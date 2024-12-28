Лацио - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 28.12.2024

"Аталанта" выиграла 11 последних матчей Серии А, установив рекорд клуба. Правда, последние победы дались ей очень тяжело. "Лацио" также уверенно в лиге в декабре не побеждал, свой последний домашний матч проиграл со счетом 0:6, и его наставник Марко Барони признается, что даже ему лично нужен отдых. Сумели ли обе команды как следует отдохнуть во время Рождественского отпуска?

Серия А. 18-й тур

28 декабря. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Аталанта"

Главный арбитр: Давиде Масса

Состояние команд

1 "Аталанта" 17 13 1 3 42-19 40 2 "Наполи" 17 12 2 3 26-12 38 3 "Интер" 16 11 4 1 42-15 37 4 "Лацио" 17 11 1 5 32-24 34 5 "Фиорентина" 16 9 4 3 29-13 31 6 "Ювентус" 17 7 10 0 28-13 31 7 "Болонья" 16 7 7 2 23-18 28 8 "Милан" 16 7 5 4 25-16 26

Победа со счетом 6:1 над "Чезеной" в Кубке для бергамцев была разрядкой между крайне сложными матчами в лиге и Лиге Чемпионов. Поражением от "Реала" в ЛЧ, победой над "Миланом" дома в лиге лишь на 87-ой минуте, 1:0 в Кальяри, 3:2 дома над "Эмполи" с победным голом на 86-ой минуте и двумя последними - скорее благодаря индивидуальным действиям, чем командным.

Джан Пьеро Гасперини после "Эмполи" говорил о характере, борьбе команды, об отдельных игроках. Не об игре в целом. Он благодарил автора дубля Де Кетеларе, Дзаньоло, вышедшего на замену и сделавшего ассист. Уже в восьмом из девяти последних матчей во всех турнирах замена забила и/или ассистировала. Всегда очень важный ресурс. Значит, физическая форма в порядке.

Такие победы называют чемпионскими, обязательно нужными для завоевания трофеев. И они удерживают команду на первом месте. Но нельзя полагаться только на них, нельзя постоянно доводить дело до выгрызаний на последних минутах. Так всегда можно оступиться. А преследователи очень близки.

"Лацио" идущий четвертым, также недалек. В шести очках. Однако и ему очень тяжело. В предыдущем домашнем матче после хороших первых 30-ти минут развалился и получил 0:6 от "Интера". В предыдущем в лиге на всех полях играл в Лечче в численном большинстве весь второй тайм, но забил лишь на 87-ой минуте силами защитника Марушича. После чего от 2:2 его спасла перекладина.

Недавно состоялись две победы над "Наполи" - в лиге и в Кубке, явно повысившие уверенность "орлов" в себе. Повысила ее и победа в Амстердаме над "Аяксом" в Лиге Европы. Но поражение от "Интера" эту уверенность явно понизило. А настолько сложная победа над "Лечче" вряд ли особо повысила. Да и поражение от новичка лиги "Пармы" состоялось не так давно, в этом месяце.

Барони признал, что его команда очень устала от постоянных матчей и должна поменять батарейки, признал неорганизованную недостаточно острую игру и везение с последним ударом в перекладину в Лечче. Признался, что ему самому нужен отдых.

Матчи между этими командами традиционно являются одним из украшений лиги. Но способны ли они поддержать реноме на фоне такой усталости? Достаточно ли отдохнули посреди недели? Увидим ли мы сверхинтенсивную вертикальную игру со множеством острых атак, которую обе команды очень любят? Увидим ли высокий прессинг "Аталанты", блестящие атаки "Лацио"после перехватов?

Последние матчи команд

Кадры

Педро, Нослин и Весино - не игроки стартового состава "Лацио", но их отсутствие сокращает возможность замен. Форвард Диа также страдает от травм и будет готов разве что на замену. Так что Барони будет вынужден играть с тремя опорниками. Травмирован и правый защитник Лаццари.

Вопрос также с желтыми карточками. Центральный защитник Хила и вингер Исаксен пропустят следующий матч, если получат еще одну. А следующий матч - против "Ромы". Чауна готов заменить второго, Жиго и Патрик - первого.

"Аталанта" потеряла своего лучшего бомбардира Ретеги. Хотя в последних матчах он и играл слабее. Лукман и Де Кетеларе как раз в отличной форме, позади них выйдет Пашалич, а Дзаньоло и Самарджич часто помогают выходами на замену. Травмирован также латераль Руджери. Его органично заменит Дзаппакоста, но кто будет выходить на замену?

"Лацио": Проведель, Марушич, Хила, А. Романьоли, Тавареш, Гендузи, Ровелла, Деле-Баширу, Чауна, Дзакканьи, Кастельянос

"Аталанта": Карнезекки, Коссуну, Хиен, Колашинац, Белланова, Де Роон, Эдерсон, Дзаппакоста, Пашалич, Де Кетеларе, Лукман

Цифры и факты

В предыдущем сезоне команды обменялись домашними победами - 3:1 в Бергамо, 3:2 в Риме, в позапрошлом обменялись гостевыми - по 2:0, три сезона назад оба матча лиги сыграли вничью - 0:0 в Риме и 2:2 в Бергамо, а четыре сезона назад обменялись гостевыми победами - 3:1 в Бергамо, 4:1 в Риме

В Риме результаты последних очных матчей - по победе каждой команды и ничья, до этого же "Аталанта" выиграла два из трех таких при одной ничьей

"Аталанта" выиграла 11 последних матчей лиги - рекорд клуба. Правда, три последних она выиграла лишь с разницей в один мяч

Результаты "Аталанты" в последних 13-ти матчах во всех турнирах - 12 побед и поражение от мадридского "Реала". В последних 17-ти - 15 побед, ничья и поражение. Она забивала в последних 13-ти матчах во всех турнирах

В последних четырех матчах лиги "Лацио" дважды выиграл и дважды проиграл, а до этого выиграл пять матчей в этом турнире подряд. Он забивал в лиге в восьми из последних девяти матчей

Во всех турнирах "Лацио" выиграл четыре из пяти последних матчей при одном поражении, до этого не выиграл два - ничья и поражение, а до этого выиграл семь подряд. Он забивал в 12-ти из этих 14-ти матчей

"Лацио" проиграл последний домашний матч лиги со счетом 0:6, но до этого выиграл пять таких подряд. Перед тем поражением он не проигрывал дома в лиге в 12-ти матчах - десять побед, две ничьи, а также забивал дома в лиге в 13-ти подряд

"Аталанта" выиграла пять последних гостевых матчей лиги, пропустив в них лишь один мяч, но до этого не выиграла три таких подряд - два поражения и ничья

"Лацио" пропускал в пяти из последних шести матчей на всех полях во всех турнирах, "Аталанта" - в четырех из последних пяти и в семи из последних девяти

Прогноз: Лацио - Аталанта 2:2

Все же команды немного отдохнули, все же часто побеждали в последнее время, поэтому мы вправе ожидать яркую игру с высокими скоростями и обилием опасных моментов. Победить в такой может кто угодно. Учитывая статистику последних очных матчей, гостевая победа даже более вероятна, чем домашняя. Возможна и ничья.