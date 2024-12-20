Эллас Верона - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 20.12.2024

В четвертый или пятый раз в сезоне Паулу Фонсека оказывается под прямой угрозой увольнения из "Милана". Все уже потеряли счет. "Россонери" выиграли лишь один из пяти предыдущих матчей лиги, два из семи. От четвертого места, последнего лигочемпионского, отстают уже на целых восемь очков, не говоря о более высоких. Болельщики яростно протестуют. Так что победа в Вероне нужна как воздух. Удастся ли ее добыть?

Серия А. 17-й тур

20 декабря. 21:45. Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Милан"

Главный арбитр: Ливио Маринелли

Состояние команд

1 "Аталанта" 16 12 1 3 39-17 37 2 "Наполи" 16 11 2 3 24-11 35 3 "Интер" 15 10 4 1 40-15 34 4 "Фиорентина" 15 9 4 2 28-11 31 5 "Лацио" 16 10 1 5 30-23 31 6 "Ювентус" 16 6 10 0 26-12 28 7 "Болонья" 15 6 7 2 21-18 25 8 "Милан" 15 6 5 4 24-16 23 9 "Удинезе" 16 6 2 8 19-25 20 10 "Эмполи" 16 4 7 5 14-16 19 11 "Торино" 16 5 4 7 17-20 19 12 Рома 16 4 4 8 18-23 16 13 "Дженоа" 16 3 7 6 13-24 16 14 Лечче 16 4 4 8 10-27 16 15 "Парма" 16 3 6 7 23-28 15 16 Комо 16 3 6 7 18-28 15 17 Верона 16 5 0 11 21-39 15 18 "Кальяри" 16 3 5 8 15-26 14 19 Монца 16 1 7 8 14-21 10 20 Венеция 16 2 4 10 15-29 10

Празднование 125-летия клуба было смазано домашней нулевой ничьей с "Дженоа". Тогда болельщики освистывали и оскорбляли игроков и руководство клуба. Делали это и перед входом на вечеринку в честь 125-летия. Причем настолько бурно, что функционеры клуба были вынуждены пробираться на вечеринку и оттуда через черный ход. Как раз Фонсеку встретили молча, уважая его откровенные слова о недостаточных усилиях игроков.

"Игроки без голода и чести, вы идеально представляете этих владельцев", "некомпетентные директоры, клуб без амбиций. Вы недостойны нашей истории", - эти баннеры болельщиков очень четко демонстрируют их ощущения.

После матча Лиги Чемпионов против "Црвены Звезды" (2:1) Фонсека критиковал своих игроков, обвинял в отсутствии желания, борьбы, угрожал выставить юниоров и против "Дженоа" на самом деле выставил двоих с первых минут - 19-летнего Хименеса и 17-летнего Либерали. После же "Дженоа" он хвалил команду за агрессию, желание, нацеленность, доминирование, указывая на 22 удара по воротам, считает, что сделала все, кроме гола.

Говоря короче - ситуация "Милана" в турнирной таблице лиги тяжелая, а настроение - отвратительное. Хотя португальский специалист заявляет, что команда тренируется как следует, с умом и страстью, что в хорошем настроении, что заслужила набрать гораздо больше очков, чем набрала.

"Верона" была в том же состоянии перед предыдущим туром. Четыре поражения подряд и семь в восьми турах поставили Паоло Дзанетти на грань отставки. Причем его могли уволить еще и ранее. Пока он держится. В предыдущем туре - благодаря 3:2 в Парме в яркой обоюдоострой игре, которая могла завершиться как угодно. Но означает ли победа над новичком лиги выход из кризиса? В любом случае, очки до сих пор нужны как воздух.

Команда Дзанетти владеть мячом совершенно не любит, предпоследняя в лиге в этом. Она обороняется и выбегает в стремительные атаки. Которые реализует очень неплохо. По забитым мячам она отстает от "Милана" лишь на три (21:24). Хотя такая статистика скорее свидетельствует о слабости атаки "россонери". Проблема "мастифов" в пропущенных - 39 в 16-ти турах, как минимум на десять больше, чем у любой другой команды в лиге.

