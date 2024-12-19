Интер - Удинезе. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 19.12.2024

За три сезона в "Интере" из шести итальянских кубковых турниров Симоне Индзаги проиграл лишь один. 20-го декабря 2023-го года вылетев дома от "Болоньи" в 1/8 финала Кубка. Практически через год после этого ожидает та же стадия того же турнира на том же стадионе. Правда, соперник не такой серьезный. Впрочем, и "Удинезе" может создать проблемы.

Кубок Италии. 1/8 финала

19 декабря. 22:00. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Удинезе"

Главный арбитр: Лука Массими

Состояние команд

Судя по последнему матчу, проблемы команде Индзаги не может создать никто. "Лацио" был разнесен в Риме в понедельник со счетом 6:0 в стиле настоящего грозного чемпиона. Еще и забили шесть разных игроков. Первые полчаса были непростыми, даже без ударов по воротам, но затем миланский гранд разошелся и забивал голы на любой вкус.

В целом в последних 15-ти матчах во всех турнирах на счету "нерадзурри" 12 побед, две ничьи и лишь одно поражение. Они выглядят очень сильными. Способными и разорвать любого соперника в любом матче и добыть солидную спокойную победу против любого в любом матче и вымучить в любом матче, если нужно.

Впрочем, проблемы появляются. Предпоследний матч был как раз проигран - "Байеру" в гостях в Лиге Чемпионов, вызвав много критики. А дома "Интер" победил с разницей более одного мяча во всех турнирах с первого октября (то есть в семи последних матчах) лишь однажды - 3:1 над новичком Серии А "Пармой" в последнем. Так что далеко не всегда громит.

Также его беспокоят кадровые проблемы. Беспокоит и обычная форма в 1/8 финала Кубка. В четырех предыдущих сезонах на этой стадии ему пришлось играть дополнительное время. В том числе и дома против "Эмполи" и "Пармы", менее статусных команд, чем "Удинезе". А семь лет назад он прошел на этой стадии "Порденоне" из Серии С лишь в серии пенальти.

Способны ли фриуланцы доставить подобные проблемы? Если судить по их нынешней форме - вряд ли. Победа, ничья и пять поражений в последних семи матчах - болезненное падение команды, лидировавшей в Серии А после более позднего тура, чем "Интер" - четвертого. Но ведь все же она может вспомнить недавнее прошлое. Да и ныне все еще в Топ-10 лиги.

Свою единственную победу в последних семи матчах "Удинезе" одержал в предыдущем гостевом - в Монце. Где "Интер" не победил. А в предыдущем на любом поле вел в счете против "Наполи" дома после первого тайма - 1:0 - и лишь во втором отпустил соперника, позволив ему забить три мяча. А недавно плотно боролся в гостях с "Аталантой" - 1:2.

С Костой Руньяичем "Удинезе" пытается перейти на более активный футбол, не отсиживаться в обороне. Но не всегда такое получается. С другой стороны, у "Интера" не всегда получается как следует реализовать огромное преимущество во владении мячом, особенно - дома. Здесь многое будет зависеть от раннего гола. Если его не будет - может начаться вязкая борьба.

Последние матчи команд

Кадры

Индзаги очень хочет произвести ротацию. Даже там, где с этим проблемы - в обороне. Защитники Павар и Ачерби все еще травмированы, получил повреждение латераль Димарко, новая травма - Николо Бареллы. На фланге может дебютировать в "старте" Теджон Бьюкенен, весь центр поля и весь центр атаки - Чалханоглу, Мхитарян, Лаутаро, Тюрам - может быть сменен.

Возможно, дебютирует второй вратарь Мартинес, сменив Зоммера.

В "Удинезе" проблемы в центре поля. Саррага, Пайеро и Ловрич травмированы. Не вернулся первый вратарь Окойе. В целом же Руньяич обещает не производить слишком большую ротацию. Внимание стоит обратить на изменения в атаке - ударный тандем Лукка и Товен, автор 12-ти голов вместе в сезоне во всех турнирах, может уступить места Бреннеру и Браво, авторам трех.

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"Интер": Х. Мартинес, Дармиан, Де Фрай, А. Бастони, Бьюкенен, Асллани, Фраттези, Зелински, Аугусто, Тареми, Корреа

"Удинезе": Сава, Т. Кристенсен, Джаннетти, Бийол, Кабаселе, Эккеленкамп, Абанква, Атта, Х. Камара, Браво, Бреннер

Цифры и факты

"Интер" побеждал в четырех последних очных матчах на всех полях во всех турнирах и в семи из последних восьми при одном поражении. Последние два матча состоялись в Удине и завершились с результатами 2:1 и 3:2

"Интер" побеждал в шести последних домашних очных матчах во всех турнирах и в восьми из девяти последних при одном поражении. Последние четыре таких матча он выиграл с разницей более одного мяча - 5:1, 2:0, 3:1, 4:0

"Интер" забивал "Удинезе" в восьми последних матчах на всех полях во всех турнирах, "Удинезе" забивал "Интеру" в пяти из последних шести. В целом в последних шести очных матчах забивалось не менее трех мячей

"Интер" начинает розыгрыш Кубка нынешнего сезона на стадии 1/8 финала. "Удинезе" уже прошел две стадии, победив "Авеллино" (4:0) и "Салернитану" (3:1) из низших дивизионов

"Интер" вылетел в предыдущем сезоне в 1/8 финала Кубка, но до этого в двух сезонах подряд выигрывал турнир. "Удинезе" не был в 1/4 финала турнира с сезона 2013/14. Именно в том сезоне состоялся последний очный матч в Кубке между командами. "Удинезе" выиграл его дома - 1:0

Из десяти последних поражений "Удинезе" в Кубке, начиная с 2014-го года, одно состоялось с разгромом в основное время, четыре - с разницей в один мяч в основное время, четыре - с разницей в один мяч в дополнительное время и одно - в серии пенальти

В последних четырех сезонах в Кубке на стадии 1/8 финала "Интер" был вынужден играть дополнительное время. Трижды он добыл победу в овертайме, однажды - проиграл

В последних 11-ти сезонах на стадиях 1/8 финала Кубка "Интер" однажды вылетел в основное время, однажды вылетел в дополнительное, однажды победил в серии пенальти и четырежды победил в дополнительное время

"Интер" выиграл 12 из 15-ти последних матчей во всех турнирах при двух ничьих и одном поражении. "Удинезе" выиграл один из семи последних при одной ничьей и пяти поражениях, четыре из 13-ти последних при одной ничьей и восьми поражениях

Начиная с октября 2023-го года, "Интер" проиграл на "Джузеппе Меацца" во всех турнирах лишь дважды - "Милану" в лиге в сентябре 2024-го года и "Болонье" в 1/8 финала Кубка в декабре 2023-го

"Удинезе" пропускал в семи последних матчах во всех турнирах на всех полях и в восьми последних гостевых, "Интер" пропускал в трех из девяти последних на всех полях и в двух из пяти домашних

Прогноз: Интер - Удинезе 3:1

"Интер" с первого октября не громил никого ни в одном турнире дома, "Удинезе" два последних гостевых матча вообще не проиграл. Фриуланцы также хорошо, плотно играют против грандов. Так что может получиться плотный матч. Как всегда в последнее время у миланцев в 1/8 финала Кубка. Но все же ясно, что они фавориты. Хотя могут пропустить.