Дженоа - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 21.12.2024

Сразу после потери первого места в Серии А "Наполи" приходится играть два гостевых матча подряд. Против не грандов, но крепких команд. "Удинезе", находящийся в плохой форме, удалось переиграть лишь во втором тайме, уступая после первого со счетом 0:1. "Дженоа" же в хорошей форме, не проигрывала в шести матчах подряд. Против нее может быть еще тяжелее.

Серия А. 17-й тур

21 декабря. 19:00. Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Наполи"

Главный арбитр: Федерико Ла Пенна

Состояние команд

1 "Аталанта" 16 12 1 3 39-17 37 2 "Наполи" 16 11 2 3 24-11 35 3 "Интер" 15 10 4 1 40-15 34 4 "Фиорентина" 15 9 4 2 28-11 31 5 "Лацио" 16 10 1 5 30-23 31 6 "Ювентус" 16 6 10 0 26-12 28 7 "Милан" 16 7 5 4 25-16 26 8 "Болонья" 15 6 7 2 21-18 25 9 "Удинезе" 16 6 2 8 19-25 20 10 "Эмполи" 16 4 7 5 14-16 19 11 "Торино" 16 5 4 7 17-20 19 12 Рома 16 4 4 8 18-23 16 13 "Дженоа" 16 3 7 6 13-24 16 14 Лечче 16 4 4 8 10-27 16 15 "Парма" 16 3 6 7 23-28 15 16 Комо 16 3 6 7 18-28 15 17 Верона 17 5 0 12 21-40 15 18 "Кальяри" 16 3 5 8 15-26 14 19 Монца 16 1 7 8 14-21 10 20 Венеция 16 2 4 10 15-29 10

"Наполи" часто проваливается в декабре. Практически традиционно. Потому его сложная победа на выезде над "Удинезе" была особенно важна после поражений в Кубке и лиге от "Лацио", потери первого места, потери Хвичи Кварацхелии из-за травмы, критики в адрес команды и Конте из-за игры и ротации. Еще и после двух ничьих в предыдущих двух матчах в Удине.

"Везувиани" вновь не знали, что делать с огромными процентами владения мячом (73 в первом тайме), вновь создавали очень мало. И привезли пенальти из-за руки Лоботки. Но на рубеже таймов добавили, в начале второго сравняли счет, а далее в непростой тихой игре нашли еще два гола. Второй тайм выиграв со счетом 8:0 по ударам по воротам.

Антонио Конте говорил об общем контроле над игрой, как всегда - о тяжелой работе, стараниях. Призывая игроков не надеяться на легкие победы, а всегда хватать игру за горло, отвечать ударом на удар. Как сделали в этот раз.

"Дженоа" в предыдущем туре также играла на тяжелом выезде. Против "Милана". И выдержала, добыв 0:0, несмотря на 22 удара по ее воротам. В целом она с шестью матчами без поражений подряд, с тремя без пропущенных подряд. И это при том, что четыре тура назад неожиданно сменила тренера. Патрик Виейра сменил Альберто Джилардино гладко и успешно.

Нынешний тур станет для клуба первым после смены владельца - прихода румынского бизнесмена Дана Суку. При этом в непосредственном исполнительном руководстве изменений нет и не ожидается. Так что есть хорошие шансы пройти смену владельца не менее гладко, чем была пройдена смена тренера.

Виейра признал, что против "Милана" его команда мало сделала в атаке, но остался очень доволен солидностью в обороне, борьбой, сплоченностью и жертвенностью игроков. Ничью там он называет заслуженной. Против "Наполи" желает сохранить такие же боевые качества, но добавить в креативе. Хочет всегда делать шаги вперед.

При этом он признает проблемы команды дома, где команда в сезоне в лиге еще не побеждала. Предполагая, что в гостях давления на нее меньше. Сегодня ожидается заполненный стадион. На кого он в итоге будет давить? Конте как раз боится этого "английского" стадиона. Но заявляет, что максимально доверяет своим подопечным и готов идти с ними на войну.

