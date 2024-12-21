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Дженоа - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 21.12.2024
"Наполи" ныне в сложном периоде и не способен побеждать уверенно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сразу после потери первого места в Серии А "Наполи" приходится играть два гостевых матча подряд. Против не грандов, но крепких команд. "Удинезе", находящийся в плохой форме, удалось переиграть лишь во втором тайме, уступая после первого со счетом 0:1. "Дженоа" же в хорошей форме, не проигрывала в шести матчах подряд. Против нее может быть еще тяжелее.
Серия А. 17-й тур
21 декабря. 19:00. Генуя. "Луиджи Феррарис"
"Дженоа" - "Наполи"
Главный арбитр: Федерико Ла Пенна
Состояние команд
|1
|16
|12
|1
|3
|39-17
|37
|2
|16
|11
|2
|3
|24-11
|35
|3
|15
|10
|4
|1
|40-15
|34
|4
|15
|9
|4
|2
|28-11
|31
|5
|16
|10
|1
|5
|30-23
|31
|6
|16
|6
|10
|0
|26-12
|28
|7
|16
|7
|5
|4
|25-16
|26
|8
|15
|6
|7
|2
|21-18
|25
|9
|16
|6
|2
|8
|19-25
|20
|10
|16
|4
|7
|5
|14-16
|19
|11
|16
|5
|4
|7
|17-20
|19
|12
|16
|4
|4
|8
|18-23
|16
|13
|16
|3
|7
|6
|13-24
|16
|14
|16
|4
|4
|8
|10-27
|16
|15
|16
|3
|6
|7
|23-28
|15
|16
|16
|3
|6
|7
|18-28
|15
|17
|17
|5
|0
|12
|21-40
|15
|18
|16
|3
|5
|8
|15-26
|14
|19
|16
|1
|7
|8
|14-21
|10
|20
|16
|2
|4
|10
|15-29
|10
"Наполи" часто проваливается в декабре. Практически традиционно. Потому его сложная победа на выезде над "Удинезе" была особенно важна после поражений в Кубке и лиге от "Лацио", потери первого места, потери Хвичи Кварацхелии из-за травмы, критики в адрес команды и Конте из-за игры и ротации. Еще и после двух ничьих в предыдущих двух матчах в Удине.
"Везувиани" вновь не знали, что делать с огромными процентами владения мячом (73 в первом тайме), вновь создавали очень мало. И привезли пенальти из-за руки Лоботки. Но на рубеже таймов добавили, в начале второго сравняли счет, а далее в непростой тихой игре нашли еще два гола. Второй тайм выиграв со счетом 8:0 по ударам по воротам.
Антонио Конте говорил об общем контроле над игрой, как всегда - о тяжелой работе, стараниях. Призывая игроков не надеяться на легкие победы, а всегда хватать игру за горло, отвечать ударом на удар. Как сделали в этот раз.
"Дженоа" в предыдущем туре также играла на тяжелом выезде. Против "Милана". И выдержала, добыв 0:0, несмотря на 22 удара по ее воротам. В целом она с шестью матчами без поражений подряд, с тремя без пропущенных подряд. И это при том, что четыре тура назад неожиданно сменила тренера. Патрик Виейра сменил Альберто Джилардино гладко и успешно.
Нынешний тур станет для клуба первым после смены владельца - прихода румынского бизнесмена Дана Суку. При этом в непосредственном исполнительном руководстве изменений нет и не ожидается. Так что есть хорошие шансы пройти смену владельца не менее гладко, чем была пройдена смена тренера.
Виейра признал, что против "Милана" его команда мало сделала в атаке, но остался очень доволен солидностью в обороне, борьбой, сплоченностью и жертвенностью игроков. Ничью там он называет заслуженной. Против "Наполи" желает сохранить такие же боевые качества, но добавить в креативе. Хочет всегда делать шаги вперед.
При этом он признает проблемы команды дома, где команда в сезоне в лиге еще не побеждала. Предполагая, что в гостях давления на нее меньше. Сегодня ожидается заполненный стадион. На кого он в итоге будет давить? Конте как раз боится этого "английского" стадиона. Но заявляет, что максимально доверяет своим подопечным и готов идти с ними на войну.
