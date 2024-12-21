Рома - Парма. Анонс и прогноз матча Серии А на 22.12.2024

"Рома" ныне среди аутсайдеров Серии А. В двух очках над зоной вылета, сразу после поражения от команды из зоны вылета. В нынешнем туре она вновь играет против команды, которая стоит даже ниже ее в турнирной таблице. Правда, на этот раз - в Риме, дома, где выглядит на космические расстояния лучше, чем в гостях. Поможет ли это против "Пармы"?

Серия А. 17-й тур

22 декабря. 13:30. Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Парма"

Главный арбитр: Марко Ди Белло

Состояние команд

8 "Болонья" 15 6 7 2 21-18 25 9 "Удинезе" 16 6 2 8 19-25 20 10 "Эмполи" 16 4 7 5 14-16 19 11 "Торино" 16 5 4 7 17-20 19 12 Рома 16 4 4 8 18-23 16 13 "Дженоа" 16 3 7 6 13-24 16 14 Лечче 16 4 4 8 10-27 16 15 "Парма" 16 3 6 7 23-28 15 16 Комо 16 3 6 7 18-28 15 17 Верона 17 5 0 12 21-40 15 18 "Кальяри" 16 3 5 8 15-26 14 19 Монца 16 1 7 8 14-21 10 20 Венеция 16 2 4 10 15-29 10

В гостях "волки" не побеждают во всех турнирах уже в 15-ти матчах подряд. В последнем отыграли совершенно позорный второй тайм в Комо с 1:14 по ударам по воротам, пропустили дважды в добавленное время и проиграли. Клаудио Раньери признает, что шокирован и крайне разочарован тем таймом и требует, чтобы он никогда больше не повторился.

Дома же ситуация совсем иная. Три победы с разгромным счетом подряд. 4:1, 3:0, 4:1. Над "Лечче", "Брагой", а последняя - в среду над "Сампдорией" в Кубке. С 3:0 уже на 28-ой минуте. Правда, "Сампдория" ныне - аутсайдер Серии Б, в Серии А же победа над "Лечче" прервала серию из двух домашних поражений. Ныне любой соперник для "Ромы" сложен.

"Парма" способна испортить ей серию. "Крестоносцы" крайне нестабильны, что логично для любого новичка и аутсайдера, проиграли в предыдущем туре дома "Вероне" (2:3), но в яркой игре, которая могла повернуться иначе. А три тура тому победили "Лацио", гораздо более сильную команду, чем ныне "Рома".

Также в их резюме в нынешнем сезоне победа над "Миланом", ничьи с "Болоньей" и "Ювентусом". Что особенно важно - эти две ничьи состоялись в гостях. В гостях же они удерживали победу над "Наполи" на 91-ой минуте и лишь после нее пропустили дважды. 1:3 от "Аталанты" и "Интера" также вовсе не были безнадежными.

Они играют в интересный, быстрый, смелый футбол. Без желания владеть мячом, но опасно в контратаках. Раньери называет их живой командой, отмечает их вертикальную игру и хороших атакеров. В таком же стиле "Рому" переиграл "Комо" - отдав мяч и постоянно выбегая вперед. С огромными процентами владения мячом "Рома" не знает, что делать.

Последние матчи команд

Кадры

Манчини должен вернуться в стартовый состав "Ромы". Возвращается еще один защитник Хуммельс, но не совсем ясно, готов ли он полностью. Возвращается опорник Коне, один из лучших игроков команды. А вот другой опорник - Кристанте - не возвращается. Свилар получил отдых в Кубке и вернется в ворота.

Пауло Дибале удалось предоставить отдых против "Сампдории", и теперь он готов к стартовому составу. Хотя готов ли ментально, учитывая сильные слухи о его уходе зимой? Впрочем, о многих игроках "Ромы" сейчас такие слухи. Раньери старательно избегает вопросов о трансферах.

На какой позиции Дибала выйдет? "Фальшивой девятки", как в трех матчах подряд, в которых Артем Довбик не играл в стартовом составе? Или на привычной, позади украинца?

Довбик играл с первых минут против "Сампдории", прервал серию "сухих" матчей, длившуюся с третьего ноября, сделал первый дубль за клуб. Раньери говорит о множестве проблем украинца со здоровьем, о его не лучшей физической форме, о потребности в тренировках, но надеется на его восстановление.

Также тренер объясняет, что команда обязана поставлять форварду больше прострелов и навесов в штрафную площадку, поскольку в замыкании таких его главная сила.

"Парма" потеряла опорника Эстевеса. Вдобавок к стартым потерям Осорио, Валенти, Бернабе, Ковальски, Шарпентье, Чиркати. Тем не менее, выбор есть, прежде всего в атаке. Михайла, Канчелльери, Ман и Алмквист борются за две позиции на флангах, Эрнани и Мохамед - за место "десятки".

"Рома": Свилар, Манчини, Эрмосо, Ндика, Челик, М. Коне, Паредес, Анхелиньо, Дибала, Салемакерс, Довбик

"Парма": Сузуки, Дельпрато, Леони, Балог, Валери, Сом, М. Кейта, Эрнани, Ман, Бонни, Михайла

Цифры и факты

В двух предыдущих сезонах, в которых команды встречались в Серии А - 2019/20 и 2020/21, они обменялись домашними победами. В Риме "Рома" выиграла три последних очных матча и шесть из семи последних при одной ничьей 0:0

"Рома" проиграла пять из шести последних матчей лиги против всех (одна победа), семь из последних девяти (две победы). В трех из четырех последних таких она также не забивала

Дома в лиге "Рома" выиграла последний матч, но проиграла два перед ним. В последних пяти таких она выиграла два и проиграла три, в последних семи - выиграла четыре и проиграла три, в последних восьми - выиграла четыре и проиграла четыре

Дома во всех турнирах "Рома" выиграла три последних матча, перед ними два подряд проиграла, а перед ними два подряд выиграла

В последних четырех матчах лиги "Парма" однажды победила и трижды проиграла, в последних шести - дважды победила и четырежды проиграла. Перед последними шестью она четырежды подряд сыграла вничью

В гостях "Парма" проиграла последний матч - "Интеру" со счетом 1:3, но до него не проиграла в пяти таких подряд - четыре ничьи и победа, в том числе 0:0 против "Болоньи" и 2:2 против "Ювентуса"

В последних пяти матчах с участием "Пармы" забивалось более двух мячей, в последних четырех - более трех. В трех из последних четырех матчей "Ромы" во всех турнирах забивалось более двух мячей

Прогноз: Рома - Парма 3:1

Обе команды жутко нестабильны как аутсайдеры, обе способны и провалиться, и выдать впечатляющие игру и результат. Но все же "Парма" в последних турах больше проваливается, ее гостевые успехи против грандов состоялись довольно давно, в октябре. А "Рома" играет дома и очень хочет реабилитироваться за "Комо".

Забьет ли Довбик вновь? Шансы на это довольно высоки. Сарр, Ретеги, Маркус Тюрам, Пинамонти - все эти силовые центрфорварды забивали "Парме" в последние недели. Забивали ей в последние недели и менее силовые, но также чистые форварды Кастельянос и Москера.