Антонио также давно требует от своей команды доминировать, владеть мячом, задавать темп игре. Хотя ее владение до сих пор часто стерильно и не приносит много опасных моментов. Ну а "Дженоа" владение не интересует.

Последние матчи команд

Кадры

Новая очень серьезная потеря "Наполи" - центрального защитника Буонджорно. Алессандро цементировал оборону, и без него будет очень непросто. Жезус, не отыгравший в лиге с августа ни единой минуты, должен заменить его. Также во втором матче подряд должен остаться вне стартового состава из-за травмы Хвича Кварацхелия, но он может попасть в заявку.

В Удине забивала центральная ось - Лукаку, Ангисса, МакТоминей отдал отличный пас. Хотя замена Кварацхелии Нерес своим прорывом и двумя ударами создал второй гол, записанный как автогол. Но голов фланговых игроков не хватает. Постоянный правый вингер Политано не забивал с сентября.

В "Дженоа" травмированных все меньше. Малиновский, Мессиас, Де Винтер, Аханор и Экатор все еще отсутствуют. То есть Экубан возвращается. Но в стартовый состав он не должен попасть и в целом этот стартовый легко предсказать, как и у "Наполи". Похоже, единственная дилемма - Сабелли или Вольякко справа в обороне.

"Дженоа": Леали, Сабелли, Бани, Васкес, Мартин, Бадель, Френдруп, Торсбю, Дзаноли, Миретти, Пинамонти

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Оливера, Лоботка, Ангисса, МакТоминей, Политано, Лукаку, Нерес

Цифры и факты

В двух матчах в предыдущем сезоне команды сыграли вничью, в позапрошлом оба раза выиграл "Наполи", до этого команды обменялись победами

В Генуе последний очный матч завершился со счетом 2:2, прямо перед этим команды обменялись победами, а прямо перед этим "Наполи" выиграл три матча подряд

В девяти последних очных матчах в Генуе ни одна из команд не побеждала с разницей более одного мяча

В шести последних очных матчах в Генуе забивалось в целом более двух мячей, при этом постоянно забивали обе команды

"Дженоа" не проигрывала в последних шести матчах лиги против всех на всех полях. Два последних завершились со счетом 0:0, а сразу перед этим она победила со счетом 1:0

Дома "Дженоа" не проигрывала в последних трех матчах лиги, но и не выигрывала в них - три ничьи. В последних пяти домашних матчах лиги на ее счету четыре ничьи и поражение со счетом 0:1. В нынешнем сезоне она дома в лиге не побеждала - шесть ничьих, три поражения

"Наполи" выиграл последний матч, но до этого во всех турнирах проигрывал в двух подряд. В последних семи матчах во всех турнирах он победил трижды, трижды проиграл и однажды сыграл вничью

Победа "Наполи" в Удине со счетом 3:1 стала его первой с разницей более одного мяча после шести матчей во всех турнирах без таких и первым матчем, в котором забил более одного мяча после шести во всех турнирах без таких

В гостях в лиге "Наполи" выиграл четыре из пяти последних матчей при одной ничьей, а прямо перед этим в шести таких победил лишь однажды - также три ничьи и два поражения

Прогноз: Дженоа - Наполи 1:2

"Дженоа" дома не побеждает, но проблемы при поддержке болельщиков создает почти всем. Уже играла на "Марасси" в этом сезоне вничью с "Интером", "Болоньей", "Ромой", в гостях - 0:0 с "Миланом" в предыдущем туре. А "Наполи" ныне в сложном периоде и не способен побеждать уверенно. Да и в Генуе он давно не побеждал уверенно. Так что ожидаем плотный матч.

Голов в целом может быть мало, тем более, что команды забивают и пропускают немного в последнее время. Но в очных матчах в Генуе в последнее время забивают обе, так что вероятность трех голов в матче также существует. А что касается результата - ничья не менее реальна, чем победа "Наполи", но все же разумнее ставить на фаворита.