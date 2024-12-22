Монца - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 22.12.2024

В других турнирах "Ювентус" выиграл свои последние матчи, причем уверенно и без пропущенных. 2:0 над "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов, 4:0 во вторник над "Кальяри" в Кубке. Но в Серии А в четырех последних матчах он лишь играл вничью, в двух последних пропустив по два мяча. В последнем еле спас ничью дома против последней команды лиги. Способен ли он добыть победу в гостях у предпоследней?

Серия А. 17-й тур

22 декабря. 21:45. Монца. "Ю-Пауэр Стадиум"

"Монца" - "Ювентус"

Главный арбитр: Давиде Масса

Состояние команд

1 "Наполи" 17 12 2 3 26-12 38 2 "Аталанта" 16 12 1 3 39-17 37 3 "Интер" 15 10 4 1 40-15 34 4 "Лацио" 17 11 1 5 32-24 34 5 "Фиорентина" 15 9 4 2 28-11 31 6 "Ювентус" 16 6 10 0 26-12 28 7 "Болонья" 16 7 7 2 23-18 28 8 "Милан" 16 7 5 4 25-16 26 9 "Удинезе" 16 6 2 8 19-25 20 10 "Эмполи" 16 4 7 5 14-16 19 11 "Торино" 17 5 4 8 17-22 19 12 Рома 16 4 4 8 18-23 16 13 "Дженоа" 17 3 7 7 14-26 16 14 Лечче 17 4 4 9 11-29 16 15 "Парма" 16 3 6 7 23-28 15 16 Комо 16 3 6 7 18-28 15 17 Верона 17 5 0 12 21-40 15 18 "Кальяри" 16 3 5 8 15-26 14 19 Монца 16 1 7 8 14-21 10 20 Венеция 16 2 4 10 15-29 10

В двух последних матчах лиги "Юве" вырывал ничью в добавленное время. Что човсем не восхищало его болельщиков. После 2:2 с "Венецией" устроивших обструкцию игрокам на стадионе. Душан Влахович поссорился с фанами. Правда, уже помирился, а разгром "Кальяри" немного успокоил. Но ясно, что команда все еще сильно напряжена. Понимая, что обязана начать побеждать. Тем более, что в 17-ом туре конкуренты побеждают.

Тьяго Мотта после "Венеции" признал проблемную игру, признает, что его команда не добивает соперника, а слишком сидит на преимуществе в один мяч. Но дело не только в этом. А и в множестве пропущенных атак соперников, в неорганизованности в центре поля, банально в неспособности доказать статус гранда.

"Бьянконери" все еще без поражений в сезоне в лиге. Но две победы в последних восьми турах - крайне мало. По победам в сезоне в лиге на этой стадии устанавливают антирекорды клуба последних 26-ти, 36-ти лет. Причем ничьи с аутсайдерами "Венецией", "Лечче", "Кальяри" были абсолютно справедливыми по игре. Что вызывает оптимизм у "Монцы".

Она проиграла в Кубке "Болонье" со счетом 0:4. В лиге проиграла два последних матча, не побеждала в восьми последних (три ничьи, пять поражений). Ее тренер Алессандро Неста под прямой угрозой отставки. Но никак нельзя сказать, что она позорится. Два последних поражения в лиге - со счетом 1:2, с разницей более одного мяча там с начала сезона она проиграла "Наполи" и "Аталанте" (0:2), причем и тогда борясь.

Разумеется "Ювентус" будет доминировать, много владеть мячом. Что обычно ему не очень помогает. А Неста хочет видеть прежде всего солидность, организованность подопечных. "Монца" будет пытаться выстоять в обороне и ловить на контратаках - план, работавший хорошо у многих соперников "Юве" в последнее время.

Последние матчи команд

Кадры

Одна из главных причин неудач "Ювентуса" - травмы. Против "Кальяри" опорникам Локателли и МакКенни пришлось играть в центре и слева в обороне. Ныне отсутствуют Бремер, Кабал, Милик, Рухи, Луис, Веа, под большим вопросом Камбиазо. Но защитник Савона вернулся. А в центре поля и в атаке как раз ограниченные варианты ротации есть - Фаджоли, Нико Гонсалес и Мбангула останутся в запасе.

Внимание на Влаховича. Он вернулся после травмы с ассистом, а сразу же после этого забил в трех матчах подряд. Речь о всех турнирах.

В "Монце" травм также много. Краньо, Валоти, Кальдирола, Петанья, Виньято, Гальярдини, главный форвард Джурич, капитан Пессина. Игрок сборной Италии Даниэль Мальдини дисквалифицирован. Стартовый состав из игроков на их привычных позициях Неста найдет, но кто сможет помочь выходом на замену? Возможно, придется вытащить из нафталина крайне мало играющих сверхопытных Сенси и Д'Амброзио.

"Монца": Турати, Иццо, Мари, А. Карбони, П. Перейра, Бондо, Бьянко, Кирьякопулос, Капрари, Чуррия, Мота

"Ювентус": Ди Грегорио, Савона, Гатти, Калулу, Данило, Локателли, К. Тюрам, Консейсау, Коопмейнерс, Йилдиз, Влахович

Цифры и факты

В предыдущем сезоне "Ювентус" выиграл у "Монцы" в лиге оба матча, но в гостях - благодаря голу на 94-ой минуте после пропущенного на 91-ой. В позапрошлом же сезоне оба очных матча в лиге выиграла "Монца"

"Ювентус" не проигрывал в лиге с начала сезона, но в последних восьми турах шесть раз сыграл вничью и победил лишь дважды. В последних четырех он не побеждал вообще - четыре ничьи

В гостях в лиге "Ювентус" сыграл вничью в трех из четырех последних матчей (одна победа), не проигрывал в последних 11-ти, но в восьми из них сыграл вничью (три победы)

"Монца" не побеждала в лиге в последних восьми турах - пять поражений, три ничьи. Во всех этих восьми она пропускала. В последних двух она проигрывала, перед этим дважды сыграла вничью

Дома "Монца" проиграла три последних матча лиги и не побеждала в последних 12-ти - четыре ничьи, восемь поражений. Во всех этих 12-ти она пропускала

В последних шести турах лиги "Монца" ни разу не проигрывала с разницей более одного мяча, в последних десяти с такой она проигрывала однажды. Дома она не проигрывала с такой в последних 11-ти

"Ювентус" пропускал в трех последних матчах лиги, а прямо перед этим не пропускал в трех подряд. Он забивал в десяти из последних 11-ти матчей лиги

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Ставки и коэффициенты

Прогноз: Монца - Ювентус 0:1

Обе команды в крайне ослабленных составах. Обе просто не умеют, разучились побеждать в лиге. При этом "Ювентус" и не проигрывает, а "Монца" проигрывает, но борется и просто так матчи не отдает. Победа позарез нужна обеим, и плотную нервную игру с недостатком забитых мячей можно прогнозировать.

Результат? В последний раз "Монца" отбирала очки у команд нынешней Топ-8 лиги в сентябре, пусть и у самого "Интера" (ничьи с ним и "Фиорентиной"), а с тех пор получила от таких 1:2 ("Болонья"), дважды 0:2 ("Наполи" и "Аталанта") и дважды 0:1 ("Милан" и "Лацио"). Так что, скорее всего, "Юве" вымучит победу. Вполне логично, что в концовке матча.