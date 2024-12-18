Рома - Сампдория. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 18.12.2024

В гостях "Рома" продолжает играть кошмарно и показывать кошмарные результаты. Не побеждала в 15-ти последних матчах во всех турнирах. Но дома получается гораздо лучше. Две победы подряд на данный момент, три в последних пяти матчах, шесть в последних десяти. Получится ли в родных стенах, еще и против команды из Серии Б, опомниться от очередного кошмарного выезда?

Кубок Италии. 1/8 финала

18 декабря. 22:00. Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Сампдория" (II)

Главный арбитр: Федерико Дионизи

Телетрансляция – Megogo Футбол 2

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Состояние команд

"Рома" опозорилась в Комо. В первом тайме против новичка Серии А, не победившего в девяти предыдущих матчах лиги и пропускавшей во всех 15-ти в сезоне, играла хмуро и вязко, как всегда, не зная, что делать с 70-ю процентами владения мячом. А во втором просто развалилась с 1:14 по ударам по воротам и совершенно заслуженно пропустила дважды в добавленное время.

Главный тренер Клаудио Раньери говорил о неправильном прочтении игры, о непростительных ошибках в эпизодах, о большем желании "Комо" во втором тайме, но объяснить такой провал как следует все равно не мог. Еще и заявил, что доволен первым таймом, что в нем не хватало только гола. И это при том, что тогда "Рома" почти ничего не создала при всем владении мячом.

Теперь она лишь в двух очках над зоной вылета и в 15-ти позади зоны Лиги Чемпионов. С пятью поражениями в шести последних матчах лиги. И СМИ сообщают, что владельцы угрожают разогнать игроков уже в январе.

Впрочем, в "Сампдории", команде, которую Раньери тренировал три года назад, ситуация еще хуже. Она в одном очке над зоной вылета, из Серии Б. Ее также тренирует третий тренер сезоне, причем если Раньери в "Роме" провел уже шесть матчей, то каденция Леонардо Семпличи только началась. С 0:0 против "Специи". А Андреа Соттил был уволен после 1:5 от "Сассуоло" в гостях.

Позитив для "Ромы" - в игре дома. Где два предыдущих матча она выиграла - 4:1 над "Лечче" в лиге и 3:0 над "Брагой" в Лиге Европы. Тогда казалось, что наконец-то начала выход из кризиса. Теперь она уже так легко не обманется, но, в любом случае, дома играть приятнее. А позитив "Сампдории" - в дебюте Семпличи без пропущенных мячей и вообще в надежде на нового тренера.

Также генуэзцы черпают позитив в Кубке. Где прошли уже две команды из Серии А, в том числе тот же "Комо". Прошли и "Дженоа", с которой "Рома" в этом сезоне в лиге сыграла вничью. Два этих успеха "Самп", правда, состоялись в сериях пенальти (после счета 1:1 в основное время) и на родном стадионе "Луиджи Феррарис". А здесь придется играть в гостях.

Раньери и Семпличи - осторожные тренеры, строящие прежде всего сильную оборону. Играющие с тремя центральными защитниками. Хотя, скорее всего, "Рома" будет владеть мячом в огромных процентах. Впрочем, мы уже много раз видели, что она не знает, что с этим делать. В начале матча она побежит реабилитироваться за "Комо", но, если не забьет - может занервничать.

Последние матчи команд

Кадры

В конце недели "Рому" ожидает еще один матч против конкурента в борьбе против вылета из лиги. Да и вообще логично ожидать ротацию сегодня. Суле, Бальданци, Лоренцо Пеллегрини, Залевски, даже Шомуродов могут ожидать выйти в стартовом составе. Вернулся Паредес. А вот Хуммельс травмирован, как и Кристанте и Коне (новая травма). Манчини дисквалифицирован.

Возможно, дебютирует за клуб второй вратарь Райан.

Появится ли в стартовом составе Артем Довбик? В трех последних матчах не появлялся, и Раньери постоянно говорит о его проблемах со здоровьем, пропуске тренировок, плохой физической форме. Его ныне можно считать игроком запаса. Но в двух последних матчах он выходил на замену с началом второго тайма. Логично, что в таком ротационном матче выйдет с первых минут.

По сравнению с последнем матчем Соттила Семпличи в своем первом усадил в запас шестерых игроков. Сегодня логично было бы усадить остальных пятерых для отдыха - Иоанну, Венути, Риччо, Меленстина и Тутино. Но недостаток игроков в обороне вряд ли позволит выполнить эту программу полностью. Ведь защитники Симоне Романьоли, Берешински и Алекс Феррари травмированы.

Один из главных вопросов - вратарский. В Кубке уже отыграли двое - Гидотти и Сильвестри. Гидотти играл и против "Специи". А против "Сассуоло" играл третий - Висмара.

"Рома": Свилар, Челик, Эрмосо, Ндика, Абдулхамид, Паредес, Писилли, Залевски, Суле, Лоренцо Пеллегрини, Довбик

"Сампдория": Гидотти, Венути, Меленстин, Вуликич, Депаоли, М. Риччи, Беллемо, Бенедетти, Баррека, Кода, Ла Гумина

Цифры и факты

"Рома" выиграла у "Сампдории" три последних очных матча с результатами 1:0, 1:0 и 3:0, но прямо перед этим два подряд не выиграла - 1:1 и 0:2

Результаты последних очных матчей в Риме - ничья, две победы "Ромы", победа "Сампдории", три победы "Ромы", победа "Сампдории", три победы "Ромы", ничья, победа "Ромы"

В Кубке последние три очных матча состоялись в Риме (в 2008-ом, 2014-ом и 2017-ом годах) и завершились победами "Ромы" - 1:0, 1:0 и 4:0

Результаты последних матчей "Ромы" против всех на всех полях в Кубке - два поражения, победа, поражение, победа, поражение, победа, поражение

Четыре из шести последних матчей Кубка "Сампдории" завершились победами в серии пенальти (три последних - после счета 1:1 в основное время). Два остальных - поражениями в основное время

В последний раз "Сампдория" выходила в 1/4 финала Кубка в сезоне 2010/11. "Рома" выходила в 1/4 финала (и вылетала там) в пяти из шести последних сезонов, четыре сезона тому вылетев в 1/8

Результаты последних домашних матчей "Ромы" во всех турнирах против всех - победа, поражение, две победы, два поражения, две победы

"Сампдория" не выиграла в семи последних матчах на всех полях во всех турнирах - четыре ничьи, три поражения

Результаты последних гостевых матчей "Сампдории" во всех турнирах - ничья и проход "Дженоа" в Кубке в серии пенальти, две победы, ничья, поражение, ничья, поражение

Ставки и коэффициенты

Прогноз: Рома - Сампдория 3:1

Команды думают не о Кубке, а о лиге, где в одинаковом ужасном состоянии. Разве что последний матч принес им разные эмоции. В пользу "Сампдории". С другой стороны, "Рома" играет дома, где выглядит неплохо, а в плане уровня аутсайдер Серии А все же должен быть гораздо выше аутсайдера Серии Б. Ощущение, что римляне победят, немало забив. В том числе забьет Довбик.