Все в "Милане" знают высказывание "фатальная "Верона", помнят, как дважды в критический момент - в 1973-ем и 1990-ом годах - мешала ему взять Скудетто. Потому любой матч против нее в критические моменты воспринимают нервно и подозрительно. Кажется, сейчас такой момент. По крайней мере, для Фонсеки.

Последние матчи команд

Кадры

"Милан" продолжает страдать от травм в атаке и центре поля. Либерали имеет весьма неплохой шанс после первого матча за первую команду сразу же получить второй, и также с первых минут, поскольку Пулишич, Лофтус-Чик и Муса до сих пор травмированы. Травмирован также Окафор, болен Мората. Беннасер еще не вернулся. Здесь никаких изменений нет. Потому 17-летний Камарда также может получить немало игровых минут.

Получит ли их вновь Хименес? Или же наказанный тренером Тео Эрнандес вернется на левый фланг обороны? В центре обороны готовы все четверо - Тиав, Габбия, Павлович, Томори. Справа Калабрия может сдвинуть Рояля.

"Верона" перешла против "Пармы" на игру с тремя центральными защитниками и должна остаться с 3-4-2-1. Стартовый состав также вряд ли изменится. Кроме автора двух ассистов в Парме Харруи, получившего тяжелую травму колена. Логичнее заменить его опорником - Кастаносом, Силвой, чем атакером Ливраменто.

Также следует отметить, что в Парме забил и главный форвард Сарр, и вышедший на замену нападающий Москера. На счету последнего уже четыре гола в сезоне после выходов на замену.

"Верона": Монтипо, Давидович, Коппола, Гиларди, Чачуа, Белахьян, Дуда, Лазович, Дани Силва, Суслов, Сарр

"Милан": Маньян, Рояль, Тиав, Габбия, Эрнандес, Фофана, Рейндерс, Чуквуэзе, Либерали, Леау, Абрахам

Цифры и факты

"Милан" выиграл семь последних матчей лиги у "Вероны", правда, пропустил в шести из них. Забивал ей он в лиге в последних 11-ти, в которых и не проигрывал - девять побед, две ничьи

В Вероне "Милан" выиграл пять последних матчей, а перед этим проиграл два подряд. В последних трех таких забивали обе команды

Шесть побед в 15-ти первых турах сезона в лиге - худший результат "Милана" с сезона 2019/20

"Верона" ни разу не играла вничью в этом сезоне в лиге - пять побед, 11 поражений в целом, две победы и семь поражений в девяти последних матчах. "Милан" играл вничью в трех из пяти последних матчей лиги, причем дважды - 0:0 и однажды - 3:3. В этих пяти он также однажды выиграл и однажды проиграл

Дома "Верона" проиграла два последних матча лиги, в том числе "Интеру" со счетом 0:5. Правда, в пяти последних на ее счету не только три поражения, но и две победы, в том числе 3:2 над "Ромой". А в первом домашнем матче сезона в лиге она победила "Наполи" - 3:0

"Милан" сыграл вничью четыре, проиграл четыре и выиграл лишь один из девяти последних матчей лиги за пределами "Сан Сиро" - три тура назад в Монце со счетом 1:0

"Верона" пропускала в последних 13-ти матчах Серии А, худшая серия среди ее нынешних команд, а забивала в двух из четырех и четырех из шести последних. "Милан" не пропускал в лиге в трех из четырех последних и в четырех из шести последних матчей. Правда, и не забивал в двух из четырех последних

Прогноз: Эллас Верона - Милан 1:2

К кому ближе по силе "Милан"? К "Интеру", который недавно выиграл в Вероне со счетом 5:0, или к "Роме", которая недавно проиграла здесь со счетом 2:3? Ясно, что к последней. Еще и играют "россонери" в гостях в лиге плохо. И в отвратительном настроении в целом. С другой стороны, злы и будут искать только победу. А их последняя статистика против этого соперника очень хороша. С пропущенными мячами, но и с победами.

Или же "фатальная "Верона" вновь вернется?