Антонио также давно требует от своей команды доминировать, владеть мячом, задавать темп игре. Хотя ее владение до сих пор часто стерильно и не приносит много опасных моментов. Ну а "Дженоа" владение не интересует.
Последние матчи команд
Кадры
Новая очень серьезная потеря "Наполи" - центрального защитника Буонджорно. Алессандро цементировал оборону, и без него будет очень непросто. Жезус, не отыгравший в лиге с августа ни единой минуты, должен заменить его. Также во втором матче подряд должен остаться вне стартового состава из-за травмы Хвича Кварацхелия, но он может попасть в заявку.
В Удине забивала центральная ось - Лукаку, Ангисса, МакТоминей отдал отличный пас. Хотя замена Кварацхелии Нерес своим прорывом и двумя ударами создал второй гол, записанный как автогол. Но голов фланговых игроков не хватает. Постоянный правый вингер Политано не забивал с сентября.
В "Дженоа" травмированных все меньше. Малиновский, Мессиас, Де Винтер, Аханор и Экатор все еще отсутствуют. То есть Экубан возвращается. Но в стартовый состав он не должен попасть и в целом этот стартовый легко предсказать, как и у "Наполи". Похоже, единственная дилемма - Сабелли или Вольякко справа в обороне.
"Дженоа": Леали, Сабелли, Бани, Васкес, Мартин, Бадель, Френдруп, Торсбю, Дзаноли, Миретти, Пинамонти
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Оливера, Лоботка, Ангисса, МакТоминей, Политано, Лукаку, Нерес
Цифры и факты
- В двух матчах в предыдущем сезоне команды сыграли вничью, в позапрошлом оба раза выиграл "Наполи", до этого команды обменялись победами
- В Генуе последний очный матч завершился со счетом 2:2, прямо перед этим команды обменялись победами, а прямо перед этим "Наполи" выиграл три матча подряд
- В девяти последних очных матчах в Генуе ни одна из команд не побеждала с разницей более одного мяча
- В шести последних очных матчах в Генуе забивалось в целом более двух мячей, при этом постоянно забивали обе команды
- "Дженоа" не проигрывала в последних шести матчах лиги против всех на всех полях. Два последних завершились со счетом 0:0, а сразу перед этим она победила со счетом 1:0
- Дома "Дженоа" не проигрывала в последних трех матчах лиги, но и не выигрывала в них - три ничьи. В последних пяти домашних матчах лиги на ее счету четыре ничьи и поражение со счетом 0:1. В нынешнем сезоне она дома в лиге не побеждала - шесть ничьих, три поражения
- "Наполи" выиграл последний матч, но до этого во всех турнирах проигрывал в двух подряд. В последних семи матчах во всех турнирах он победил трижды, трижды проиграл и однажды сыграл вничью
- Победа "Наполи" в Удине со счетом 3:1 стала его первой с разницей более одного мяча после шести матчей во всех турнирах без таких и первым матчем, в котором забил более одного мяча после шести во всех турнирах без таких
- В гостях в лиге "Наполи" выиграл четыре из пяти последних матчей при одной ничьей, а прямо перед этим в шести таких победил лишь однажды - также три ничьи и два поражения
Прогноз: Дженоа - Наполи 1:2
"Дженоа" дома не побеждает, но проблемы при поддержке болельщиков создает почти всем. Уже играла на "Марасси" в этом сезоне вничью с "Интером", "Болоньей", "Ромой", в гостях - 0:0 с "Миланом" в предыдущем туре. А "Наполи" ныне в сложном периоде и не способен побеждать уверенно. Да и в Генуе он давно не побеждал уверенно. Так что ожидаем плотный матч.
Голов в целом может быть мало, тем более, что команды забивают и пропускают немного в последнее время. Но в очных матчах в Генуе в последнее время забивают обе, так что вероятность трех голов в матче также существует. А что касается результата - ничья не менее реальна, чем победа "Наполи", но все же разумнее ставить на фаворита.
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