при одной ничьей и одном поражении. Последний матч состоялся в Милане в мае и завершился со счетом 1:1. Тогда "Интер" отыгрался на 87-ой минуте

"Лацио" проиграл последний очный матч в Риме со счетом 0:2, но в двух перед этим побеждал со счетом 3:1. В пяти последних очных матчах в Риме он побеждал трижды, однажды сыграл вничью и однажды проиграл

"Интер" забивал "Лацио" в последних 11-ти очных матчах на всех полях и в последних восьми в гостях

В случае победы "Лацио" установит свой второй клубный результат в лиге после 16-ти первых туров за последние 30 сезонов - 34 очка. Лучшим за это время останется сезон 2019/20 с 36-ю

Поражение от "Байера" прервало серию "Интера" из 13-ти матчей без поражений во всех турнирах - 11 побед и две ничьи. Его серия в лиге продолжается - семь побед и две ничьи в девяти матчах

"Лацио" победил в шести из семи последних матчей лиги при одном поражении и в десяти из 12-ти последних матчей во всех турнирах при одном поражении и одной ничьей

Дома в лиге "Лацио" выиграл пять последних матчей и не проиграл 12 последних (10 побед, две ничьи). Во всех турнирах дома "Лацио" не проигрывал в последних 17-ти матчах - 14 побед и три ничьи

В гостях в лиге "Интер" выиграл четыре последних матча и не проиграл в восьми последних (пять побед, три ничьи). В гостях во всех турнирах проиграл последний матч, но перед этим выиграл в пяти подряд, не проиграл в десяти подряд (шесть побед, четыре ничьи)

"Лацио" забивал в 21-ом из 22-ух последних матчей лиги, не забив за это время лишь в матче, в котором играл вдесятером с 24-ой минуты. "Интер" забивал в 17-ти последних матчах лиги

Прогноз: Лацио - Интер 2:2

Кое-какие признаки усталости в последнее время проявляли обе команды. Но "Лацио" их сбросил успехами против "Наполи" и "Аякса". А "Интер" не может позволить себе быть уставшим, тем более, что активно ротирует состав. Так что ожидается быстрая и яркая игра. Предсказать ее исход очень сложно, но ничья с обилием голов - один из логичных вариантов.