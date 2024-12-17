Ювентус - Кальяри. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 17.12.2024

В Серии А "Ювентус" бьет антирекорды по набранным очкам, рекорды по количеству ничьих, сильно отстает от лидеров, ссорится со своими болельщиками. А вот в Лиге Чемпионов выглядит гораздо лучше. Сегодня начинается его третий турнир в сезоне - Кубок Италии. Форму и настроение из какого из первых двух он перенесет на Коппа?

Кубок Италии. 1/8 финала

17 декабря. 22:00. Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Кальяри"

Главный арбитр: Эрманно Феличиани

Состояние команд

Шесть дней назад "Юве" одержал дома впечатляющую победу в Лиге Чемпионов над "Манчестер Сити". Но ее уже смыла плохая игра в Серии А в субботу дома против новичка и последней команды лиги "Венеции". Со стерильным доминированием, отсутствием креатива и баланса, двумя пропущенными мячами, в том числе на 83-ей минуте.

Во втором матче лиги подряд удалось сравнять счет к 2:2 в добавленное время. Но радости это ни команде, ни болельщикам не принесло. Тьяго Мотта признает проблемную игру, признает, что его команда не добивает соперника, а слишком сидит на преимуществе в один мяч. Пресса же и болельщики уже даже не уверены, подходит ли этот тренер "Ювентусу".

Разумеется, скепсис вносят результаты. За последние 36 сезонов речь о худших показателях "бьянконери" по победам в лиге на всех полях в первых 16-ти турах, как и за последние 26 лет по очкам дома на этой стадии. Но и игра разочаровывает. Вряд ли по игре команда заслужила набрать больше очков.

После матча против "Венеции" болельщики освистывали и оскорбляли своих игроков. Душан Влахович отреагировал на это резко. Он уже извинился в соцсетях, и этот инцидент, похоже, исчерпан. Но не исчерпано недовольство игрой "бьянконери" и их положением в лиге - шестым местом в девяти очках позади первого.

Другой турнир и "Кальяри" из зоны вылета Серии А - вроде бы подходящая сцена для реабилитации. Но на самом деле не совсем. Поскольку сарды в лиге стоят выше "Венеции", против которой "Юве" было так тяжело. Поскольку сами уже отбирали очки в гостях у "Юве", сравняв против него в октябре в лиге на 88-ой минуте (1:1).

Последние два матча "Кальяри" проиграл. Но со счетом 0:1 и сильным командам - "Фиорентине" и "Аталанте". Играя весьма прилично. Давиде Никола доволен выступлением команды, немного жалуется на арбитров, которые могли решить и иначе в этих матчах. А до них сарды не проигрывали в трех подряд. В том числе устроив 3:3 с "Миланом".

Владеть мячом в Турине они не собираются, тем более, что это не любят. То есть "Ювентусу" опять придется много владеть, с чем у него явные проблемы и в плане креатива, и в плане недопущения перехватов и контратак соперника. 2:2 дома с "Венецией", "Пармой", 1:1 с "Кальяри" при 61-73 процентах владения - явные свидетельства.

Последние матчи команд

Кадры

"Ювентус" также сильно страдает от травм. На этот раз, скорее всего, он может рассчитывать ровно на четырех защитников - Савону, Гатти, Калулу и Данило. Которым очень нужен отдых. Возможно, Веа сыграет справа. Очередная травма у опорника Дугласа Луиса. Хотя в центре поля Фаджоли, Локателли, МакКенни и Тюрам на две позиции.

На позиции "десятки" пора отдыхать разочаровывающему Коопмейнерсу. Йилдиз может занять его место или также пойти отдохнуть. На флангах атаки нет Нико Гонсалеса, но есть, кроме Йилдиза, Веа, Консейсау и Мбангула. Последний очень редко выходит с первых минут, но успешно выходит на замену и заслуживает получить шанс.

В центре атаки выбора нет - Влахович. Хотя, возможно, Мотта захочет предоставить ему отдых и потому выпустит "фальшивую девятку". Впрочем, во время его недавней травмы такая схема не работала.

Второй вратарь Перин привычно займет место в воротах в Кубке.

"Кальяри" ожидает в уик-энд матч против "Венеции" из зоны вылета - прямая битва за выживание. Кубок менее важен. Потому ожидается ротация. Одного игрока точно не будет - атакер Лувумбо, игрок стартового состава, травмирован. А его партнер по центру атаки Пикколи должен получить отдых. Как и еще несколько игроков.

Никола уже объявил, что в воротах сыграет второй вратарь Скуффет. В центре обороны - Паломино. Таким образом, Луперто отдохнет, и он еще не решил между игроком "старта" Миной и запаса Витеской. На флангах обороны останутся Дзаппа и Ауджелло. А вот в центре поля выйдут Марин, Прати и Дейола.

Никола не уверен насчет вингера Феличи, но назвал среди игроков стартового состава полузащитника Гаэтано и форварда Лападулу.

"Ювентус": Перин, Веа, Гатти, Калулу, Данило, Локателли, Фаджоли, Консейсау, Йилдиз, Мбангула, Влахович

"Кальяри": Скуффет, Дзаппа, Зортеа, Паломино, Витеска, Ауджелло, Марин, Прати, Дейола, Гаэтано, Лападула

Цифры и факты

Последние два очных матча состоялись в 2024-ом году в лиге и завершились ничьими - 1:1 в Турине в октябре и 2:2 в Кальяри в апреле. До этого в пяти очных матчах подряд выиграл "Ювентус"

В последнем очном матче в Турине в октябре была зафиксирована ничья 1:1. До этого "Ювентус" выиграл там семь очных матчей во всех турнирах подряд, забив в каждом как минимум два мяча, и не проигрывал в 14-ти подряд (11 побед, три ничьи)

В последний раз "Ювентус" не забивал "Кальяри" дома во всех турнирах в 1992-ом году

В Кубке на всех полях команды встречались за последние 34 года лишь однажды - в 2012-ом году в 1/8 финала "Ювентус" победил дома со счетом 1:0

В последних 17-ти сезонах в Кубке "Ювентус" неизменно доходил хотя бы до четвертьфинала. "Кальяри" не доходил хотя бы до четвертьфинала в последних 19-ти сезонах

"Ювентус", действующий обладатель Кубка, начинает новый сезон в турнире. "Кальяри" же уже прошел два раунда, победив дома "Каррарезе" (3:1) и "Кремонезе" (1:0) из Серии Б

Результаты "Ювентуса" в последних шести матчах во всех турнирах - победа и пять ничьих, в последних 11-ти - три победы и восемь ничьих. Его единственное поражение в сезоне состоялось 12 матчей назад дома от "Штутгарта" в Лиге Чемпионов - 0:1

Результаты "Ювентуса" в последних шести домашних матчах во всех турнирах - поражение, две победы со счетом 2:0 и три ничьи со счетом 2:2. В последних девяти домашних он выиграл трижды, однажды проиграл и пять раз сыграл вничью

"Кальяри" чередует серии в нынешнем сезоне во всех турнирах - три матча без поражений, три поражения, четыре матча без поражений, три поражения, три матча без поражений, два поражения

"Кальяри" не побеждал в пяти последних гостевых матчах во всех турнирах - две ничьи и три поражения, но прямо перед этим победил в двух из трех при одном поражении

Прогноз: Ювентус - Кальяри 2:0

"Ювентус" сейчас может запутаться против любого соперника и на любом стадионе. Недавние домашние ничьи с "Венецией", "Пармой" и самим "Кальяри" подтверждают. Но в Кубке он почти всегда чувствует себя свободнее, чем в лиге, ныне желает реабилитироваться. Да и состав выставит сильный, а "Кальяри" применит ротацию.

В этом матче может быть больше голов, чем два, да и фаворит может испытать большие проблемы, чем ожидается. Но и 2:0 - логичный прогноз.